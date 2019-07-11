 Атаку на автомобіль ЗСУ під Гранітним кваліфіковано як теракт

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Цензор.НЕТ.
"Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури слідчими Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за даними штабу операції Об'єднаних сил, 10 липня в районі південної околиці населеного пункту Гранітне з ПТРК був обстріляний вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.
У результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.
Під обстріл потрапила вантажівка, що супроводжувала главу Донецької ВЦА Кириленка, який без попередження штабу ООС виїхав на передову.
Це війна ! Але даний факт заважє мирному плану зеленського ?
Дурдом в країні.
Корреспондент.biz, Сегодня, 13:12.
Клован і губернатор з родичами по ту лінію фронту? Причетні?