 Атаку на автомобіль ЗСУ під Гранітним кваліфіковано як теракт

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури слідчими Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за даними штабу операції Об'єднаних сил, 10 липня в районі південної околиці населеного пункту Гранітне з ПТРК був обстріляний вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.

У результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.

Під обстріл потрапила вантажівка, що супроводжувала главу Донецької ВЦА Кириленка, який без попередження штабу ООС виїхав на передову.

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