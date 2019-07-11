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Все про:обстріл (5309) прокуратура (1791) теракт (682) ЗСУ (298)

 Атаку на автомобіль ЗСУ під Гранітним кваліфіковано як теракт

Прокуратура Донецької області відкрила кримінальне провадження за фактом обстрілу автомобіля Збройних Сил біля села Гранітне.

Про це повідомляє прес-служба відомства, передає Цензор.НЕТ.

"Під процесуальним керівництвом Волноваської місцевої прокуратури слідчими Головного управління Національної поліції в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ч. 3 ст. 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за даними штабу операції Об'єднаних сил, 10 липня в районі південної околиці населеного пункту Гранітне з ПТРК був обстріляний вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.

У результаті обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.

Під обстріл потрапила вантажівка, що супроводжувала главу Донецької ВЦА Кириленка, який без попередження штабу ООС виїхав на передову.

Дивіться також: Опубліковано кадри з місця обстрілу найманцями РФ вантажівки поблизу автоколони з главою Донецької ОблВЦА Кириленком. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137008
 
 
 Топ коментарі
 
Який ще теракт ???
Це війна ! Але даний факт заважє мирному плану зеленського ?
Дурдом в країні.
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тепер буде вялотекущий мир и активная торговля.
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Який ще теракт ???
Це війна ! Але даний факт заважє мирному плану зеленського ?
Дурдом в країні.
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Ксения вот вы умная.. у вас то как вялотекущая война с активным бизнесом в сочитании представляются..? За полгода Киев заплатил за уголь РФ почти $1 млрд
Корреспондент.biz, Сегодня, 13:12.
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так зеленский с днр и лнр торговать решил так что будет больше оборот
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тепер буде вялотекущий мир и активная торговля.
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Покажите когда это наша ВР обозначила что у нас идёт война?
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Гибель военнослужащего не в счет. Главное - покушались на брата террориста
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Хто причетний до теракту? Хто прямо, чи опосередковано?
Клован і губернатор з родичами по ту лінію фронту? Причетні?
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А как насчёт акта агрессии со стороны ********* ?
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Як так? "Вінавати апалчєнци?" А те мурло, що у Чапаєва бавилося, виходить жертва? Воно б ще на джипа "мигалки" начепило та сирену ввімкнуло на всю катушку. Ото таких потрібно у владу. А адекватних - люструвати. Зєбіки, ви справді хочете, щоб ваше життя залежало від таких придурків?
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Если теракт то значит ето сделали террористы. Если террористы то должна быть проведена антитеррористическая операция по уничтожению террористов а их пособников арест по статье терроризм и финансирование терроризма с отягчающими обстоятельствами от 20 до пожизненного. Кто там говорил что на дамбасе его люди? Кучму и Мертвечука с Бойком в СИЗО и на нары.
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Всё правильно - это же не только военнослужащего ВСУ убили (из-за такой ерунды дел не возбуждают), а цельный госклерк чуть не пострадал...( Государство своих шавок бережет...
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