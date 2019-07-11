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Все про:хабар (2665) Волинь (334) прокуратура (1791) розшук (298) митниця (523)

 Колишнього начальника Волинської митниці оголошено в розшук: його підозрюють в отриманні хабара 300 тис. гривень

Прокуратура Київської області оголосила в розшук ексначальника Волинської митниці ДФС. Його підозрюють у хабарництві та зловживанні службовим становищем.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на прокуратуру Київської області.

"Також задокументовано факт заподіяння державному бюджету збитків в сумі понад 300 тис грн, внаслідок зловживання начальником Волинської митниці ДФС та інспекторами митного поста своїм службовим становищем", - сказано в повідомленні прокуратури.

Зокрема, слідство довело, що в 2017 році через Волинську митницю з Польщі було ввезено спецтехніку. Однак з метою ухилення від сплати податків посадові особи митниці вивезення товару провели лише на паперах, в дійсності ж техніка лишилась на території України.

Крім того, колишнього начальника Волинської митниці підозрюють у незаконному придбанні та використанні спеціального технічного засобу для отримання конфіденційної інформації.

"На теперішній час чотирьом підозрюваним митникам, у тому числі керівнику митниці, скеровано повідомлення про можливість ознайомлення із зібраними під час досудового розслідування доказами. Після цього обвинувальний акт за ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 368, ч. 1 ст. 359 КК України буде направлено до суду для розгляду по суті", - інформує прокуратура.

У прокуратурі області підкреслюють, що підозрюваний ексначальник митниці не з’явився на виклик слідчого, місце його перебування невідоме, тому його оголошено в розшук.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137005
 
   
 Топ коментарі
 
Да бросьте наговаривать, у ПОРОХОБОТИКОВ таможня самая честная.
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Начальник таможни и всего 300 тыс грн? Это наверное чаевые к основной взятке.
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А при Порошенко такого не было. Таможня работала "отлично". Начальник Волынской таможни объявлен в розыск: его подозревают в получении взятки в 300 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 2189
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**** готово встретится с зе. после сформирования правительства.
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Потрібно пообіцяти винагороду 1 млн доларів за інформацію про місце перебування керівника волинської митниці і він сам себе закладе. Так тупо палитись на таких тупих аферах можуть тільки повні ідіоти!
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Начальник таможни и всего 300 тыс грн? Это наверное чаевые к основной взятке.
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Це з кривіцьким торгуються?
А прокуратура це ще югік заробити хоче (імітує бурну статеву діяльність) чи вже нові обличчя?)
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все это мне напоминает - яныка - по звонку дела открывали - одна партия - кто не с нами тот против нас - то же хамство,хотя даже меньше - это я про вышел от сюда и так далее - неожиданно ,ладе для меня неожиданно плохо
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Да бросьте наговаривать, у ПОРОХОБОТИКОВ таможня самая честная.
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На рахунок чесна ти погарячкував...
Я б сказав не може дати здачі...
От як би так начальника міліції області або сбу... Тоді б ми побачили разборки в стилі 90-х... а митники ніхто, їх можна "імєть" як хочеш "отвєтка" не прилетить...
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А при Порошенко такого не было. Таможня работала "отлично". Начальник Волынской таможни объявлен в розыск: его подозревают в получении взятки в 300 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 2189
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Быть начальником таможни и не воровать - это просто извращение
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Ищите в Феофании....
Наверняка ему там щас ставят диагноз - внематочная беременность!
А потом в суде дадут условно как, брошенной гадом заместителем, матери одиночке!
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300 тыщ? Тьфу, за эти бабки даже трап к самолёту вызвать нельзя!
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Що це за новина ? Віктора Кривіцького розшукують ? Прессекретар Волинської митниці повідомила, що він нікуди не виїзджав, а просто знаходиться на лікарняному (ну як завжди в таких випадках ). І як це оголошений в розшук, якщо ніхто до нього навіть не дзвонив і додому не навідався ? А стосовно тих 300 тищ, то плокулатула справу цю відкривала ще в тому ж 2017 р. Потім закрила... Ще й мала йому " виплатити збитки , яких завдала йому за час керівництва "... Це хтось пукнув у калюжу, а ви всі "обсмоктуйте" гарячу новину.
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Сумма підозри я так розумію за один день?
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Цензор.НЕТНовиниПодіїКолишнього начальника Волинської митниці оголошено в розшук: його підозрюють в отриманні хабара 300 тис. гривень
 
 
 
 
 
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