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 Політика України
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Все про:Facebook (101) військовослужбовці (2450) троль (22) Ян Осока (709)

 "Книга пам'яті полеглих за Україну" припиняє публікування у Facebook матеріалів про загиблих воїнів через попередження про закриття сторінки: "Апеляції до модераторів результатів не дають"

"Книга пам'яті полеглих за Україну" припиняє публікування на своїй сторінці у фейсбуці інформації про загиблих українських воїнів через скарги, що надходять на ці пости, та погрози від адміністрації соціальної мережі про закриття сторінки.

Про це йдеться в заяві колективу "Книги пам'яті полеглих за Україну", передає Цензор.НЕТ.

"Шановні читачі! З сумом повідомляємо, що ми змушені призупинити публікацію матеріалів про загиблих героїв України на нашій сторінці. Причина - ми отримали третє попередження за кілька останніх тижнів про те, що наші публікації не відповідають стандартам цієї соціальної мережі. Наші апеляції до модераторів соцмережі результатів не мають, отже, є великий ризик блокування або і повного видалення цієї сторінки. Сподіваємося на вирішення цієї проблеми найближчим часом, хоча не знаємо, хто саме та в який саме спосіб нам допоможе. Дякуємо за розуміння!" - йдеться в заяві.

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Книга памяті полеглих за Україну припиняє публікування у Facebook матеріалів про загиблих воїнів через попередження про закриття сторінки: Апеляції до модераторів результатів не дають 01

Книга памяті полеглих за Україну припиняє публікування у Facebook матеріалів про загиблих воїнів через попередження про закриття сторінки: Апеляції до модераторів результатів не дають 02

"Книга пам'яті полеглих за Україну" - неурядовий сайт, який займається документуванням, обліком та складанням даних про втрати українських військовослужбовців у російсько-українській війні. Ведеться облік втрат усіх силових структур, а також фіксування даних щодо поховань тимчасово невстановлених загиблих. Книга пам'яті має якнайповніший масив даних щодо загиблих українських воїнів від початку бойових дій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3137000
 
 
 Топ коментарі
 
точно запоребриковые твари жалуются!
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100%. Их жаба давит что украинцы своих погибших чтут и помнять, а они своих ,тайком прикопаных и сгнивших в посадках Донбасса, и сами давно уже забыли..
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А наш "славный" припиздент только рад этому будет. Это не его страна, срать он хотел на всех воинов, погибших на защите Родины.
почитайте, что сказала Забужко про клована
https://www.dialog.ua/ukraine/183348_1562677300
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100%. Их жаба давит что украинцы своих погибших чтут и помнять, а они своих ,тайком прикопаных и сгнивших в посадках Донбасса, и сами давно уже забыли..
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А як же ж уповноважений по Україні від Фейсбуку? Невже не допомагає?
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даун москворотий,ти мене зі своєю мамкою попутало.... "Книга пам'яті полеглих за Україну" припиняє публікування у Facebook матеріалів про загиблих воїнів через попередження про закриття сторінки: "Апеляції до модераторів результатів не дають" - Цензор.НЕТ 2106
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Гірше, запоребрікові тварі модерять весь наш сегмент.
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начебто офіс українського сегменту ФБ відкрили нещодавно в Варшаві?
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А наш "славный" ********** только рад этому будет. Это не его страна, срать он хотел на всех воинов, погибших на защите Родины.
почитайте, что сказала Забужко про клована
https://www.dialog.ua/ukraine/183348_1562677300
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ваш ху .. эээ президент конечно будет рад, а наш ЗЕ примет меры к возобновлению публикации.
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ага, Зе будет ещё и жопу подтирать каждому долбодятлу...
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Это та самая Забужко, которая в 2010 призывала голосовать "проти всіх", в результате чего победил Зэк и мы имеем что имеем? Я жидов коломойского ненавижу, но вам надо сменить своих авторитетов.
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ти не говно кидай на вентилятор, а подумай почему Медведчук сейчас на вершине политического Олимпа
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Угадайте "с трёх раз", откуда идут жалобы...
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Тут можна вгадувати навіть не країну а офіс.
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Воин и герой сейчас не в почёте, сейчас главное уметь плоско пошутить и нажать членом на клавишу рояля.
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Ой, а розкажіть но нам, як ото герой Порошенко людей під Іловайськом рятував. У чому проявився його героїзм під Дебальцево?
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Здається соєві тут готують якусь провокацію,в них нічого святого немає. Скоро взнаємо
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Старий Кінь, ти або дуже старий, або дуже тупий. Перечитай ще раз, повідомлення вище і зрозумієш, що твій комент про Пороха ні в тин, ні в ворота.
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Треба розвивати власну українську соцмережу!
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Порохоботы, а ну давайте хором свою песню, РЕВАНШ, это всё Зеленский и его зебилы, Петя вернись.
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Не зачіпайте ви їх, вже в вухах лящить від них. Цілий день пости тупіші й тупіші. Коли вони працюють?!!!Схоже школярі та студенти на морожено заробляють
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По нашому, по людськи, я мавп'ячою мовою не володію...
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нема такого слова в академічному словнику, кацапе
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Так запиши, буде. Не можеш скумекать. Скільки гавкотні. Зайнявся б ділом, працювати пішов.Мої діди-прадіди понад 300 років тут прожили і завжди морозиво мороженим звали, від цього якість не мінялась. Профффессссор...
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який балакучий кацапа... "Книга пам'яті полеглих за Україну" припиняє публікування у Facebook матеріалів про загиблих воїнів через попередження про закриття сторінки: "Апеляції до модераторів результатів не дають" - Цензор.НЕТ 9643

покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
--
вопрос понятен или нужно перевести на русский?
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Хрен с ним, с этим фейсбуком. На цензоре её поселите. Нормально будет.
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Да ,на Фейсбуке реально творится чёрт знает что ...при чём давно, то твои данные выкладывают ,то страницу взламывают ,то блокируют чёрт знает за что ,короче Фейсбук это дерьмо !
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кацапи думали давно і просунули всюди своїх людей.
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Існування ФБ-сторінок сєпарів-рашкован не порушує правил спільноти. Нещодавно ж була-інфа про те, що український сектор ФБ відтепер модерує працівник українського походження. Не може визначити скарги мокшан як необгрунтованими?
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когда жалоб больше 50 тысяч соседней РФ, то решение принимается автоматически
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Фейсбук- отстой для сюсюкання.Украинский сегмент управляется ордой..Стал стократ хуже ОК.Вариант-переход на Телеграмм или обсудить.Проверить Телеграмм на утечки.
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Ложь. Читаем ниже.
Знакомимся.
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На посаду менеджера з публічної політики в Україні міжнародна корпорація Facebook призначила Катерину Крук.
«Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - написав він.
За його словами, у відомстві впевнені, що це кращий вибір, оскільки Крук - відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій з дезінформації останніх років, принципова та чесна людина. Далі він висловив надію, що з моменту вступу її в посаду «грубе і непрофесійне ставлення» до України та українців припиниться.
Про те, що Facebook має намір призначити менеджера по публічній політиці по Україні стало відомо в жовтні 2018 року.
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На посаду менеджера з публічної політики в Україні міжнародна корпорація Facebook призначила Катерину Крук.
«Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - написав він.
За його словами, у відомстві впевнені, що це кращий вибір, оскільки Крук - відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій з дезінформації останніх років, принципова та чесна людина. Далі він висловив надію, що з моменту вступу її в посаду «грубе і непрофесійне ставлення» до України та українців припиниться.
Про те, що Facebook має намір призначити менеджера по публічній політиці по Україні стало відомо в жовтні 2018 року.
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Мне плевать на Крук,ведать не ведаю,но аккаунты закрывают очень быстро и навсегда.А Ватные ресурсы продолжают пастись.Полный от стой стал Фейсбук! Только лютики -цветочки пропускает,судя попоследнему посту. Меня закрыли навсегда.
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Не дивує. Пейсбук - відверто прокацапський ресурс
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Співзасновник компанії Apple Стів Возняк закликав користувачів Інтернету видалити свої облікові записи в популярній соціальній мережі Facebook.
Відповідну заяву співзасновник Apple зробив в ході бесіди з кореспондентами мережевого видання TMZ. На думку Возняка, плюси використання знаменитої соціальної платформи не можуть компенсувати користувачам негативні аспекти в сфері конфіденційності даних. Він порадив таким юзерам терміново знайти спосіб покинути названий майданчик.
https://itsider.com.ua/odyn-iz-zasnovnykiv-apple-zaklykav-gromadskist-tikaty-z-facebook/
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Фейсбук банкрот, його не ******* американці і Трамп.
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Омериганці? Не ******* пейс-бук? Та вони живуть там. Роблять дітей, вчаться, старіють і помирають у цій соцмережі.
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ну можливо це ще і не зрада. можливо по стандартам фейсбук не можна публікувати персональні дані третіх осіб, а дана сторінка їх містить - дані про загиблих воїнів. можливо в цьому причина.
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Від загрози блокування сторінки Книги пам'яті тхне козлятиною, матрьошками і боярою.
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Все згортається..
Незабаром атовців почнуть переслідувати.
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Їх і досі переслідували. Пам'ятаєте справу про воїна, який разом з побратимами на блокпосту відкрив вогонь на ураження по авто із придурком із дружиною на пасажирському сидінні, який не зупинився перед блокпостом біля Маріуполя? Дружина отримала смертельне поранення, а військова прокурватура призначили цапом-відбувайлом одного військовослужбовця,якого засудили на чималий термін. За те, що виконував обов'язки.
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Назвав кацапів мерзотниками на сторінці Плотнікова-забанити на місяць.
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Можливо це робота нинішньої влади на замовлення з москви ,спочатку відміняють військовий парад, тепер вже солдати які загинули за Україну їх не цікавлять ,чи це не одна цепочка промосковського реваншу.
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Не видьте тараканов там, где их нет. Координирующий центр Лицекниги расположен в Московии.
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Координирующий центр Лицекниги до сих пор в Московии находится? Чего вы тогда ожидаете?
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Нічого дивного - Фейсбук поставив модератором на все пострадянське простір кацапа і за гарні бабки.
Треба на рівні президента і прем єр міністра вирішувати це питання з Фейсбуком,You Tube, бо кацапи вже закалупали своєю тролячую вознею коло України "Книга пам'яті полеглих за Україну" припиняє публікування у Facebook матеріалів про загиблих воїнів через попередження про закриття сторінки: "Апеляції до модераторів результатів не дають" - Цензор.НЕТ 1411
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Собирал фото мест где погибли наши ГЕРОИ
и геоданные для "книги" часть отправил, а часть возвращается
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Книга пам'яті полеглих за Україну" припиняє публікування у Facebook матеріалів про загиблих воїнів через попередження про закриття сторінки: "Апеляції до модераторів результатів не дають"
 
 
 
 
 
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