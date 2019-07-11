 "Книга пам'яті полеглих за Україну" припиняє публікування у Facebook матеріалів про загиблих воїнів через попередження про закриття сторінки: "Апеляції до модераторів результатів не дають"

Про це йдеться в заяві колективу "Книги пам'яті полеглих за Україну", передає Цензор.НЕТ.

"Шановні читачі! З сумом повідомляємо, що ми змушені призупинити публікацію матеріалів про загиблих героїв України на нашій сторінці. Причина - ми отримали третє попередження за кілька останніх тижнів про те, що наші публікації не відповідають стандартам цієї соціальної мережі. Наші апеляції до модераторів соцмережі результатів не мають, отже, є великий ризик блокування або і повного видалення цієї сторінки. Сподіваємося на вирішення цієї проблеми найближчим часом, хоча не знаємо, хто саме та в який саме спосіб нам допоможе. Дякуємо за розуміння!" - йдеться в заяві.

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"Книга пам'яті полеглих за Україну" - неурядовий сайт, який займається документуванням, обліком та складанням даних про втрати українських військовослужбовців у російсько-українській війні. Ведеться облік втрат усіх силових структур, а також фіксування даних щодо поховань тимчасово невстановлених загиблих. Книга пам'яті має якнайповніший масив даних щодо загиблих українських воїнів від початку бойових дій.