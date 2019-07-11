 "Книга пам'яті полеглих за Україну" припиняє публікування у Facebook матеріалів про загиблих воїнів через попередження про закриття сторінки: "Апеляції до модераторів результатів не дають"

Про це йдеться в заяві колективу "Книги пам'яті полеглих за Україну", передає Цензор.НЕТ.
"Шановні читачі! З сумом повідомляємо, що ми змушені призупинити публікацію матеріалів про загиблих героїв України на нашій сторінці. Причина - ми отримали третє попередження за кілька останніх тижнів про те, що наші публікації не відповідають стандартам цієї соціальної мережі. Наші апеляції до модераторів соцмережі результатів не мають, отже, є великий ризик блокування або і повного видалення цієї сторінки. Сподіваємося на вирішення цієї проблеми найближчим часом, хоча не знаємо, хто саме та в який саме спосіб нам допоможе. Дякуємо за розуміння!" - йдеться в заяві.
"Книга пам'яті полеглих за Україну" - неурядовий сайт, який займається документуванням, обліком та складанням даних про втрати українських військовослужбовців у російсько-українській війні. Ведеться облік втрат усіх силових структур, а також фіксування даних щодо поховань тимчасово невстановлених загиблих. Книга пам'яті має якнайповніший масив даних щодо загиблих українських воїнів від початку бойових дій.
почитайте, что сказала Забужко про клована
https://www.dialog.ua/ukraine/183348_1562677300
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это по-каковски?
покажи, що розумієш українську.
https://www.youtube.com/watch?v=0WYZSkul4RQ
на 1:28 дівчинка відповідає. потім кореспондентка щось сказала. що сказала?
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вопрос понятен или нужно перевести на русский?
Знакомимся.
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На посаду менеджера з публічної політики в Україні міжнародна корпорація Facebook призначила Катерину Крук.
«Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - написав він.
За його словами, у відомстві впевнені, що це кращий вибір, оскільки Крук - відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій з дезінформації останніх років, принципова та чесна людина. Далі він висловив надію, що з моменту вступу її в посаду «грубе і непрофесійне ставлення» до України та українців припиниться.
Про те, що Facebook має намір призначити менеджера по публічній політиці по Україні стало відомо в жовтні 2018 року.
«Катерина Крук офіційно оголосила, що міжнародна корпорація Facebook офіційно обрала її на посаду Policy Manager по Україні, з розташуванням у Варшаві. Необхідно сказати, що ми чекали цього багато років», - написав він.
За його словами, у відомстві впевнені, що це кращий вибір, оскільки Крук - відомий експерт з питань інформаційного простору, спікер всіх актуальних конференцій з дезінформації останніх років, принципова та чесна людина. Далі він висловив надію, що з моменту вступу її в посаду «грубе і непрофесійне ставлення» до України та українців припиниться.
Про те, що Facebook має намір призначити менеджера по публічній політиці по Україні стало відомо в жовтні 2018 року.
Відповідну заяву співзасновник Apple зробив в ході бесіди з кореспондентами мережевого видання TMZ. На думку Возняка, плюси використання знаменитої соціальної платформи не можуть компенсувати користувачам негативні аспекти в сфері конфіденційності даних. Він порадив таким юзерам терміново знайти спосіб покинути названий майданчик.
https://itsider.com.ua/odyn-iz-zasnovnykiv-apple-zaklykav-gromadskist-tikaty-z-facebook/
https://memorybook.org.ua/
Незабаром атовців почнуть переслідувати.
Треба на рівні президента і прем єр міністра вирішувати це питання з Фейсбуком,You Tube, бо кацапи вже закалупали своєю тролячую вознею коло України
и геоданные для "книги" часть отправил, а часть возвращается