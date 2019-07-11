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 Політика України
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Все про:ГПУ (3066) Крим (7122) суддя (951) державна зрада (233)

 Кримській судді дали 12 років ув'язнення за державну зраду, - ГПУ

Вперше з початку російської агресії кримський суддя-зрадник позбавлений волі з конфіскацією всього належного майна.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснювалося досудове слідство та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за обвинуваченням судді Апеляційного суду АР Крим у вчиненні державної зради", - йдеться в повідомленні.

У ГПУ зазначили, що під час розслідування і судового розгляду встановлено, що "громадянка України Р., будучи суддею зазначеного суду, умисно з березня 2014 року по 2017 рік забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади Російської Федерації шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території України (АР Крим), а також виконання функцій представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим".

"Такими діями Російській Федерації умисно надано допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України", - заявляють в ГПУ.

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"За принципової позиції прокурорів указаного управління при підтриманні публічного обвинувачення в суді колегією суддів Святошинського районного суду м. Києва в порядку спеціального судового провадження 11.07.2019 згадану суддю визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та їй призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного майна", - підсумували в Генеральній прокуратурі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136999
 
   
 Топ коментарі
 
А эта судья сейчас где, в Крыму? Крымской судье дали 12 лет заключения за государственную измену, - ГПУ - Цензор.НЕТ 1664
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А чому це сталось вперше? Всі українські судді працюють в Криму і мали бути засуджені до довічного ув'язення ще в 2014 році! І чому 12 років, якщо вона стала членом міжнародної терористичної організації і приймала активну участь в її діяльності? Тут тільки довічне і без варіантів! А ще потрібно судити і посадити всіх депутатів та Президента порошенко які не зняли з кримських та донецько-луганських суддів повноваження і ті продовжували виносити рішення іменем України!
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тебе ідьйота потрібно направити до Львова,в шпиталь по вул. Кульпарківскій. є шанс,що лоботомія з пересадкою курячих мозгів,дасть шанс на одужання.
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Ви хочете порекомендувати Вашого нейро-хірурга, який Вам таким чином допоміг?
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тебе дуріка врятувати хтів...але вже передумав,йди ти в сраку)
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А проктолог у Вас теж приймає? Тобто теж к Вам звертатись?
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Ну, может еще и отловят.
Сепары очень уважают безвиз, хорошо на него идут. Кримській судді дали 12 років ув'язнення за державну зраду, - ГПУ - Цензор.НЕТ 8278
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шось так тумано, без явок, паролів, зв'язку з жлобом потрошенком.
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неужели???, спасибо Пепе за судебную рехформу!!!
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пжалуйста,ща ЗЕклован виправить всі помилки бариги
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Й нік "гарний", й власник його "розумній". Може захворів на зе?
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Тебе,барану, толсто намекают,что твой падлючий ник совковый ,дуже не д овподоби українцям...
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За полгода Киев заплатил за уголь РФ почти $1 млрд
Корреспондент.biz, Сегодня, 13:12==== как то так Крымской судье дали 12 лет заключения за государственную измену, - ГПУ - Цензор.НЕТ 155
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Не качай яхту, ылита уверена, что уголь мы покупаем в Африке, транзитом через Ротердам.
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Гражданка Украины Г.

А чего скромничаем? Страна должна знать своих героев,а то вдруг это фейк?
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А суддя ця де,власне? Може,вона в тимчасово окупованому Коктебелі на нудиському пляжі загорає? От коли буде відео з Качанівської колонії,тоді і подивимось...
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Это вам не пэтя-вор а Президент Зеленский !!! Крымской судье дали 12 лет заключения за государственную измену, - ГПУ - Цензор.НЕТ 5082
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Алєкс О"харя! Ви,здаєцця, пєрєвозбуділісь! З невідчього). Ваш зєля все одно здохне ось-ось!) Я не є Ванга, але ваш вовка-зєлємойка здохне або від передозу, або від неписьменності!) Ну може ще й від хрипатості криворіжзкої!).
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Вы меньше ВатаТВ смотрите,оно вас до хорошего не доведёт..
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Я цю вата-тв взагалі ніколи не дивилась. Але це не заважає мені вдупліцца, шо ваш зєля - є наркоман!Ну от просто занюхане чьмо, яке неспроможне навідь ізображать з себе шось прілічне!) Зєля здохло, хвост облєз. Хто заговорить, той і с'єст!)

о
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Ясно,Вата ТВ ты не смотришь а просто имеешь ватные мозги ,бывает...
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да, вашому зе навіть красти розуму не вистачає. тому він біль здібних друзів запросив на це.
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З такими темпами покарання всіх винних буде не швидко, навіть в геологічному вимірі часу.
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Конечно же заочно )))) Когда это Югик кого-нибудь влиятельного садил по настоящему.
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Дали, а вона взяла і пішла додому сказавши Дякую. Громадянка україни Г ???? Нас свіх тримають за ідіотів. Що за Г??? Якщо є вирок, то де конкретне імя та прізвище? А то в нас як тільки починають звинувачувати людину то зразу кричать ось він злодій Пупкін, а тут громадянка Г. Досить нам локшину вішати на вуха!
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Эдик, шоб я-таки поняла, шо Ви -таки напэйсали...)
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О, це випадково не вам Маруся з Криму дали? А то вони там тепер всі непанімают..
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Эдик, простите,но я опять Вас не поняла(. Прічьом тут Крым?! Крым- это Украина, а путэн-*****! Вы не согласны?!Тогда идите нах и не морочте мою бандерівську голову!)))
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Прокуратура завершила розслідувати державну зраду судді-сепаратиста з оточення Філатова
Екс-голові Апеляційного суду Автономної республіки Крим, екс-судді Апеляційного суду Дніпропетровщини передали матеріали справи

Кримській судді дали 12 років ув'язнення за державну зраду, - ГПУ - Цензор.НЕТ 3181
Про це йдеться у повідомлені Прокуратура Автономної Республіки Крим, передає Depo.Дніпро.
Прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Апеляційного суду АР Крим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада). Про це сторона захисту та підозрюваний були повідомлені.
З 11.06.2019 року для ознайомлення було надана доступ до матеріалів справи підозрюваному та захисникам.
Нагадаємо, що нещодавно підозрюваного у держзраді екс-голову Апеляційного суду Криму звільнили з-під варти.
Довідка: Екс-голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, який у 2014 році закликав інших суддів півострова служити окупантам, був суддею апеляційного суду Дніпропетровської області. Потім він отримав медаль за службу в АТО. Суддя проходив службу у 39-му батальйоні територіальної оборони протягом двох місяців. Він демобілізувався через сорок п'ять діб перебування у зоні АТО, що є мінімальним терміном для отримання статусу учасника бойових дій. У вересні 2016 року за звільнення судді Валерія Чорнобука проголосували 229 депутатів Верховної Ради. Активісти Дніпра вважають обшуки у судді-сепаратиста з Криму "натяком" Борису Філатову.
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Невже Юрко з Пива знов на Горіллю перейшов?
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Сотни тысяч семей без Крова и Жилья,а Медведчук о чем то там с Кремлем Договорился и Как у Медведчука весь Бизнес Устроен....Телемосты..Млять?
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де ви бачили шоп судді дали реальний срок???
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Я в шоке, кадру, который корректировал грады, обстрелявшие Мариуполь, когда погибло 30 и ранено более 100 человек, дали 9 лет, а тут судье, которая никого не убила и нет потерпевших 12 лет???
Где логика?
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Зато как звучит! Фишка в том, что одному реально 9 лет сидеть, а другой просто заптещен въезд в Украину.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКримській судді дали 12 років ув'язнення за державну зраду, - ГПУ
 
 
 
 
 
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