 Кримській судді дали 12 років ув'язнення за державну зраду, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.
"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснювалося досудове слідство та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за обвинуваченням судді Апеляційного суду АР Крим у вчиненні державної зради", - йдеться в повідомленні.
У ГПУ зазначили, що під час розслідування і судового розгляду встановлено, що "громадянка України Р., будучи суддею зазначеного суду, умисно з березня 2014 року по 2017 рік забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади Російської Федерації шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території України (АР Крим), а також виконання функцій представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим".
"Такими діями Російській Федерації умисно надано допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України", - заявляють в ГПУ.
"За принципової позиції прокурорів указаного управління при підтриманні публічного обвинувачення в суді колегією суддів Святошинського районного суду м. Києва в порядку спеціального судового провадження 11.07.2019 згадану суддю визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та їй призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного майна", - підсумували в Генеральній прокуратурі.
Сепары очень уважают безвиз, хорошо на него идут.
Корреспондент.biz, Сегодня, 13:12==== как то так
А чего скромничаем? Страна должна знать своих героев,а то вдруг это фейк?
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Екс-голові Апеляційного суду Автономної республіки Крим, екс-судді Апеляційного суду Дніпропетровщини передали матеріали справи
Про це йдеться у повідомлені Прокуратура Автономної Республіки Крим, передає Depo.Дніпро.
Прокуратура завершила досудове розслідування у кримінальному провадженні за підозрою колишнього голови Апеляційного суду АР Крим у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (Державна зрада). Про це сторона захисту та підозрюваний були повідомлені.
З 11.06.2019 року для ознайомлення було надана доступ до матеріалів справи підозрюваному та захисникам.
Нагадаємо, що нещодавно підозрюваного у держзраді екс-голову Апеляційного суду Криму звільнили з-під варти.
Довідка: Екс-голова Апеляційного суду Криму Валерій Чорнобук, який у 2014 році закликав інших суддів півострова служити окупантам, був суддею апеляційного суду Дніпропетровської області. Потім він отримав медаль за службу в АТО. Суддя проходив службу у 39-му батальйоні територіальної оборони протягом двох місяців. Він демобілізувався через сорок п'ять діб перебування у зоні АТО, що є мінімальним терміном для отримання статусу учасника бойових дій. У вересні 2016 року за звільнення судді Валерія Чорнобука проголосували 229 депутатів Верховної Ради. Активісти Дніпра вважають обшуки у судді-сепаратиста з Криму "натяком" Борису Філатову.
Где логика?