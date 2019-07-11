 Кримській судді дали 12 років ув'язнення за державну зраду, - ГПУ

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Генеральної прокуратури України.

"Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях, Генеральної прокуратури України здійснювалося досудове слідство та процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за обвинуваченням судді Апеляційного суду АР Крим у вчиненні державної зради", - йдеться в повідомленні.

У ГПУ зазначили, що під час розслідування і судового розгляду встановлено, що "громадянка України Р., будучи суддею зазначеного суду, умисно з березня 2014 року по 2017 рік забезпечила становлення та зміцнення окупаційної влади Російської Федерації шляхом безпосередньої участі в утворенні та функціонуванні незаконно створених російських окупаційних органів на тимчасово окупованій території України (АР Крим), а також виконання функцій представника окупаційної судової влади держави-агресора з метою недопущення контролю української влади на території АР Крим".

"Такими діями Російській Федерації умисно надано допомогу в проведенні підривної діяльності проти України на шкоду суверенітетові та територіальній цілісності України", - заявляють в ГПУ.

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"За принципової позиції прокурорів указаного управління при підтриманні публічного обвинувачення в суді колегією суддів Святошинського районного суду м. Києва в порядку спеціального судового провадження 11.07.2019 згадану суддю визнано винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України, та їй призначено покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з конфіскацією всього належного майна", - підсумували в Генеральній прокуратурі.