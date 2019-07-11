 "Самопоміч" - єдина фракція, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс, - Березюк

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини" про це інформує портал політсили.
Як наголошує голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, "Самопоміч" прийшла в парламент у 2014 році з ідеєю пропорційної системи виборів із відкритими списками.
"Ми протягом 5 років "товкли" цей закон. Ми робили його, серед іншого, нашими руками, зокрема колосальною роботою народного депутата Руслана Сидоровича. І сьогодні, в останній пленарний день голосування Верховної Ради 8 скликання, "Самопоміч" стовідсотковою явкою і стовідсотковою підтримкою нового Виборчого кодексу показала - ми на шляху до розвитку", - каже Березюк.
Однак народний депутат зауважує - радіти рано. Треба, щоб ухвалений Виборчий кодекс ще підписав президент.
"І також треба, щоб усі українці на наступних чергових виборах проголосували і сформували парламент за цим законом. Тоді буде перемога, і тоді ми скажемо, що ми на правильному шляху", - підсумовує Березюк.
😇
Тут невідомо, що завтра буде... А тут 4 роки...
А якщо посадить пєтю, то будуть всі шанси на другий термін.
Пысы .
Был тут в одном райцентре.
На доске обяв висело сообщение о встрече тягнитухеса с избирателями на стадионе в 19-00.
В 18-00 к стадиону потянулись колоны автобусов со всей области
Подумалось - ни себе чего, сколько бабла у тягнитухеса.
Но, когда он прибыл на стадион, его погнали оттуда пинками.
Оказалось - стадион захватила самонемочь.
Обклеили полгорода своими бигмардами.
Сегодня те же бигморды, с теми же рылами переклеены и они уже не от самонемочи, а от зебилов.