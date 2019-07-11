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 Політика України
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Все про:виборчий закон (94) кодекс (20) відкриті списки (6) Самопоміч (291) Березюк (119)

 "Самопоміч" - єдина фракція, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс, - Березюк

У четвер, 11 липня, в останній пленарний день нинішнього скликання, Верховна Рада України 230 голосами ухвалила новий Виборчий кодекс, який передбачає проведення виборів до парламенту на пропорційній основі з відкритими списками.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини" про це інформує портал політсили.

Як наголошує голова фракції "Самопоміч" Олег Березюк, "Самопоміч" прийшла в парламент у 2014 році з ідеєю пропорційної системи виборів із відкритими списками.

"Ми протягом 5 років "товкли" цей закон. Ми робили його, серед іншого, нашими руками, зокрема колосальною роботою народного депутата Руслана Сидоровича. І сьогодні, в останній пленарний день голосування Верховної Ради 8 скликання, "Самопоміч" стовідсотковою явкою і стовідсотковою підтримкою нового Виборчого кодексу показала - ми на шляху до розвитку", - каже Березюк.

Однак народний депутат зауважує - радіти рано. Треба, щоб ухвалений Виборчий кодекс ще підписав президент.

"І також треба, щоб усі українці на наступних чергових виборах проголосували і сформували парламент за цим законом. Тоді буде перемога, і тоді ми скажемо, що ми на правильному шляху", - підсумовує Березюк.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила Виборчий кодекс. ВIДЕО (оновлено)

Самопоміч - єдина фракція, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс, - Березюк 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136996
 
   
 Топ коментарі
 
Поздно пить боржоми, ваш номер шесть. Раньше принципиальность нужно было проявлять, а теперь время пацанов в кедах...
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Амінь тобі , самонеміч!
😇
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Шото я мусорному андрюше перестал верить последнее время. Поддерживать хряка-мародера, который тебя утопил в мусоре - тупизм высшей степени.
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Поздно пить боржоми, ваш номер шесть. Раньше принципиальность нужно было проявлять, а теперь время пацанов в кедах...
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Это просто показатель кто ходит на работу всем составом.
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Шото я мусорному андрюше перестал верить последнее время. Поддерживать хряка-мародера, который тебя утопил в мусоре - тупизм высшей степени.
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Бетонов-пулеметов,ты уже здесь гадишь.
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поэтому в Зраду вы непройдете первыми!!!)))
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Но это ей уже не поможет ,пять лет надо было не воровать а работать ,тогда бы шансы были.. "Самопомич" - единственная фракция, которая дала 100% голосов за новый избирательный кодекс, - Березюк - Цензор.НЕТ 66
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Да вы в полном составе голосовали за то, что бы у работающих пенсионеров забрать пенсию.Забыли???
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рано радоваться - зеля может не подписать - вот так просто взять и не подписать - а Рады уже нет - скорее всего так и будет
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Та перестань... Набрання чинності 2023 рік...
Тут невідомо, що завтра буде... А тут 4 роки...
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До нового року точно дотягне.
А якщо посадить пєтю, то будуть всі шанси на другий термін.
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Что то я семена Семененко или как там его, в зале не видел.
Пысы .
Был тут в одном райцентре.
На доске обяв висело сообщение о встрече тягнитухеса с избирателями на стадионе в 19-00.
В 18-00 к стадиону потянулись колоны автобусов со всей области
Подумалось - ни себе чего, сколько бабла у тягнитухеса.
Но, когда он прибыл на стадион, его погнали оттуда пинками.
Оказалось - стадион захватила самонемочь.
Обклеили полгорода своими бигмардами.
Сегодня те же бигморды, с теми же рылами переклеены и они уже не от самонемочи, а от зебилов.
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Семнадцать раз голосовать- просто нет слов. Сколько вони было от БПП и НФ про этот закон- только половина проголосовала- "все для народа"
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Достойно. Может и голосну за них за это.
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Единственная нормальная партия была в бывшей зРаде.
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Власенко су -а, бігає по залу, а на сайті Верховної ради, позначений що відсутній. Та не проголосував за закон.
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Тимошенко Юлька, теж була присутня в залі, а на сайті, значиться як відсутня, також не голосувала "Самопоміч" - єдина фракція, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс, - Березюк - Цензор.НЕТ 2298
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Парламент схвалив багатостраждальний Виборчий Кодекс. Однак, депутати в останню мить перед фінальним голосуванням заклали в нього "міну сповільненої дії," яка може призвести до того, що вибори до парламенту за новим виборчим кодексом відбудуться через девять років у - 2028 році.Источник: https://censor.net.ua/b3136992
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Самопоміч" - єдина фракція, яка дала 100% голосів за новий Виборчий кодекс, - Березюк
 
 
 
 
 
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