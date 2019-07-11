 Виборчий процес стане прозорим, ми стали ближчими до Європи, - Порошенко про новий Виборчий кодекс

Як передає Цензор.НЕТ, про це п'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" написав на сторінці у Facebook.

"Завдяки наполегливості голови Верховної Ради Андрія Парубія та консолідованості демократичних сил, у тому числі і моєї команди, цей кодекс був підтриманий.

Переконаний, що Україна, яка зробила виборчий процес більш прозорим та відкритим, стала на крок ближчою до цивілізованої Європи", - написав він.

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