 Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років. ВIДЕО

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
Його команда розробила законопроект, згідно з яким під люстрацію потрапляють особи, які в період з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року обіймали посади Президента України, Голови Верховної Ради, Генерального прокурора, Голови СБУ, голови Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.
Люструвати також пропонують народних депутатів України та членів уряду цього періоду.
Варто зазначити, що таким чином під люстрацію потрапляють і призначені Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, а також голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус. (Обидва раніше очолювали Міністерство економіки).
еще есть что тырить в Украине!
опять в Качановку?
может он не до конца понимает, что это такое и по ком она ударит первой... из его окружения
таааам....люстрировать - неперелюстрировать и невылюстрировать)))))
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.
Господин Президент, Вы в вышеуказанной статье где-то видите исключения ? Типа "крім випадків, встановлених законом" . . .
Или Вам Конституция страны, то есть правила, по которым мы все согласились сосуществовать, по-боку ? Если да, тогда давайте в люстрацию включим не только тех, кто был на этих должностях по 19 мая 2019 года, а и тех, кто на них сегодня . . .
Убрать с арены всю предыдущую политическую элиту страны на волне популизма и тарифно-экономической мстительности избирателей - это чтобы Вашим политическим позициям никто не угрожал ??? Или сознательное разжигание гражданского противостояния и ослабление страны, находящейся в состоянии войны, чтобы русским легче было с нами справиться ???
Ау, парламент, Генпрокуратура, Конституционный суд, Минюст - объясните кто-нибудь нашему Наполеону, что он неправ, вообще-то . . .
Что там, кстати, с законом про импичмент ?
Не - это не реванш рыгоналов и ваты. Это вам показалось.
Потом останется осудить и наказать всех, кто стрелял в "братский" народ.
17 июня 2014, через 10 дней после своей инаугурации он отвел войска с совершенно пустого Луганска и области, объявив "перемирие". Так им было создано ЛНР.
5 июля 2014 он пропустил колонну российских войск Гиркина в Донецк, запрещая ее обстреливать Артой, и бомбить авиацией. Так им было создано ДНР.
24 августа 2014 им была завершена сдача железнодорожного транспортного узла Иловайск, что обеспечило стабильность ЛНР. Это он отметил парадом, куда согнал технику, которая могла защитить последних бойцов, выходящих из котла в зеленом коридоре, о котором он договорился, когда их в упор расстреливали войска агрессора, пока он морочил головы на параде. В течение 7-31 августа 2014 погибло 368 человек, тела 18 человек ни были вообще найдены.
18 февраля 2015 им была завершена сдача железнодорожного транспортного узла Дебальцево, что позволило устроить прямую железнодорожную колею из Луганска в Донецк, и обеспечило стабильность ДНР. В период с 24 января по 18 февраля 2015: 159 погибших, 118 пленных, 36 пропавших без вести.
Вот прям хотел Порошенко уменьшить площадь территории, которой он может командовать, как Президент, с предприятий на которой он может налоги собирать, где ему караваи должны подносить, когда приезжает и так далее . . .
Какой дурак откажется от власти ?
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.
Господин Президент, Вы в вышеуказанной статье где-то видите исключения ? Типа "крім випадків, встановлених законом" . . .
Или Вам Конституция страны, то есть правила, по которым мы все согласились сосуществовать, по-боку ? Если да, тогда давайте в люстрацию включим не только тех, кто был на этих должностях по 19 мая 2019 года, а и тех, кто на них сегодня . . .
Убрать с арены всю предыдущую политическую элиту страны на волне популизма и тарифно-экономической мстительности избирателей - это чтобы Вашим политическим позициям никто не угрожал ??? Или сознательное разжигание гражданского противостояния и ослабление страны, находящейся в состоянии войны, чтобы русским легче было с нами справиться ???
Ау, парламент, Генпрокуратура, Конституционный суд, Минюст - объясните кто-нибудь нашему Наполеону, что он неправ, вообще-то . . .
Что там, кстати, с законом про импичмент ?
А еще прежыжущий президент ввел практика "враги народа" для всех инакомыслящих.
Воины гибли на войне,а вы падали на их жизнях делали гешефты.
Жаль,что такие как гавчеренки опять пролезут в Раду по мажоритарке и.......присоединятся уже в ж.оппе блока.
По тому как плющит петеботов нужно так и сделать
Чим же Вовиним хазяям не сподобались чиновники з 2014-го ? Так.Це-реванш.
реванш идёт полным ходом