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 Політика України
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Все про:Зеленський (2029) люстрація (150)

 Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років. ВIДЕО

Президент України Володимир Зеленський пропонує посилити люстрацію.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

Його команда розробила законопроект, згідно з яким під люстрацію потрапляють особи, які в період з 23 лютого 2014 року по 19 травня 2019 року обіймали посади Президента України, Голови Верховної Ради, Генерального прокурора, Голови СБУ, голови Антимонопольного комітету і Фонду державного майна, голів Державної фіскальної служби і митниці, Секретаря РНБО, керівників оборонних підприємств.

Люструвати також пропонують народних депутатів України та членів уряду цього періоду.

Читайте також: Офіс президента готує законопроект про розширення люстрації

Варто зазначити, що таким чином під люстрацію потрапляють і призначені Зеленським секретар РНБО Олександр Данилюк, а також голова наглядової ради "Укроборонпрому" Айварас Абромавічус. (Обидва раніше очолювали Міністерство економіки).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136985
 
   
 Топ коментарі
 
Богдан- риг. Богдана не можна. Це ж реванш регіоналів.
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К этим людям можно по-разному относиться, но благодаря им в частности Украина до сих пор существует, провела выборы, и дала тебе Зеля кресло президента ) А ты в это время сериалы снимал )
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Тебе, чмо зелене, будуть вперед ногами з твого офісу виносити, хрен ти до Ростова добіжиш.
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Т.е. Медвудчуку в Раду можно, а Свободовцев которые сейчас в раде - под люстрацию.
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А шо Свободовцы в Раде сделали за пять лет? Миллионерами стали, обросли квартирами домами и участками? Сраной метлой...
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Больше ада, Беня!!


еще есть что тырить в Украине!
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Очень разумное предложение.
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Выборы на носу,понос со всех сторон крепчает
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**********!!! А ну срочно нейтрализовать заявление ЗЕ, а то и вдруг пороха кастр... эээ люстрирует. Гы.
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Правильно, это же была самая антироссийская власть за последние 100 лет.
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Знов піар і фейк під вибори! Вова ) ти дійсно хочеш провести люстрацію, всіх представників влади, які керували країною з 2014 по 2019 роки? Тільки не кажи потім, коли будеш у Ростові, шо це був жарт. Ти ж не зможеш пережити нові дострокові вибори всіх разом!
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Слишком мягкий Зеленский! Нужно быть жестким и беспощадным с Барыгами и Функционерами грабящими Народ.
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как он зебал своей простотой - сотни бывших рыгов плевали на законы и люстрацию, в т.ч. его опекун, а тех кто принял закон об их люстрации хочет люстрировать. Но это все схавают и получит 50% в парламенте, вот уж бедная страна населенная идиотами
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Наверное, не я один заметил, что вся информация, идущая из офиса Владимира Александровича, имеет несколько скандальный характер? Пусть народ в спорах перегрызется и забудет про предвыборные месседжи. В канун выборов не сделано ни одного шага в сторону выполнения обещаний, есть только много новых прожектов со старыми лицами. А еще "чувак, черт, иди сюда, зовите меня Владимир" - это так импонирует публике! И если еще добавить "всех порешу, всех разгоню!" - то экстаз сектантов можно только удвоить.
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а почему только 5 последних лет,а не 25 или 75? При Януковиче и ранее все святые были?
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***** сказал что овощ, кровосися, портнов и т.д. - харошие, зе-мальчик ***** послушает
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что и Джулию Володимиривну люстровать?
опять в Качановку? Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років - Цензор.НЕТ 2386
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сначала попросите раскрыть смысл слова - люстрация
может он не до конца понимает, что это такое и по ком она ударит первой... из его окружения
таааам....люстрировать - неперелюстрировать и невылюстрировать)))))
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У вас там конкретно прорисовывается ЗЕленый фюрер...

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Логично что все должны уйти. Молодых валом хотя они все уже тоже в раздумьях а не покинуть ли Украину навсегда. Может быть это даже последний шанс для изменений и то он почти что призрачный. Коррупция проникла всюду благодаря всем предыдущим президентам и все чиновники усидевшие в своих кабинетах её участники.
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всё бы ничего,но с 14-го не пойдёт,давай с 91-го...или слабо ?
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А кто был "до того" - уже простили? Может, и Януковича с Азировым, вернём?!!!
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Конституция :
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Господин Президент, Вы в вышеуказанной статье где-то видите исключения ? Типа "крім випадків, встановлених законом" . . .
Или Вам Конституция страны, то есть правила, по которым мы все согласились сосуществовать, по-боку ? Если да, тогда давайте в люстрацию включим не только тех, кто был на этих должностях по 19 мая 2019 года, а и тех, кто на них сегодня . . .
Убрать с арены всю предыдущую политическую элиту страны на волне популизма и тарифно-экономической мстительности избирателей - это чтобы Вашим политическим позициям никто не угрожал ??? Или сознательное разжигание гражданского противостояния и ослабление страны, находящейся в состоянии войны, чтобы русским легче было с нами справиться ???

Ау, парламент, Генпрокуратура, Конституционный суд, Минюст - объясните кто-нибудь нашему Наполеону, что он неправ, вообще-то . . .
Что там, кстати, с законом про импичмент ?
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Про тех, кто был при власти при Ялынковиче, тишинаааа... Они ж в ЗЕманде теперь.

Не - это не реванш рыгоналов и ваты. Это вам показалось.

Потом останется осудить и наказать всех, кто стрелял в "братский" народ.
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Он что, вместо головки уже головой по рояльным клавишам лупасит?
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Правильно! Всех воров которые пришли к власти на крови народа набивая карманы народными деньгами особо отличившихся придать суду всем остальным пожизненно запретить занимать должности в государственных структурах.Давай рыго-барыжное шобло досвидос.
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Порошенко ответит по Закону:
17 июня 2014, через 10 дней после своей инаугурации он отвел войска с совершенно пустого Луганска и области, объявив "перемирие". Так им было создано ЛНР.
5 июля 2014 он пропустил колонну российских войск Гиркина в Донецк, запрещая ее обстреливать Артой, и бомбить авиацией. Так им было создано ДНР.
24 августа 2014 им была завершена сдача железнодорожного транспортного узла Иловайск, что обеспечило стабильность ЛНР. Это он отметил парадом, куда согнал технику, которая могла защитить последних бойцов, выходящих из котла в зеленом коридоре, о котором он договорился, когда их в упор расстреливали войска агрессора, пока он морочил головы на параде. В течение 7-31 августа 2014 погибло 368 человек, тела 18 человек ни были вообще найдены.
18 февраля 2015 им была завершена сдача железнодорожного транспортного узла Дебальцево, что позволило устроить прямую железнодорожную колею из Луганска в Донецк, и обеспечило стабильность ДНР. В период с 24 января по 18 февраля 2015: 159 погибших, 118 пленных, 36 пропавших без вести.
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Ну да, а русские вообще ни при чём . . .

Вот прям хотел Порошенко уменьшить площадь территории, которой он может командовать, как Президент, с предприятий на которой он может налоги собирать, где ему караваи должны подносить, когда приезжает и так далее . . .
Какой дурак откажется от власти ?
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Падающий рейтинг видно сильно ударил Вову по голове
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Конституция :
Стаття 38. Громадяни мають право брати участь в управлінні державними справами, у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Громадяни користуються рівним правом доступу до державної служби, а також до служби в органах місцевого самоврядування.

Господин Президент, Вы в вышеуказанной статье где-то видите исключения ? Типа "крім випадків, встановлених законом" . . .
Или Вам Конституция страны, то есть правила, по которым мы все согласились сосуществовать, по-боку ? Если да, тогда давайте в люстрацию включим не только тех, кто был на этих должностях по 19 мая 2019 года, а и тех, кто на них сегодня . . .
Убрать с арены всю предыдущую политическую элиту страны на волне популизма и тарифно-экономической мстительности избирателей - это чтобы Вашим политическим позициям никто не угрожал ??? Или сознательное разжигание гражданского противостояния и ослабление страны, находящейся в состоянии войны, чтобы русским легче было с нами справиться ???

Ау, парламент, Генпрокуратура, Конституционный суд, Минюст - объясните кто-нибудь нашему Наполеону, что он неправ, вообще-то . . .
Что там, кстати, с законом про импичмент ?
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Тупее ещё не было Президента в Украине. Самые худшие прогнозы сбываются. Это просто цирк.
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это типа все пидо.сы и только зеля дартаньян...так зеля и дартаньяном то никогда не был и кто он такой чтобы всех судить если сам нихера не делал в период с 2014 по 2019 год...
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Почему Порошенко можно люстрировать попередников а Зе - нет? Зеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років - Цензор.НЕТ 2430
А еще прежыжущий президент ввел практика "враги народа" для всех инакомыслящих.
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опарыши пороховнявые заголосили,вас не люстрировать,а расстреливать надо.
Воины гибли на войне,а вы падали на их жизнях делали гешефты.

Жаль,что такие как гавчеренки опять пролезут в Раду по мажоритарке и.......присоединятся уже в ж.оппе блока.
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5лет мало, гулять так гулять по полной, люстрировать всех кто 28лет при власти.
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понимает ,что его ждет судьба ющенко и 5%
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Для початку почни виконувати той закон який є, покидьок клоунський.
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Ему надо было на таможню идти работать. Что-то там Зе вынюхал!
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Идея верная.....
По тому как плющит петеботов нужно так и сделать
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Обгрунтування люстрації регіоналів і людей,що чинили незаконні дії ,зрозумілі.
Чим же Вовиним хазяям не сподобались чиновники з 2014-го ? Так.Це-реванш.
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Зеленський намагається створити диктатуру. Тільки він забув, що він також не назавжди прийшов на місце президента і для України нічого доброго не зробив. Маленький негідник, який ганьбив власну краіну, називаючи її повією і порноактрисою, вирішив, що він має право будувати диктатуру. Він ніхто і ніщо. Істерик і абсолютно непрофесійна людина у керівництві державою. Цей нібито юрист погано вчився і не знає, що будь яка диктатура все рівно впаде і доля того, хто цю диктатуру нав´язував людям , вкрай трагічна.
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Клоуны, вы не способны НИ ОДНОГО УГОЛОВНОГО ДЕЛА довести до логического конца.
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Это уже не люстрация, а охота на ведьм, преследование по политическим мотивам,нарушение Конституции и законов украинского государства в отношении человеческой личности. Это есть нарушение и европейских норм и законов. Если они это сделают, это неизбежно обрушится и на Зеленского и его банду и тех,кто с ними сотрудничал. Это есть первый шаг к гражданской войне и его сделали Зеленский и его банда!
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Та тюля тебе глодку перегрызет если шо))))))люстратор недоделанный
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Браво! Владимр так держать. **..тые порохоботы, так возмущаться тем что кто-то там при януковоще был при власти, при этом нормально что их бох и кумир поросенька не только так же был при власти но и стоял у истоков создания партии рыгаонив..."дебилы ***"
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Это надо быть сволочью,что бы ставить на одну доску Порошенко и Януковичу и те кто сними работал.Одни убивали людей на майдане,другие как могли спасали эту страну от Российской агреесии.
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и представьте себе принятие такого Закона вполне возможно ибо депутаты, которые зайдут от него слившись в экстазе с рыгами ( как же там жаждут реванша, желание поквитаться) всех мастей таки найдут 226 голосов, это потом будут судебные тяжбы, тянущиеся годами
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Эта вся шумиха расчитана на элохторат Зе, пока они будут рукоплескать и ставить лайки Зе, за их спинами устраиваются телемосты с рашкой и отводятся войска
реванш идёт полным ходом
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський запропонував люструвати всіх, хто був у владі останні 5 років. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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