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Все про:вибори (4159) Зеленський (2029) КМДА (658) Кличко Володимир (53)

 Зеленський на зустрічі з Кличком підтвердив плани забрати в нього повноваження глави КМДА. Мер Києва запропонував дострокові вибори. ВIДЕО

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, який підтвердив йому чутки про розділення повноважень мера столиці та голови КМДА.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він повідомив у відеозверненні, опублікованому в Facebook.

"Друзі! Щодо політичних процесів, що планують запустити в столиці. Розділенням повноважень обраного киянами мера і голови КМДА столицю позбавлять місцевого самоврядування", - написав він.

Кличко сказав, що в розмові із Зеленським зазначив, що позбавлення обраного мера виконавчих повноважень - це повернення методів Януковича і позбавлення Києва самоврядування.

Він також наголосив, що коли мер виконує декоративну функцію, а містом керує призначена згори людина, яку кияни не обирають, то вона, відповідно, перед громадою не має жодних зобов‘язань і такого немає в жодній європейській столиці.

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"До таких методів, нагадаю, вдавався колись Янукович", - сказав мер Києва.

Кличко додав, що переконував президента в тому, що якщо йому так потрібно мати в столиці свого мера, то нехай відбудуться дострокові вибори і кияни оберуть того, кому вони довіряють.

Зеленський на зустрічі з Кличком підтвердив плани забрати в нього повноваження глави КМДА. Мер Києва запропонував дострокові вибори 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136984
 
   
 Топ коментарі
 
по пенечкам по пенечкам...

интересно, до золотого унитаза и батона дело дойдет?
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Чет Зеленский разошелся. Педалик, конечно, не идеальный мэр, но он законноизбранный мэр.
Киевляне ведь не свадебного генерала выбираются на выборах мэра.
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Може дійти до чарівного пенделя. Зелебобам потрібна столиця. А для чого? Бо тут найбільше грошей. І ділитися грішми вони не планують. Ні з Кличко, ні з ким би то було ще. Якщо кияни проковтнуть той факт, що право обирати владу у них заберуть, то вони житимуть не лише на вулиці жюкових і октчбрьських революцій, а й ходитимуть по площах члєніна та сраліна.
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Виталя, это в Европе не возможно а кто те сказал что Київ хоть чем то похож на европу ?
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после виталика? тут бы до беларуси дотянуть с этим хением воровитым
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вот увидите, еще будем плакать от правления этого ЗЕ фюрера
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Метро на Троещину не построил. Проблему с переработкой мусора в Бортничах тоже. Шулявский мост до сих пор не могут открыть. Стеклянный мост один открыл и тот с ленточками вокруг бракованного стекла. Вот и всё.
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ходят слухи что Зе планируюет вернуть Полищука времен Янукович в мэры
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Интересно, зачем придумали две должности? Зеленський на зустрічі з Кличком підтвердив плани забрати в нього повноваження глави КМДА. Мер Києва запропонував дострокові вибори - Цензор.НЕТ 7371
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вова, а е*ало не треснет на себя одеяло тащить?Один уже пытался-в ростове сидит.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський на зустрічі з Кличком підтвердив плани забрати в нього повноваження глави КМДА. Мер Києва запропонував дострокові вибори. ВIДЕО
 
 
 
 
 
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