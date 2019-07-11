 Рада затвердила звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк і нападів на активістів

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на нардепа Мустафу Найєма.

За його словами, звіт зачитувався хвилин п'ять, протягом яких, очевидно, складно було викласти всі факти, які стали відомі за півроку роботи.

"У зв'язку з цим завтра ми з колегами Бориславом Березою та Оленою Сотник проведемо додаткову зустріч з пресою, де розповімо про ті факти, які не ввійшли до звіту з розслідування вбивства і нападів на активістів в Одесі, Херсоні, Харкові та інших містах", - написав він.

Пресконференція відбудеться о 11:00 в комітетах Верховної Ради, каб. 620, за адресою вул. Садова, 3а.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Активісти під ВР вимагали від нардепів затвердити звіт ТСК щодо вбивства Гандзюк: "Це останній тиждень, не дайте пропасти роботі комісії". ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Нагадаємо, 6 листопада 2018 року Верховна Рада України підтримала постанову про створення Тимчасової слідчої комісії парламенту з розслідування нападу на активістку і чиновника Катерину Гандзюк (померла 4 листопада 2018 - ред.) та інших громадських активістів в Україні.

24 червня народні депутати, які входили до Тимчасової слідчої комісії щодо нападів на цивільних активістів, оприлюднили звіт за результатами своєї роботи. ТСК зокрема прийшла до висновку, що місцеві органи влади залучають комунальні "муніципальні варти" для тиску на активістів.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року на в.о. керуючого справами виконавчого комітету, радницю херсонського міського голови Катерину Гандзюк напали біля під'їзду її будинку й облили сірчаною кислотою.

Як повідомили у поліції, нападом на Гандзюк керував ветеран АТО, який використовував своїх товаришів по службі.

4 листопада потерпіла померла в лікарні.

Генпрокурор Юрій Луценко 4 грудня заявив, що у справі про вбивство Катерини Гандзюк оголошено підозру раніше судимому громадянину на прізвище Левін.

11 лютого 2019 року главі Херсонської облради Владиславу Мангеру оголосили про підозру в організації вбивства активістки Катерини Гандзюк. Тимошенко, коментуючи підозру Мангеру в справі про вбивство Гандзюк, заявила: "Вони пішли "по беспределу". Це брудна боротьба Порошенка за владу".

15 лютого суд заарештував Мангера до 3 березня з правом застави в 2 млн 497 тис. грн. Адвокат Мангера Дмитро Ільченко вніс за свого підзахисного заставу. На запитання, звідки адвокат отримав гроші на заставу, Мангер не відповів.

3 квітня Шевченківський райсуд Києва зобов'язав Мангера носити електронний браслет і здати закордонний паспорт.