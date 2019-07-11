 Нардепи підтримали створення реєстру педофілів та їхню хімічну кастрацію. ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

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Законопроєктом пропонується створити реєстр педофілів та ввести примусову хімічну кастрацію для них.

Крім того, Рада проголосувала за основу законопроєкт №6607, який також спрямований на захист дітей від сексуального насильства.

Його підтримали 228 нардепів.

Зазначений законопроєкт також передбачає хімічну кастрацію педофілів, але вже на добровільній основі, а також обмежений доступ до реєстру, щоб люди не чинили самосуд.