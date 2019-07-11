 Нардепи підтримали створення реєстру педофілів та їхню хімічну кастрацію. ВIДЕО (оновлено)

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.
Законопроєктом пропонується створити реєстр педофілів та ввести примусову хімічну кастрацію для них.
Крім того, Рада проголосувала за основу законопроєкт №6607, який також спрямований на захист дітей від сексуального насильства.
Його підтримали 228 нардепів.
Зазначений законопроєкт також передбачає хімічну кастрацію педофілів, але вже на добровільній основі, а також обмежений доступ до реєстру, щоб люди не чинили самосуд.
11.07.2019 14:45
За:228 Проти:1 Утрималися:13 Не голосували:55 Всього:297
Рішення прийнято
Соболєв Є.В.-Проти
Самопоміч щось приховує про своїх нардепів)
Педофилов - пусть кастрируют- но не воры, а СУДЬИ!!!!