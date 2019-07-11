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Все про:ВР (5123) законопроект (689) педофіл (66)

 Нардепи підтримали створення реєстру педофілів та їхню хімічну кастрацію. ВIДЕО (оновлено)

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 6449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітнього чи неповнолітньої та особи, яка не досягла статевої зрілості".

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Лише за минулу добу поліцейські затримали трьох педофілів, жертвами яких стали п'ятеро дітей, - Аброськін

Законопроєктом пропонується створити реєстр педофілів та ввести примусову хімічну кастрацію для них.

Крім того, Рада проголосувала за основу законопроєкт №6607, який також спрямований на захист дітей від сексуального насильства.

Його підтримали 228 нардепів.

Зазначений законопроєкт також передбачає хімічну кастрацію педофілів, але вже на добровільній основі, а також обмежений доступ до реєстру, щоб люди не чинили самосуд.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136979
 
   
 Топ коментарі
 
Вот если бы ...создание реестра коррупционеров и их кастрацию... Эх! Нардепи підтримали створення реєстру педофілів та їхню хімічну кастрацію - Цензор.НЕТ 312
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Наконец-то, хоть что-то полезное сделали на прощание.
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Поіменне голосування про проект Закону про внесення змін до деяких законів України (щодо впровадження Єдиного реєстру осіб засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього та посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього) (№6607) - за основу
11.07.2019 14:45
За:228 Проти:1 Утрималися:13 Не голосували:55 Всього:297
Рішення прийнято

Соболєв Є.В.-Проти


Самопоміч щось приховує про своїх нардепів)
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Скоріше всього закон виписаний популіськи і працювати не буде- понти для приїзжих перед виборами.
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Ой, усбагойтеся, у кацапів такий закон діє вже з 2012 року. Проблема в тому що, педофіл сам має виявити бажання пройти процедуру, яка до того ж не на все життя, а доки пацієнт приймає терапію. Згідно міжнародним положенням педофіла не можуть примусити, а тільки добровільне підшивання капсули з гормонами чи регулярні ін'єкції. Он, кацапи досі не найшли бажаючих педофілів, які після тюрми погодилися на процедуру.
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Шикарная статья для шантажа и вымогательства! И золотая жила для мусоров, прокуроров и судей. Это вам не пакетик с наркотой подбросить, тут значительно дороже!
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Предлагаю ещё и шария кастрировать, а будет пздть,его ещё и Ляшкозировать, ***, хер выговоришь .
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А я бы сначало судей проверил которые судить будут!!!
Педофилов - пусть кастрируют- но не воры, а СУДЬИ!!!!
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А химическая кастрация это, простите как? И какой результат - не встает, или отваливается?
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Хайпанула ВРУ напоследок.Химическая кастрация,в условиях ,когда тебя могут назначить педофилом кто угодно- нонсенс.Рагневанная жена может выставить мужа педофилом.,а о мусорах и вообще говорить не стоит.
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А "...на добровольной основе" - это как? Педофил добровольно должен согласиться на кастрацию? Нардепи підтримали створення реєстру педофілів та їхню хімічну кастрацію - Цензор.НЕТ 654
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С нашими судами... Да, много людей пострадают невинных...
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Сегодня Шарию дали добро на возвращению в Украину и вечером химическая кастрация педофилов от Рады. Совпадение? не думаю!)))
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Шарий будет кастрировать педофилов от Рады??? Их уже там выбрали, или они сами вызвались? Нардепи підтримали створення реєстру педофілів та їхню хімічну кастрацію - Цензор.НЕТ 124
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Ключевая фраза этого т.н. закона " но уже на добровольной основе". Ну какой психбольной признает себя психбольным и добровольно пойдёт лечиться? Педофилы, как и ********* хотят равенства в правах человека, и тоже парады водить в столице...
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А тепер просто давайте подумаємо без дибільного, гей погнали. Хімічна кастрація, що унеможливить здійснення полового акту педофілом, він що стане імпотентом, байдужим до суксуальних утіх? Чи він просто не зможе запліднити жертву чи залишити сперму на ній? Прекрасно, тепер і слідів та доказів буде знайти ще менше та ще важче. Чи він не буде давати своє потомство? Тоді питання, а що вже доведенно, що педофелія спадковий дефек, який передається по спадковості?
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"конституційний" відмаже педофілів як і терористів.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНардепи підтримали створення реєстру педофілів та їхню хімічну кастрацію. ВIДЕО (оновлено)
 
 
 
 
 
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