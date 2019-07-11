 Ринок електроенергії позбавляється недобросовісних учасників, - президент Асоціації енергетики України Трохимець

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про це президент Асоціації енергетики України Олександр Трохимець повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, коментуючи оголошення ДП "НЕК "Укренерго" переддефолтного стану деяким суб'єктам ринку електричної енергії.

"Жодної надзвичайної події не сталося - ринок позбавляється недобросовісних учасників. І на це не впливає жодне рішення жодного чиновника - отже, відсутня будь-яка можливість корупції. А споживачам необхідно ретельніше обирати постачальника електричної енергії, щоб убезпечити себе від фінансових втрат", - написав Трохимець.

Експерт зазначив, що рішення "Укренерго" стосується постачальників, які порушили фінансову дисципліну на ринку електричної енергії. Такі порушення закріплені в "Правилах ринку", до яких належать: відсутність оплати постачальником електричної енергії суб’єкту, в якого він її купив (генеруюча електростанція, імпортер тощо); відсутність фінансових гарантій з боку сторони, відповідальної за баланс електричної енергії на ринку.

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"Фінансова дисципліна, яка раніше була неактуальна через "колективне безвідповідальне" на оптовому ринку електроенергії, тепер є визначальним чинником функціонування електроенергетичного комплексу. Якщо раніше борги лише нарощувалися через недосконалість механізму функціонування, закладеного в основу діяльності ДП "Енергоринок", то тепер кожен учасник ринку як сторона договірних відносин самостійно несе відповідальність і здатна відстоювати свої права", - зазначив Трохимець.

Окрім того, він звернув увагу, що фінансова відповідальність учасників ринку за порушення балансу електроенергії не менш важлива, оскільки його дотримання необхідно для ефективного функціонування ринку.

"Електроенергія - специфічний вид товару, кількість споживання якого в момент часу дорівнює кількості його виробництва. Тому дотримання прогнозного балансу виробництва та споживання електричної енергії є надзвичайно важливим для електроенергетики як у технологічному аспекті, так і в питанні вартості електроенергії", - підкреслив Трохимець.

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Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно із законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів, як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

10 липня НЕК "Укренерго" оприлюднило на своєму веб-сайті перелік учасників ринку, яким надано статус "переддефолтний". Відповідно до п. 1.7.4 "Правил ринку", в разі тривалості статусу "переддефолтний" більше 2 робочих днів учасник ринку набуває статусу "дефолтний", і згідно з п. 1.7.5 "Правил ринку" припиняє свою діяльність на ринку електричної енергії (а у випадку, якщо учасник ринку є постачальником, постачання електричної енергії споживачам такого учасника ринку (або такому учаснику ринку) здійснюється постачальником "останньої надії"). Статус "переддефолтний" означає відсутність можливості продавати електроенергію, але купувати електроенергію учасники ринку можуть.