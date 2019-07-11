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Все про:ВР (5123) законопроект (689) Електрика (271)

 Рада підтримала зняття обмежень для продажу за "зеленим" тарифом електроенергії, виробленої приватними домогосподарствами

Верховна Рада проголосувала за законопроєкт 10357Д про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо врегулювання питання генерації електроенергії приватними домогосподарствами.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 243 народні депутати.

Законопроєкт покликаний повністю вирішити проблему обмеження права приватних домогосподарств продавати надлишок виробленої ними електроенергії за "зеленим" тарифом як з чинними станціями потужністю до 30 кВт, так і з новими станціями потужністю до 50 кВт.

Нагадаємо, 25 квітня депутати Верховної Ради проголосували законопроєкт 8449-д, який скасував "зелений" тариф для всіх наземних домашніх СЕС потужністю до 30 кВт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада підтримала законопроект про соціальні гарантії для політв'язнів і заручників Кремля

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136975
 
   
 Топ коментарі
 
Сначала нагадили сами же, потом сами же сняли... Гнать эту пи..ту надо и выбирать новых. Твари, просто твари.
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Зарыдает не только Ринат, а и простые украинцы, когда увидят счета за электроэнергию (ведь кто-то же должен оплачивать "зеленый" тариф). За границу , в ЛДНР, на заводы будут пускать дешевую атомную, а населению скармливать "зеленую".
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Зарыдает не только Ринат, а и простые украинцы, когда увидят счета за электроэнергию (ведь кто-то же должен оплачивать "зеленый" тариф). За границу , в ЛДНР, на заводы будут пускать дешевую атомную, а населению скармливать "зеленую".
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Може установлю собі на будинок, бо думав металочерепицею перекрити, треба ціни зрівняти
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Кстати класная фишка для бизнеса чтобы на*бать государство и миллионы рабов. Ставишь себе солнечные панели, оформляешь зеленый тариф и подключаешь через трансформаторы и електронные устройства от соседа провод с електроенергией из общей сети. И даже без солнца у тебя счетчик показывает что государство тебе должно тысячи гривень в месяц.
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Это точно , 100% , особенно если найдётся вундеркинд , способный в сети отделить атомную энергию от зелёной .
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Любой електрик тебе поставит и подключит такую приблуду. Будешь сидеть на печи и смотреть как счетчик работает в другую сторону и на карточку капают денюжки. Ето афера 21 века как и *теплыекредиты*.
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Мне ничего ставить не надо , вопрос в другом - как у электронов , бегущих в общей толпе , спросить откуда он ?
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А никак не узнать. В большинстве у нас зеленая енергетика только на бумаге. Реально же Ахметов продает нам електроенергию с ТЕС как зеленую через Ротердам+++. Кто то реально когда то проверял сколько и когда Ахметовские ветряки вырабатывают електроенергии если они все идут в общую сеть и если проверял то верите ли вы етим *проверяльщикам* если у нас даже сотни ешелонов угля из Рашки оформляют как из Ротердама?
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да да откуда бред такой из за перебрика дун ты есть Государственное предприятие Гарантированный Покупатель есть Постановы Правительства НКРЕКП где прописано четко что НАСЕЛЕНИЮ 70% АТОМНОЙ + 20% ГИДРО +10% ТЕПЛОВОЙ ДТЭК АХМЕТОВА У КОТОРОГО КСТАТИ НА СЕГОДНЯ ЗАКАНЧИВАЕТСЯ УГОЛЕК И РЕЗКО ПОШЛИ ВНИЗ ЦЕНЫ НА 1 КВ. ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ РЫНОК.... КТО БУДЕТ ПОКУПАТЬ ПО 2-44 грн 1 квт-час. У АХМЕТКИ.... ЕСЛИ ПОЛНО НА БИРЖЕ ПО 1 ГРИВНЕ 65.... также ГАРАНТИРОВАННЫМ ПРОДАВЦОМ НАСЕЛЕНИЮ СТАЛИ УКРЭНЕРГО ГИДРОЭНЕРГО И ЭНЕРГОАТОМ...
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А що тобі як Україньцю заважає побудувати сонячну електростанцію?
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Сейчас перееду жить в село , только ради того, что бы солнечную станцию ставить.
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для начала погугли сколько ДТЕК Ахметовский построил солнечных электростанций, а потом осознай что ему в этой стране точно придется плакать последним, ну во всяком случае уж точно после тебя
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Сначала нагадили сами же, потом сами же сняли... Гнать эту пи..ту надо и выбирать новых. Твари, просто твари.
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а де я зможу відмовитися купувати зелене дерьмо ?
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Шлюхарчук, воно в тебе в голові і коричневе - ти думаєш, що то мозок)))
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Можно подумать, что кто-то разбираеься в этом. Все прям такие специалисты .
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Солнечная электроэнергия очень дорогая и себя не окупает. Поэтому приняли решение покупать ее в 5 раз дороже разницу виплачивает вроде бы государство , а реально мы с вами.
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Конец монополии Рината Ахметова на продажу электроэнергии по зелёному тарифу. Я не являюсь фанатом Владимира Зеленского, и критиковал все его действия на посту президента Украины, но всё-таки в Верховной Раде нынешнего созыва даже эти депутаты уловили ветер перемен, и курс на раскулачивание "старых энергетических монополистов". А значит Игорь Коломойский взялся за дело серьёзно, и Ринату придётся двигаться и дальше. Поживём - увидим.
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Ви десь проспали останні 5 років? Вже хитрожопці "прості українці" дохуа напідключали мікроСЕС за зеленим тарифом і продовжуватимуть.
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І за все це заплачу я. Ну вже такий грабунок відкрито , що навряд чи в світі є. Людина , купує сонячні батареї , ставить їх а повертати їй вкладення маю я. Непоганий такий собі бізнес. Що там ще щось купив і потрібно повернути бабло ? Посіяли мак , звертайтесь до ВР нехай забовяже "персічних" купувати , і саме насіння, і солому. Якось так . Венграм продають електроенергію значно дешевше ніж українцям , венгри ставлять сонячні батареї і продають , тим же українцям в рази дорожче.
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Вы даже не поняли, что произошло. С монополией ДТЭК на продажу электроэнергии по зелёному тарифу покончено! Теперь вместо одного Рината на этом рынке смогут продавать свою электроэнергию тысячи украинцев!
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Ах***ть. Теперь не только Ринат будет нам продавать свою золотую електроенергию а и тысячи мелких барыг? А в чем радость для простых украинцев? В том что им отрежут електричество за неуплату так как они не смогут платить по 10 гривень за киловатт? Рада підтримала зняття обмежень для продажу за "зеленим" тарифом електроенергії, виробленої приватними домогосподарствами - Цензор.НЕТ 9775
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З якою "монополією", паря, про що ти мрячиш?
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У соєвих бобиків від новини дах зірвало)))
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Пошли вы нах. со своими зелеными тарифами. Пускай сами пользуются своей альтернативной золотой електроенергией. Какой же ето рынок електроенергии если у украинцев нет выбора какую електроенергию им покапать, атомную по 50копеек или *зеленую* по 10 гривень?
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при порохе такого не было!!)))все было стабильно в карман ахмету!!))
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Да нахрен ваша зеленая энергия? Рынок. Хотите генерировать по Зеленому тарифу - найдите покупателей. Насильно вы в хрен не дулись, Бюджет нищей страны драть.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада підтримала зняття обмежень для продажу за "зеленим" тарифом електроенергії, виробленої приватними домогосподарствами
 
 
 
 
 
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