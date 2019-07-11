 Втрати від неправомірної діяльності екоінспекторів у портах становили до 200 млн доларів на рік, - Нефьодов

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на delo.ua.

"Наприкінці квітня на останньому "дерегуляційному" засіданні Кабміну уряд ухвалив постанову №367, якою скасував контроль Держекоінспекції ізольованого баласту під час перебування суден у внутрішніх морських водах або територіальному морі. Це сумнозвісні перевірки баластних вод, коли інспектор "бачить" плями нафти на воді і затримує корабель у порту, поки "щось не станеться". А кожен день простою - десятки тисяч доларів витрат", - написав Нефьодов на своїй сторінці у Facebook.

Тому, за словами глави митної служби, ця дерегуляція була "ковтком свіжого повітря" для судновласників і надією на поліпшення іміджу України в очах світового морського співтовариства. За оцінками ринку, загальна сума втрат від неправомірної діяльності інспекторів становила до 200 млн доларів на рік у вигляді нествореного ВВП і недоотриманих державою і бізнесом доходів.

"Іноземні судна просто відмовлялися заходити в українські порти через наявність високих корупційних ризиків, вважаючи за краще порти Варни або Констанци. Але, попри заборону, екологічні інспектори продовжують самовільно здійснювати перевірки суден у морських портах України. Представники Європейської Бізнес Асоціації, Американської торговельної палати в Україна та Асоціації морських агентств України повідомляють про випадки неправомірних спроб екологічних інспекторів отримати від судновласників "штраф за забруднення" акваторії морського порту. Національна поліціє, що ви про це думаєте?" - запитав Нефьодов.

Раніше повідомлялося, що Президент України Петро Порошенко підписав указ про присвоєння українського громадянства голові Адміністрації морських портів України Райвісу Вецкагансу.

Також повідомлялося, що Кабінет міністрів України проголосував за кандидатуру першого заступника міністра економічного розвитку і торгівлі Максима Нефьодова на посаду голови Державної митної служби.