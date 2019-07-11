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Все про:ВР (5123) законопроект (689) електромобіль (14)

 Рада підтримала створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів

Верховна Рада проголосувала за основу і в цілому за проєкт Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів" №10405Д.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ підтримали 235 народних обранців.

Відповідно до ухваленого законопроєкту, місця для заряджання та паркування електромобілів будуть захищені на законодавчому рівні.

Водночас власникам бензинових і дизельних машин доведеться бути уважнішими під час зупинки і не займати місця для екологічного транспорту. За таке порушення водіям загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних доходів громадян, а це від 340 до 510 гривень.

Також у законопроєкті №10405 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів" пропонується позначити електрокари особливою ​​позначкою для їхньої легкої ідентифікації серед інших автомобілів.

Закон набуває чинності з 1 січня 2020 року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парковки в Україні обладнають зарядками для електромобілів

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136971
 
 
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Я даже знаю как у нас это будет. Подъезжает Лексус дизельный к ресторану, а мест нет, только для электрокаров. Он становится на это место, суёт в бензобак зарядный кабель и идет в ресторан. А все думают, что типа чувак заряжается. Чувак реально заряжается, только в ресторане бухлом.
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все вірно, але він не пхатиме кабель в бензобак. просто займе місце (а то і два) та й поготів.
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Е-моё, некисло затарились депутаты ,если уже голосуют за заправки для самих себя .. Рада поддержала создание доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей - Цензор.НЕТ 1511
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Кожній українській родині - по три автомобілі: 1 - для міста (електро), для шосе (спорткар) і для бездоріжжя на під'їхдах до села (дизельний 4WD) !
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А дупу на море погріти - родинний літак.
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Угу. Сейчас все украинцы купят себе по Тесле за 100 штук баксов и будут економить. Рада поддержала создание доступа к инфраструктуре зарядных станций для электромобилей - Цензор.НЕТ 744Пока что дешевле чем ездить на газу альтернативы нету.
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Наші люди такі бідні, що на "Москвичах" та "Жигулях" будуть їздити ще років 25, якщо не більше.
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