 Рада підтримала створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Документ підтримали 235 народних обранців.

Відповідно до ухваленого законопроєкту, місця для заряджання та паркування електромобілів будуть захищені на законодавчому рівні.

Водночас власникам бензинових і дизельних машин доведеться бути уважнішими під час зупинки і не займати місця для екологічного транспорту. За таке порушення водіям загрожує штраф від 20 до 30 неоподатковуваних доходів громадян, а це від 340 до 510 гривень.

Також у законопроєкті №10405 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів" пропонується позначити електрокари особливою ​​позначкою для їхньої легкої ідентифікації серед інших автомобілів.

Закон набуває чинності з 1 січня 2020 року.

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