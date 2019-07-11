 Народний герой, кіборг Олександр Колодяжний помер від смертельних поранень, зазнаних на Донбасі. ФОТО

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже боляче ... ОЛЕКСАНДР КОЛОДЯЖНИЙ , старший сержант 74 ОРМБ, наш земляк, кавалер Ордена " За мужність" ІІІ ступеня, має звання "Народний Герой України", чудова Людина, сміливий, відважний воїн ...Четверте пораненя несумісне з життям ...11 липня, в центральному військовому госпіталі, зранку серце зупинилося ... Лікарі боролися до останньої хвилини .... Назавжди Воїн. Щирі співчуття родині і побратимам", - розповіла вона.

"Друг Кол - Олександр Колодяжний. Помер сьогодні в госпіталі, не приходячи до тями. Завжди в строю ... Друг ... я запам'ятаю тебе таким. Прощання відбудеться в суботу 13 липня в Дніпрі.

Номер картки сім'ї 5168742727492823 - Колодяжний Олександр ", - повідомив волонтер Жека Гай.

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Олександр Леонідович Колодяжний, 1974 року народження, житель міста Дніпро.







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