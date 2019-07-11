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 Народний герой, кіборг Олександр Колодяжний помер від смертельних поранень, зазнаних на Донбасі. ФОТО

Український воїн, кіборг, старший сержант 74-го окремого розвідувального батальйону, Народний Герой України, кавалер ордена "За мужність" ІІІ ступеня Олександр Колодяжний помер у військовому госпіталі міста Києва від поранень, зазнаних напередодні в зоні проведення операції Об'єднаних сил.

Про це на своїй сторінці в Фейсбуці написала радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже боляче ... ОЛЕКСАНДР КОЛОДЯЖНИЙ , старший сержант 74 ОРМБ, наш земляк, кавалер Ордена " За мужність" ІІІ ступеня, має звання "Народний Герой України", чудова Людина, сміливий, відважний воїн ...Четверте пораненя несумісне з життям ...11 липня, в центральному військовому госпіталі, зранку серце зупинилося ... Лікарі боролися до останньої хвилини .... Назавжди Воїн. Щирі співчуття родині і побратимам", - розповіла вона.

"Друг Кол - Олександр Колодяжний. Помер сьогодні в госпіталі, не приходячи до тями. Завжди в строю ... Друг ... я запам'ятаю тебе таким. Прощання відбудеться в суботу 13 липня в Дніпрі.

Номер картки сім'ї 5168742727492823 - Колодяжний Олександр ", - повідомив волонтер Жека Гай.

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Олександр Леонідович Колодяжний, 1974 року народження, житель міста Дніпро.

Народний герой, кіборг Олександр Колодяжний помер від смертельних поранень, зазнаних на Донбасі 01

Народний герой, кіборг Олександр Колодяжний помер від смертельних поранень, зазнаних на Донбасі 02
Народний герой, кіборг Олександр Колодяжний помер від смертельних поранень, зазнаних на Донбасі 03
Народний герой, кіборг Олександр Колодяжний помер від смертельних поранень, зазнаних на Донбасі 04

Раніше Цензор.НЕТ публікував інтерв'ю з розвідником Олександром Колодяжним, який підняв український прапор над старим терміналом ДАП: "Операція тривала лічені хвилини. Противник навіть не зрозумів, як все сталося"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136965
 
Цензор.НЕТНовиниСуспільствоНародний герой, кіборг Олександр Колодяжний помер від смертельних поранень, зазнаних на Донбасі. ФОТО
 
 
 
 
 
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