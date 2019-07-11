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 Політика України, Суспільство
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Все про:опитування (381) соціологія (116) Сталін (70)

 72% українців вважають, що Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, - опитування КМІС

Опитування КМІС показало, що 40% населення України ставиться до Йосипа Сталіна з неприязню, 16% - позитивно.

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в період з 24 травня по 7 червня, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, оприлюдненими на сайті КМІС в четвер, 40% респондентів ставляться до Сталіна вороже, з острахом чи ненавистю, 25% - байдуже, 16% - позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням).

"Мудрим керівником" вважають Сталіна 31% населення (47% з цим не згодні), однак 72% згодні з тим, що "Сталiн - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей". 61% населення зазначили, що НЕ вважають, що "наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, що прийде і наведе порядок". Три чверті опитаних вказали, що НЕ хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Покажіть вусатому, що таке справжня любов!" - в РФ анонсували вихід комп'ютерної гри "Секс зі Сталіним". Комуністи обурені. ФОТО

Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії), і ця тенденція, схоже, закріплюється. Якщо наразі серед українців 16% позитивно ставляться до Сталіна, то серед росіян – половина (52%).

Опитування проводилося з 24 травня по 7 червня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондент у 110 населених пунктах всіх областей України (крім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, контрольованих України.

Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Результати опитувань російського "Левада-центру", опубліковані в квітні, показали, що рівень схвалення росіянами діяльності Йосипа Сталіна побив історичний рекорд за всі роки досліджень на цю тему. Згідно з дослідженням, сумарний рівень схвального або байдужого ставлення до Сталіна досяг 77%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136964
 
 
 Топ коментарі
 
Поэтому нацисты его посадили в тюрьму.

Курносики такі кумедні...
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А поподробней о службе Бандеры в Вермахте (!) можно?
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25+16=41 відсоток. По опитуванням 41% за Слуг народу.
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25+16=41 відсоток. По опитуванням 41% за Слуг народу.
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Питати ти маєш право, а я подібним тобі не відповідаю.
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тебе просто ответить нечего . ты мелкий провокатор с убогим умишком .
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зебилам сложно в этом признаться, но даже ты понимаешь:
72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 9668
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НЕЕЕЕТ.
Когда "проголосовал за ЗЕ" - нет резинового сапога.
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нет резинового сапога - это когда проголосовал за По.

Причём, обеими ногами
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). В то же время 72% согласны с тем, что "Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, виновный в уничтожении миллионов невинных людей".

Погодите,сейчас соя ещё проведёт параллели с 73% избирателей Зеленского...)))
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https://www.youtube.com/watch?v=UezIqx3dVUo
"Новые лица" слуг народа. Ржать подано! Выборы в Раду, кандидаты 2019, меню отборное.
"сн" - нью-большевики, солянка из убл*дков и проходимцев..(с)
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"СН - это нео-большевики" (С Нудный пенс)
Золотые слова.
Это именно что большевики-троцкисты.
Начали, как и большевики, с "Декрета о мире" а.к.а. "перестать стрелять".
Следующим, по большевисткой традиции, будет что?
Правильно, "Декрет о земле", то есть после выборов в Раду начнут продавать единственный неприватизированный крупный ассет - черноземы. К этому моменту гривня **нется, потому что кто же платит рыночную цену, если можно скупить по дешевке? Только лох. (Указанием на то, что гривню опустят, выбросив на рынок огромную денежную массу, является то, что кто-то массово гривну скупает, потому она и подросла).
Затем последует декрет "Заводы рабочим", то есть попытаются выйти из гиперинфляции путем национализации предприятий.
Тут им и трындец.
"Будем посмотреть" (С)
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Сколько ни говори "мед",во рту слаще не станет.
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Насправді їх зараз стає менше, десь 35%.
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а вот опрос кмис больше 60% украинцев одобряют то что делает президент.
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забавно, но и в рашке их больше 60%, "одобряющих то что делает президент путин" 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 4631.. ватных мышебратьев зебилов)
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для скорпмана . странно почему вы так стараетесь угодить *****. вот последние данные соц опроса. проголосовали бы за 46%. доверяют 26% скорее доверяю 35%. за последний месяц стали больше доверять 15% меньше 34%. 60% считают что путин на своем посту работает хорошо. а вот комментарии .....вранье 90% не верят путину а все кто против него и независимые сайты блокируют. разберитесь там у себя.
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мне все равно что у тебя там во рту и какой он на вкус.это твой личный выбор .
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п.с. вазелин профи не только в наркоте, но и в блатном мире:

1.черт 1) пpеступник-новичок; пpостак, 2) начальник угpо, 3) человек, впеpвые пpинимающий наpкотик, 4) человек, pаботающий на пpоизводстве, 5) человек, не связанный спpеступным миpом, но выдающий себя за такого ...Словарь воровского жаргона
2.черт Всякий, не принадлежащий к воровскому миру. В слове оттенок недоброжелательства. Черт чистой воды - первозданный фрайер, отличающийся наивной доверчивостью и непростительной порядочностью. Черт мутной воды - фрайер с наклонностью к жульничеству, комбинатор, ловкач. ...Толковый словарь лагерно-воровского языка
3.черт (т) человек, занимающий одну из самых нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных (ниже только чушки и опущенные). Черт отличается невыдержанностью своих моральных принципов, безответственностью в поведении и неопрятным внешним видом. ...
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15% надо было, после опроса, расстрелять, как завещал им их любимый усатый грузинский хрен
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ну, тебе, как поклоннику шария и бужанского - сталин духовно близок Личность Сталина у 40% украинцев вызывает враждебность и ненависть, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 3566
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Рабы 🐷боты любят хозяев-воров, надеясь, пуская слюну и преданно заглядывая хозяину в глаза, что им достанутся хоть крохи от украденного.
🤑
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не истери, чувак!) впрочем, не только "шарий головного моСха", но Фрейд у тебя зашкаливает - с описанием твоего поведения: "Baks13, пуская слюну и преданно заглядывая хозяину в глаза, (надеется) что ему достанутся хоть крохи от украденного."
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Ничто со СПАМОМ в твоей бестолковке не сравнитца-канализация и клоака!
Тупой и злобный и неинтересный ты!
🤣
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бедненький чорт, как тебя обидели.. пожалуйся шарию - он тебя утешит 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 999
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Сралин. Скоро кернес ему поставит памятник.
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16% - положительно (с уважением, симпатией или восхищением)

Вроде бы и немного, но шото ж с этими животными все равно делать придется рано или поздно.
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А нацист Бендера, реальный слуга Вермахта - это КЛАСС!?
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Поэтому нацисты его посадили в тюрьму.

Курносики такі кумедні...
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плин.. там то ли прокол с методичками, то ли мокшанка очень тупая попалась..Но даже в лахти перестали писать бЕндера 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 7738
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А поподробней о службе Бандеры в Вермахте (!) можно?
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насчет бАндеры - у кацапов ничего нет.. Но вот бЕндера - тот точно служил.. вместе с кацапами) 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 5446
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Примітив краще не демонструвати. Не знаєш - помовч, нехай люди не сміються з бздурів.
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Это он сидя всю войну в немецком концлагере был реальным слугой Вермахта?

Тетя, вот именно поэтому вы нуждаетесь в принудительной лоботомии.
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мокша, ты б не палилась так с методичками 2014 года) 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 292
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да-да.. именно бЕндера.. как и призЕдент - это КЛАСС))
и все они, вместе с бЕндерками, на танках НАТО, хотят завоевать сортиры "вяликой рососии" 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1085
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А ну-ка просвети нас, как это у С. Бандеры получилось с апреля 1941 г. по декабрь 1944 сидеть в немецкой тюрьме и, одновременно с этим, быть реальным слугой Вермахта?
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16%.. что то знакомое, по результатам 1 тура.. это порохососы что-ли? 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1571
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Вата за ЗЕлупу дружно проголосовала.
Да и ты, конченное, за анальную куклу Коломойского тут собой торгуешь. Так что да - тебе это что-то должно напоминать.
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Просто этих 16% не возили в скотовозах. Наверное надо.
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Отправить их на месяц в те условия,в которых по вине этой усатой твари выживали селяне в 32-33 годах,поумнеют.
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Скорее всего те,кто убивал и сажал в тюрьмы
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А ведь эта публика по сей день 9 мая каждый год, обвешанная медальками и орденами, в лаврах почета.
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Потомственные вертухаии и сексоты + дебилы и мазахисты.
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надо расспросить у этих 16%, а почему? может им нужна медицинская помощь или они никогда ничего в своей жизни не читали, не смотрели и, вообще, неграмотные или глухие..., короче, с ними что-то не так...
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Просто они вата,а в этот термин укладывается все то,что вы перечислили.
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Но не в Харькове. Здесь - фаршмачное роздолье. Хотят - памятники jukeву... а скоро и до стулина очередь дойдет. Наш-то колясочник, воин славный в жопу раненый, откосивший от армии по шизоидной статье, как за Членина сокрушался...а вот на тебе, осмелел носатый. Это шо, близость бамбаса???
Кстати, мой пытливый ум, а я обладаю пытливым умом, заставил меня провести различные поиски. И я нашел интересные аллегории. Вот, например:
Spanish cuss word meaning: "asshole", "fucktard", "dumbfuck", "dumbass", or a stupid motherfucker...
Интересно, правда? Dumbass...
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40% - очень мало, т.е. 60% братья по разуму московитам = антимайдан
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Вот поэтому украинцы и живут плохо. Каков народ, такова и жизнь.
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Всего 40%!!! По принципу демократии - меньшинство! О, как рулит НЕЗАКОННЫЙ Закон о декоммунизации - сперва нужно Суд провести по примеру Нюрбергского процесса, а потом уж Законы клепать.
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А якого хріна цей продажний КМІС проводить такі опитуання? МАНІПУЛЯЦІЇ !!! То якийсь "народний прем"єр"... 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1053 То це лайно... зі сраліним. На кого працюєте?
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теперь любые опросы будут за уши притягивать к 72% ? ну так кому-то греет душу эта уже не досягаемая цифра 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 1160
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Печеньками "оплачивали".
И "наколотыми апельсинами".
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61% опрошенных отметили, что не считают, что "наш народ никогда не сможет обойтись без руководителя такого типа, как Сталин, который придет и наведет порядок". Три четверти респондентов указали, что не хотели бы жить и работать при таком руководителе страны, как Сталин.Источник: https://censor.net.ua/n3136964

От що тут можна казати?
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Сразу на ум приходит аналогия с Порошенко. Даже процент приблизительно совпал.
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а с 25-ным мозгом его тираном не считают? 72% украинцев считают, что Сталин - жестокий, бесчеловечный тиран, - опрос КМИС - Цензор.НЕТ 8301
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28 % треба негайно відправляти на московію. Інакше метастазів рюзькава миру не позбавитися
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Недоработка наших промосковских телеканалов
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А нашо ці опитування ?
Ми вже рашиздів копіюємо ?
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бо потрібно мати свою якщо і не пропаганду, то інформаційну політику
розповідати історію та наслідки.
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Одни идиоты в Сралине "атца народоф" увидели, а другие в Порошенко.
Психология раболепия.
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Если б мы считали Пороха отцом народов, ты б сейчас, ****, каналы рыл за баландуЮ а не гадил в интернете.
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Т.е. это не вы тут за наемного чиновника на выборной должности который месяц последние трусы на себе рвете, нет?
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Да вроде это ты, конченое, про него тут срать начало, нет?

А я только ответил на твою глубокую зебильную мысль эхом.

Ты видело, шоб отцы народов проводили демократические выборы и передавали власть откровенно слабому сопернику вместо того, чтобы его уничтожить, а его электорат отправить немного поработать, чтобы мыслей лишних не возникало?
Если да, то ты тупой. Если нет, то ты киздун.
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Откуда пошло выражение "депутат - слуга народа"
11 декабря 2018 18:59

"Депутат - слуга народа", это выражение нам всем очень хорошо знакомо. Но откуда оно взялось?

А взялось оно из речи товарища Сталина. В декабре 1937 года Иосифа Виссарионовича выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Советского Союза. В том же месяце выборы в этот законодательный орган власти должны были пройти в первый раз. Как то было предусмотрено Конституцией СССР, принятой в 1936 году.

11 декабря 1937 года Сталин выступил с речью на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы. Назван был этот округ в честь самого вождя. По этой ли причине, но его речь была достаточно эмоциональной.

Поблагодарив избирателей Сталинского округа за доверие и выдвижение его в качестве кандидата (еще б они поступили по другому...), Сталин заявил, что "депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". Собственно, эта фраза и была подхвачена пропагандой, широко растиражирована правда, в несколько упрощенном виде.

Сталин также заявил, что избиратели имеют право "прокатить на вороных" того депутата, который "свернул с дороги" и более не чувствует себя "слугой народа". В таком случае, подчеркивал оратор, избиратели имеют полное право потребовать новых выборов и выбрать другого "слугу".

Правда, трудно припомнить, чтобы советом товарища Сталина впоследствии хоть раз воспользовались.
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16% позитивно.. ну понятно, это Зажиття и оппоблок. просто конченные...
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К этим 16% надо применить химическую кастрацию ,это потомки вертухаев или тех кто писал доносы. Покайтесь время еще есть😎
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А почему только Сталин? Вся советская власть такая была.
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Мне вот что в этом опросе больше всего понравилось. Это насчёт "адиннарот":

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Ось вам і АДИННАРОТ, у нас 3/4 його називають вбивцею і тираном, а на рабсіі, для 3/4 він герой і АТЕЦНАРОТОВ.
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Сталин жил в Москве.... Сталин любил Москву, любил русских.... особенно москвичей (поэтому он и произнес этот знаменитый тост "ЗА РУССКИЙ НАРОД")...
Из всех русских, он ненавидел только питерцев..... Нелюбовь Сталина к Питеру, к Украине, к украинцам, и к другим малым народам СССР реализовалась в самые жуткие человеческие катастрофы(на ровне с Холокостом)......в блокаду Ленинграда, в голодомор (в Казахстане, в Украине, на Кубани, в Повольжье, где было много немцев и украинцев тоже), в польскую Катынь, в репрессии, в депортации малых народов.... латышей, литовцев, эстонцев, татар, чеченцев...... Всех тех кто всегда недолюбливал русских....... Как ни странно, белорусов он почти не трогал.... Даже наоборот..... Беларусы и русские с Урала - это были первые, кем заселял Крым (после депортации татар) и восточную Украину после голодомора....

Кстати.... многие историки, голод в блокадном Ленинграде тоже приписывают к преступлениям Сталина.... что это было больше похоже на самоблакаду с целью организовать там голод, чем на блокаду немцами...... Сохранились письма и записки немецких генералов, где они говорят.... что не понимают, для чего русские это делают???
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Я бажаю кожному росіянину в дома, на роботі та у снах мати свого Станіна, Жукова, Троцького, Леніна і т.д.
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