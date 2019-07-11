 72% українців вважають, що Сталін - жорстокий, нелюдський тиран, - опитування КМІС

Про це свідчать дані опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), проведеного в період з 24 травня по 7 червня, інформує Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами опитування, оприлюдненими на сайті КМІС в четвер, 40% респондентів ставляться до Сталіна вороже, з острахом чи ненавистю, 25% - байдуже, 16% - позитивно (з повагою, симпатією чи захопленням).
"Мудрим керівником" вважають Сталіна 31% населення (47% з цим не згодні), однак 72% згодні з тим, що "Сталiн - жорстокий, нелюдський тиран, винний у знищенні мільйонів безневинних людей". 61% населення зазначили, що НЕ вважають, що "наш народ ніколи не зможе обійтися без керівника такого типу, як Сталін, що прийде і наведе порядок". Три чверті опитаних вказали, що НЕ хотіли б жити та працювати при такому керівнику країни, як Сталін.
Українці ставляться до Сталіна набагато гірше, ніж росіяни (громадяни Росії), і ця тенденція, схоже, закріплюється. Якщо наразі серед українців 16% позитивно ставляться до Сталіна, то серед росіян – половина (52%).
Опитування проводилося з 24 травня по 7 червня. Методом особистого інтерв'ю опитано 2021 респондент у 110 населених пунктах всіх областей України (крім АР Крим) за стохастичною вибіркою, репрезентативною для населення України старше 18 років. У Луганській і Донецькій областях опитування проводилися тільки на територіях, контрольованих України.
Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0.95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.
Результати опитувань російського "Левада-центру", опубліковані в квітні, показали, що рівень схвалення росіянами діяльності Йосипа Сталіна побив історичний рекорд за всі роки досліджень на цю тему. Згідно з дослідженням, сумарний рівень схвального або байдужого ставлення до Сталіна досяг 77%.
Когда "проголосовал за ЗЕ" - нет резинового сапога.
Причём, обеими ногами
Погодите,сейчас соя ещё проведёт параллели с 73% избирателей Зеленского...)))
"Новые лица" слуг народа. Ржать подано! Выборы в Раду, кандидаты 2019, меню отборное.
"сн" - нью-большевики, солянка из убл*дков и проходимцев..(с)
Золотые слова.
Это именно что большевики-троцкисты.
Начали, как и большевики, с "Декрета о мире" а.к.а. "перестать стрелять".
Следующим, по большевисткой традиции, будет что?
Правильно, "Декрет о земле", то есть после выборов в Раду начнут продавать единственный неприватизированный крупный ассет - черноземы. К этому моменту гривня **нется, потому что кто же платит рыночную цену, если можно скупить по дешевке? Только лох. (Указанием на то, что гривню опустят, выбросив на рынок огромную денежную массу, является то, что кто-то массово гривну скупает, потому она и подросла).
Затем последует декрет "Заводы рабочим", то есть попытаются выйти из гиперинфляции путем национализации предприятий.
Тут им и трындец.
"Будем посмотреть" (С)
1.черт 1) пpеступник-новичок; пpостак, 2) начальник угpо, 3) человек, впеpвые пpинимающий наpкотик, 4) человек, pаботающий на пpоизводстве, 5) человек, не связанный спpеступным миpом, но выдающий себя за такого ...Словарь воровского жаргона
2.черт Всякий, не принадлежащий к воровскому миру. В слове оттенок недоброжелательства. Черт чистой воды - первозданный фрайер, отличающийся наивной доверчивостью и непростительной порядочностью. Черт мутной воды - фрайер с наклонностью к жульничеству, комбинатор, ловкач. ...Толковый словарь лагерно-воровского языка
3.черт (т) человек, занимающий одну из самых нижних ступеней в неформальной иерархии заключенных (ниже только чушки и опущенные). Черт отличается невыдержанностью своих моральных принципов, безответственностью в поведении и неопрятным внешним видом. ...
🤣🤣🤣
🤑
Тупой и злобный и неинтересный ты!
🤣
Вроде бы и немного, но шото ж с этими животными все равно делать придется рано или поздно.
Курносики такі кумедні...
Тетя, вот именно поэтому вы нуждаетесь в принудительной лоботомии.
и все они, вместе с бЕндерками, на танках НАТО, хотят завоевать сортиры "вяликой рососии"
Да и ты, конченное, за анальную куклу Коломойского тут собой торгуешь. Так что да - тебе это что-то должно напоминать.
Кстати, мой пытливый ум, а я обладаю пытливым умом, заставил меня провести различные поиски. И я нашел интересные аллегории. Вот, например:
Spanish cuss word meaning: "asshole", "fucktard", "dumbfuck", "dumbass", or a stupid motherfucker...
Интересно, правда? Dumbass...
шо б насолить МОРЖОВОЙ П...Е!))))
И "наколотыми апельсинами".
От що тут можна казати?
Ми вже рашиздів копіюємо ?
розповідати історію та наслідки.
Психология раболепия.
А я только ответил на твою глубокую зебильную мысль эхом.
Ты видело, шоб отцы народов проводили демократические выборы и передавали власть откровенно слабому сопернику вместо того, чтобы его уничтожить, а его электорат отправить немного поработать, чтобы мыслей лишних не возникало?
Если да, то ты тупой. Если нет, то ты киздун.
11 декабря 2018 18:59
"Депутат - слуга народа", это выражение нам всем очень хорошо знакомо. Но откуда оно взялось?
А взялось оно из речи товарища Сталина. В декабре 1937 года Иосифа Виссарионовича выдвинули кандидатом в депутаты Верховного Совета Советского Союза. В том же месяце выборы в этот законодательный орган власти должны были пройти в первый раз. Как то было предусмотрено Конституцией СССР, принятой в 1936 году.
11 декабря 1937 года Сталин выступил с речью на предвыборном собрании одного из избирательных округов Москвы. Назван был этот округ в честь самого вождя. По этой ли причине, но его речь была достаточно эмоциональной.
Поблагодарив избирателей Сталинского округа за доверие и выдвижение его в качестве кандидата (еще б они поступили по другому...), Сталин заявил, что "депутат должен знать, что он слуга народа, его посланец в Верховный Совет". Собственно, эта фраза и была подхвачена пропагандой, широко растиражирована правда, в несколько упрощенном виде.
Сталин также заявил, что избиратели имеют право "прокатить на вороных" того депутата, который "свернул с дороги" и более не чувствует себя "слугой народа". В таком случае, подчеркивал оратор, избиратели имеют полное право потребовать новых выборов и выбрать другого "слугу".
Правда, трудно припомнить, чтобы советом товарища Сталина впоследствии хоть раз воспользовались.
Из всех русских, он ненавидел только питерцев..... Нелюбовь Сталина к Питеру, к Украине, к украинцам, и к другим малым народам СССР реализовалась в самые жуткие человеческие катастрофы(на ровне с Холокостом)......в блокаду Ленинграда, в голодомор (в Казахстане, в Украине, на Кубани, в Повольжье, где было много немцев и украинцев тоже), в польскую Катынь, в репрессии, в депортации малых народов.... латышей, литовцев, эстонцев, татар, чеченцев...... Всех тех кто всегда недолюбливал русских....... Как ни странно, белорусов он почти не трогал.... Даже наоборот..... Беларусы и русские с Урала - это были первые, кем заселял Крым (после депортации татар) и восточную Украину после голодомора....
Кстати.... многие историки, голод в блокадном Ленинграде тоже приписывают к преступлениям Сталина.... что это было больше похоже на самоблакаду с целью организовать там голод, чем на блокаду немцами...... Сохранились письма и записки немецких генералов, где они говорят.... что не понимают, для чего русские это делают???