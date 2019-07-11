EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Суспільство
  535  10
Матеріали за темою:
Все про:ВР (5123) законопроект (689) Шухевич (46) політв'язні (940)

 Рада підтримала законопроект про соціальні гарантії для політв'язнів і заручників Кремля

Верховна Рада проголосувала за основу проект "Закону про правовий статус та соціальні гарантії осіб, незаконно позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України і за її межами" №8205.

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 235 народних депутатів. Ініціатор законопроекту - нардеп Юрій Шухевич.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Родичі утримуваних у РФ політув'язнених українців збирають гроші через "Спільнокошт". ВIДЕО

Зазначимо, законопроектом №8205 передбачається закріплення статусу військовополонених і цивільних заручників у розумінні міжнародного гуманітарного права, шляхом утворення нового закону.

Проект закону містить норми щодо соціально-правових гарантій для таких осіб, як-от медико-психологічна підтримка, забезпечення тимчасовим спецжитлом, право на відстрочку платежів за кредитними зобов'язаннями, грошова компенсація за кожен місяць перебування в полоні тощо.

Крім того, цей законопроект був рекомендований до підтримки ВР Комітетом з прав людини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136962
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Голосуй-не голосуй ...ну а дальше вы сами знаете...
 показати весь коментар
 
всё-такие смогли напоследок доброе дело сделать. С опозданием в 5 лет.
 показати весь коментар
 
Глядишь завтра мораторий на рост тарифов проголосуют ..
 показати весь коментар
 
Фракции коммунистов в Раде нет, и популистов меньшинство. Так что не проголосуют.
 показати весь коментар
 
Ещё пяток лет такой политики и появятся не коммунисты а красные кхмеры .. Рада підтримала законопроект про соціальні гарантії для політв'язнів і заручників Кремля - Цензор.НЕТ 2747
 показати весь коментар
 
Вах, вах, что выборы животворящие с депутатами делают ... о народе даже вспомнили. Однако поздно пить боржоми, бобик сдох.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада підтримала законопроект про соціальні гарантії для політв'язнів і заручників Кремля
 
 
 
 
 
 вгору