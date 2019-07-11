 Рада підтримала законопроект про соціальні гарантії для політв'язнів і заручників Кремля

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

"За" проголосували 235 народних депутатів. Ініціатор законопроекту - нардеп Юрій Шухевич.

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Зазначимо, законопроектом №8205 передбачається закріплення статусу військовополонених і цивільних заручників у розумінні міжнародного гуманітарного права, шляхом утворення нового закону.

Проект закону містить норми щодо соціально-правових гарантій для таких осіб, як-от медико-психологічна підтримка, забезпечення тимчасовим спецжитлом, право на відстрочку платежів за кредитними зобов'язаннями, грошова компенсація за кожен місяць перебування в полоні тощо.

Крім того, цей законопроект був рекомендований до підтримки ВР Комітетом з прав людини.