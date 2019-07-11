EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  3276  75
Все про:Зеленський (2029) Кабмін (2942) ліс (236) наказ (159)

 Зеленський підписав указ про обов'язковий електронний облік деревини

Президент України Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів до 1 листопада 2019 року ввести обов'язковий електронний облік деревини, а також розробити і внести до парламенту законопроект про порядок реалізації деревини на конкурсних засадах.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Офіс Президента, указ про додаткові заходи щодо раціонального використання лісових ресурсів, вдосконалення системи держуправління лісовою галуззю і протидії незаконним рубкам та нелегальному обігу деревини Зеленський підписав у вівторок.

Згідно з документом, Кабінету міністрів України доручено розробити та внести на розгляд Верховної Ради законопроект про внесення змін до Лісового кодексу України у частині надання повноважень уряду про затвердження порядку реалізації деревини на конкурсних засадах і введення Єдиної державної системи електронного обліку деревини для всіх постійних лісокористувачів, яка надасть можливість контролю і відстеження обігу деревини на ринку з моменту його заготовки до факту реалізації.

Уряд повинен розробити і внести на розгляд Верховної Ради законопроект про введення кримінальної та адміністративної відповідальності за обіг деревини без внесення відомостей до Єдиної державної системи електронного обліку деревини.

Читайте також: Ми комплексно переглядатимемо мораторій на експорт лісу. Припинення незаконної вирубки не відбулося. Цей захід не досяг своєї мети, - заступник голови ОП Гончарук

Кабміну наказано до 1 листопада 2019 року розробити і затвердити порядок проведення моніторингу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, а також контролю за неперевищенням обсягу внутрішнього споживання вітчизняних лісоматеріалів необроблених, передбачений статтею 4 Закону України "Про особливості державного регулювання діяльності суб'єктів підприємницької діяльності, пов'язаної 3 реалізацією та експортом лісоматеріалів", у тому числі шляхом запровадження електронного обліку деревини;

До 1 листопада 2019 року уряд має запровадити електронний облік деревини державними підприємствами, що входять до сфери управління Міністерства оборони України, і забезпечити оприлюднення щомісячних звітів про стан впровадження і функціонування системи електронного обліку деревини на цих держпідприємствах.

Уряд також має посилити контроль і підвищити рівень взаємодії органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування по боротьбі з незаконними вирубками у постійних лісокористувачів, які перебувають у комунальній формі власності, шляхом впровадження ефективних механізмів управління в цій сфері, спрямованих на протидію незаконному обігу деревини.

Обласним державним адміністраціям, Київській міській держадміністрації доручено активізувати роботу у боротьбі з незаконними рубками та нераціональним використанням лісів; у взаємодії з органами місцевого самоврядування організувати заходи з використання постійними лісокористувачами, що перебувають у комунальній формі власності, системи електронного обліку деревини.

Також читайте: Організатори незаконного експорту лісоматеріалів постануть перед судом у Сумській області

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136959
 
   
 Топ коментарі
 
Володя, дай дожить порохоботам до 21, не бери грех на душу
 показати весь коментар
 
До 1 ноября 2019 года Карпаты станут лысыми . Зеленский подписал указ об обязательном электронном учете древесины - Цензор.НЕТ 8546
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
так, кожного свого виборця хоче ввести в один реєстр

 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
в каждую ветку и в каждый пень, как в прямом так и в переносном..)))
придурок редкий, эта зеленка
 показати весь коментар
 
 
Если учесть сегодня бешенную стоимость каждого бревна то да, и еще паспорт на каждое бревно нужно выписывать.
 показати весь коментар
 
 
паспорта на бревна выписывают в ГМС Херсонской области
 показати весь коментар
 
Теперь на каждом бревне и доске будет чип?
 показати весь коментар
 
 
Да, посадил дерево на даче-купи чип, поставь на учет у территориального лесника. Дерево будет под контролем, вовремя получишь вакцины, консультации, соседи не будут иметь претензий, страховая компания возместит убытки, если оно упадет и не дай бог чего...
 показати весь коментар
 
Согласен! Учет всей древесины Украины на личном смартфоне у БОгдана!
 показати весь коментар
 
 
До 1 ноября 2019 года Карпаты станут лысыми . Зеленский подписал указ об обязательном электронном учете древесины - Цензор.НЕТ 8546
 показати весь коментар
 
 
угу, до ввода єлектронного учета надо біло запретить вірубку вообще.
 показати весь коментар
 
 
Так это надо сначала всех в зРаде и кабмине переписать ..
 показати весь коментар
 
неа, там надо на всех электронный браслет ...
 показати весь коментар
 
 
Не электронный а электрический и не браслет а стул ...
 показати весь коментар
 
 
Непонятно,что за указ.Электронный учёт древесины,чипирование каждого бревна и каждого кубометра дров давно уже работают в лесном хозяйстве,другое дело что это хоть затрудняет кражу леса,но обойти его лесникам не проблема.
 показати весь коментар
 
 
Поки уставший нарід не віддихне та не почне боротьбу з пильщіками (йой, цеж самих себе бороти треба)- доти дрєвєсіна будєт піляна і піжжена.
 показати весь коментар
 
 
Замість мораторію на вирубку... Вводять бухгалтерський облік...
Ми боремся чи очолюєм?

Хоча сама по собі ідея не погана... Продовжуєм танцювати вальс...
 показати весь коментар
 
 
Там из ихней гопкомпании боротся только Беленюк сможет, а остальные только очолювать.
 показати весь коментар
 
Володя, дай дожить порохоботам до 21, не бери грех на душу
 показати весь коментар
 
 
ТЫПИЛ или ВОР!!!
Всем давно известно, что вся контрабанда древесины идет как:
расчистка, валежник, дрова, отходы.
А он легальную древесину давит, а с контрабандой ничего не делает.
 показати весь коментар
 
 
Соево-бобовые головы, даю вам новость порадоваться за Пэтра Ляксееча и за его дружбана Ринатушку Леонидовича: За полгода 2019 года Киев заплатил за уголь РФ почти $1 млрд
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Твой Клоун-наркоман сказал, что Ахметов - "уважаемый бизнесмен".

Какие притензии, ЗЕ-лох?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Зелолох, т.е. ты рад за Пэтрушку и за Ринатушку? Молодец!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Я раз за тебя тыпила, что тебя, лоха, опять накормили навозом.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Так ты радо, зедебил, за Пэтеньку и Ринатушку? Ответь, олигофрен, да или нет?
 показати весь коментар
 
 
ПЗД МРЖ будет на что снарядить очередной гумконвой и партию отпускников в Домбабву у Луганду.
 показати весь коментар
 
Нужно срочно вводить пошлину и лимиты на експорт необработанных пиломатериалов. На наши леса уже страшно смотреть. Почему на металолом пошлина есть а на лес нету? В Украине уже для самих украинцев нормального леса не найдешь по нормальным ценам.
 показати весь коментар
 
 
древесина идет не как древесина, а как некондиция или дрова или еще каката хрень...
но было бы хорошо...а то действительно скоро Карпаты будут лысыми
 показати весь коментар
 
 
Значит экспорт дров, некондиции и еще какой-то хрени и нужно запретить категорически.
 показати весь коментар
 
 
или усилить контроль за классификацией (о ответственность за подлог... криминальную)
 показати весь коментар
 
В Италии массив дуба для паркета хер найдёшь, максимум шо видел массив модрына и сосна местная или кацапья, тут сейчас шпонят дуб по 3-5мм на доску пола на фанеру и лупят потом по 50 евро за квадрат без установки.
 показати весь коментар
 
 
Ну и что? Мы не обязаны Италию своим дубом снабжать. Хотят дуб - пусть у себя выращивают и рубят - в Италиях, Австриях и тд.
 показати весь коментар
 
Та тут и ростят, только зачем его тут рубить если придурки жадные из Карпат привезут за понты?Ты продашь бриту и французу сухую доску дубовую дёшево , а те из неё бочку для вискаря или коньячка забацают и приедет в магазин Сильпо через 10 лет 0,7 Талискера за 50 евро штука или Хеннесси хо. На дураках и лентяях миллиарды оказывается заработать можно умеючи
 показати весь коментар
 
Вот и нужно прикрыть эту лавочку...никакого экспорта как необработанной древесины, так и пиломатериалов. Не понятно только, как это провести без придиров ВТО - европейцы уж слишком сопротивляются, чтобы мы им импорт дерева обрубали.
 показати весь коментар
 
Я колись цiни знав, та тепер вже напевно не дуже актуально.
 показати весь коментар
 
Как понять фразу "...предприятиями, входящими в сферу управления Министерства обороны Украины."?
 показати весь коментар
 
Учет учетом)))
Когда положите мордой в асфальт Балогу и Шуфрича...контрабас на Закарпатии исчезнет в один день!)
 показати весь коментар
 
 
контрабас не может исчезнуть , как проституция наркотики, мошенничество и прочая прочая прочая..
вам лапшу вешают, зебилы в коротких штанишках
 показати весь коментар
 
 
Може, якщо ціни вирівняються, нема ж контрабасу наприклад з Болгарії до Греції.
 показати весь коментар
 
Почитав, дебілізм взагалі то, везти цигарки з Греції до Румунії, де вони в 2 рази дешевше, це як ліс контрабандою з Лондону до Франківська везти.
 показати весь коментар
 
про акцизные марки вы никогда не слышали. дороги не сигареты, дороги акцизные марки
вы бы учебник прочли сначала про таможенные сборы и акцизы, потом умничали
 показати весь коментар
 
К этому всему нужно категорически запретить экспорт дров и всего того, под видом чего может вывозиться древесина.
 показати весь коментар
 
 
Для себя, а не для пути - если ***** хочет свой лес продавать - пусть продает, а мы свой беречь должны.
 показати весь коментар
 
тебе уже давно предложили
иди в ОПУ
и не путайся под ногами
 показати весь коментар
 
Меня предложения дешевых ботов-однодневок не интересуют.
 показати весь коментар
 
Елки новогодние уже чипуют-чипуют, диджитализируют-диджитализируют, уже лет 10, а толку? Пустобрехство все это.
 показати весь коментар
 
 
мда... сколько бардака оказывается в стране... Даже тут учет не велся
 показати весь коментар
 
 
Там учёт в последние годы на достаточно высоком уровне,просто все и везде можно обойти.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
СПИСОК дерево:
1. Зеленский В.
...
 показати весь коментар
 
 
После новшеств в учете спирта и ГСМ на акцизных складах бухгалтера начали массово вешаться!
Теперь очередь бухгалтеров лесхозов.......
 показати весь коментар
 
Порохнявые, это он что, продался кацапам? Или Ирка Геращенко ещё не прислала методчку как визжать про сдачу Украины?
 показати весь коментар
 
 
Он не это продался кацапам а уже давно продался кацапам, проснись медведь, лето в разгаре
 показати весь коментар
 
З кожної колоди відслюняв процент зе ко мандє. Ось і сядуть на грошові потоки новиє ліца.
 показати весь коментар
 
Це щоб *папа Карла * більше *не стругав * таких !*? .
.
.
.Зеленський підписав указ про обов'язковий електронний облік деревини - Цензор.НЕТ 8780....
 показати весь коментар
 
 
Димочко, я знов тебе плюсую!) Ну шоб дєньжат тобі трохи підкинуть).
 показати весь коментар
 
Самое лёгкое это охранять последнюю ёлку в Карпатах, Ещё чуть чуть и это уже свершится.
 показати весь коментар
 
Продайтє вже цього зєлю куда-нібудь, в качєствэ опілок от беніного вистругування нью-буратіна! Беня, в тебе якийсь зебіл хрипатий та дурнуватий получілсо. Ще й наркоман! Нам такоє нєнадо! Може на Ізраїлі прихистку знайде хамовита наркоша, яку ти пригодовував...)
 показати весь коментар
 
Жителям Прикарпатья организовывают бесплатные туры на Буковель - там с ними общаются кандидаты от округов. В трех округах это кандидаты от партии Слуга народа, а в четвертом - от партии УКРОП.На Прикарпатье развернули массовый подкуп избирателей - людей бесплатно возят на Буковель, где с ними общаются кандидаты от округов. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в четверг, 11 июля.
 показати весь коментар
 
 
Могли бы засаживать все дубом,ясенем, модрыной, черешней и орехом. Вроде куб сухой золотой черешни в заготовке 1200 уе стоит а ореха 900.На переспективу Через 120 лет можно будет капусту стричь с дуба ,а с модрыны через 80.
 показати весь коментар
 
а закон про импичмент подписать рука не поднялась...

а ведь мог бы войти в историю, подписать тем, чем на пианино играл... Зеленський підписав указ про обов'язковий електронний облік деревини - Цензор.НЕТ 7250
 показати весь коментар
 
 
Вот и контрабандистам-лесовикам пердаки поджёг перекрывая кислород Браво, браво, кто на новенького? Запасается попкормом, друзья.
 показати весь коментар
 
А оно читать и подписывать хоть умеет это сцикливое зеленое недоразумение?)))
 показати весь коментар
 
 
Когда таможеннику на границе мордой тыкают в пром древесину, а оно рассказывает что это дрова, то даже учет не поможет.
Этому расследованию уже 2 года... и шо?
https://24tv.ua/ru/ukradennyj_les_radi_kogo_i_chego_besposhhadno_rubjat_karpatskie_lesa_n875233
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗеленський підписав указ про обов'язковий електронний облік деревини
 
 
 
 
 
 вгору