 Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.
"Найближчим часом Судом Європейського Союзу можуть бути винесені рішення за позовами В. Януковича, О. Януковича, О. Клименка, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки та А. Клюєва щодо скасування санкцій ЄС, продовження яких здійснювалось Радою ЄС протягом 2016-2018 років", - написала Сарган.
Також вона наголосила, що рішення суду Євросоюзу жодним чином "не вплинуть на хід розслідувань щодо згаданих осіб, які здійснюються правоохоронними органами України".
Сарган зазначила, що чинні санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишаться чинними.
"За результатами судових рішень та їхнього аналізу буде більш детальна інформація", - підсумувала Сарган.
Нагадаємо, що в березні Європейський Союз продовжив ще на рік санкції у вигляді заморожування активів утікачу Віктору Януковичу та його одинадцяти соратникам. Санкції були введені в березні 2014 року щодо 22 осіб, підозрюваних у розтраті державних коштів.
ВБТ - Корчинський і Снєгирьов про розведення військ. Станиця Луганська, Зеленський і АТО.
https://www.youtube.com/watch?v=hTh-TrSGk2U
А затем януковощ вернется и малороссы Зе будут петь ему осану
Уже повесили - зраду, например...
В 2008-м Богдан стал адвокатом нынешнего генпрокурора, а тогда - министра внутренних дел Юрия Луценко. Луценко эту информацию журналистам подтвердил и добавил, что юридические услуги ему были необходимы из-за обвинений в раздаче наградного оружия в МВД. Также генпрокурор заявил, что поддерживает отношения с Богданом и раньше они встречались в нерабочее время.
https://oligarh.media/2019/06/18/glava-ap-bogdan-zashhishhal-lutsenko-i-vel-biznes-s-chinovnikom-yushhenko/
На украинском телеканале покажут фильм про «добрых освободителей-сепаратистов Украины» и их друга Медведчука
На «112 канале», который по данным журналистских расследований, принадлежит куму президента РФ Путина Виктора Медведчука, покажут фильм «Украина в огне» от российских пропагандистов американского режиссера Оливера Стоуна о войне в Донбассе. Об этом сообщает Радио Свобода.
Предварительно фильм выйдет 13 или 16 июля, до парламентских выборов, а не после лета, как анонсировалось ранее.
То есть эти активы были просто заморожены и в Украину не вернулись. А теперь будут возвращены прежним хозяевам?
И КОГДА ЖЕ ОН ОТ петрушки УСПЕЛ ОТКРЕСТИТЬСЯ????? 😂😅😂
ВОТ ТУТ ЕЁ ВОЗЬМИ И ЗАМЕНИ.
ГДЕ ВЗЯТЬ????
У НАС КАЖЫЙ ВТОРОЙ В УКРАИНЕ,
И КУМ И ДАЖЕ ПГОКУГОГ.
😂😅😂