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 Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган

Суд Європейського Союзу найближчим часом може ухвалити рішення про анулювання санкцій щодо експрезидента України Віктора Януковича та його оточення.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган, інформує Цензор.НЕТ.

"Найближчим часом Судом Європейського Союзу можуть бути винесені рішення за позовами В. Януковича, О. Януковича, О. Клименка, С. Арбузова, В. Пшонки, А. Пшонки та А. Клюєва щодо скасування санкцій ЄС, продовження яких здійснювалось Радою ЄС протягом 2016-2018 років", - написала Сарган.

Також вона наголосила, що рішення суду Євросоюзу жодним чином "не вплинуть на хід розслідувань щодо згаданих осіб, які здійснюються правоохоронними органами України".

Сарган зазначила, що чинні санкції ЄС щодо 12 колишніх українських високопосадовців та їхнього найближчого оточення були продовжені у березні 2019 року і залишаться чинними.

"За результатами судових рішень та їхнього аналізу буде більш детальна інформація", - підсумувала Сарган.

Нагадаємо, що в березні Європейський Союз продовжив ще на рік санкції у вигляді заморожування активів утікачу Віктору Януковичу та його одинадцяти соратникам. Санкції були введені в березні 2014 року щодо 22 осіб, підозрюваних у розтраті державних коштів.

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Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136955
 
 
 Топ коментарі
 
это она, я так понимаю, рассказала об "успехах" генпрокуЛоЛа луценки????
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ну где вас петя подбирает???????
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Не вали косяки хряка-мародера и его ставленика собутыльника генпрокурвы на ЗЕ. За 5 лет ни хряк ни луцик не смогли решить как конфисковать бабло Овоща, что бы его потом можно было распилить. Ты поняло хрякоботище хуйловское?
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Звичайно, що санкції можуть відмінити, бо Зе теж по діям і суті є януковичем.
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писец, какие ж порохоботы тупорылые. ты еще скажи что зеленский должен на европейский суд давление оказать
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Достойный результат 5-ти лет работы команды Порошенко....
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і це теж?
ВБТ - Корчинський і Снєгирьов про розведення військ. Станиця Луганська, Зеленський і АТО.

https://www.youtube.com/watch?v=hTh-TrSGk2U
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снова Зе виноват,за месяц не сделал того что Петрик пять лет мудохал с Овощем Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган - Цензор.НЕТ 1723
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Зеро просто все отменил, всё, что было сделано за 5 лет
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херню то не неси , как может Зе отменить поданные материалы в Суд ЕС, КОТОРЫЕ уже там были когда Зе был еще клованам? Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган - Цензор.НЕТ 885
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какой договорняк? ты грешное с праведным не путай. это европейский суд, с ним договорняки не возможны. это только у нас в украине президент может лезть в вопросы суда. в европе за такую попытку в лучшем случае навсегда попрут из политики
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Чтобы вести такие дела. там до сих пор присутствовала представитель МИД Зеркаль. Но зеро изначально всякими способами пытался и пытается Зеркаль убрать из МИДа - например записал без её воли в АП.
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при чем тут мид, к представительству страны в европейском суде?
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ты ёкнутый или так притрушенный ?он что материалы дела у ЕС Суда спер? Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган - Цензор.НЕТ 9845
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Та не обращай внимания на кловунов😁
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вот это и есть результат порошенковских "потужных реформ" судов и правоохранительной системы. хотя, чему тут удивляться, если он такого как юру луценка генеральным прокурором назначил. теперь надо, что б украину в европейском суде лично луценко представлял. пускай европейские юристы - профессионалы посмотрят каких кадров у нас порох на должности поназначал
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Скоро портнов снимет все обвинения с януковоща и переложит их на Порошенко - во славу Коломойского и его зебилов!
А затем януковощ вернется и малороссы Зе будут петь ему осану
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учитывая, что у нас такие спецы как юра луценко на большинстве должностей, там и портнов не нужен. выпускник юр вуза эти дела разбомбит на ура
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і такий спец як гідрант членоликий на посаді прєзіка.
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не надо никакие заслуги Овоча лепить Пете, у него своих заслуг на пол тома КПК хватает Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган - Цензор.НЕТ 4944
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не надо? однако ты хвалишь человека янувоща портного - значит будешь хвалить и самого овоща. Значит. все. в чем обвиняют овоща - повесят на Пороха.
Уже повесили - зраду, например...
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где я Портного похвалил? Сударь у вас больное воображение , вам не форум а стационар нужен
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все зебилы хвалят портного, ближайшего дружка богдана - правой руки каломоева = хозяина пацанчика и всей Украины в целом.
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Це підтверджує те що вся генплокулотула повинна сісти за бездіяльність,бажано на довго с конфіскацією, Найближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган - Цензор.НЕТ 124
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не сяде.
В 2008-м Богдан стал адвокатом нынешнего генпрокурора, а тогда - министра внутренних дел Юрия Луценко. Луценко эту информацию журналистам подтвердил и добавил, что юридические услуги ему были необходимы из-за обвинений в раздаче наградного оружия в МВД. Также генпрокурор заявил, что поддерживает отношения с Богданом и раньше они встречались в нерабочее время.

https://oligarh.media/2019/06/18/glava-ap-bogdan-zashhishhal-lutsenko-i-vel-biznes-s-chinovnikom-yushhenko/

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ще один привіт ПАТРІОТИЧНОМУ ДЕБІЛУ ПАРУБІЮ І ПАТРІОТИЧНІЙ КОАЛІЦІЇ У ВР:

На украинском телеканале покажут фильм про «добрых освободителей-сепаратистов Украины» и их друга Медведчука

На «112 канале», который по данным журналистских расследований, принадлежит куму президента РФ Путина Виктора Медведчука, покажут фильм «Украина в огне» от российских пропагандистов американского режиссера Оливера Стоуна о войне в Донбассе. Об этом сообщает Радио Свобода.
Предварительно фильм выйдет 13 или 16 июля, до парламентских выборов, а не после лета, как анонсировалось ранее.
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а при чому тут парубій? сепаратюги оживились при нинішньому членоликому зебуїні, ні?
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Довольно логичный исход импотентной деятельности Порошенка и Луценка за 2015-2019 годы.
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а может и агентурной - лолиты и луцыка.
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і особливо - зебуїна з його "командою молодих рил".
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прокуратура так була зайнята добровольцями та активістами що, забули в Європу направити документи на Євнуховича з бандою
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Ужас, сколько дэбилов на ветке с детским умом. ПАРОВОЗ ТУ _ТУ. Не, НЕ ВЕРЯТ.
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Цитата- "Напомним, что в марте Европейский Союз продлил еще на год санкции в виде замораживания активов беглому Виктору Януковичу и его одиннадцати соратникам. Санкции были введены в марте 2014 года в отношении 22 лиц, подозреваемых в растрате государственных средств. Источник: https://censor.net.ua/n3136955

То есть эти активы были просто заморожены и в Украину не вернулись. А теперь будут возвращены прежним хозяевам?
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Патамуша, Юга Луценко не подав правильно оформлені документи.
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А шеф твой как себя чувствует? Вызывай медиков, выводите его из запоя. Ну сколько можно, годы ж идут...
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Подякуємо всі разом парашенку і його куму-плокулолу. Оце справжня перемога !
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виправдовуєш гідранта членоликого? давай-давай, коломойшин поцреот.
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А когда ГПУ будет просить ЕС наложить санкции на свинарчуков?
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Как и ожидалось: нова влада не вызвывает у начальников ЕС ничего кроме презрения и рвотного рефлекса. Напрямую они этого сказать не могут; потому хоть в такой форме показывают что рассматривают "Квартал-95" и его лидера - не более чем пылью под ногтями.
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при чем тут начальники ЕС к европейскому суду? посмотри сколько людей из украины обращаются в еспч и какой огромный процент выигрыша этих дел. все это - результат реформ порошенка в правоохранительной и судебной системе украины, непрофессионализм кадров этих органов и тупорылость нашей верховной рады, принимающей идиотские законы, которые не соответствуют международным нормам права
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Ну согласен ,только вместе с возвратом в родную украинскую гавань Крыма и с другими юридическими формальностями
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а шо зєлєбєніна ********* ні хрена не робить, щоб цей повний кабздець не відбувся???? Чи знову Порох винуватий?І те, що ПАРЄ повернуло рософашистів туди,- також "вина" Пороха??? А чому після обрання кловавана загострилася ситуація на фронті??? Чи знову "рука Пороха"??? зєлєзомбі, чи не настав час вимагати у "всєнароднообраного" псевдоголобородька звіту за весь той безлад, що активувався після виборів??? Чи знову в девайсі черговий ролик віртуального дебіла будемо дивитися?якщо сцарь соізволят його зняти...*******! Коли ж ви одужаєте?
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А шо ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПРОКУРОР УКРАИНЫ луценко УЖЕ СТАЛ КУМОМ ЗЕЛЕНСКОГО?????
И КОГДА ЖЕ ОН ОТ петрушки УСПЕЛ ОТКРЕСТИТЬСЯ????? 😂😅😂
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Зеркаль РАСПИСАЛАСЬ В НЕУМЕНИИ.
ВОТ ТУТ ЕЁ ВОЗЬМИ И ЗАМЕНИ.
ГДЕ ВЗЯТЬ????
У НАС КАЖЫЙ ВТОРОЙ В УКРАИНЕ,
И КУМ И ДАЖЕ ПГОКУГОГ.
😂😅😂
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниНайближчим часом суд ЄС може ухвалити рішення про скасування санкцій проти Януковича та його оточення, - Сарган
 
 
 
 
 
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