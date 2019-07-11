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 Контрабандні гроші використовуються для втручання у виборчий процес на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях, - Аваков

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков заявляє про тенденцію використання контрабандних коштів для спроб впливу на виборчий процес у Львівській, Івано-Франківській та Закарпатській областях.

"Ми прекрасно бачимо ті тенденції, які є. На контрабандні брудні гроші намагаються, в тому числі, втрутитися у виборчий процес на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській областях", - сказав міністр у четвер на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав: "Ми це добре бачимо. І в нас достатньо сил і честі цьому опиратися".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136954
 
 
 Топ коментарі
 
В Волынской области, где правят бал люди Бени, Аваков подобных процессов не видит?
Там все по закону?
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Только в єтих двух областях нечестніе деньги принимают участие в віборах.

А во всех остальніх областях только честніе деньги !
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И Одесская таможня чиста, да те деньги никуда не вмешиваются
Рюкзаков видит что ему удобно
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Тарас Козак в курсі з групи "жа жизнб
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Так вот почему нацжены в Свалява не поехали...
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Контрабандні гроші завжди впливали на вибори, а не тільки зараз. Великий поліціянт тільки зараз чомусь побачив.
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Только в єтих двух областях нечестніе деньги принимают участие в віборах.

А во всех остальніх областях только честніе деньги !
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тоесть области где зелЯ просрет?!а может это в остальный подкуп за зеЛю?!
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В Волынской области, где правят бал люди Бени, Аваков подобных процессов не видит?
Там все по закону?
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предлагаю эти деньги использовать в КОСМОЛОТе
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Блин, как будто мы не знали. Открыл через Молдову Х@еуву тучу контрабанды. Одесская об. первая в этом плане.
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Подмахнул - так подмахнул!
А доказательств - не надо = бла-бла слуг русского народа
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дивно шо сюди закарпаття приписали. там масово були за Зе
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И Одесская таможня чиста, да те деньги никуда не вмешиваются
Рюкзаков видит что ему удобно
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Івано-Франківськ і контрабанда.... Це як Херсон король незаконного видубутку бурштину...
Й...ний в ріт, а географію в школі треба було вчити...

А по факту чорні гроші можуть використовуватись всюди... Як з контрабанди, так і з казино і борделів...
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Какой інтєрєсний паварот! Це підготовка до визнання виборів недійсними в цих областях?
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А ось що повідомляє Комітет виборців України.
На Прикарпатті массовим підкупом традиційно займаються Бєніни "Слуги народу" та "укропівець" Олександр Шевченко.

КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ
1 год ·

На Прикарпатті масово купують виборців поїздками на Буковель
На Прикарпатті масово використовується технологія надання виборцям послуг у вигляді безкоштовних поїздок на курорт «Буковель».

Ця технологія використовувалася на виборах і раніше, однак на виборах до ВР 2019 року набула масового застосування.
Вперше безкоштовні поїздки на «Буковель» було організовано в 2015 році на довиборах по 85 округу.
Тоді для жителів Рогатинського та Калушського району були організовано безкоштовні поїздки до Туристичного Комплексу Буковель (с. Паляниця), де виборцям пропонували безкоштовно відпочити в VODA club, пообідати, та відвідати зустріч з діючим народним депутатом України Олександром Шевченко (екс директор ГК «Буковель») та його братом Віктором Шевченком, кандидатом по 85 окрузі.

На позачергових виборах до ВР 2019 року ця технологія використовується в значно більшому масштабі.
Так, безкоштовні тури на «Буковель» організовують з 83, 84, 85 та 86 виборчих округах. Охочих безкоштовно поїхати на Буковель досить багато, щодня з кожного округу в середньому вирушають до трьох автобусів «туристів».
Виборчим туристам пропонують безкоштовно відвідати озеро молодості, пообідати, прогулятися по території комплексу і зустрітися з кандидатами від округів. У 83,84,86 округах безкоштовні тури організовують від імені кандидатів від партії «Слуга Народу», у 85 окрузі - від імені кандидата-самовисуванця, члена партії УКРОП Віктора Шевченка.
КВУ нагадує, що відповідно до ч. 14 ст. 74 Закону «Про вибори народних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.
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Виборчим туристам пропонують безкоштовно відвідати озеро молодості, пообідати, прогулятися по території комплексу і зустрітися з кандидатами від округів.

У 83,84,86 округах безкоштовні тури організовують від імені кандидатів від партії «Слуга Народу», у 85 окрузі - від імені кандидата-самовисуванця, члена партії УКРОП Віктора Шевченка.

КВУ нагадує, що відповідно до ч. 14 ст. 74 Закону «Про вибори народних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей.
Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.
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главное они не мешают выборному процесу на востоке и юге, там то большинство за "наших", а вот на западе прям проблема проблема
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Пздт шо дышит, их чёрным налом сначала тебе в Киев везут каждую неделю и тебе, и главмытарю и главмытныку и главгэбисту, а вот потом из Киева они идут куда направишь. Хотя надо быть честным, мусарам меньше всего с таможни капает.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКонтрабандні гроші використовуються для втручання у виборчий процес на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях, - Аваков
 
 
 
 
 
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