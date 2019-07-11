 Контрабандні гроші використовуються для втручання у виборчий процес на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях, - Аваков

"Ми прекрасно бачимо ті тенденції, які є. На контрабандні брудні гроші намагаються, в тому числі, втрутитися у виборчий процес на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській областях", - сказав міністр у четвер на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він додав: "Ми це добре бачимо. І в нас достатньо сил і честі цьому опиратися".

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