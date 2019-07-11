 Контрабандні гроші використовуються для втручання у виборчий процес на Закарпатті, у Львівській та Івано-Франківській областях, - Аваков

"Ми прекрасно бачимо ті тенденції, які є. На контрабандні брудні гроші намагаються, в тому числі, втрутитися у виборчий процес на Закарпатті, у Львівській, Івано-Франківській областях", - сказав міністр у четвер на брифінгу в Києві, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він додав: "Ми це добре бачимо. І в нас достатньо сил і честі цьому опиратися".
А во всех остальніх областях только честніе деньги !
Там все по закону?
А доказательств - не надо = бла-бла слуг русского народа
Рюкзаков видит что ему удобно
Й...ний в ріт, а географію в школі треба було вчити...
А по факту чорні гроші можуть використовуватись всюди... Як з контрабанди, так і з казино і борделів...
На Прикарпатті массовим підкупом традиційно займаються Бєніни "Слуги народу" та "укропівець" Олександр Шевченко.
КОМІТЕТ ВИБОРЦІВ УКРАЇНИ
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На Прикарпатті масово купують виборців поїздками на Буковель
На Прикарпатті масово використовується технологія надання виборцям послуг у вигляді безкоштовних поїздок на курорт «Буковель».
Ця технологія використовувалася на виборах і раніше, однак на виборах до ВР 2019 року набула масового застосування.
Вперше безкоштовні поїздки на «Буковель» було організовано в 2015 році на довиборах по 85 округу.
Тоді для жителів Рогатинського та Калушського району були організовано безкоштовні поїздки до Туристичного Комплексу Буковель (с. Паляниця), де виборцям пропонували безкоштовно відпочити в VODA club, пообідати, та відвідати зустріч з діючим народним депутатом України Олександром Шевченко (екс директор ГК «Буковель») та його братом Віктором Шевченком, кандидатом по 85 окрузі.
На позачергових виборах до ВР 2019 року ця технологія використовується в значно більшому масштабі.
Так, безкоштовні тури на «Буковель» організовують з 83, 84, 85 та 86 виборчих округах. Охочих безкоштовно поїхати на Буковель досить багато, щодня з кожного округу в середньому вирушають до трьох автобусів «туристів».
Виборчим туристам пропонують безкоштовно відвідати озеро молодості, пообідати, прогулятися по території комплексу і зустрітися з кандидатами від округів. У 83,84,86 округах безкоштовні тури організовують від імені кандидатів від партії «Слуга Народу», у 85 окрузі - від імені кандидата-самовисуванця, члена партії УКРОП Віктора Шевченка.
КВУ нагадує, що відповідно до ч. 14 ст. 74 Закону «Про вибори народних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей. Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.
У 83,84,86 округах безкоштовні тури організовують від імені кандидатів від партії «Слуга Народу», у 85 окрузі - від імені кандидата-самовисуванця, члена партії УКРОП Віктора Шевченка.
КВУ нагадує, що відповідно до ч. 14 ст. 74 Закону «Про вибори народних депутатів України» забороняється проводити передвиборну агітацію, що супроводжується наданням виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей.
Така передвиборна агітація або надання виборцям, закладам, установам, організаціям коштів або безоплатно чи на пільгових умовах товарів, послуг, робіт, цінних паперів, кредитів, лотерейних білетів, інших матеріальних цінностей, що супроводжується закликами або пропозиціями голосувати за або не голосувати за певну партію чи кандидата у депутати або згадуванням назви партії чи імені кандидата, є непрямим підкупом виборців.