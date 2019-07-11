 Невідомі обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Нацполіції в Закарпатській області Іванківа. Постраждала мешканка Ужгорода, - Князєв

Про це на брифінгу сказав глава Нацполіції Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Сьогодні вранці по автомобілю начальника управління захисту економіки було випущено 5 куль. Постраждала мешканка Ужгорода", - повідомив Князєв.

Сам Іванків не постраждав.

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Начальник Нацполіції пов'язує напад з активною діяльністю Іванківа у викритті контрабанди на західному кордоні. Також Князєв зазначив, що за час своєї роботи начальник УЗЕ Закарпаття розслідував корупційні справи проти ексначальника місцевої митниці та облавтодору.

Нагадаємо, напередодні поліція повідомила колишньому начальнику Закарпатської митниці Державної фіскальної служби Володимиру Колеснікову про підозру в присвоєнні 13 млн гривень під час реконструкції митного поста "Ужгород".