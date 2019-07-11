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Все про:Закарпаття (770) Нацполіція (7822) стрілянина (1009) Князєв (321)

 Невідомі обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Нацполіції в Закарпатській області Іванківа. Постраждала мешканка Ужгорода, - Князєв

Невідомі обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Національної поліції в Закарпатській області Андрія Іванківа.

Про це на брифінгу сказав глава Нацполіції Сергій Князєв, передає Цензор.НЕТ із посиланням на lb.ua.

"Сьогодні вранці по автомобілю начальника управління захисту економіки було випущено 5 куль. Постраждала мешканка Ужгорода", - повідомив Князєв.

Сам Іванків не постраждав.

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Начальник Нацполіції пов'язує напад з активною діяльністю Іванківа у викритті контрабанди на західному кордоні. Також Князєв зазначив, що за час своєї роботи начальник УЗЕ Закарпаття розслідував корупційні справи проти ексначальника місцевої митниці та облавтодору.

Нагадаємо, напередодні поліція повідомила колишньому начальнику Закарпатської митниці Державної фіскальної служби Володимиру Колеснікову про підозру в присвоєнні 13 млн гривень під час реконструкції митного поста "Ужгород".

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136952
 
 
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Вроде бы все областные начальники УЗЕ - неофициально долларовые миллионеры.
Таким образом происшедшее следует расценивать как:
Неудачные бизнес переговоры.
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Там население давно живет с контрабанды. Как сказал кто-то из политиков: "они больше ничего не умеют". Дворцов понастривали, а налоги никто не платит. Неизвестные обстреляли автомобиль начальника управления защиты экономики Нацполиции в Закарпатской области Иванкива. Пострадала жительница Ужгорода, - Князев - Цензор.НЕТ 1584
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А може тетку ужгородскую замочить хотели, да по машине начальника попали шальные.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНевідомі обстріляли автомобіль начальника управління захисту економіки Нацполіції в Закарпатській області Іванківа. Постраждала мешканка Ужгорода, - Князєв
 
 
 
 
 
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