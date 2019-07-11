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Все про:вино (33) Грузія (578) заборона (584) Росія (18653)

 Ми не будемо говорити, що Путін хороший. Плювати я хотів і на "Боржомі", і на вино, - директор "Руставі-2" Гварамія

Генеральний директор телеканалу "Руставі-2" Ніколоз Гварамія емоційно відреагував на ініціативу Путіна заборонити імпорт в РФ грузинського вина і мінеральної води.

Про це повідомляє РБК, передає Цензор.НЕТ.

"Плювати я хотів і на "Боржомі", і на вино. Що, значить, ми маємо говорити, що Путін хороший, для того щоб хтось міг ввозити в Росію "Боржомі", вино і "Набеглаві"? Сцяти я хотів на всі три, плювати мені", - заявив Гварамія.

За його словами, заради експорту вина і мінеральної води його каналу "мало не забороняють висловлювати думку".

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"Дуже перепрошую, але ми країна чи торговий об'єкт?" - додав гендиректор "Руставі-2".

Увечері в неділю, 7 липня, телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здой моржовой" і "вонючим оккупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

У понеділок, 8 липня, телеканал "Руставі-2" був змушений на кілька годин перервати мовлення через акцію протесту, яка відбувалася біля його офісу. Незабаром мовлення було відновлено.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136950
 
   
 Топ коментарі
 
Хорошо сказал , правильно и красиво . Уважаю маленькую и гордую Грузию .
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Грузины красавчики! Посылайте на... Пуйла!
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грузины нормальные хлопцы!)))))))))))))
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Хорошо сказал , правильно и красиво . Уважаю маленькую и гордую Грузию .
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грузины нормальные хлопцы!)))))))))))))
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Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.
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Смутьян. Грузия – не торговый объект. Плевать я хотел на Боржоми и Набеглави, - директор "Рустави-2" Гварамия о возможном запрете продавать в РФ грузинское вино и воду - Цензор.НЕТ 5890
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За то Пете-конфете 5 лет было не плевать)
Торговать так и не перестал, и ничего не сделал чтобы другие не торговали)
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Петя там еще и кино снимал, и в прокат пускал за паРашкинское финансирование и т.д. или то не Петя был?.. Грузия – не торговый объект. Плевать я хотел на Боржоми и Набеглави, - директор "Рустави-2" Гварамия о возможном запрете продавать в РФ грузинское вино и воду - Цензор.НЕТ 6658
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Правильно, ворогу треба продавати навіть лайно, якщо це вигідно і можливо...
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А пуйло просто утерлось... Так же как и после сбитого турками рабсиянского пепелаца.
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Одын птыц с грэбень на вэсь спин зашель сюда и кукарэку пропэл. А птыцу и говорят - слищ, дарагой, бэри лапот свой клув и лэти насекомий мух за парэбрик, да? Грузия – не торговый объект. Плевать я хотел на "Боржоми" и "Набеглави", - директор "Рустави-2" Гварамия о возможном запрете продавать в РФ грузинское вино и воду - Цензор.НЕТ 869
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ага помню как Эрдогана поводил одной штукой по губам твоему плешивому сурикату... а он вместе со своим стадом только облизнулся.. но сначала угрожал запретить ввоз помидоров... ну вы и дебилы у вас это национальное
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Красава! Пусть козломордые пьют боярышник и воду из луж! А мы как сможем поможем грузинам
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Грузия – не торговый объект. Плевать я хотел на "Боржоми" и "Набеглави", - директор "Рустави-2" Гварамия о возможном запрете продавать в РФ грузинское вино и воду - Цензор.НЕТ 8410 Ой, а что там за водичка на столе, вообщем ждем начало прозводства белорусского боржоми.
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Боярышник - святое. Остальное пьет только гнилая интилихенция, которую давно надо было к стенке поставить, но все руки не доходят.
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Кто в курсе...в Белорусии уже нашли источник аналог...БУЛЬБАржуми?)))
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Нет проблем, давно делаю вино из своего винограда. Грузинскому до него, как...моржу до луны.
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слышь, ты, xep моржовый, нет такой станы - Белоруссия.
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Хм, не к столу будет сказано, но Гварамия не грузин. "Иногда рассматривается как субэтническая группа. Традиционное население исторической области Мегрелия. Говорят на мегрельском языке, входящем в отдельную от грузинского языка. До 1930-х годов выделялись отдельной народностью.". Грузины поймут.
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А не пофиг кто он? Он к стране неравнодушен, а это главное. В отличие от 100% рафинированных этнических украинцев, которые за снижение коммунальных тарифов готовы не то что Родину продать, продадут и себя и своих детей в рабство.
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Он дешевый и гнилой популист который сам готов продать все что есть в Грузии, только не берет никто, кстати у него на Родине ни вина ни боржоми нет.
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Депутаты сверхдержавы три дня в Думе решали как отреагировать на слова журналиста одной маленькой страны
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Зря ты так, Николоз, на свой национальный продукт. А можа ты не грузын?
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он говорил в плане помочиться в вино и воду доя московии
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У грузинів рівень політичної культури серед політиків все ж трохи вище наш. Наш би якийсь ідіот (з тих що із ящика не вилазять) сказав би наприклад, що економічні інтереси первинніші за політичні тощо.
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Старый анекдот...
Сидят два грузина утром с бодуна...
Один спрашивает другого:
- Гоги, а у нас осталось Саперави?
- Нээт, не осталось...
- А Кинздмараули?
- Нээт, нэту...
- А что там за бутылька пад сталом стоит?
- Так это же ми нассали...
- Ну, давай Минассали..

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Чим швидше Грузія злізе з цієї туристичної, російської голки, тим краще буде для країни.... Весь час терпіти цей російський шантаж якось не личить цьому гоноровому народу......
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Сказав чітко... Не так як Зеленський прогинається під окупантів
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Маленькая но гордая Грузия сражается с москальским игом, правильно нельзя уважительно говорить об этом черте рогатом *****
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Короче, уже две недели Грузины тыкают мордовию мордой в унитаз
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Вот бы кто то из наших журналистов обругал пукина Пусть не так жёстко и сочно как Грузины Но надоело слушать что у наших телеведущих самое жёсткое обращение в адрес куйла это Крэмливськый цар
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ну если грузины плевать хотели на своё вино и боржоми то мы и подавно, принципиально
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Тактика кремлевского карлика убивать людей в обмен на газ нефть рынки сбыта... некоторые главы государств личные лакеи поддерживают такое развлечение безумца....
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хаха, по тому , что несет Президент страны в эфире, Грузия таки торговый объект. А хотелось бы видеть грузин страной. Правда для этого нужно взять автомат в руки. А для этого нужны яйца...
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Оно то все правильно, и путен куйло и моржовая пи*да, ток в Боржоми сцать не нада, а то еще к нам в Украину еще импортируете по ошибке сцанину. У нас Боржоми популярен.
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Если я не ошибаюсь, то боржоми принадлежит как раз таки россиянам)
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономМи не будемо говорити, що Путін хороший. Плювати я хотів і на "Боржомі", і на вино, - директор "Руставі-2" Гварамія
 
 
 
 
 
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