 Ми не будемо говорити, що Путін хороший. Плювати я хотів і на "Боржомі", і на вино, - директор "Руставі-2" Гварамія

Про це повідомляє РБК, передає Цензор.НЕТ.

"Плювати я хотів і на "Боржомі", і на вино. Що, значить, ми маємо говорити, що Путін хороший, для того щоб хтось міг ввозити в Росію "Боржомі", вино і "Набеглаві"? Сцяти я хотів на всі три, плювати мені", - заявив Гварамія.

За його словами, заради експорту вина і мінеральної води його каналу "мало не забороняють висловлювати думку".

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"Дуже перепрошую, але ми країна чи торговий об'єкт?" - додав гендиректор "Руставі-2".

Увечері в неділю, 7 липня, телеведучий "Руставі-2" Георгій Габунія почав передачу "Постскриптум" з тривалого нецензурного звернення російською мовою на адресу російського президента Володимира Путіна. Серед іншого, Габунія назвав президента РФ "п#здой моржовой" і "вонючим оккупантом", а також побажав його батькам горіти в пеклі.

У понеділок, 8 липня, телеканал "Руставі-2" був змушений на кілька годин перервати мовлення через акцію протесту, яка відбувалася біля його офісу. Незабаром мовлення було відновлено.