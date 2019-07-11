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 Від початку доби найманці РФ б'ють по позиціях ЗСУ з артилерії та мінометів, поранено одного українського воїна, - Міноборони

Від початку поточної доби російсько-окупаційні війська здійснили 11 прицільних обстрілів позицій українських героїв. Зокрема, ворог вів вогонь з артилерії та мінометів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони, про це під час традиційного брифінгу повідомив речник відомства полковник Дмитро Гуцуляк.

"У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" Об’єднаних сил, окупанти здійснили артилерійський та мінометний обстріл наших позицій у районі Новолуганська. З 04:00 ранку, протягом двох годин ворог здійснив 4 постріли з артилерії калібру 122 мм, випустив 8 мін 120-мм калібру та вів обстріл з АГС.

З близько 05:00 ранку окупанти порушили режим тиші в районі н.п. Зайцеве. Спочатку ворог протягом години цілив по наших оборонцях з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї, а після 06:30 наші воїни зафіксували розриви 20-ти ворожих мін калібру 82 мм.

Окрім цього, з 05:10 окупанти розпочали обстріл захисників Луганського. Протягом 20 хвилин противник випустив 6 мін 82-мм калібру та вів вогонь з великокаліберних кулеметів.

З 10:25 ворог відновив обстріл у районі н.п. Зайцеве. Тут протягом 20 хвилин окупанти порушували режим тиші з гранатометів та стрілецької зброї", - повідомив він.

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Також, за словами Гуцуляка, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" Об’єднаних сил від початку цієї доби російсько-окупаційні війська також застосовували заборонені Мінськими угодами калібри озброєння.

"Близько 01:00 ночі захисники Тарамчука зафіксували розриви декількох ворожих мін 82-мм калібру. Пізніше, з 03:40, окупанти випустили тут ще близько 10 мін 120-мм та 82-мм калібрів. Також протягом години ворог цілив по оборонцях Тарамчука з гранатометів різних систем.

Окрім цього, спочатку використавши міномети 82-мм калібру після 06:00 ранку, а потім 120-мм калібр з 07:00, російсько-окупаційні війська здійснили обстріли наших позицій у районі Новоселівки Другої. Загалом зафіксовано близько 15 розривів ворожих мін.

Також від початку доби противник вів вогонь з АГС поблизу н.п. Піски та зі стрілецької зброї в районі Водяного", - повідомив спікер Міноборони.

Гуцуляк підкреслив, що українські захисники - воїни зі складу підрозділів Об’єднаних сил - адекватно придушували ворожу збройну активність, дотримуючись Мінських угод.

"За наявною інформацією, від початку поточної доби один наш захисник дістав поранення внаслідок ворожих обстрілів. Воїна доставлено до військового мобільного госпіталю. Стан здоров’я - задовільний", - повідомив спікер Міноборони.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136949
 
 
 Топ коментарі
 
а Зелька тупотить ніжкою - я сказав, припинити стріляти у відповідь !
в мене за планом мир !
і ніяких парадів, бо вони дратують мешканців динири та линири.
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Это 100% подходит Зели и его 95 кварталу
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а Зелька тупотить ніжкою - я сказав, припинити стріляти у відповідь !
в мене за планом мир !
і ніяких парадів, бо вони дратують мешканців динири та линири.
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..А що парад додасть перемоги ? ..
С начала суток наемники РФ бьют по позициям ВСУ из артиллерии и минометов, ранен один украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4225

Вже ваш барижний та його ПРислужники обіцяли паради у Криму !
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«На заводе в Мексике перестали выпускать легендарный автомобиль модели Volkswagen «Жук» (Beetle), производившийся с 1938 года. Об этом пишет Deutsche Welle со ссылкой на заявление компании.»
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Ну що тепер скаже нам наш Головнокомандувач ЗСУ пан Хомчак? Як планує діяти? Потрібно виводити артилерію на бойові позиції і вести контрбатарейну боротьбу, а це повний зрив всіх мирних ініціатив Зеленського! Терористи отримав відповідь від ЗСУ радісно почнуть гатити з РСЗВ Град/Ураган/Смерч і ми відповідно будемо відповідати з РСЗВ і все, припинення вогню і розведення військ закінчиться не почавшись! Які будуть пропозиції?
У Касьянова є чудові ударні БПЛА які можуть точково знизувати артилерію терористів навтіь в районах багатоповерхової забудови! Чому б не використати зараз ці БПЛА в бойових умовах! БПЛА Командор може нести 100кг озброєння, а це означає що можна використовувати стандартні артилерійські міни та снаряди, потрібні лише інакші взриватєлі бо стандартні артилерійські взривателі переходять в бойове положення тільки після пострілу з гармати чи міномету.
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А от як ти думаєш...Путін за Військовий Парад до Дня Незалежності України, чи проти? І чому, по твоєму Янукович відмінив Військові Паради? Він правильно це зробив?...а чому Зєля не відміняє російські свята оці майскіє празнікі...васьмоє марта...це лише можна собі уявити скільки втрачає український бюджет через вихідні у ці дні, бо жодної цифри з цього приводу знайти неможливо...так, це погано, що Порошенко їх не відмінив, бо у результаті отримали Зєлю.
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«Радиация затонувшей АПЛ К-278 «Комсомолец» в 800 тысяч раз превысила норму.»
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И будет ещё хуже , потому что президент Украины гопник
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Гопники - жаргонне слово російської мови, що позначає представників міської прошарку низького соціального статусу, малоосвіченій і не має моральних цінностей, що складається з агресивно налаштованої молоді, яка має кримінальними рисами поведінки, що часто відбувається з неблагополучних сімей, і ...Вікіпедія С начала суток наемники РФ бьют по позициям ВСУ из артиллерии и минометов, ранен один украинский воин, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9088
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А В ЛНР И ДНЫРЫ Парад будет военный нам по нюс вану покажут не переживайте вы так.
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а говорили ж, что в любой момент смогут подтянуть нашу отведенную артиллерию...
так может этот момент уже настал?
отвечать достойно, адекватно, и из АНАЛОГИЧНОГО оружия!!!
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Не... ну миномет можно незаметно подтянуть, но вражескую арту надо разносить еще на подходе до установки! Тем более ее перемещение 100% нарушает "Минские", а значит вне закона!
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Кучма считает, что украинские военные не должны стрелять в ответ в случае, если враг ведет провокационные обстрелы
Добро пожаловать на контрактную службу,дорогие украинци
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Надо еще дальше войска отвести, чтоб не долетало?
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Зеленский видимо наивно думал, что Кремль подыграет ему перед выборами в его "миротворческих" устремлениях.
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Главное прекратить стрелять, но видимо нашего ********** орки не расслышали
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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пдадждите! война ж була вигидна "бариге та мародёру" бо вин на ней наживался.
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Вы главное считайте кол-во обстрелов Для нас всех очень важно сколько именно раз вас обстреляли 31 или 29 Мы именно за это вам с зарплаты проценты отчисляем А ответку давать не обязательно
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"Цікавий мирний план ", від головнокомандувача ЗСУ -бійці ЗСУ мають бути живими мішенями , на яких тренуються колаборанти і окупанти..
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вони стріляють а вовочка штанці знімає бо пенетрацію кацапську любить
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Зеленский быстрее в чуство придет и разеются розовые мечты про быстрый мир на Донбассе за счет лайков и поцелуйчиков в сети...
Или слетит, как одуванчик от взрыва снаряда... Хотя мне его будет жаль - он кажись искренний...
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зеля сделает виноватыми всу за то что отвечали
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Зєля, УЙДІ НАХ! Ти є ворог моєї України! Хрипатий наркошка, тобі вже недовго лишилося!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВід початку доби найманці РФ б'ють по позиціях ЗСУ з артилерії та мінометів, поранено одного українського воїна, - Міноборони
 
 
 
 
 
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