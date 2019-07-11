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 "Зроблено черговий крок до інституціонального зміцнення України, - Яценюк про новий Виборчий кодекс

"Народний фронт" завжди вимагав відкритих виборчих списків та ліквідації мажоритарної системи і послідовно голосував за відповідні законопроекти.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це заявив лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у своєму дописі на Facebook після ухвалення Верховною Радою нового Виборчого кодексу.

"Зроблено черговий крок до інституціонального зміцнення України. Відкритим списками бути. Чесність і демократичність виборчого процесу робить Україну сильнішою", - підкреслив він.

Яценюк зазначив, що це голосування в парламенті було складним: "Парламент, відправлений на дострокові вибори, відчуває брак голосів. Але тим ціннішим є те, що навіть за таких обставин Виборчий кодекс прийнятий".

Лідер НФ висловив подяку своїй фракції в парламенті за плідну роботу над кодексом і за результативне голосування.

Також читайте: Виборчий процес стане прозорим, ми стали ближчими до Європи, - Порошенко про новий Виборчий кодекс

Під час обговорення законопроекту керівник фракції НФ Максим Бурбак заявив:

"Це дуже важливий закон. Ми з вами обіцяли його суспільству. "Народний фронт" завжди вимагав відкритих виборчих списків і ліквідації мажоритарної системи. Ми послідовно голосували за всі відповідні законопроекти", - наголосив Максим Бурбак.

Він підкреслив, що вимога ухвалити відкриті списки є практично у всіх передвиборчих програмах політичних сил.

Перед голосуванням керівник фракції НФ зазначив, що "підтримка закону у цій залі має бути майже стовідсоткова. Або ж не обманюйте виборців. І скажіть, що ви хочете зберегти стару виборчу систему".

Максим Бурбак наголосив, що до початку наступної виборчої кампанії в парламент вже має повноцінно діяти пропорційна система з відкритими списками.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Рада ухвалила Виборчий кодекс. ВIДЕО (оновлено)

Він також зазначив, що фракція "Народний фронт", безумовно, підтримує цей Виборчий кодекс.

"Цей закон є прогресивним і відповідає європейським стандартам", - резюмував Максим Бурбак.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рада приняла Избирательный кодекс (обновлено). ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136948
 
 
 Топ коментарі
 
наступний склад ВР буде ще гіршим. Бо цей склад прийшов в зал під куполом на хвилі вимог Майдану. Наступний склад буде на 73% зебільним і зажопним.
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Тут дело в чем. Может избирательный кодекс и хороший. Но вы (верховная рада) - отъявленные негодяи, думающие только о том, чтобы сохранить свое место у корыта. Поэтому доверия к нему нет.
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ну, понятно. Ти - зебіл, і не лікуєшся. І ніхто тобі не допоможе. Щось тобі доводити (чи переконувати тебе в твоїх помилках) зайве. І я навіть не починатиму.
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Бурбак, расскажи кто снимает сливки с Черновицкой таможни
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Тут дело в чем. Может избирательный кодекс и хороший. Но вы (верховная рада) - отъявленные негодяи, думающие только о том, чтобы сохранить свое место у корыта. Поэтому доверия к нему нет.
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наступний склад ВР буде ще гіршим. Бо цей склад прийшов в зал під куполом на хвилі вимог Майдану. Наступний склад буде на 73% зебільним і зажопним.
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И этот состав, и новый изберут люди. А выбор людей следует уважать. Сейчас многие спекулируют идеями Майдана, пытаются их перекрутить, переврать. Я тоже выходил на Майдан и требования людей хорошо помню. Они были просты и понятны - хотим жить как в Европе (получать достойные зарплаты и пенсии), нет коррупции, нет диктатуре и произволу власти. Но получилось так, что люди, которые на крови Майдана пришли во власть сделали людей только беднее, а коррупцию и диктатуру только усилили (в сравнении с тем же Януковичем). А вместо этого стали пичкать людей идеями пересмотра истории, культуры, разделять людей по языку и религии, навязывания всей стране ценности отдельных (отнюдь не самых многочисленных) этносов, проживающих в Украине. Поэтому не имеет значения кто, когда и как пришел во власть. Все зависит от конкретных людей. Есть древняя мудрость - из бывших рабов получаются самые жесткие хозяева. Так у нас и получилось.
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ну, понятно. Ти - зебіл, і не лікуєшся. І ніхто тобі не допоможе. Щось тобі доводити (чи переконувати тебе в твоїх помилках) зайве. І я навіть не починатиму.
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коррупцию и диктатуру только усилили (в сравнении с тем же Януковичем)

Авторитетні міжнародні організації говорять про інше - в рейтингах громадянських свобод чи свободи слова ми ВИЩЕ, ніж при Янику

пичкать людей идеями пересмотра истории, культуры, разделять людей по языку и религии, навязывания всей стране ценности отдельных (отнюдь не самых многочисленных) этносов, проживающих в Украине.

Ти не стояв на Майдані, на Майдані були свідомі українці. Таку х...ню тільки кацап написати міг. У тебе стрішні борощшна від закону про мову, чи що? Тим паче, яких небагаточисельних етносів? Малі етноси в нас - це румуни з мадярами))))
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Чіткий пропагандист з тонким підходом побрехеньок кремлівських. Ще й назвався як і колишні риги - "за справедливість і проти всього поганого"...методички з-за поребрика.
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ти правий - я почитав інші "дописи", так методичка з нього так і пре. Я то думав - просто зебіл...
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1. Коррупция - это свиноборонпромы, воровство у армии, что в итоге стоит жизней наших ребят, которые воюют на фронте.

2. Отсутствие свободы слова - это изгнание из Украины журналистов типа Шустера и замена их на газпромовских пропагандистов типа Ганапольского.
3. Диктатура - это когда политсилы (БПП и НФ) с рейтингом 5% на двоих принимает законы, по которым вынуждена жить вся страна.
4. Да, малые этносы - это в том числе и румыны, и венгры. Но они не требуют, чтобы вся остальная Украина принимала их ценности. В отличие от НЕКОТОРЫХ нерадивых представителей других малых этносов, которые даже украинский язык под свой диалект умудрились переписать. Украина многонациональная страна и следует уважать ценности всех этносов, которые здесь проживают.
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Ще раз питаю, у тебе від закону про мови пекельні борошна? Чи що таке, москалику?
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Закон о языке - мертворожденный. По многим положениям он противоречит Конституции. Некоторые его положения либо отменит КС, либо будут внесены изменения, чтобы привести в соответствие с Конституцией. Поэтому не считаю нужным его даже обсуждать. Кстати, одной из европейских ценностей является - мультиязычность.
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Пожалуйста поедь в такие города как например- Ливерпуль, Бордо, Барселона, Милан, Петербург. Зайди в местные книжные магазины, и привези из каждого " Кобзар" Тараса Шевченка украінською мовою. А если не найдешь его там то иди на поц, мультиязычный ты наш пензюк.
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В таких городах как Бордо (Франция), Барселона (Испания), Милан (Италия) ты запросто можешь обратиться к продавцу в книжном магазине на английском языке. И уверен на 100% тебя поймут и ты получишь дружелюбный ответ. Хотя эти страны неоднократно воевали с Англией. Это я и называю мультиязычностью.
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На черзі - зміни до законодавства стосовно впровадження імперативного мандату. Щоб зберігалась коаліція, і щоб не було тушок.
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красный максимка в ожидании реванша. пили мушку, толстяк
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Пусть Бурмака сначала расскажет почему они не отменили депутатскую неприкосновенность, а потом расхваливает фигню. По современному кодексу деньги от кандидатов шли людям (в виде гречки и прочего), а теперь только партиям. А итог один - куча гамна в Раде.
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Дуже правильно, LIV LIV, підкуп виборців - то благо для народу! Молодець, вгадав!
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Всі було відомо що недоторканість мали знімати в кінці цієї каденції. Але не для того ЗЕ веде у парламент слуг урода і ригів, тому і вішав зебілам лапшу про дострокові.
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Так, але не бандюгану Бурбаку про це розповідати.
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На СЕМНАДЦАТЫЙ РАЗ голосования набрали необходимое количество голосов - маразм полнейший..
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Зебеня все равно не подпишет. Он подпишет только то, что утверждено в кремле
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Это Лучшая Верховная Рада за всю историю Украины, включая период Центральной Рады 1917-1921. Приняли множество полезных законов для людей, евроинтеграции, и для противостояния России. А вот что дальше будет- неизвестно, в будущей Раде будет огромное количество пророссийской малоросской ваты как в 90-х, есть мнение что история циклична, надеюсь Украина не превратится в Беларусь в 2021 году, так же как УНР в подмосковскую колонию УССР в 1921.
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А не могли бы кого то другого поставить это рассказывать?
Не то Бурбашке я как то не верю ! Доказано историей и опытом его вранья!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Зроблено черговий крок до інституціонального зміцнення України, - Яценюк про новий Виборчий кодекс
 
 
 
 
 
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