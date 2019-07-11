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Все про:Газпром (431) Нафтогаз (552) Вітренко Юрій (48)

 "Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже $3 млрд, а Бойко і Медведчук намагаються допомогти ці гроші не віддавати, - Вітренко

За даними "Нафтогазу", російський "Газпром" винен українській компанії майже $3 млрд.

Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook, коментуючи "переговори щодо газу" Юрія Бойка та Віктора Медведчука з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, інформує Цензор.НЕТ.

"Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже 3 мільярди доларів. У перерахунку на кожну українську родину - це приблизно 200 доларів", - написав Вітренко.

Вітренко вважає, що дії Бойка та Медведчука можуть свідчити про те, що вони намагаються допомогти "Газпрому" ці гроші не віддавати.

"У нашій скарзі на Єврокомісію ми детально пояснюємо як "Газпром" зловживає своїм домінуючим становищем (монополією) на європейському ринку. Якби "Газпром" це не робив, то в Україні би імпортний газ був дешевшим якраз приблизно на ті ж 25 %. І транзит газу через Україну зберігався б", - заявив Вітренко.

"Щоб відвернути від себе звинувачення у пособництві окупантам, щоб не бути винними у втраті транзиту та високих цінах на імпортний газ, Медведчук і Бойко мають принаймні публічно закликати російську сторону заплатити нам борг у 3 мільярди доларів і усунути всі зловживання монопольним становищем", - підсумував представник "Нафтогазу".

Нагадаємо, що вчора в будівлі "Єдиної Росії" в Москві відбулася зустріч прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з членами "Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підготовка України до припинення транзиту російського газу з 2020 року під загрозою через падіння видобутку "Укргазвидобування", - "Нафтогаз"

Газпром заборгував Нафтогазу вже майже $3 млрд, а Бойко і Медведчук намагаються допомогти ці гроші не віддавати, - Вітренко 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136946
 
   
 Топ коментарі
 
Дайте угадаю - с премиями никаких задолженностей нет?
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медведчук нынче друг и кум вазелина.. его нельзя трогать.
поэтому зебилы НЕ ругают бойко и медведчука.. мол, "так и надо"
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Дайте угадаю - с премиями никаких задолженностей нет?
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Якщо ЄС хоче зберегти транзит газу через Україну, хай в судовому порядку стягне з російських компаній в ЄС 3 млрд. доларів і поверне Україні, а до того часу потрібно припинити транзит російського газу!
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да ты что? Европа за нас долна? Ну отлично, она скажет - Украина недоговороспособна, поэтому будет через потоки качать. Может все же Украина сама должна за себя решать?
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оно просто кацап их лахти и озвучивает то, что в методичках прописано для "внушения и продвижения идеи избирателям зеленского"
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Ми не маємо качати російський газ собі у збиток, ЄС не буде мати до нас жодних претензій.
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браво, зебил! ты прямо по методичке кремля пишешь - не шифруясь)
Именно ПРЕКРАЩЕНИЯ ТРАНЗИТА - требует расея.. А если еще сама Украина перекрывает трубу в одностороннем порядке - это вообще МЕЧТА газпрома.. и ты её озвучил!
кацап, где вас таких "умных" набирают-то в лахти? "Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже $3 млрд, а Бойко і Медведчук намагаються допомогти ці гроші не віддавати, - Вітренко - Цензор.НЕТ 6808
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Ти тупе, ніякого припинення транзиту расєя не "вимагає", для хазпрома це означатиме річні збитки розміром в 11-значні суми.
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Путін хоче організувати газовий колапс в Україні, припинивши транзит в січні 2020 року, а ми маємо припинити транзит зараз, щоб до зими ЄС та ми могли підготуватись до опалювального сезону з обмеженим постачанням газу.
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Це не просто Зебіл, це Igor Lайно, воно у всіх питаннях добре розбирається, але чомусь з його коментів стирчить путін (половий орган самиці моржа). Лайно воно таке.
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Alex Rozhenko. "При пожаре на территории Северной ТЭЦ пока никто не пострадал" (кроме колорадских жуков) - https://ria.ru/20190711/1556413641.html
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Alex Rozhenko. СМИ нашли миллиардные топливные активы в РФ у жен Медведчука и владельца NewsOne Козака - громкие подробности https://www.dialog.ua/ukraine/183527_1562795362 …

"Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже $3 млрд, а Бойко і Медведчук намагаються допомогти ці гроші не віддавати, - Вітренко - Цензор.НЕТ 1885
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медведчук нынче друг и кум вазелина.. его нельзя трогать.
поэтому зебилы НЕ ругают бойко и медведчука.. мол, "так и надо"
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мертвечук друг и кум всех презиков Украины если не заметил, пока народ сам ему петлю на шею не затянет как яныку ничего не изменится. И надееться на Зелю, беню, пороха или Юлю не стоит
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дай как угадаю - быдло интерисует только личная зависть? Главное чтобы лучше их никто не жил. результаты быдлу побоку. Пусть хоть 10 миллиардов отдадут рашки - главное чтобы никто премию не получил.
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І яким боком це до самого факту анктиукраїнської діяльності ригів бойка і кума батоксного - мертвечука? Чи вони все роблять на благо України, а не пуйла?
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Так с тех денег что НЕ ПОЛУЧИЛИ С ********* уже ПРИМИАЛЬНЫЕ ОТПРАВЛЕНЫ маме в АМЕРИКУ НА СОХРАНЕНИЕ! Не вложены в УКРАИНСКУЮ ЭКОНОМИКУ А просто забран из БЮДЖЕТА ПСЕВДО ПАТРИОТАМИ!!!
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може зтягнути ті гроші з бойка та медведчука, як вони такі розумні ?
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В перерасчете на каждую украинскую семью - это примерно 200 долларов
Ты краще на свою підрахуй Газпром задолжал Нафтогазу уже почти $3 млрд, а Бойко и Медведчук пытаются помочь Газпрому эти деньги не отдавать, - Витренко - Цензор.НЕТ 9876
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А чому ми не припиняємо транзит якщо борг вже досягнув космічних позначок? 3 млрд. доларів росіяни віддавати не будуть, вони будуть вимагати зарахування цих грошей в рахунок оплати кредитів януковича! Не можна було навіть допускати щоб борг сягнув такої цифри! Що робив Гройсман та Коболєв? Вони удвох будуть повертати ці гроші в бюджет України, вони це усвідомлюють? Ніхто цим говнохозяйственнікам не подарує втрату 3 млрд. доларів!
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юлька, а ты шо молчиш? а ну на сцену ***** воровитая
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Потому что транзит - отдельно. Потому что если мы прекратим транзит - мы прсото его потеряем.
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Ми нічого не втратимо, ми відновимо транзит коли путін заплатить 3 млрд доларів боргу.
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Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.
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Банде Рабиновича и К-0,1 % голосов избирателей!! Поддержим Банду!!!
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а вот сейчас посмотрим как будеет работать бакЛанов, он просто обязан арестовать этих переговорщиков
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А оно Зеле надо? За газ думать? Лучше побродить с девицей по крыше Рады.
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Почему за 5 лет Украина не забрала долг в качестве ареста росийского газа из транзитной трубы?
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Так ведь козла отпущения ждали - Зеленского.
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Выписать себе премию в десятки миллионов за победу в суде, по которой реально ни гривны не будет получено- то есть эти миллионы он забрал из кошельков жителей- в этом весь Витренко.
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Тримай кишеню ширше, а то пачки баксів випадуть
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Кацап, кишеню як не тримай, а платити однаково доведеться "Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже $3 млрд, а Бойко і Медведчук намагаються допомогти ці гроші не віддавати, - Вітренко - Цензор.НЕТ 9338
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Чекай, васюкінець, як тобі за спожитий газ почнуть доплачувати.
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Мені не треба, а ви як не крутіть заплатите "Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже $3 млрд, а Бойко і Медведчук намагаються допомогти ці гроші не віддавати, - Вітренко - Цензор.НЕТ 4504
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зеля все простит, и заключит даже более 'выгодный' контракт чем люля
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Ахренеть! Рабинович с Медведчуком и Бойко публично заявляют, что подпишут контракт выгодный Газпрому, которым не только спишут украинский долг, но и обяжут Нафтогаз и Укртрансгаз исполнять его. А руководство Украины и Нафтогаза молчит и ждет...
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В перерасчете на каждую украинскую семью - это примерно 200 долларов", - написал Витренко.

Пропоную заодно перерахувати "на українську сім'ю" який щорічний ріст держборгу США.
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окружной суд признал что тарифы с 2016г. подняты незаконно, по сути всю шайку газовую из нафтогаза и кабмина надо бы на нары
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже $3 млрд, а Бойко і Медведчук намагаються допомогти ці гроші не віддавати, - Вітренко
 
 
 
 
 
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