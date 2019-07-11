 "Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже $3 млрд, а Бойко і Медведчук намагаються допомогти ці гроші не віддавати, - Вітренко

Про це повідомив виконавчий директор "Нафтогазу" Юрій Вітренко у Facebook, коментуючи "переговори щодо газу" Юрія Бойка та Віктора Медведчука з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим, інформує Цензор.НЕТ.

"Газпром" заборгував "Нафтогазу" вже майже 3 мільярди доларів. У перерахунку на кожну українську родину - це приблизно 200 доларів", - написав Вітренко.

Вітренко вважає, що дії Бойка та Медведчука можуть свідчити про те, що вони намагаються допомогти "Газпрому" ці гроші не віддавати.

"У нашій скарзі на Єврокомісію ми детально пояснюємо як "Газпром" зловживає своїм домінуючим становищем (монополією) на європейському ринку. Якби "Газпром" це не робив, то в Україні би імпортний газ був дешевшим якраз приблизно на ті ж 25 %. І транзит газу через Україну зберігався б", - заявив Вітренко.

"Щоб відвернути від себе звинувачення у пособництві окупантам, щоб не бути винними у втраті транзиту та високих цінах на імпортний газ, Медведчук і Бойко мають принаймні публічно закликати російську сторону заплатити нам борг у 3 мільярди доларів і усунути всі зловживання монопольним становищем", - підсумував представник "Нафтогазу".

Нагадаємо, що вчора в будівлі "Єдиної Росії" в Москві відбулася зустріч прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з членами "Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойком та Віктором Медведчуком.

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