 МОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози: "Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу"

Про це повідомляє пресцентр МОЗ, передає Цензор.НЕТ.
Ліки з діючою речовиною трастузумаб раніше закуповувалися за ціною 490 доларів за флакон. Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу - 155 доларів. Це означає, що доступ до безкоштовного лікування отримають більше пацієнтів.
Перша партія трастузумабу - 1500 флаконів - прибула в Україну, і ліки для онкохворих вже почали поставляти в регіони. Місцеві департаменти охорони здоров’я найближчим часом мають розподілити препарат по медзакладах, відповідно до заявок.
Упродовж місяця в Україну поставлять ще понад 13 тисяч флаконів трастузумабу. Крім того, найближчим часом планується закупівля препарату для забезпечення 100% потреби (близько 65 тисяч флаконів).
В МОЗ зауважили, якщо раніше держава забезпечувала до 15% пацієнтів із раком грудної залози цим препаратом, то цього року вперше планується покрити заявлену потребу на 100%.
Трастузумаб схвалений в країнах з суворим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція та інші. Ліки застосовуються для лікування раку молочної залози як на ранніх стадіях, так і метастатичних, з підвищеною експресією HER2, оскільки діюча речовина припиняє ріст і призводить до загибелі ракових клітин.
Чиновник даже подыхая все равно будет врать и играть словами. Какая "заявленная потребность"? А хз, главное написать и лапшу навешать перед выборами, пипл не умеет умножить 15*3=45, нужно написать 100, а чего 100 неважно, пипл и не такое сожрёт.
Каким боком тут государство? Воровать меньше стали? Пять лет воровали а перед выборами перестали? Ага, верю.
А ничего, что с уменьшением цены на препараты финансирование программ увеличилось по некоторым позициям в разы?
Просто задолбало нытье какие мы несчастные зубожилые и убогие.
Что бы ещё про Супрун сказать?..
sledaknm 345f6f04
супрун бабки через иностранных поставщиков мутит. для этого ее на должность и поставили
11.07.2019 12:53 Ответить Мне нравится
https://fakty.ua/263997-rabinovich-za-suprun-stoyat-krupnye-farmacevticheskie-korporacii-kotorye-hotyat-zajti-v-ukrainu
И как ты в этом гадюшнике за Зе уживаешься с "истинными патриотами" .
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Польща, яка має стільки ж населення, виділила на закупку даного препарату понад 600 мільйонів злотих. Тобто, понад 160 мільйонів доларів.
Препарат в Польщі надається безкоштовно.
Дані про вже закуплені 13 тис. флаконів та плани закупки ще 65 тисяч - зі статті.
Дані про виділення Польщею для її мешканців понад 160 мільйонів доларів - що в ПОНАД ТРИНАДЦЯТЬ РАЩІВ БІЛЬШЕ, ніж виділено в Україні - з відкритих польських джерел.
В 2016 році від раку молочної залози в Україні вмерло майже 6000 жінок. Смертність коло 8%. Отже, хворих було понад 70 тисяч.
Для лікування потрібен далеко не 1 флакон. В Україні кожна хвора дістане лише 1 флакон.
В Польщі кожна хвора на рак молочної залози безкоштовно дістане в середньому біля 13 флаконів.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, в прошлом году из-за рака груди умерли 5 823 человека (5 774 женщины и 49 мужчин). Этот вид рака является наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Ежегодно в мире свыше полумиллиона женщин умирает из-за этой болезни. Однако угрожает заболевание не тольно женщинам, но и мужчинам.
"По данным Национального канцер-реестра, в прошлом году диагноз "рак молочной железы" услышали 14 170 украинцев, в частности, 14 057 женщин и 113 мужчин. Умерли в прошлом году из-за рака груди 5 823 человека (5 774 женщины и 49 мужчин). Это означает, что каждую неделю около 110 украинцев умирает от рака молочной железы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что наиболее высокие показатели заболеваемости раком молочной железы среди украинок в возрасте свыше 60 лет, хотя уже с 30 лет существенно учащаются случаи заболевания.
"Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что побороть заболевание можно, однако при условии его обнаружения на I стадии - у 95% женщин, II стадии - у 80%, на III стадии - у 50% женщин.
https://obs.in.ua/news/zdorove/13636-minzdrav-ukrainy-ozvuchil-zhutkuyu-statistiku-smertnosti-ot-raka-molochnoj-zhelezy
Отже діагностували в рік 14 000 випадків. а не 70 000, що можливо є загальною кількістью хворих.Знов математика, друже.