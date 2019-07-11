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 Політика України, Здоров'я
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Все про:ліки (283) Мінздоров'я (896) рак (33) онкологія (30)

 МОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози: "Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу"

За допомогою програми розвитку ООН (ПРООН), Україні вдалося закупити препарат для лікування раку молочної залози втричі дешевше.

Про це повідомляє пресцентр МОЗ, передає Цензор.НЕТ.

Ліки з діючою речовиною трастузумаб раніше закуповувалися за ціною 490 доларів за флакон. Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу - 155 доларів. Це означає, що доступ до безкоштовного лікування отримають більше пацієнтів.

Перша партія трастузумабу - 1500 флаконів - прибула в Україну, і ліки для онкохворих вже почали поставляти в регіони. Місцеві департаменти охорони здоров’я найближчим часом мають розподілити препарат по медзакладах, відповідно до заявок.

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Упродовж місяця в Україну поставлять ще понад 13 тисяч флаконів трастузумабу. Крім того, найближчим часом планується закупівля препарату для забезпечення 100% потреби (близько 65 тисяч флаконів).

В МОЗ зауважили, якщо раніше держава забезпечувала до 15% пацієнтів із раком грудної залози цим препаратом, то цього року вперше планується покрити заявлену потребу на 100%.

Трастузумаб схвалений в країнах з суворим національним регулятивним агентством (SRA). Його закуповують півтора десятка європейських держав, зокрема, Німеччина, Франція, Австрія, Швеція та інші. Ліки застосовуються для лікування раку молочної залози як на ранніх стадіях, так і метастатичних, з підвищеною експресією HER2, оскільки діюча речовина припиняє ріст і призводить до загибелі ракових клітин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136945
 
   
 Топ коментарі
 
Супрун це єдиний професіонал в уряді говноміністрів Гройсмана.
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Бедная богомолец, теперь только матюкаться остаётся , вместе с ее законом.
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Да он слился , толстенько так . Зелёная методичка закончилась )
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"Отмечается, что ранее государство обеспечивало до 15% пациентов с раком молочной железы этим препаратом, то в этом году впервые планируется покрыть заявленную потребность на 100%."

Чиновник даже подыхая все равно будет врать и играть словами. Какая "заявленная потребность"? А хз, главное написать и лапшу навешать перед выборами, пипл не умеет умножить 15*3=45, нужно написать 100, а чего 100 неважно, пипл и не такое сожрёт.
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ключевой фактор снижение цены в три раза, против него что то можешь сказать? Государство обеспечивало 15% потребности. Теперь за счет снижения цены и, очевидно, увеличения финансирования, планируют 100% .
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Опять подмена понятий и слов. Тоже чиновник? 15% пациентов и 15% потребности это разные понятия. Кручу верчу.... ВРАТЬ нужно меньше. И еще "С помощью программы развития ООН (ПРООН), Украине удалось закупить".

Каким боком тут государство? Воровать меньше стали? Пять лет воровали а перед выборами перестали? Ага, верю.
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15% пациентов и потребностей 15% разные понятия ? Пациенты,они и же есть потребности... П.С.1 пациент=100% потребности,15 % потребности это 0.15 пациента(выражаясь в цифрах)
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бедная фармация, как она выживает на 3% прибыли?
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Ну, если Вы умеете только взять и поделить.
А ничего, что с уменьшением цены на препараты финансирование программ увеличилось по некоторым позициям в разы?
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Опять враньё, читай в статье "ожидается", "планируется" но еще ничего не сделано, а уже рапорты пошли.
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Прежде чем что-то сделать это нужно запланировать. Внепланово можно только обосраться
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Согласен, если сперва рапортовать о победе, а потом её планировать, то обделаешься гарантировано. Это уже подтверждено, знаю одно типа который рапортовал о нескольких часах АТО и через пять лет по уши оказался в дерьме.
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Согласен, давайте рапортовать как у нас все херово, везде зрада и зубожиння.И будет всем счастье
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И так можете? Ну вы универсалы, даже на дерьме рапорт и пиар способны сделать. Недаром вас везде ссаными тряпками уже гонят.
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Меня не гонят, я работаю и ни на кого не надеюсь в этой жизни, кроме как на себя.
Просто задолбало нытье какие мы несчастные зубожилые и убогие.
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Супрун це єдиний професіонал в уряді говноміністрів Гройсмана.
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Как ни странно соглашусь. У ней для начала, другое воспитание и менталитет.
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супрун бабки через иностранных поставщиков мутит. для этого ее на должность и поставили
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Пруфы в студию. Или одна баба казала ?). Ой вей, ви таки за Зеленского голосовали ?)
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Бедная богомолец, теперь только матюкаться остаётся , вместе с ее законом.
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В три раза ниже это 163.3 доллара. Значит Супрун прикарманила 8.3 Доллара с каждого флакона... Минздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы: "Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже" - Цензор.НЕТ 4790
Что бы ещё про Супрун сказать?.. Минздрав намерен обеспечить 100% пациентов лекарством от рака молочной железы: "Закупка через международные организации позволила получить цену в три раза ниже" - Цензор.НЕТ 1534
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Та не, она приплатила по Вашим рассчетам
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Ничего подобного и вот доказательства от зеба:

sledaknm 345f6f04

супрун бабки через иностранных поставщиков мутит. для этого ее на должность и поставили
11.07.2019 12:53 Ответить Мне нравится
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меньше текста. задай этот вопрос например рабиновичу, который уж точно знает о чем говорит
https://fakty.ua/263997-rabinovich-za-suprun-stoyat-krupnye-farmacevticheskie-korporacii-kotorye-hotyat-zajti-v-ukrainu
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Пока Медведчук с Бойко это не подтвердят - не поверю...
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sledaknm 345f6f04, это не удивительно, ведь ты один из зелектората у кого Рабинович в почёте.
И как ты в этом гадюшнике за Зе уживаешься с "истинными патриотами" .
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Да он слился , толстенько так . Зелёная методичка закончилась )
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13 тис. флаконів закуплено, мають закупити ще 65 тис. По ціні 155 доларів. Отже, обіцяно суму 12 мільйонів доларів. Обіцяно.
------
Польща, яка має стільки ж населення, виділила на закупку даного препарату понад 600 мільйонів злотих. Тобто, понад 160 мільйонів доларів.
Препарат в Польщі надається безкоштовно.
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Т.е. до этого 15% украинцев покупали препарат по 490 Долларов США?
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Все це добре.На який строк закуплено?Якщо на рік, то маєте біля 200 000 хворих на рак грудей, що абсурдно.Математику треба в школі вивчати
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Це ти зараз з ким розмовляв? Сам з собою? Яку тобі треба школу і яку математику?
Дані про вже закуплені 13 тис. флаконів та плани закупки ще 65 тисяч - зі статті.
Дані про виділення Польщею для її мешканців понад 160 мільйонів доларів - що в ПОНАД ТРИНАДЦЯТЬ РАЩІВ БІЛЬШЕ, ніж виділено в Україні - з відкритих польських джерел.
В 2016 році від раку молочної залози в Україні вмерло майже 6000 жінок. Смертність коло 8%. Отже, хворих було понад 70 тисяч.
Для лікування потрібен далеко не 1 флакон. В Україні кожна хвора дістане лише 1 флакон.
В Польщі кожна хвора на рак молочної залози безкоштовно дістане в середньому біля 13 флаконів.
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Около 110 украинок умирают каждую неделю от рака молочной железы.
Об этом сообщили в Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения Украины.
По данным Минздрава, в прошлом году из-за рака груди умерли 5 823 человека (5 774 женщины и 49 мужчин). Этот вид рака является наиболее распространенным онкологическим заболеванием среди женщин. Ежегодно в мире свыше полумиллиона женщин умирает из-за этой болезни. Однако угрожает заболевание не тольно женщинам, но и мужчинам.
"По данным Национального канцер-реестра, в прошлом году диагноз "рак молочной железы" услышали 14 170 украинцев, в частности, 14 057 женщин и 113 мужчин. Умерли в прошлом году из-за рака груди 5 823 человека (5 774 женщины и 49 мужчин). Это означает, что каждую неделю около 110 украинцев умирает от рака молочной железы", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что наиболее высокие показатели заболеваемости раком молочной железы среди украинок в возрасте свыше 60 лет, хотя уже с 30 лет существенно учащаются случаи заболевания.
"Каждой четвертой женщине рак груди диагностируют уже на III-IV стадии, когда эффективность лечения значительно снижается", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что побороть заболевание можно, однако при условии его обнаружения на I стадии - у 95% женщин, II стадии - у 80%, на III стадии - у 50% женщин.
https://obs.in.ua/news/zdorove/13636-minzdrav-ukrainy-ozvuchil-zhutkuyu-statistiku-smertnosti-ot-raka-molochnoj-zhelezy

Отже діагностували в рік 14 000 випадків. а не 70 000, що можливо є загальною кількістью хворих.Знов математика, друже.
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Шах и мат ****** Тимошенко и Богомолец и кол основный всей фракции бывших рыгионалов. Спасибо, Ульяна
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от саме тому жидівська=аптечна мафія на чолі з бохомольською дико вирещить на Супрун МОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози: "Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу" - Цензор.НЕТ 5923 а зелена шмаркля мафіозам-лікарям та аптекарям=дуремарам підгавкує МОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози: "Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу" - Цензор.НЕТ 5923 .. бо ж тьотя Фіра пожалілась що на крадений шмат хали вже їй масла не вистачає бо після реформи в поліклініках хабарі НЕ ДАЮТЬ
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМОЗ має намір забезпечити 100% пацієнтів ліками від раку молочної залози: "Закупівля через міжнародні організації дозволила отримати ціну втричі нижчу"
 
 
 
 
 
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