 Саміт Україна-ЄС розвіяв спекуляції Кремля про те, що питання Криму вже вирішене і світ із цим змирився, - Точицький

Як інформує Цензор.НЕТ, про це на своїй сторінці у Facebook написав Посол України в Королівстві Бельгія, Представник України при ЄС Микола Точицький.

"Успішний 21-й Саміт Україна-Європейський Союз підсумував нашу роботу з ЄС за минулий рік та визначив пріоритети на наступний з метою збереження динамічного подальшого розвитку наших відносин попри виборчі зміни як в Україні, так і в ЄС", - написав він.

Точицький по пунктах перерахував, про що говорили і про що домовилися лідери України та ЄС 8 липня в Києві:

1. ЄС незмінно підтримує територіальну цілісність України, засуджує триваючу агресію РФ та відданий політиці невизнання спроби анексії Криму.



"Усі російські спекуляції про те, що питання Криму вже вирішено і світ має змиритись з російським знущанням з міжнародного права та окупацією суверенної території України – залишаються лише порожніми гаслами російської пропаганди. Під час Саміту Європейський Союз нагадав про це Кремлю на найвищому рівні", - написав він.



Також Точицький наголосив, що особливо важливим є те, що лідери ЄС продемонстрували безумовну солідарність з тими, кого Росія утримує як заручників своєї агресії проти України та закликали Кремль звільнити політв’язнів та 24 військовополонених моряків на виконання наказу Міжнародного трибуналу з морського права. Окрім того, РФ має забезпечити свободу судноплавства в Азово-Чорноморській акваторії.



Безпрецедентний за змістом і за формою візит Президента Європейської Ради Дональда Туска та Президента України Володимира Зеленського до Станиці Луганської став додатковим підтвердженням відданості Євросоюзу не на словах, а на ділі підтримувати нашу державу на шляху відновлення територіальної цілісності та незалежності, зазначив посол.

2. ЄС надіслав агресору та окупанту чіткий сигнал - санкції залишаються чинними.



Точицький нагадав, що санкції, пов'язані з незаконною анексією Криму, були продовжені до 23 червня 2020 року. ЄС засудив незаконну російську "паспортизацію" та підтвердив готовність розглянути подальші кроки у відповідь на дії РФ, у тому числі невизнання незаконно виданих російських паспортів: "Україна порушила перед ЄС питання запровадження додаткових санкцій у відповідь на "паспортизацію". Для нас це питання принципове: жодна нова форма гуманітарної агресії Росії проти України не залишатиметься без адекватної жорсткої відповіді".



3. Окремим напрямком співпраці України з партнерами є допомога населенню та регіонам, що постраждали від російської агресії. ЄС буде продовжувати надавати гуманітарну допомогу, а також буде відігравати провідну роль у реконструкції Донбасу після врегулювання ситуації. Це, зокрема, було закріплено у Спільній заяві Саміту.

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4. ЄС – також надійний партнер в імплементації реформ, адже успішна Україна – це історія успіху для ЄС. ЄС позитивно оцінює досягнутий прогрес у впровадженні системних реформ (децентралізація, державні закупівлі, медична та пенсійна реформи), але попереду роботи ще більше, й надалі допомагатиме нам на цьому шляху. Президент окреслив першочергові пріоритети України, серед яких подолання корупції, судова реформа, забезпечення стійкого економічного зростання, боротьба з рейдерством і контрабандою, реформа митниці, цифровізація.

Окремо варто відзначити підписання під час Саміту п’яти угод на 126,9 млн євро.

5. ЄС позитивно оцінює досягнутий Україною прогрес у виконанні умов, необхідних для надання Україні другого траншу в розмірі 500 млн євро в рамках Четвертої програми макрофінансової допомоги ЄС та готовність української сторони завершити виконання всіх відповідних умов після парламентських виборів. Отримання цієї фінансової допомоги є важливим для забезпечення макроекономічної стабільності держави.



6. Україна та ЄС надали високу оцінку результативності функціонування ПВЗВТ – зростання зовнішньоторговельного обігу з початку її застосування становить близько 50%. Вперше на рівні Саміту обговорено можливості здійснення спільної оцінки імплементації ПВЗВТ та її модернізації з тим, щоб вона відповідала реаліям сьогодення.

7. Уперше у Спільній заяві Саміту зафіксовано наміри сторін укласти Угоду про взаємне визнання оцінки відповідності та прийнятності промислової продукції (АСАА). ЄС не лише визнав вже досягнутий прогрес у впровадженні реформи технічного регулювання, але й чітко зафіксував заходи, які Україна ще має зробити для досягнення відповідних критеріїв та початку переговорів.

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8. Було закріплено послідовність секторальної інтеграції України та ЄС у пріоритетних сферах - енергетика, цифрова економіка, митна справа та сфера юстиції та внутрішніх справ. При чому, фактично, всі сфери, які були закріплені у документі попереднього 20-го Саміту лише одним реченням, у цьогорічній Спільній заяві були деталізовані, з фіксацією досягнутого прогресу і визначенням подальших кроків.



9. Так, зокрема, саме напередодні Саміту ЄС передав Україні результати першого етапу аналізу запропонованої Україною Дорожньої карти з інтеграції України до Єдиного цифрового ринку ЄС та українських ініціатив у цифровій сфер та надав їм позитивну оцінку. Крім того, ЄС підтвердив готовність направити вже найближчими днями експертну місію в Україну для проведення другого етапу оцінки. Досягнуто домовленості про продовження спільної роботи над оновленням відповідного додатку Угоди про асоціацію в частині телекомунікаційних послуг, що матиме на меті надання Україні режиму внутрішнього ринку в цій сфері.



10. Підтверджено стратегічну роль України як транзитної держави. Саме в день Саміту набуло чинності рішення Ради асоціації про оновлення Додатку XXVII до Угоди про асоціацію у сфері енергетики, який відкриває перспективи інтеграції енергетичних ринків України та ЄС, повної синхронізації енергетичних систем України та ЄС, торгівлі електроенергією атомної генерації на відповідних ринках.

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"Якщо зробити короткий висновок: ЄС – є і залишається нашим надійним другом та партнером. Для нинішніх лідерів ЄС це був останній Саміт з Україною, а для Президента України В.Зеленського – перший. Тому було надзвичайно важливо скоординувати підходи сторін щодо подальших пріоритетів взаємодії Україна-ЄС з тим, щоб забезпечити спадковість політики для наступного складу ЄК та забезпечити сталість підтримки з боку ЄС у майбутньому.

ЄС визнає європейські прагнення України та її європейський вибір. У Спільній заяві ЄС окремо привітав той факт, що Президент України В.Зеленський свій перший закордонний візит здійснив саме до інституцій ЄС, чим підтвердив готовність реалізувати ці прагнення. У цьому зв’язку назва Спільної заяви – "Посилюємо спільні зобов’язання" – говорить сама за себе. Інтеграція України до ЄС – це перш за все кропітка щоденна праця на всіх рівнях, як у Києві, так і в Брюсселі. Отже, наше головне завдання – працювати заради успішної та процвітаючої України. Працювати перш за все не заради ЄС, а заради самих себе", - резюмував Точицький.











