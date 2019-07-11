 ДБР викликало Порошенка на допит

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Бюро, передає Цензор.НЕТ.

"Порошенка викликають на допит до ДБР 17 липня", - сказали в пресслужбі, не уточнивши, в межах якого саме з кримінальних проваджень.

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У ДБР також не поінформували про час допиту.

Заяви на Порошенка в ДБР писав радник Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.