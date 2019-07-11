 ДБР викликало Порошенка на допит

Про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" в Бюро, передає Цензор.НЕТ.
"Порошенка викликають на допит до ДБР 17 липня", - сказали в пресслужбі, не уточнивши, в межах якого саме з кримінальних проваджень.
У ДБР також не поінформували про час допиту.
Заяви на Порошенка в ДБР писав радник Януковича Андрій Портнов. При цьому адвокати Порошенка звинувачували ДБР у тому, що ті зливають інформацію Портнову.
2. "Реванш кремля" придуман именно Паршеном для мести украинцам за проигрыш на выборах!
Донесите эту простую истину до всех знакомых, родных, соседей, коллег по работе и пр.
И ЯЦЕНЮК, КАК МУЖЧИНА ПРОСТО ОБЯЗАН ПОМОЧЬ ЕМУ В ЭТОМ. ИЛИ ПРИЗНАТЬ СВОЁ СОУЧАСТИЕ В ПРЕСТУПНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ парашёнки.
АРСЕНИЙ, У ТЕБЯ УЖЕ СОВСЕМ МАЛО ВРЕМЕНИ ОПРЕДЕЛИТЬСЯ КАК ТЫ ПОЙДЁШЬ ПО ДЕЛАМ парашёнки????? КАК СОУЧАСТНИК, ИЛИ КАК СВИДЕТЕЛЬ?????
ворюгу потроха
кравчука, що знищив рятівну зброю
кучму, що обікрав Україну на користь своєї сім'ї
сільського бухгалтера, за те, що просрав усе Богом покладене йому до ніг
вітька другого за крадені кокошники
і там має вирости президент канібал.