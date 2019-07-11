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 Політика України
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Все про:Крим (7122) Лавров (704) Донбас (12454) Клімкін (1468)

 Останніми роками двічі говорив із Лавровим про політв'язнів, Крим і Донбас, він став дуже цинічним, - Клімкін

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявляє, що в останні роки двічі говорив зі своїм російським колегою Сергієм Лавровим про Крим і Донбас, і зазначає, що той став дуже цинічним.

Про це він розповів в інтерв'ю "Громадському", інформує Цензор.НЕТ.

"Комунікація переважно була у форматі Нормандії. Ми зустрічалися удвох в останні роки тільки двічі. На цих зустрічах обговорювали два питання: звільнення політичних в'язнів і Донбас з Кримом. Все, більше ні про що не говорили", - сказав він.

Клімкін уточнив, що по Донбасу обговорювали "можливий формат миротворчої місії, щодо Криму - то, що вони там роблять, а також доступ міжнародних організацій і міжнародних гуманітарних організацій".

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"З позиції його знань і досвіду - це людина, яка дуже багато знає і пройшла багато переговорів. Я вважаю, що він став дуже цинічним. Або він дозволив собі стати дуже цинічним. Це питання до нього, насправді", - підсумував Клімкін.

Раніше Клімкін дав пораду Зеленському, за яких обставин повинна відбуватися його зустріч з Путіним.

Нагадаємо, сьогодні нардепи знову спробують за поданням Президента звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначити на цю посаду Вадима Пристайка.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136935
 
   
 Топ коментарі
 
Чувствует, что вожжи ослабли, вот и борзеет.
Гопота во всей красе.
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Не, просто зеленскому объяснили, что не следует ссориться со своим электоратом.
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И дозвонился. Черт попустился и передумал идти в суд.
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Не, просто зеленскому объяснили, что не следует ссориться со своим электоратом.
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Стареет лошадь , становится циничной . В последние годы дважды говорил с Лавровым про политзаключенных, Крым и Донбасс, он стал очень циничным, - Климкин - Цензор.НЕТ 8600
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Чувствует, что вожжи ослабли, вот и борзеет.
Гопота во всей красе.
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Паша не знает лошадиный язык , вот и нет диалога .
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А может бандеровцем стал , « циничным бандеровцем « ?
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Да шутка Алла 😀 цинічними бувають лише бандеровці , от я і подумав невже Клімкіну вдалося переконати коня ?
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Це капець. Поїхав в магазин, а там агітатори від Зеленського. Коротше, війна закінчиться після парламентських, пенси отримають пенсію в 500 євро, плюс відбудують комбікормовий та цегельний заводи в селі.
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Паша, а если бы ты его 2 раза обухом ***...ул?
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Клим, ты в отпуске тур по хосписам устроил что-ли? На этой работе нужно быть предельно циничным!!! Останніми роками двічі говорив із Лавровим про політв'язнів, Крим і Донбас, він став дуже цинічним, - Клімкін - Цензор.НЕТ 4434
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниОстанніми роками двічі говорив із Лавровим про політв'язнів, Крим і Донбас, він став дуже цинічним, - Клімкін
 
 
 
 
 
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