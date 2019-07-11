 Рада ухвалила Виборчий кодекс. ВIДЕО (оновлено)

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за проголосувало 230 народних депутатів.
Результати голосування:
Фракція БПП: "за" - 67 голосів, утрималися - 2, "проти" - 2, не голосували - 16, відсутні - 40.
Фракція "Народного фронту": "за" - 43 голосів, "проти" - 1, утрималися - 4, не голосували - 10, відсутні - 21.
Опоблок: "за" - 20 голосів, "проти" - 1, утрималися - 0, не голосували - 6, були відсутні - 12.
Фракція "Сомопоміч": "за" - 25 голосів, "проти" - 0, утрималися - 0, не голосували - 0, були відсутні - 0.
Група "Відродження": "за" - 2 голоси, "проти" - 1, утрималися - 2, не голосували - 4, були відсутні - 16.
Фракція "Батьківщини": "за" - 14 голосів, "проти" - 0, утрималися - 0, не голосували - 0, були відсутні - 7.
Фракція Радикальної партії Олега Ляшка: "за" - 17 голосів, "проти" - 0, утрималися - 0, не голосували - 0, були відсутні - 4.
Група "Воля народу": "за" - 2 голоси, "проти" - 1, утрималися - 0, не голосували - 6, були відсутні - 12.
Позафракційні: "за" - 40 голосів, "проти" - 2, утрималися - 0, не голосували - 2, були відсутні - 12.
У кодексі об'єднані 5 чинних сьогодні законів - про вибори народних депутатів, про президентські вибори, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію і про Єдиний державний реєстр виборців.
Виборчий кодекс буде застосовуватися вже на наступних парламентських виборах, а на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня, народні депутати будуть обиратися за старою системою.
Кодексом передбачена пропорційна виборча система для виборів народних депутатів з одним загальнодержавним виборчим списком, який формують політичні партії. Цей список розподіляється за регіональними списками, тому кандидати із загального списку вносяться в певний регіональний список. Згідно з кодексом, в розподілі депутатських мандатів беруть участь ті партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр.
Раніше депутати відхилили всі 4568 поправок до проєкту закону і перейшла до обговорення проекту Виборчого кодексу. Для цього необхідно було проголосувати за повернення до низки поправок, озвучених робочою групою. Вони змогли це зробити тільки з 17 разу, давши 227 голосів.
До цього депутати не давали необхідну кількість голосів, при цьому стабільності не було в голосуванні фракцій БПП, "Народний фронт", "Батьківщина", ОПЗЖ, Опоблок, груп "Відродження" та "Воля народу". Також нестабільна ситуація серед позафракційних, хоча, за словами спікера, позафракційні дають багато голосів.
Нагадаємо, в першому читанні проєкт Виборчого кодексу Рада підтримала в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент взявся за розгляд його в другому читанні і, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, не може розглядати інші питання до ухвалення рішення щодо цього законопроєкту. Всього нардепи подали до нього 4 568 поправок.
Ведь он всегда пел гимн в вышиванке, пересчитывая евро и доллары украденные у народа.
🤗
Во-первых, согласно Регламента ВР может быть внесён противниками кодекса проект постановления об отклонении. Тогда до рассмотрения проекта подписывать кодекс спикеру нельзя. А заседание ВР сегодня вроде как последнее до выборов (так было заявлено). Если кодекс из стен парламента не уйдёт, в новом парламенте все законопроекты автоматом аннулируются и надо будет их регистрировать и рассматривать заново (если кто-то их внесёт). Именно поэтому в очередной раз накрылся медным тазом Трудовой кодекс и действует старый советский Кодекс законов о труде - в первом чтении ТК рассмотрели (уже не единожды), а дальше в долгий ящик. И теперь опять обнулится эта законопроектная работа.
Во-вторых, даже если постановление об отклонении оппозиция не зарегистрирует либо ВР соберётся внеочерёдно, чтобы его рассмотреть и не согласиться, то кодекс ещё должен быть подписан Президентом. Где гарантия, что не будет вето ? Нет гарантии. А если оно будет, то 300 голосов будет ? Судя по сегодняшнему голосованию - нет. Да и не успеют рассмотреть вопрос по преодолению вето, опять-таки. Там только на технико-юридические правки сколько времени уйдёт, чтобы спикеру на подпись текст положить . . .
Надо было это делать где-то в апреле, тогда шансы стать законом Украины у этого проекта были бы. А так, эйфория преждевременна.
ЗІ: щоправда, зебілам така істина не подобається - але то їхні проблеми. Вони нині навіть не здогадуються, яким гнилим буде наступний склад...
Никого не смущает, что в ведущих странах ЕС нет такой херни. Что в стране, которая поддерживает демократию во всем мире, нет такой херни. Что в стране со старейшей парламентской демократией нет такой херни.
Зато мы вляпавшись в дерьмо, сидим и радуемся.
Одно не понятно. Если так любим партийную диктатуру. какого против 6-й статьи выступали?
Два місяці тому ЗЕ кричав, що такий закон треба прийняти, а коли прийняли - зебілам не сподобалося.
У цьому законі немає нічого про зняття недоторканості з депутата і президента, про просте відкликання депутата його виборцями, і про відкриті списки на виборах?
но как принимался это хуже плохого
собрания в колхозе
,,народным депутатам ,,глубоко до одного места
делают только не свою работу