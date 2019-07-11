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 Рада ухвалила Виборчий кодекс. ВIДЕО (оновлено)

Верховна Рада прийняла в другому читанні і в цілому Виборчий кодекс.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, за проголосувало 230 народних депутатів.

Результати голосування:

Фракція БПП: "за" - 67 голосів, утрималися - 2, "проти" - 2, не голосували - 16, відсутні - 40.

Фракція "Народного фронту": "за" - 43 голосів, "проти" - 1, утрималися - 4, не голосували - 10, відсутні - 21.

Опоблок: "за" - 20 голосів, "проти" - 1, утрималися - 0, не голосували - 6, були відсутні - 12.

Фракція "Сомопоміч": "за" - 25 голосів, "проти" - 0, утрималися - 0, не голосували - 0, були відсутні - 0.

Група "Відродження": "за" - 2 голоси, "проти" - 1, утрималися - 2, не голосували - 4, були відсутні - 16.

Фракція "Батьківщини": "за" - 14 голосів, "проти" - 0, утрималися - 0, не голосували - 0, були відсутні - 7.

Фракція Радикальної партії Олега Ляшка: "за" - 17 голосів, "проти" - 0, утрималися - 0, не голосували - 0, були відсутні - 4.

Група "Воля народу": "за" - 2 голоси, "проти" - 1, утрималися - 0, не голосували - 6, були відсутні - 12.

Позафракційні: "за" - 40 голосів, "проти" - 2, утрималися - 0, не голосували - 2, були відсутні - 12.

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У кодексі об'єднані 5 чинних сьогодні законів - про вибори народних депутатів, про президентські вибори, про місцеві вибори, про Центральну виборчу комісію і про Єдиний державний реєстр виборців.

Виборчий кодекс буде застосовуватися вже на наступних парламентських виборах, а на дострокових парламентських виборах, які відбудуться 21 липня, народні депутати будуть обиратися за старою системою.

Кодексом передбачена пропорційна виборча система для виборів народних депутатів з одним загальнодержавним виборчим списком, який формують політичні партії. Цей список розподіляється за регіональними списками, тому кандидати із загального списку вносяться в певний регіональний список. Згідно з кодексом, в розподілі депутатських мандатів беруть участь ті партії, які подолали 5-відсотковий бар'єр.

Раніше депутати відхилили всі 4568 поправок до проєкту закону і перейшла до обговорення проекту Виборчого кодексу. Для цього необхідно було проголосувати за повернення до низки поправок, озвучених робочою групою. Вони змогли це зробити тільки з 17 разу, давши 227 голосів.

До цього депутати не давали необхідну кількість голосів, при цьому стабільності не було в голосуванні фракцій БПП, "Народний фронт", "Батьківщина", ОПЗЖ, Опоблок, груп "Відродження" та "Воля народу". Також нестабільна ситуація серед позафракційних, хоча, за словами спікера, позафракційні дають багато голосів.

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Нагадаємо, в першому читанні проєкт Виборчого кодексу Рада підтримала в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент взявся за розгляд його в другому читанні і, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, не може розглядати інші питання до ухвалення рішення щодо цього законопроєкту. Всього нардепи подали до нього 4 568 поправок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136934
 
   
 Топ коментарі
 
а шо тебя не устраивает в кодексе ? или просто личная неприязнь к Парубию?
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у него просто недостаток интеллекта, как у всех зебилов, чтобы понимать порядок принятия законов)
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а у зели все не по закону и нечего - а тут открытие списки,отзыв депутатов - все о чем говорили и не делали десятки лет
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Новий Виборчий кодекс з відкритими списками набере чинності з 1 грудня 2023 року. За словами доповідача по виборчому кодексу Олександра Черненко, після консультацій голови ВР Андрія Парубія з головами фракцій було прийнято рішення, що новий кодекс вступить в дію в 2023 році.
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Я смотрю в дурке праздник закончили считать тараканов на кухне, малаццы!!
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Посмотрел видео. Такое ощущение, что люди живут в какой-то своей параллельной реальности. Или как будто это запись скрытой камеры психиатрической больницы. Ну неужели они так и не поняли, что их распустили, потому что они утратили доверие украинского народа. И, понятное дело, что ни один из их законов Президент уже не подпишет.
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Та панятно, каждый нормальный демпутат сейчас должен не вылазить с округа и гречка должна сыпаться без перерыва, а некоторые забыли про выборы и я должен голодать из-за них
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Зрозуміло, що промосковський "президент" жодного нормального документу не підпише. Депутати (на диво) роблять, що можуть - і нехай буде, що буде. Не вони втратили довіру: розбещений миром і демократією під час війни, і задурений кацапською пропагандою український "нарід" вірить лише тим, хто йому обіцяє "всеодразунавчоранашарувсіхпосадити". І досить вже тут розводити ту ж саму кацапську пропаганду за "соціальну справедливість", на гаслах якої комуняки та їхні нащадки знищили вже біля ста мільйонів людей.
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Если Зеленский промосковский - то Порошенко был 100% проукраинский))))).

Ведь он всегда пел гимн в вышиванке, пересчитывая евро и доллары украденные у народа.
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Прийнятий ВР вже більше як три тижні тому. Тільки "прогресивний президент" його не підписує: нишком шось про "вєто" шепоче, а в Раду не повертає - бо цим складом "вєто" точно буде подолано - а наступним, він сподівається, що ні.
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Принят не закон об импичменте, а другой, в котором есть пункты об импичменте. Это как предлагают конфетку, но только вместе с острым перцем, а потом упрекают: почему не берешь конфетку, ты же сам этого хотел?
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ніби і позитив, хоч і традиційно гібридно та все ж це рух таки уперед.
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Шо-то мне подсказывает ,шо новый парламент просуществует недолго ,Зеленский чуток осмотрится и захочет иметь ВСЁ а не половину ,поэтому мой прогноз это досрочные выборы примерно через год !
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зебільний прогноз. Бо через рік при будь-якому виборчому законі нинішні петрові 10% для клована покажуться за щастя. А, взагалі-то - навряд чи він в 5% вкладеться...
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Э не скажи ,если в течении года пэтя,югик,грося,пагубий и ещё сотня-другая персонажей окажется за решёткой ,то Зеленский получит 100% а может быть и 101%.. Рада ухвалила Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 5681
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Якщо буде так як ви кажете, політичні арешти, то Зеленський через п'ять років також може опинитися в тюрмі або закінчить як овощ.
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Речь идёт ни о политических арестах а о арестах коррумпированного ворья,шпионов и предателях.
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Якраз таки о політичних, тому що їх вина не доказана а всі обвинувачення які звучать в їх адресу голослівні.
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Нова Рада ще встигне перед розпуском прийняти поправки в цей Кодекс.
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Неужели украинский народ заслужил такую позорную ВР? Разве это голосование??? Казалось, что Парубию в затылок приставили пистолет и он поэтому вот-вот выскочет из трусов. Казалось, что кто-то невидимый прямо в зале его стоя и сидя насилует, а он при этом просит 17 раз всех присутствующих в зале для чего-то мобилизоваться....Такую Раду нужно разогнать, не дожидаясь 21 июля

Рада ухвалила Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 4633
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И тоже самое продолжается при голосовании за следующий Закон - ВР абсолютно не дееспособная, всех из зала нужно выгнать, двери опломбировать и чтобы никто из этих "великих деятелей" больше не попал в новую Раду!!!
Рада ухвалила Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 9920
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ну, посмотрим на новую дееспособную раду. главное чтобы её дееспособность не проявлялась в дееспособном построении руцькаго мира
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Не скажите, это яркий пример за кого не нужно голосовать Зеленский поимел этих лошар по полной, когда заставил их работать до выборов!
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а сцикло візьме і не підпише..і винна буде как всєгда рада
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Снова скоро будут досрачные парламентские выборы!
🤗
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ни шо теперь путин выведет войска с крыма и перестанет убивать на востоке Украины
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думаю что через год он сам будет будет рад тому что возьмет сейчас , потому что к тому времени у него останется половина невесть откуда взявшегося рейтинга и будет много желающих винести его вперед ногами из занимаемого кресла , причем желающие будут с обеих сторон , и от ярих националистов , и состороны рыганально-мертвечуковской кодлы !
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Ну, і чому не прийняти в грудні 2017 року ? . Особисте заважало Державному ?.
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Думаю его ещё подправят после выборов новые депутаты.
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Чому всі радіють. Залишили ту ж саму мажоритарну систему тільки у завуальованому вигляді. Гречкосії в захваті. КУПУВАТИ ГОЛОСИ МОЖНА.
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Чего толку так радоваться Парубию ?
Во-первых, согласно Регламента ВР может быть внесён противниками кодекса проект постановления об отклонении. Тогда до рассмотрения проекта подписывать кодекс спикеру нельзя. А заседание ВР сегодня вроде как последнее до выборов (так было заявлено). Если кодекс из стен парламента не уйдёт, в новом парламенте все законопроекты автоматом аннулируются и надо будет их регистрировать и рассматривать заново (если кто-то их внесёт). Именно поэтому в очередной раз накрылся медным тазом Трудовой кодекс и действует старый советский Кодекс законов о труде - в первом чтении ТК рассмотрели (уже не единожды), а дальше в долгий ящик. И теперь опять обнулится эта законопроектная работа.
Во-вторых, даже если постановление об отклонении оппозиция не зарегистрирует либо ВР соберётся внеочерёдно, чтобы его рассмотреть и не согласиться, то кодекс ещё должен быть подписан Президентом. Где гарантия, что не будет вето ? Нет гарантии. А если оно будет, то 300 голосов будет ? Судя по сегодняшнему голосованию - нет. Да и не успеют рассмотреть вопрос по преодолению вето, опять-таки. Там только на технико-юридические правки сколько времени уйдёт, чтобы спикеру на подпись текст положить . . .
Надо было это делать где-то в апреле, тогда шансы стать законом Украины у этого проекта были бы. А так, эйфория преждевременна.
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Парубій - крутий! Найкращий Голова Верховної Ради!
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так і цей склад ВР - найкращий за всю історію незалежної!

ЗІ: щоправда, зебілам така істина не подобається - але то їхні проблеми. Вони нині навіть не здогадуються, яким гнилим буде наступний склад...
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То я їм зараз розповім: риги, бандюки, прокладки від ху#ла у більшості . Голова ВР - мертвечук. Коли нарік Зюзя вріже дуба від передозу, то чахлик невмирущий буде президентом. Фсьо, Україна у ху#ла в кишені.
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Ну что же. ВР наконец то завершила формализацию по превращению парламента страны в ..ядский партийный цирк.

Никого не смущает, что в ведущих странах ЕС нет такой херни. Что в стране, которая поддерживает демократию во всем мире, нет такой херни. Что в стране со старейшей парламентской демократией нет такой херни.

Зато мы вляпавшись в дерьмо, сидим и радуемся.

Одно не понятно. Если так любим партийную диктатуру. какого против 6-й статьи выступали?
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Як зебіли завили.
Два місяці тому ЗЕ кричав, що такий закон треба прийняти, а коли прийняли - зебілам не сподобалося.
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Дайте відгадаю.
У цьому законі немає нічого про зняття недоторканості з депутата і президента, про просте відкликання депутата його виборцями, і про відкриті списки на виборах?
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Корректный отзыв возможен только при одной избирательной модели. Ее используют в мире очень мало стран. В Украине ее нет уже очень давно (даже не помню, была ли она вообще).
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Блазень не підпише, мажоритарка завжди була вигідна владі.
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Скорее даже выкидыш.) Вряд ли следующие выборы пройдут конкретно по этому кодексу. В случае формирования устойчивого большинства в новой Раде, близкого к конституционном, вполне вероятна конституционна реформа с полным переформатированием высшей государственно власти в стране. Вплоть до двухпалатного парламента и кардинального урезания полномочий президента с избранием его в парламенте. Усиление премьера...и т.д. и т.п. Так что слон родил мышь.)
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А вот при двухпалатном как раз такая система и не нужна. Нижнюю, политическую, формируем по партийным спискам, верхнюю - территориальную - по мажоритарке. Такая себе разделенная смешанная модель.
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закон может и хорош ещё не читал
но как принимался это хуже плохого
собрания в колхозе
,,народным депутатам ,,глубоко до одного места
делают только не свою работу
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А тепер подивться уважно - ХТО і ЯК голосував... Рада ухвалила Виборчий кодекс - Цензор.НЕТ 1601
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниРада ухвалила Виборчий кодекс. ВIДЕО (оновлено)
 
 
 
 
 
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