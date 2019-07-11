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 РСЗВ, ЗРК "Стріла" і танки: терористи на Донбасі продовжують розміщувати техніку з порушенням Мінських домовленостей. КАРТА

На тимчасово не підконтрольній уряду України території зафіксовані нові факти наявності ворожої техніки і озброєння з порушенням Мінських домовленостей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Збройні формування Російської Федерації продовжують грубо порушувати Мінські домовленості, розміщуючи озброєння з порушенням лінії відведення та за межами виділених місць зберігання.

Як зазначили в штабі, в звіті СММ ОБСЄ, від 10 липня, оприлюднена інформація, що на непідконтрольній урядові України території зафіксовано озброєння, яке розміщене з порушенням ліній відведення.

5 липня, на основі даних повітряного спостереження, поблизу Міусинська, виявлено 7 реактивних систем залпового вогню. 7 липня, у поблизу населеного пункту Кадіївка, БПЛА СММ виявив 1 зенітний ракетний комплекс 9К35 "Стріла-10". Окрім того, 8 липня, спостерігачі Місії зафіксували 1 танк Т-72, біля н. п. Вуглегірськ.

РСЗВ, ЗРК Стріла і танки: терористи на Донбасі продовжують розміщувати техніку з порушенням Мінських домовленостей 01

Поряд з тим, СММ ОБСЄ зафіксувала вороже озброєння, яке розміщене за лініями відведення, але за межами виділених місць зберігання озброєння. Так, 5 липня, на полігоні поблизу Міусинська, виявлено 10 танків, 10 самохідних та 12 буксируваних гаубиць. 8 липня, на Луганському напрямку, в Михайлівці, виявлено 1 танк.

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Водночас, на тимчасово-окупованій території, зафіксовано 18 бойових броньованих машин. Зокрема, 7 липня, у житловому районі Кадіївки, БПЛА СММ виявив 1 БТР-80 і 4 МТ-ЛБ та 8 липня, приблизно за 2 км від н.п. Круглик виявлено 11 БМП-1 і 2 МТ-ЛБ.
РСЗВ, ЗРК Стріла і танки: терористи на Донбасі продовжують розміщувати техніку з порушенням Мінських домовленостей 02

"Збройні формування Російської Федерації демонстративно порушують міжнародні домовленості з врегулювання конфлікту, оскільки цілеспрямовано продовжують зосереджувати озброєння та військову техніку в заборонених зазначеними домовленостями місцях", - додали в пресцентрі ОС.

РСЗВ, ЗРК Стріла і танки: терористи на Донбасі продовжують розміщувати техніку з порушенням Мінських домовленостей 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136930
 
 
 Топ коментарі
 
Володя, не зважай! Дотримуйся Мінська, бо окрім тебе це більше ніхто у світі не робить! Не розчаровує кацапів.
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МНЕ ИНТЕРЕСНО ТЕХ КТО ОРАЛ ЧТО УСТАЛ ОТ ВОЙНИ НА ДИВАНЕ, КТО ТЕПЕРЬ НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
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карта размещения запрещенных видов вооружения маленькая какая то, плохо видно. Надо ее расширить дальнейшим отводом войск
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поточнее координаты можно ))) "третьей силе" плохо видно!))))
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А карта дислокації українських військ? Де там скупчення? Під Дніпром? А Харків вже залишили для сепврів?
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//За життя// готовит хлеб и соль для "освободителей" . Можно долго проклинать петю , но при нём эти крысы сидели в норах .
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Володя, не зважай! Дотримуйся Мінська, бо окрім тебе це більше ніхто у світі не робить! Не розчаровує кацапів.
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МНЕ ИНТЕРЕСНО ТЕХ КТО ОРАЛ ЧТО УСТАЛ ОТ ВОЙНИ НА ДИВАНЕ, КТО ТЕПЕРЬ НАЖИВАЕТСЯ НА ВОЙНЕ?
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Порівняно із лінією розмежування лінія фронту проходить із захопленнями наших територій.
Але то таке, гельмінтейські паради ж важливіші.
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Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе (c)
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И чего оно еще не уничтожено?
Вон наши чинуши хвастались Ольхой, Квитныком.
Вот и проводили бы испытания в зоне боевых. Как рашка делает!
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРСЗВ, ЗРК "Стріла" і танки: терористи на Донбасі продовжують розміщувати техніку з порушенням Мінських домовленостей. КАРТА
 
 
 
 
 
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