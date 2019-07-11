 "Суспільство бачить, хто грає і забирає голоси": Рада провалила понад 10 спроб повернутися до розгляду поправок до Виборчого кодексу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Раніше депутати відхилили всі 4568 поправок до проєкту закону і розпочали обговорення проєкту Виборчого кодексу. Для цього необхідно було проголосувати за повернення до низки поправок, озвучених робочою групою.
Після провалу голосування за повернення вчетверте, коли не вистачило 4 голосів для необхідних 226, спікер Андрій Парубій сказав, що Рада голосуватиме й далі, оскільки в разі неухвалення виборчого кодексу не буде розглянуто й порядок денний, що залишився, бо депутати розійдуться.
З п'ятої спроби депутати дали ще менше голосів - 216 із 226 необхідних. Ушосте - 220.
"Колеги, невже ви не розумієте, що ваші імена всі побачать? Суспільство бачить, хто грає, і забирає голоси. Ми готувалися до цього історичного рішення! Як можна, коли ми закінчуємо каденцію, так поводитися?! Не дати 6 голосів, коли вони є в залі. Ви не виходите на брифінг і не кажете, що ви проти, а сьогодні тихо не голосуєте. Це підлість, колеги!
Це прогресивний Виборчий кодекс, найпрогресивніший. Він дає підтримку і списочникам, і мажоритарникам!" - заявив емоційною промовою Парубій.
Після цих слів набралося 223 голоси. На наступному голосуванні - 214. Нестабільна ситуація з голосами серед фракцій БПП, "Солідарність", "Батьківщина", ОПЗЖ, Опоблок, груп "Відродження" та "Воля народу". Також нестабільна ситуація серед позафракційних.
Голова ВР Парубій продовжує повертати депутатів до голосування.
"Видно, як деякі фракції забирають голоси, коли ми підходимо до вирішальної цифри... Цю підлість українське суспільство ніколи не пробачить", - заявив він, нагадавши, що пункт про зміну виборчої системи за відкритими списками був у програмі всіх партій.
Зі свого боку віцеспікер Ірина Геращенко звернулася до нардепів: "Наступний парламент все одно ухвалить Виборчий кодекс".
Нагадаємо, в першому читанні проєкт Виборчого кодексу Рада підтримала в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент розпочав розгляд його в другому читанні і, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, не може розглядати інші питання до ухвалення рішення щодо цього законопроєкту. Загалом нардепи подали до нього 4568 поправок.
цирк уродов
Вот она цена этого парламента.
https://tj.sputniknews.ru/video/20190711/1029381194/pozhar-mytischi-TETS.html
Смотрел я как они голосуют, в зале 50 тел а Парубий тупо ставит поправки на голосование одну за одной.
Источник: https://censor.net.ua/n3136928
Процедура - це святе в демократичному суспільстві.
А нормальний демократ знає, що тільки переконаннями не лише опонентів, а й однодумців (а з ними - ще складніше, ніж з опонентами!, навіть складніше, ніж з ворогами) можна досягнути демократичного суспільства. Бо примусом - ніяк. В Україні, принаймі. Бо - постають Майдани.
,,ДАСРОЧНЫЕ ВЫБАРЫ В РАДУ НЕЗАКОННЫЕ. КААЛИЦИЯСУЩЕСТВУЕТ. ЗЕЛЕНСКИЙНАРУШИЛКАНСТИТУЦИЮ".... 😂😅😂
нгє-нє... звизданув я тут... Було, при Кучмі та овощу, коли голосування нардепів було контрольованим... Але: Майдан стояв і за те, щоб не було впливу влади на депутатів! Саме тому - потрібно було приймати цей виборчий кодекс, навіть з такими потугами!
ЭТО ТАК, ХОЛУЙ, ШОБ ТЫ ЗНАЛО ШО ЛОЖЬ УЖЕ ДАВНО НЕРАБОТАЕТ. 😂😅😂
ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ О ТОМ ЧТО ЭТА РАДА ЭТОГО СОЗЫВА ИМЕЛА ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНУЮ, НЕ ,,СИТУАТИВНУЮ" КОАЛИЦИЮ БОЛЕЕ 300 ДЕПУТАТОВ. И ТОЛЬКО АЖ ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫХОДА ИЗ КОАЛИИИ ПАРТИИ ЛЯШКА, КОАЛИЦИИ И НЕСТАЛО. ЧУТЬ ЧУТЬ ЗА ДВЕСТИ ДЕПУТАН ОТ БПП И АНТИ НФ ПРЕВРАТИЛИ РАДУ В ЦИРК НА ДРОТІ 😂😅😂
НО ХОЛУИ ПРОДОЛЖАЮТ ВРАТь, ОТРИЦАЯ ОЧЕвИДНыЕ И ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ, ТОЛЬКО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОкАЗЫВАЯ УЖЕ уСТАНОВИВШУЮСЯ ИСТИНУ, И парашонка, И ЕГО КОМАНДА, И ЕГО ХОЛУИ НЕИСПРАВИМЫ. И ЛОЖЬ ЭТО ИХ СРЕДА ОБИТАНИЯ. БЕЗ ЛЖИ И прахоботы, И ИХ БАРИН НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫ. ПРОДОЛЖАЙ ХОЛУйЧИК. ПРОДОЛЖАЙ ЛГАТЬ. ваша ЛОЖЬ БЕЗ НАДОБНОСТИ СЕЙЧАС ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ УКРАИНЕ, БО ТОПИТ ,,НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ" ТИТАНИК ,НИКАГДАНЕПРАИГРЫВАЮЩЕГО" петрушки парашонки ЛУЧШЕ ЛЮБОГО АЙСБЕРГА. 😂😅😂
Это точно, всю зРаду в топку!