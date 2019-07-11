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 Політика України
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 "Суспільство бачить, хто грає і забирає голоси": Рада провалила понад 10 спроб повернутися до розгляду поправок до Виборчого кодексу

Рада провалила вже 12 спроб проголосувати за повернення до розгляду поправок до Виборчого кодексу (законопроєкт 3112-1).

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Раніше депутати відхилили всі 4568 поправок до проєкту закону і розпочали обговорення проєкту Виборчого кодексу. Для цього необхідно було проголосувати за повернення до низки поправок, озвучених робочою групою.

Після провалу голосування за повернення вчетверте, коли не вистачило 4 голосів для необхідних 226, спікер Андрій Парубій сказав, що Рада голосуватиме й далі, оскільки в разі неухвалення виборчого кодексу не буде розглянуто й порядок денний, що залишився, бо депутати розійдуться.

З п'ятої спроби депутати дали ще менше голосів - 216 із 226 необхідних. Ушосте - 220.

"Колеги, невже ви не розумієте, що ваші імена всі побачать? Суспільство бачить, хто грає, і забирає голоси. Ми готувалися до цього історичного рішення! Як можна, коли ми закінчуємо каденцію, так поводитися?! Не дати 6 голосів, коли вони є в залі. Ви не виходите на брифінг і не кажете, що ви проти, а сьогодні тихо не голосуєте. Це підлість, колеги!

Це прогресивний Виборчий кодекс, найпрогресивніший. Він дає підтримку і списочникам, і мажоритарникам!" - заявив емоційною промовою Парубій.

Після цих слів набралося 223 голоси. На наступному голосуванні - 214. Нестабільна ситуація з голосами серед фракцій БПП, "Солідарність", "Батьківщина", ОПЗЖ, Опоблок, груп "Відродження" та "Воля народу". Також нестабільна ситуація серед позафракційних.

Голова ВР Парубій продовжує повертати депутатів до голосування.

"Видно, як деякі фракції забирають голоси, коли ми підходимо до вирішальної цифри... Цю підлість українське суспільство ніколи не пробачить", - заявив він, нагадавши, що пункт про зміну виборчої системи за відкритими списками був у програмі всіх партій.

Зі свого боку віцеспікер Ірина Геращенко звернулася до нардепів: "Наступний парламент все одно ухвалить Виборчий кодекс". 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Є низка непроголосованих поправок до Виборчого кодексу, без яких його неможливо реалізувати, - Сюмар

Нагадаємо, в першому читанні проєкт Виборчого кодексу Рада підтримала в листопаді 2017 року. 6 червня 2019 року парламент розпочав розгляд його в другому читанні і, згідно з регламентом роботи Верховної Ради, не може розглядати інші питання до ухвалення рішення щодо цього законопроєкту. Загалом нардепи подали до нього 4568 поправок.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136928
 
 
 Топ коментарі
 
Еще одно подтверждение правильности розгона ЗЕ данной ВРУ. Она не способна работать в принципе. Но самое главное - нельзя голосовать ни за одного кто был в этой Раде. Должны быть 100% новые люди.
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Цирк там происходит, это вообще днище.
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Так кто, тут клоуны? Весело? А по чему то, очень грустно!
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Цирк там происходит, это вообще днище.
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Еще одно подтверждение правильности розгона ЗЕ данной ВРУ. Она не способна работать в принципе. Но самое главное - нельзя голосовать ни за одного кто был в этой Раде. Должны быть 100% новые люди.
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Цей склад, восьмого скликання, порівняно з наступним покажеться вам не те що ідеальним, а космічним...
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Еще одно подтверждение что депутаты не в Раде, а по округах лапшу раскидывают, работают что лошади, у себя на округе я вживую увидел депутата, он говорит что мой слуга , а просто работать некому , все просто
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правильно, все должны голосовать как скажет зеля в едином порыве, только зачем их тогда столько там
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Тормоз реформ - пропакцапская сила. Что бы ни кричалo засевшее в Раде коррупционное кодло.
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Уже сейчас, череп с коcой включился в борьбу за министерские кресла в будущем правительстве, вот и срывают голосование за важный закон.
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- с больной на здоровую... как вы похожи на лахтинских, выПОРОШи.
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Власть самый сильный наркотик в мире. Вот где истинна для депутатов.
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Уже 30раз пытается продавить возврат поправок- хотелок. И не хрена не получается! "Общество видит, кто играет, и забирает голоса": Рада провалила более 10 попыток вернуться к рассмотрению поправок к Избирательному кодексу - Цензор.НЕТ 1484 , "Общество видит, кто играет, и забирает голоса": Рада провалила более 10 попыток вернуться к рассмотрению поправок к Избирательному кодексу - Цензор.НЕТ 6080
Вот она цена этого парламента.
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...а в ета врємя - Очевидцы выложили в Сеть видео страшного пожара на подмосковной ТЭЦ
https://tj.sputniknews.ru/video/20190711/1029381194/pozhar-mytischi-TETS.html
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Так кто, тут клоуны? Весело? А по чему то, очень грустно!
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Та обчеству пофігу, воно з радістю дивиться "Сватів".
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А ось коли туди ще зайдуть різні "за життя", буде ще цікавіше.
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Ранее депутаты отклонили все 4568 поправок к проекту закона
Смотрел я как они голосуют, в зале 50 тел а Парубий тупо ставит поправки на голосование одну за одной.
Источник: https://censor.net.ua/n3136928
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так положено, така процедура.
Процедура - це святе в демократичному суспільстві.
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Большая часть общества этого вообще не видит. Заняты просмотром блокбастера "Сваты"
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Йде нічим не прикрите ігнорування вимог людей. Як завжди лідер партія Прошенко.Кому ж він зараз ворог Росії чи своїм громадянам..?!!!!Заяви, викрики Порошенка сьогодні дестабілізують ситуацію в державі, кому він грає на руку, знову Росії...
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Зебіл, глянь сюди, хоча би, https://www.youtube.com/watch?v=kc6M0TRbo_g Порошенківці якраз-то за цей кодекс!
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Так чому його партія не хоче голосувати.Ти або читати не вмієш, або колеги по розуму з парубієм..
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Партія Солідарність якраз голосує "за"! Розбирайся, зебіл!
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Навіть соромно розжовувати. Порахуй скільки їх в залі і скільки дали голосів.А, взагалі в них ізуїтський метод. Коли потрібно приняти щось важливе, а команда була "ні вони просто ігнорують засідання. На запитання чому немає голосів, відповідь одна, нас не було ми зайняті.
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якщо ти думаєш, що в тій команді палочна дисципліна на зразок овощної в 2010-13рр. - то ти зебіл.
А нормальний демократ знає, що тільки переконаннями не лише опонентів, а й однодумців (а з ними - ще складніше, ніж з опонентами!, навіть складніше, ніж з ворогами) можна досягнути демократичного суспільства. Бо примусом - ніяк. В Україні, принаймі. Бо - постають Майдани.
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Спасибі, Зебіл для мене похвала. Це означає що я учасник перебудови в державі якій зараз конче необхідно збавитись від корупції,прийняти адекватні закони,вибрати і поставити на ключові посади чесних і працьовитих професіоналі, зближення з Єросоюзом та багато іншого. Виправити те що натворив Порошенко.
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А где же ОБЕЩАННАЯ ,,КОАЛИЦИЯ"?????
,,ДАСРОЧНЫЕ ВЫБАРЫ В РАДУ НЕЗАКОННЫЕ. КААЛИЦИЯСУЩЕСТВУЕТ. ЗЕЛЕНСКИЙНАРУШИЛКАНСТИТУЦИЮ".... 😂😅😂
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при мажоритарці, зебіл, можлива лише ситуативна коаліція! Існування якої визначається тим, коли приймаються Закони, які подаються урядом та радою коаліції. Це такий фізичний смисл коаліції при обраному складі ВР 50на50 мажоритарників і по партіям! Інакше - бути не може!

нгє-нє... звизданув я тут... Було, при Кучмі та овощу, коли голосування нардепів було контрольованим... Але: Майдан стояв і за те, щоб не було впливу влади на депутатів! Саме тому - потрібно було приймати цей виборчий кодекс, навіть з такими потугами!
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ХОЛУЙ, КАК ТЫ ЗДЕСЬ НЕОТБЕЛИВАЙ ЛОЖЬЮ СВОЕГО ХОЗЯИНА, НО ДАЖЕ В ЭТОЙ РАДЕ В 2014 ГОДУ И В НАЧАЛЕ 2015 ГОДА БЫЛА КОАЛИЦИЯ. 😂😅😂
ЭТО ТАК, ХОЛУЙ, ШОБ ТЫ ЗНАЛО ШО ЛОЖЬ УЖЕ ДАВНО НЕРАБОТАЕТ. 😂😅😂
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якщо ти кричиш, зебіл, і не слухаєш доведень - хрен тобі хто втовкмачить істину, що будь яка коаліція в раді при мажоритарниках завжди буде ситуативною.
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😂😅😂 КАК ИСТИННОМУ ХОЛУЮ ХОТЬ в ГЛАЗА СЦЫ ВСЁ БОЖЬЯ РОСА.
ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЙ ФАКТ О ТОМ ЧТО ЭТА РАДА ЭТОГО СОЗЫВА ИМЕЛА ПЕРВОНАЧАЛЬНО ОФИЦИАЛЬНУЮ, НЕ ,,СИТУАТИВНУЮ" КОАЛИЦИЮ БОЛЕЕ 300 ДЕПУТАТОВ. И ТОЛЬКО АЖ ПОСЛЕ ОФИЦИАЛЬНОГО ВЫХОДА ИЗ КОАЛИИИ ПАРТИИ ЛЯШКА, КОАЛИЦИИ И НЕСТАЛО. ЧУТЬ ЧУТЬ ЗА ДВЕСТИ ДЕПУТАН ОТ БПП И АНТИ НФ ПРЕВРАТИЛИ РАДУ В ЦИРК НА ДРОТІ 😂😅😂
НО ХОЛУИ ПРОДОЛЖАЮТ ВРАТь, ОТРИЦАЯ ОЧЕвИДНыЕ И ВСЕМ ИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ, ТОЛЬКО В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ ДОкАЗЫВАЯ УЖЕ уСТАНОВИВШУЮСЯ ИСТИНУ, И парашонка, И ЕГО КОМАНДА, И ЕГО ХОЛУИ НЕИСПРАВИМЫ. И ЛОЖЬ ЭТО ИХ СРЕДА ОБИТАНИЯ. БЕЗ ЛЖИ И прахоботы, И ИХ БАРИН НЕЖИЗНЕСПОСОБНЫ. ПРОДОЛЖАЙ ХОЛУйЧИК. ПРОДОЛЖАЙ ЛГАТЬ. ваша ЛОЖЬ БЕЗ НАДОБНОСТИ СЕЙЧАС ТОЛЬКО НА ПОЛЬЗУ УКРАИНЕ, БО ТОПИТ ,,НЕПОТОПЛЯЕМЫЙ" ТИТАНИК ,НИКАГДАНЕПРАИГРЫВАЮЩЕГО" петрушки парашонки ЛУЧШЕ ЛЮБОГО АЙСБЕРГА. 😂😅😂
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Ви помиляєтесь! В них брехня як працювала всі пять років так і працює.Ну не можуть вони по другому...
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Петики, да включите телики и посмотрите на этот позор. Это ваш позор!
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та ні, це ганьба ваша, зебіли, ви ж розігнали мажоритарників цього складу ВР по виборчим округам... В залі десь так - менше трьохсот нардепів...
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Підфракція "Удару" з БПП навідріз відмовляється голосувати... Мажоритарники, в переважній своїй більшості - також. У фракції самодрочі - розкол. Навіть О.Сироїд не хоче голосувати... Парубій та ІраГеращенко просять, умоляють, чуть не на колінах...
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Ну вообще регламент не позволяет ставить на голосование множество раз, но Парубию плевать.
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дозволяє. Нема заборони ставити на голосування "на повернення".
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Подлость была твоя тоже Андрюша,два года не включал этот закон в порядок дня , так что Андрюша свинячие " большенство " во всей красе , и вы еще уроды лезете снова до корыта? на выборах вы получите свое фу!!!
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Все,на чем настаивает подрубий кажется подозрительным. И голосовать за это,точно не стоит.
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"Видно как некоторые фракции забирают голоса, когда мы подходим к решающей цифре... Эту подлость украинское общество никогда не простит", - заявил он

Это точно, всю зРаду в топку!
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эта кодла, по какому-то недоразумению называемая парламентом, вызывает только чувство брезгливости и отвращения. ни о каком уважении или понимании речи даже не идет.
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ВИБОРЧИЙ КОДЕКС З МАЖОРИТАРКОЮ?! Парубій, відразу іди на...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Суспільство бачить, хто грає і забирає голоси": Рада провалила понад 10 спроб повернутися до розгляду поправок до Виборчого кодексу
 
 
 
 
 
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