 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" (6-10 липня), передає Цензор.НЕТ.
Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-10 липня 2019 р., 35% респондентів вважають, що справи в Україні просуваються у правильному напрямку, 39% - у неправильному, 26% - не визначилися щодо цього питання. Краще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході, найгірше - на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь і виборці "Слуги народу".
Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями. Також наразі долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (11,6%), партія "Європейська Солідарність" (8,2%), партія "Голос" (6,6%) та "Батьківщина" (6,4%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,6%, "Опозиційний блок" – 3,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, Радикальну партію – 2,5%, партію ВО "Свобода" – 2,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.
Лідерами т.зв "другого вибору" є партії "Слуга народу" (9,6%) та "Голос" (9,3%). Партію "Батьківщина" як альтернативу основному вибору готові підтримати 6,2% опитаних, "Опозиційну платформу – За життя" – 4,9%, партію "Сила і честь" – 4,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,6%, "Опозиційний блок" – 2,5%, "Громадянську позицію" – 2,4%, партію "Європейська Солідарність" – 2,3%. Інші партії – менше 2%.
Рівень довіри до Володимира Зеленського становить 65% (не довіряють 27%).
Серед лідерів політичних сил відносно вищий рівень довіри мають Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (24%), Анатолій Гриценко (23%), Юлія Тимошенко (22%), Юрій Бойко (22%), Володимир Гройсман (20%) та Ігор Смешко (20%). Найменше довіряють респонденти Петру Порошенку (14%) та Віктору Медведчуку (12%).
На Заході країни найвищий рівень довіри мають Зеленський і Вакарчук, у Центрі – Зеленський, Гриценко, Тимошенко, Смешко та Гройсман. На Півдні – Зеленський і Бойко, на Сході – Зеленський, Бойко, Разумков і Медведчук.
Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 6-10 липня 2019 року.
або вона,або Голос
Зебенятка, які вважають себе патріотами саме України, вгадайте, з ким СН утворить коаліцію? Вангую - з жопопланформой "за жість". А знаєте, хто буде прем'єр- міністром? Бойко. І знаєте , чия це буде заслуга? Ваша! Їжте! .
за счёт баб-Юли?
що шарій,міхо -непрохідні ?
ну вибачайте...
100 відсотків-і в африці 100 відсотків
На сегодня , даже сиамские близнецы больше отличаются друг от друга , чем Витёк Мертветчук , Юрок Бойко или Вадя Рабинович ...
Доцарювався!
Dmitriy Budko
Голосовать нужно за партию, у которой есть авторитет, опыт, программа и сильный лидер. Например, за "Батьківщину"!
Максим Вильчинский
Не бачу кращої партії ніж «Батьківщина» - віримо в її перемогу !!!
26.06.2019 18:07
UA Роксолана Вітвіцька
Погоджуюсь з Вами. Дійсно потуна партія!
UA Катя Трубанева
Порошенко уже никто для Украины,с ваша никакого нет даже слушать его,все мы с вами видели,что он сделал для нашей страны,одни убытки и украденные деньги!!!Я поддерживаю Батькивщину с ее опытными политиками и верю ,что наша страна заживёт по новой!!
Андрей Воронов d92f3719
Рейтинги, що зараз дружно публікуються різними фондами і центрами це ніщо інше, як маніпуляції свідомостю громадян. Соціологічні дослідження, але проведені за замовленнями різних партій різняться удвічі. Партії, які не проходять до парламенту в одному дослідженні, чомусь опиняються у трійці лідерів у інших. ТОМУ ВІРИТИ НЕ ВАРТО, ДОВІРЯЙМО СЕРЦЕМ! І взагалі переможець лише Батьківщина!
Катерина Новикова
Хочеться вірити, що Батьківщина виграє на цих виборах, бо це саме та партія, яка заслуговує на голос кожного!
UA Максим Аркатов
Згоден повністю. Від президента залежить не так багато, як від прем'єра, тому очільник Уряду точно має бути професіоналом. Юлія Тимошенко підходить!
Vsevolod Marchenko(смотрящій)
.. люди не понимают, что опять заталкивают Тимошенко в ловушку. Ничего сделать ей не дадут, но вывозят в дерьме с ног до головы.»
Павел Жуков 1*******
Хотілося б дати шанс Батьківщині впровадити всі напрацювання, які вже готові до реалізації. Голосувати треба за людей, що практично можуть вивести країну з кризи.
Олена Остістова
Головне як вони об'єднаються після виборів. Чесно кажучи я шокована тим що Солідарність взагалі має якийсь рейтинг після всього що вони наробили з країною. Поки що маю надію на Тимошенко і її команду от хто реально може змінити все.
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Єдина системна партія - "Батьківщина", вона повинна бути на 1-му місці і вибори це підтвердять. Адже там є все для перемоги: програма дій, сильний лідер і потужна команда на місцях
У ювт стабильный электорат в 13-16% (2% на выборах забрал порох.
У Гриценко 7-9%!
У тех кто против Зе за пороха по любому 20%.
У ляшковни хоть 5% но должно быть, после первого тура было
Даже у за життя должно быть больше.
Зеленский хуже всех. Это будет не Янык и не Порох это будет хуже, с Аваковым и Абромавичуса и Нефьодовым и ребятами из партии Сороса, наглые хамоватые и беспринципные, они РАСПРОДАДУТ все и Ограбят всех так, что мало не покажется.
Какой сейчас рейтинг у нф с черновол.т??? ЧЕМ ДУМАЮТ ЛЮДИ? ВЕРЕЩУК вторая черновол. У Зе вся команда такая на подобии нф!!! За что воюем, чтобы не достаться РФ??? но чтобы вся земля принадлежала таким как червоненко, коломойские, Ахметовы и кто мы здесь будем???? Уже сейчас ни мяса нормального не купишь ни помидор ни огурцов, думаете с полностью их землёй продукты нам достанутся, особенно когда в мире с глобальным потеплением засуха начнется.
Этот ограбит всех и средний класс с нулевым декларированием ради которого все заставят в банк положить, при нашей надёжной и стабильной банковской системе при том, что забрать потом деньги в случае падения банков нельзя, чтобы себе сразу стиралку купить, и как-то сохранить деньги если гиперинфляция начнется, только если воля Бени будет.
И у меня денег и сбережений нету, все ограбили, но если оставшейся средний класс свалит и не будет покупать ни машин ни квартир, налогов в ПФ не будет, раб места создаваться не будут, кто их создаст беня, Зе, Ахметов???!!!!!
КАК МОЖНО БЫТЬ ТАКИМИ ИДИОТАМИ???? Неужели из программы не понятно, что будут грабить ВСЕХ кроме олигархов, ОНИ СВОИ ДЕНЬГИ ВЫВЕЗУТ И ВЫВЕЗЛИ ОФФШОРЫ, ОНИ ХОТЯТ ЗАБРАТЬ У ВСЕХ ВСЕ И ЗЕМЛЮ ТОЖЕ!!! ЗЕ все делает для них, он человек их человек. Не Путина и не медведчука СВОЕГО КАРМАНА И КАРМАНА ОЛИГАРХОВ, ОН ОСТАП БЕНДЕР НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
депутаты свои деньги оставят при себе они декларации заполнили, и??? СБУ от зебени даже не хочет этого делать.
Так чем он отличается от нф???
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЛЮДЬМИ НЕУЖЕЛИ НЕТ МОЗГОВ совсем??? только когда он придет к власти с голосом вместе (одна программа от Сороса) будет поздно, без дома без земли и без денег останемся.
ПС сам Зе свои деньги в Украину не инвестировал, но в даже в слуге народа мы должны покрывать кредиты МВФ а не те кто их брал, вот его логика и истинная суть.
відсотки У ОКРЕМІЙ ВІКОВІЙ КАТЕГОРІЇ.
петюня может быть четвертым
а потом все остальные голоса голосистые
Ведь если бы олигархи затянули пояса, как и остальной народ, во время войны, то и не было бы этого реванша ОППОвцев.
А так петрушки что делали? Врали и крали, вот народ и прикинул, что при яныке им было лучше.