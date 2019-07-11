 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" (6-10 липня), передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-10 липня 2019 р., 35% респондентів вважають, що справи в Україні просуваються у правильному напрямку, 39% - у неправильному, 26% - не визначилися щодо цього питання. Краще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході, найгірше - на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь і виборці "Слуги народу".

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями. Також наразі долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (11,6%), партія "Європейська Солідарність" (8,2%), партія "Голос" (6,6%) та "Батьківщина" (6,4%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,6%, "Опозиційний блок" – 3,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, Радикальну партію – 2,5%, партію ВО "Свобода" – 2,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Лідерами т.зв "другого вибору" є партії "Слуга народу" (9,6%) та "Голос" (9,3%). Партію "Батьківщина" як альтернативу основному вибору готові підтримати 6,2% опитаних, "Опозиційну платформу – За життя" – 4,9%, партію "Сила і честь" – 4,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,6%, "Опозиційний блок" – 2,5%, "Громадянську позицію" – 2,4%, партію "Європейська Солідарність" – 2,3%. Інші партії – менше 2%.

Рівень довіри до Володимира Зеленського становить 65% (не довіряють 27%).

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Серед лідерів політичних сил відносно вищий рівень довіри мають Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (24%), Анатолій Гриценко (23%), Юлія Тимошенко (22%), Юрій Бойко (22%), Володимир Гройсман (20%) та Ігор Смешко (20%). Найменше довіряють респонденти Петру Порошенку (14%) та Віктору Медведчуку (12%).

На Заході країни найвищий рівень довіри мають Зеленський і Вакарчук, у Центрі – Зеленський, Гриценко, Тимошенко, Смешко та Гройсман. На Півдні – Зеленський і Бойко, на Сході – Зеленський, Бойко, Разумков і Медведчук.



















Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 6-10 липня 2019 року.