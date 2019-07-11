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 Політика України, Фоторепортаж
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 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

П'ять партій можуть пройти до Верховної Ради на позачергових виборах. Ще три політичні сили мають шанс (з урахуванням похибки).

Про це свідчать дані опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" (6-10 липня), передає Цензор.НЕТ.

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 6-10 липня 2019 р., 35% респондентів вважають, що справи в Україні просуваються у правильному напрямку, 39% - у неправильному, 26% - не визначилися щодо цього питання. Краще оцінюють напрямок розвитку країни на Заході, найгірше - на Сході. Більш оптимістичною залишається молодь і виборці "Слуги народу".

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія "Слуга народу", яку готові підтримати 47% тих, хто має намір голосувати і визначився із симпатіями. Також наразі долають прохідний бар’єр партія "Опозиційна платформа – За життя" (11,6%), партія "Європейська Солідарність" (8,2%), партія "Голос" (6,6%) та "Батьківщина" (6,4%). Партію "Сила і честь" готові підтримати 3,6%, "Опозиційний блок" – 3,2%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,8%, Радикальну партію – 2,5%, партію ВО "Свобода" – 2,1%. Рейтинг інших політичних сил – менше 2%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Лідерами т.зв "другого вибору" є партії "Слуга народу" (9,6%) та "Голос" (9,3%). Партію "Батьківщина" як альтернативу основному вибору готові підтримати 6,2% опитаних, "Опозиційну платформу – За життя" – 4,9%, партію "Сила і честь" – 4,0%, партію "Українська стратегія Гройсмана" – 2,6%, "Опозиційний блок" – 2,5%, "Громадянську позицію" – 2,4%, партію "Європейська Солідарність" – 2,3%. Інші партії – менше 2%.

Рівень довіри до Володимира Зеленського становить 65% (не довіряють 27%).

Також читайте: Діяльність президента Зеленського підтримують майже 68,5% українців, - опитування

Серед лідерів політичних сил відносно вищий рівень довіри мають Святослав Вакарчук (25%), Дмитро Разумков (24%), Анатолій Гриценко (23%), Юлія Тимошенко (22%), Юрій Бойко (22%), Володимир Гройсман (20%) та Ігор Смешко (20%). Найменше довіряють респонденти Петру Порошенку (14%) та Віктору Медведчуку (12%).

На Заході країни найвищий рівень довіри мають Зеленський і Вакарчук, у Центрі – Зеленський, Гриценко, Тимошенко, Смешко та Гройсман. На Півдні – Зеленський і Бойко, на Сході – Зеленський, Бойко, Разумков і Медведчук.

Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 01
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 02
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 03
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 04
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 05
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 06
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 07
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 08
Слуга народу, ОП - За життя, Європейська Солідарність, Голос та Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 09

Аудиторія: населення України від 18 років і старше. Вибірка репрезентативна за віком, статтю, регіонами і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2000 респондентів. Особисте формалізоване інтерв’ю (face-to-face). Похибка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%. Терміни проведення дослідження: 6-10 липня 2019 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136925
 
 
 Топ коментарі
 
Наш нарид готов поддержать любой антиукраинский сброд, каким и являются Слуги Урода и ЗажОп. Пожрать, поржать, по рать.
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Чим більше слуга урода веде проросійську риторику- тим вище у них рейтинг.
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у соевого мародера рейтинг реальный 3.5%.
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НьюсВан сейчас транслирует встречу Медведчука,Рабиновича и Бойко с Медведевым в Москве.Это что они росс.тв транслируют?)Медведев активно агитирует за За жиддя, собираются подписывать меморандум между ними и Единой россией! Кто там за Единую с россией партию собрался голосовать?!
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у соевого мародера рейтинг реальный 3.5%.
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поименно ??? А в целом 11,6 %.Очень хотелось бы знать поддерживают ли эти сторонники реально следующее ( из программы жоппоблока) : отмена действующих Законов о языке, люстрации, реформы образования, равенство при финансировании гос.образования и частного (т.е. те, кто зарабатывают на образовании говорят государству дайте нам еще денег, чтобы больше в карманах осталось), отношения Украина- запоребрик это калька кремлевских хотелок, есть еще и такое- выборы руководителей в регионах, выборы руководителей муниципальной полиции ( привет созданию вотчин местных князьков), о развитии альтернатив. энергетики ни слова ведь в программе прямые поставки из-за запоребрика (вовращение к газ.кабале и денежному потоку в карманы тех, кто их оседлает) о развитии армии ничего, молодежь/спорт ничего, там где касается прозрачности в управлении (таможня, инвестиции и т.д.) ничего, усиление ответственности за коррупцию (!!!) призывают те, кто внес изменения в УК послабления по этой статье, ну а введение налога на выведеный капитал будет прописан очевидно так, что они потеряют лишь незначительную часть (лучше потерять чуть-чуть, чем зарубежные счета могут полностью конфисковать), НАТО внеблоковость, ЗСТ с ЕС пересмотр условий (интересно каких?)
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Чим більше слуга урода веде проросійську риторику- тим вище у них рейтинг.
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Наш нарид готов поддержать любой антиукраинский сброд, каким и являются Слуги Урода и ЗажОп. Пожрать, поржать, по рать.
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Підтримає народ слуг урода чи ні- неважливо. З головами та членами виборчих дільниць уже проведена робота. Процентів 70 слугам гарантовано.
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Ні. Родичка секретарем на дільниці, уже заікається.
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Запад поддерживает ляшко и порошенко! Он там , что пид.......?
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похоже бабушка юля уходит в утиль )))) совсем старая стала, кроме мантры о тарифах предложить нечего а етого на фоне молодых скакунов явно уже недостаточно
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6 ВІДСОТКІВ віруючих "Церкви Свідків Непорочного зачаття Богині Юлії" гарантує їй фракцію у Парламенті,а також дає шанс увійти у Коаліцію з Зе ..
або вона,або Голос
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Ну, за Овоча скільки було? 48%?- добав ще процентів 30 обдурених російською пропагандою зомбі.
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Ти кацап із-за парєбріка?
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Рейтинг Зели вернулся на прежний уровень, Бойко потерял около 2%.
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Так я не понял ******** попадают в парламент или не попадают?
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Так: і "слуги", і "рабиновичі", - всі ******** попадають.
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Вам мало тех, которые туда гарантировано попадают?
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Много - вот человек и волнуется, чтоб выбл..дки из ПЕС не попали.
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боже, зроби так щоб батьківщина не пройшла - тоді у зебілів 2 варіанти лише буде - з голосом і єс чи з опою тоді і побачимо за кого галосувала інтелектуальна більшість
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План Пети, Медведчука и остальных рыгов нагадить стране напоследок и раздерибанить электорат Слуги народа между собой - трещит по швам.
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в слуге нарота рыгов больше чем в опоблоке - чисто по поголовью
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электорат слуги народа? это что такое? домохозяйки у телека?
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Электорат слуги народа - как не странно, народ. Причем весь.
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Для мене словосполучення "зебіл-патріот" звучить, як словосполучення "травоїдна гієна"
Зебенятка, які вважають себе патріотами саме України, вгадайте, з ким СН утворить коаліцію? Вангую - з жопопланформой "за жість". А знаєте, хто буде прем'єр- міністром? Бойко. І знаєте , чия це буде заслуга? Ваша! Їжте! .
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А давай если не "утворит каалицыю" то ты снимеш штаны, вставиш себе в дупу пучек петрушки и пробежиш в припрыжку по центральной улице?
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Заділо? Любиш чоловічий стриптиз? Сходи на 95 квартал! 😁 Страждай мовчки, сопля зелена. Ти навіть на зебіла-патріота не тягнеш. Не для тебе пишу.
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Ошибся, я люблю на идиотов смотреть...и благодаря вам у меня есть больше выбора, поржать с пародий в исполнении Квартала, или почитать очередной бред сумасшедшего порохобота!
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В принципі, ти мене не здивував! 😁 Я думаю, ти з "німецької порноактриси" теж сміявся. І з гри на роялі нетрадиційним способом. Напевне ти і з пальця сміявся б. Від зелеботк з американським прапором, який сумує ща спочилим в бозі сирисири це не дивно. Впевнений, що ти сміявся і з "тупих американців", про яких любив розказувати небіжчик Задорнов. Себе ти, зрозуміло, до американців не відносив, любитель совка. Ти себе вважаєш самим розумним, кмітливим і дотепним. Смійся далі. Це єдине, що тобі залишається. 😁
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погоджусь з рейтингом як найбільш наближеним до реалій ЗІ ВСІХ ІНШИХ...вЖЕ МАЛО ЩО ЗМІНИТЬСЯ.

"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 601
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ГОЛОСистые соросята и ПЕСики прикупили себе пару процентиков
за счёт баб-Юли?
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На вибрах преза КМІС точніше дав, ніж рейтинг.
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у чому?
що шарій,міхо -непрохідні ?

ну вибачайте...
100 відсотків-і в африці 100 відсотків
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Згоден повністю. Я взагалі не довіряю цим рейтинг, це бред. Батьківщина - повинна бути на 2 місці!
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Не знаю насчёт Батькивщины, а вот когда пройдёт Свобода - скажут опять неожиданный результат.
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И это ненормально, когда вбивают людям в голову одно и тоже - надо запретить в стране все ток шоу и рекламу (отсюда в этом говёном рейтинге из первых 9-ти партий 8 олигархические). И судить только по делам. Я помню, кто начал Майдан и кто не довёл его до конца.
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Голосуєм за "Голос" хватить нам підтримувати антиукраїнські партії.
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Славко багато бреше. Чи плутає свої сни з реальністю. Говорить одне - робить інше. Ну, таке.
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Те 22% , шо "довИряют" Юрке Бойко , но при этом Мертветчуку только 12% из них просто эталонные клиенты для психушек !

На сегодня , даже сиамские близнецы больше отличаются друг от друга , чем Витёк Мертветчук , Юрок Бойко или Вадя Рабинович ...
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Меня смешат зелюки, которые бредили про 5% Порошенко - утритесь, у него поддержка значительно выше - 6,3% ! Це Батько Нации, еднаемося!
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"Пересічні" все ближче і ближче до 1932-33 років.
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Де вони такі опитування роблять. а то відчуття. що в Україні поголовно дебіли.
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Із рейтингу добре видно, як путлєрська мальдивська свиня профукала очікування людей весни 2014 року.
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Смешко точно уже в пролете, не надо было связываться с ватным Гордоном.
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Что мы знаем точно, это то, что Россия захватила и аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе.
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У Медведчука и Порошенко одинаковый рейтинг (с учетом погрешности).
Доцарювався!
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Ничего не понимаю. Почему рейтинг электоральных симпатий так отличается от того за кого проголосовали бы???
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Батьківщина повинна бути на 2 місці - це факт. У Батьківщина найбільша підтримка серед населення!
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зараз юлєботи"підуть косяком": "Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 5981


Dmitriy Budko
Голосовать нужно за партию, у которой есть авторитет, опыт, программа и сильный лидер. Например, за "Батьківщину"!
Максим Вильчинский
Не бачу кращої партії ніж «Батьківщина» - віримо в її перемогу !!!
26.06.2019 18:07
UA Роксолана Вітвіцька
Погоджуюсь з Вами. Дійсно потуна партія!
UA Катя Трубанева
Порошенко уже никто для Украины,с ваша никакого нет даже слушать его,все мы с вами видели,что он сделал для нашей страны,одни убытки и украденные деньги!!!Я поддерживаю Батькивщину с ее опытными политиками и верю ,что наша страна заживёт по новой!!
Андрей Воронов d92f3719
Рейтинги, що зараз дружно публікуються різними фондами і центрами це ніщо інше, як маніпуляції свідомостю громадян. Соціологічні дослідження, але проведені за замовленнями різних партій різняться удвічі. Партії, які не проходять до парламенту в одному дослідженні, чомусь опиняються у трійці лідерів у інших. ТОМУ ВІРИТИ НЕ ВАРТО, ДОВІРЯЙМО СЕРЦЕМ! І взагалі переможець лише Батьківщина!
Катерина Новикова
Хочеться вірити, що Батьківщина виграє на цих виборах, бо це саме та партія, яка заслуговує на голос кожного!
UA Максим Аркатов
Згоден повністю. Від президента залежить не так багато, як від прем'єра, тому очільник Уряду точно має бути професіоналом. Юлія Тимошенко підходить!
Vsevolod Marchenko(смотрящій)
.. люди не понимают, что опять заталкивают Тимошенко в ловушку. Ничего сделать ей не дадут, но вывозят в дерьме с ног до головы.»
Павел Жуков 1*******
Хотілося б дати шанс Батьківщині впровадити всі напрацювання, які вже готові до реалізації. Голосувати треба за людей, що практично можуть вивести країну з кризи.
Олена Остістова
Головне як вони об'єднаються після виборів. Чесно кажучи я шокована тим що Солідарність взагалі має якийсь рейтинг після всього що вони наробили з країною. Поки що маю надію на Тимошенко і її команду от хто реально може змінити все.
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А ви знаєте,що Юля знищує Україну?Наприклад,пропонуючи піднімати виплати на народження дітей,що вже призвело до демографічної катастрофи,бо вже сотні тисяч паразитів живуть на ці гроші і плодять далі.Натомість для цього здирають по десять шкур з працюючих,люди тікають з країни,а жінки вбивають дітей,роблячи аборти,бо комусь же треба і працювати,а на зарплатню не виживеш.Це совок-забрати і поділити,не забувши себе кохану.Тому-жодного,хто вже був при владі і відокремити владу і бізнес.Тому-СН14+РНС22
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Roman Mokhnyak
..
Єдина системна партія - "Батьківщина", вона повинна бути на 1-му місці і вибори це підтвердять. Адже там є все для перемоги: програма дій, сильний лідер і потужна команда на місцях
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В первом туре президентских выборов у Зе было 30%! Откуда ещё 17%????

У ювт стабильный электорат в 13-16% (2% на выборах забрал порох.
У Гриценко 7-9%!
У тех кто против Зе за пороха по любому 20%.
У ляшковни хоть 5% но должно быть, после первого тура было
Даже у за життя должно быть больше.

Зеленский хуже всех. Это будет не Янык и не Порох это будет хуже, с Аваковым и Абромавичуса и Нефьодовым и ребятами из партии Сороса, наглые хамоватые и беспринципные, они РАСПРОДАДУТ все и Ограбят всех так, что мало не покажется.

Какой сейчас рейтинг у нф с черновол.т??? ЧЕМ ДУМАЮТ ЛЮДИ? ВЕРЕЩУК вторая черновол. У Зе вся команда такая на подобии нф!!! За что воюем, чтобы не достаться РФ??? но чтобы вся земля принадлежала таким как червоненко, коломойские, Ахметовы и кто мы здесь будем???? Уже сейчас ни мяса нормального не купишь ни помидор ни огурцов, думаете с полностью их землёй продукты нам достанутся, особенно когда в мире с глобальным потеплением засуха начнется.

Этот ограбит всех и средний класс с нулевым декларированием ради которого все заставят в банк положить, при нашей надёжной и стабильной банковской системе при том, что забрать потом деньги в случае падения банков нельзя, чтобы себе сразу стиралку купить, и как-то сохранить деньги если гиперинфляция начнется, только если воля Бени будет.
И у меня денег и сбережений нету, все ограбили, но если оставшейся средний класс свалит и не будет покупать ни машин ни квартир, налогов в ПФ не будет, раб места создаваться не будут, кто их создаст беня, Зе, Ахметов???!!!!!

КАК МОЖНО БЫТЬ ТАКИМИ ИДИОТАМИ???? Неужели из программы не понятно, что будут грабить ВСЕХ кроме олигархов, ОНИ СВОИ ДЕНЬГИ ВЫВЕЗУТ И ВЫВЕЗЛИ ОФФШОРЫ, ОНИ ХОТЯТ ЗАБРАТЬ У ВСЕХ ВСЕ И ЗЕМЛЮ ТОЖЕ!!! ЗЕ все делает для них, он человек их человек. Не Путина и не медведчука СВОЕГО КАРМАНА И КАРМАНА ОЛИГАРХОВ, ОН ОСТАП БЕНДЕР НАШЕГО ВРЕМЕНИ.
депутаты свои деньги оставят при себе они декларации заполнили, и??? СБУ от зебени даже не хочет этого делать.
Так чем он отличается от нф???
ЧТО СЛУЧИЛОСЬ С ЛЮДЬМИ НЕУЖЕЛИ НЕТ МОЗГОВ совсем??? только когда он придет к власти с голосом вместе (одна программа от Сороса) будет поздно, без дома без земли и без денег останемся.
ПС сам Зе свои деньги в Украину не инвестировал, но в даже в слуге народа мы должны покрывать кредиты МВФ а не те кто их брал, вот его логика и истинная суть.
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После президентских выборов в первом туре другой результат, откуда столько людей за распродажу всего и ограбления себя, откуда у него ещё 17%??? неужели у нас люди настолько тупые и верят в нф2?
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Забухавший,іді домой..
відсотки У ОКРЕМІЙ ВІКОВІЙ КАТЕГОРІЇ.
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батькивщина будет второй, а партия русского мира, если повезет, третьей
петюня может быть четвертым
а потом все остальные голоса голосистые
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22-РНС!Если украинцы правильно проголосуют и запустят в Раду Мишу и его бригаду,они порвут олигархию в Украине ,как Тузик грелку.По сути ,Миша сам отморозок,потому что с позиции обывателя,или нормального человека ,его поведение понять трудно.И себе в бригаду он подобрал украинцев,таких же отморозков,как и он сам.Правда,сам Саакашвили всю эту компанию называет волкодавами коррупции,а не отморозками.К такой категории относится и благообразный Сакварелидзе,который в Грузии ломал через колено «законников».А это публика покруче будет,чем пинчуки с порошенко. И что характерно,эти люди прополют Украину законными ,или практически законными методами.Но всю мразь с Украины уберут,это точно.Не зря ЦИК стоял насмерть,стараясь не пропустить Саакашвили в легальное политическое поле.И они,и их хозяева прекрасно понимают,что их ждёт.
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Все это -чушь собачья! Опять КТО-ТО будет подгонять "мнение народа" под шаблон.
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Шабесгои и лехаймовцы лидируют на выборах в кнессет Украины! Ура, товарищи!
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Доправился порошенко до того, что всякие там "За життя" имеют такой большой процент.
Ведь если бы олигархи затянули пояса, как и остальной народ, во время войны, то и не было бы этого реванша ОППОвцев.
А так петрушки что делали? Врали и крали, вот народ и прикинул, что при яныке им было лучше.
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Жителям Прикарпатья организовывают бесплатные туры на Буковель - там с ними общаются кандидаты от округов. В трех округах это кандидаты от партии Слуга народа, а в четвертом - от партии УКРОП.На Прикарпатье развернули массовый подкуп избирателей - людей бесплатно возят на Буковель, где с ними общаются кандидаты от округов. Об этом сообщает Комитет избирателей Украины в четверг, 11 июля.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Європейська Солідарність", "Голос" та "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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