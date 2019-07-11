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 Політика України
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Все про:ВР (5123) виборчий закон (85) Сюмар (146)

 Є низка непроголосованих поправок до Виборчого кодексу, без яких його неможливо реалізувати, - Сюмар

Нардеп від "Народного фронту", голова парламентського комітету з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар заявила, що Виборчий кодекс неможливо реалізувати без поправок, за які не проголосувала Рада.

Про це заявила Сюмар у коментарі журналістам у кулуарах ВР, передає кореспондент Цензор.НЕТ.

"Поправки до нього доведеться потім вносити. Оскільки 4000 поправок не були проголосовані, а там є ціла низка поправок, без яких цей кодекс неможливо реалізувати на практиці, їх треба вносити. І тому я не відкидаю, що якщо цей кодекс буде сьогодні ухвалено, то потім до нього все ж будуть вносити правки", - зазначила Сюмар.

Кодекс складається з трьох книг - загальна частина, загальнонаціональні вибори та місцеві вибори.

У першій книзі визначено органи адміністрування виборчих процесів, порядок реєстрації виборців і ведення списків виборців, питання фінансового та матеріально-технічного забезпечення виборів, інформаційного забезпечення та передвиборчої агітації, а також підготовки й проведення голосування та підрахунку голосів.

Друга книга складається з двох розділів - "Вибори президента України" та "Вибори народних депутатів України". Третя книга - про місцеві вибори.

Найбільш резонансною є частина кодексу про вибори до Верховної Ради, яка передбачає систему з відкритими списками.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завершила розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу

Під час презентації проєкту кодексу напередодні голосування в другому читанні Черненко зазначив, що в Україні буде 27 виборчих округів, які переважно збігаються з областями України, кримський округ приєднають до херсонського, Київ буде розділено на 2 округи й окремо буде в місті Дніпро.

Як розповів представник комітету, нова система виборів передбачає, що з'їзд партії затверджує загальнонаціональний список. І цей список ділитися на 27 або менше (але не менше 2/3 регіонів) регіональних списків. І в кожному такому регіональному списку має бути щонайменше 5 кандидатів. У партії буде єдиний список і регіональні. Черговість кандидатів визначає з'їзд.

Виборцю доведеться пам'ятати номер партії, визначений жеребкуванням, за яку хоче проголосувати. У відповідні віконця він вписує номер партії. Нижче в бюлетені виборець (за бажанням, не обов'язково) вказує номер кандидата, але лише від тієї партії, за яку голосує.

Якщо виборець нікого з кандидатів не вкаже, це означатиме, що виборець погоджується з тим порядком кандидатів у його регіоні, який склала партія.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136920
 
 
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Эта зРада не способна принять что-то хорошее и полезное. За бесплатно она не голосует.
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Что-то сильно замутили. Зачем партийные списки делить по регионам? Это шаг к манипуляциям, например в западных областях можно указать кандидатов с украинскими фамилиями, а в восточных с русскими )
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тільки зебіл може думати що пересічний виборець (нехай навіть в селі) голосує за прізвище... Насправді - за того, кого знає. І дуже часто голосує за того, хто "роздає гречку".
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Верховна Рада, яка буде обрана за принципом відкритих списків, має ще прияняти поправку про імператисний мандат.
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Нафига этот Кодекс, в такой редакции? Придёт новый парламент и не спеша примет нормальный Кодекс. Времени для этого будет больше, чем нужно.
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А кто придёт? Пивуны? Клоуны? И еже с ними? Уто наголосуют)))
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хе-хе, не можуть проголосувати оцей виборчий кодекс... Мажоритарникам - не подобається...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄ низка непроголосованих поправок до Виборчого кодексу, без яких його неможливо реалізувати, - Сюмар
 
 
 
 
 
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