 "Крах СРСР став благословенням для грузинів, поляків і українців", - Туск

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці Twitter.
"Розпад Радянського Союзу не був найбільшою геополітичною катастрофою століття. Сьогодні в Грузії я хочу сказати голосно і чітко: крах СРСР став благословенням для грузинів, поляків, українців і всієї Східної і Центральної Європи. І також для росіян", - написав він.
Коли лохи стали у черги за прибутками («комунізмом»), верхівка зникла.
Ну не хочете Каділак, за ці гроші в США можна було купити Шевроле Корвет або два Форд Мустанг... Або три економічних дизельних Пежо в Європі. Або майже п*ять штук Фольксваген Жук - вони тоді по 1800 баксів були.
Справа не в споживанні пального і не в запчастинах. Справа в тому, що людей позбавили права вибору і не дали їм можливості купувати кращі імпортні товари. Це стосується не лише машин, але й японських відеомагнітофонів, італійських пральних машин-автоматів (вони з 60-х уже існували) та й банальні джинси дуже важко і дорого діставали!
у них сразу золотая эра ТуркменБаши началась
как и в Казахстане
А ЖОПУ вытирали газетами))))
Ну чем вам не скрепа?)))))
Идешь в армию...
Если вышла замуж за городского...
Если едешь на стройки века...
И вместо зп...галочки в зошите!)))
Идите вы на х.. со своим СОВКОМ!!!
ДЕБИЛЫ!!!
Что бы привить культуру пользования)))
Это чистая правда!))) Спросите родителей!!!)))
КАКУЮ СТРАНУ ПРОСРАЛИ!))))
"Согласно многолетней версии битвы под Прохоровкой, 12 июля 1943 года в ходе немецкой наступательной операции "Цитадель" в бою столкнулись 850 советских и 800 немецких танков. При этом, по данным советской пропаганды, якобы было уничтожено 400 боевых машин вермахта, - говорится в статье. - На самом деле, против 672 советских танков боролись 186 немецких боевых машин; вечером того дня потери составили 235 танков у Красной армии и 5 у вермахта - и это на нескольких квадратных километрах"