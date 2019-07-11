 "Крах СРСР став благословенням для грузинів, поляків і українців", - Туск

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав на своїй сторінці Twitter.

"Розпад Радянського Союзу не був найбільшою геополітичною катастрофою століття. Сьогодні в Грузії я хочу сказати голосно і чітко: крах СРСР став благословенням для грузинів, поляків, українців і всієї Східної і Центральної Європи. І також для росіян", - написав він.

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