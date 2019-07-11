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 Суспільство
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 Сьогодні в Києві презентують новий роман Бутченка "Петлюра. Боротьба"

Сьогодні в Києві відбудеться презентація нового роману журналіста і письменника Максима Бутченка "Петлюра. Боротьба".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, захід відбудеться 11 липня в "Книгарні Є" на Хрещатику.

Сьогодні в Києві презентують новий роман Бутченка Петлюра. Боротьба 01

Роман порушує питання: Головний отаман Директорії чи звичайна людина, яка поклала все на вівтар національної ідеї?

"Того ранку Симон Петлюра нарешті повернувся додому. Обійняв дружину Ольгу, вільно дихав на повні груди. Скільки часу він провів у в'язниці без дії. І ось відчуває, що настає час великих змін. Соратники чекають наказу діяти. Однак кохана Ольга і маленька донька Леся дуже страждають від того, що тата і чоловіка й надалі майже не буде вдома. І чи буде у них будинок? І сам Петлюра розривається між сім'єю та своєю мрією - незалежної України. Режим Скоропадського мусить бути повалений. Відступати не можна. Здається, Петлюра чує власний голос ніби здалеку. І ніби не він вимовляє ті слова: "Іншого шляху, крім повстання, у нас немає...", - йдеться в анотації до роману.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мурал із зображенням Петлюри відкрили в Києві

"Книгарня Є", Київ, вул. Хрещатик, 46.

Початок 11 липня о 18:30.

Вхід вільний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136915
 
   
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Режим Скоропадского должен быть свергнут.

Отож рванули Скоропадського разом з незалежністю.
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Та і Скоропадський був не таким вже ідеальним, як дехто його змальовує. Він весь час метався між Україною та своїм русофільством.
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Не був ідеальним, але його підтримувала Німеччина.
Це хоч якось гарантувало нам мир і спокій без росії.
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А цензору за основну кацапську мову - ганьба...
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Как приказал оставить Крым, приказал расстрелять Болбочана, продал территории Польше... Тоже будет написано?
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зачем про это писать, если его прогнали и всё стало зашибись ?

ведь зашибись же стало, когда его прогнали ?
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Росія теж знімає фільми про Донбас, і публічно називає Україну окраїною. Нема Петлюри?
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Цензор.НЕТНовиниСуспільствоСьогодні в Києві презентують новий роман Бутченка "Петлюра. Боротьба"
 
 
 
 
 
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