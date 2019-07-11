 Сьогодні в Києві презентують новий роман Бутченка "Петлюра. Боротьба"

Як повідомляє Цензор.НЕТ, захід відбудеться 11 липня в "Книгарні Є" на Хрещатику.

Роман порушує питання: Головний отаман Директорії чи звичайна людина, яка поклала все на вівтар національної ідеї?

"Того ранку Симон Петлюра нарешті повернувся додому. Обійняв дружину Ольгу, вільно дихав на повні груди. Скільки часу він провів у в'язниці без дії. І ось відчуває, що настає час великих змін. Соратники чекають наказу діяти. Однак кохана Ольга і маленька донька Леся дуже страждають від того, що тата і чоловіка й надалі майже не буде вдома. І чи буде у них будинок? І сам Петлюра розривається між сім'єю та своєю мрією - незалежної України. Режим Скоропадського мусить бути повалений. Відступати не можна. Здається, Петлюра чує власний голос ніби здалеку. І ніби не він вимовляє ті слова: "Іншого шляху, крім повстання, у нас немає...", - йдеться в анотації до роману.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мурал із зображенням Петлюри відкрили в Києві

"Книгарня Є", Київ, вул. Хрещатик, 46.

Початок 11 липня о 18:30.

Вхід вільний.