 Рада завершила розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Рада відхилила всі поправки і перейшла до обговорення проєкту Виборчого кодексу.

Жодну з 4568 розглянутих правок народні депутати не підтримали.

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Згідно з планом роботи над документом, озвученим спікером Андрієм Парубієм, народним депутатам належить проголосувати за повернення до низки поправок, а потім за документ у другому читанні і в цілому.