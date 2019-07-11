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 Рада завершила розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу

Верховна Рада на засіданні 11 липня завершила розгляд всіх 4568 поправок до проєкту Виборчого кодексу (3112-1).

Про це повідомляє кореспондент Цензор.НЕТ.

Рада відхилила всі поправки і перейшла до обговорення проєкту Виборчого кодексу.

Жодну з 4568 розглянутих правок народні депутати не підтримали.

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Згідно з планом роботи над документом, озвученим спікером Андрієм Парубієм, народним депутатам належить проголосувати за повернення до низки поправок, а потім за документ у другому читанні і в цілому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136914
 
 
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elena194111 июля 2019 | 10:32
kot ездила в Украину,разговаривала с крымчанкой ,она там не родилась,в своё время она переселилась в Крым из России с молодым мужем т.к. им предоставили жильё (общежитие) ,работу.Это было в то время когда Крым был присоединён к Украине. Но самое интересное,что я отработала в Москве 33года ,пенсия у меня со всеми добавками 13.000руб.т.к. у меня прописка подмосковная(2км.от кольцевой),а она крычанка получает 26.000руб. Разве это справедливо,и я оказываеться должна радоваться присоединению Крыма. Ведь крымчане получают пенсии из общего пенсионного фонда.Где справедливость?
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КримВаш
где всепродолжающийся екстаз,рассияне? Рада завершила розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу - Цензор.НЕТ 2984
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