 З 1 січня "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Смілянський опублікував відкритий лист до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра соціальної політики Андрія Реви, віцепрем'єр-міністра Павла Розенка та керівника Пенсійного фонду Євгена Капінуса.
"Я завчасно попереджаю Вас, Міністерство соціальної політики, та Пенсійний фонд України про те, що з 1 січня 2020 року АТ "Укрпошта" не буде доставляти пенсії за поточним збитковим тарифом", - написав Смілянський.
Він запропонував уряду два виходи із ситуації: затвердити нові тарифи на доставку пенсій або винести послугу з доставки пенсій на відкритий тендер.
"Доставка пенсій, як і доставка газет, не входить до переліку обов’язкових поштових послуг у рамках Всесвітнього поштового союзу, і вони можуть надаватися Національним оператором поштового зв’язку на ринкових умовах. Але ще раз – на ринкових умовах, визначених на відкритому тендері, а не з регульованим тарифом чи виписаною під один банк постановою, як це було з переселенцями Донбасу або в нещодавній постанові КМУ за пілотним проектом з доставки пенсій", - наголосив він.
Він зауважив, що чинний уряду має час до 1 вересня, щоб урегулювати проблемне питання.
Нагадаємо, в грудні 2018 року "Укрпошта" домовилася з Пенсійним фондом про доставку пенсій після ухвалення рішення про виділення "Укрпошті" 500 млн гривень на покриття збитків, пов'язаних з послугою доставки. Компанія збиралася припинити доставку пенсій і закрити 5-7 тис. відділень у сільській місцевості з 1 січня 2019 року в разі непідвищення тарифу на доставку пенсій.
не буду брать села районы Одесса миллионный город..
Закрываются отделения почты... "оптимизация" джошла до маразма... берется самое тесное маленькое отделение куда впихивают 4-5 закрываемых отедлений связи больших по площади помещения мэрия тут же продает.. ибо почтовые отделения находятся в аренде... на площади 20 кв. мтров сразу 20 человк не считаю зоны сотрудников почты очреди часто просто на улицу... 2 почтальона ослуживают 112 дормов по 56 на 1 почтальон... + пенсии на дому и так далее.. я не з-наю какие там реформы его зарплата и + премии ЗА ЧТО?????? офуительные 340 тысяч базовая ставка вроде как премии в размере 2 окладов... а почтальонам платят минималку.. я бы понял за счет сокращения оптимизаци дали почтальонам хотя бы по 10-12 тысяч зарплат ага отсосать не пробовали... так и в Укрпошта...
Уверен, все поменяется, когда начнут выдавать обещанные пенсии по 500 евро
Я так розумію, "ідея індивідуальної свободи"-це другими словами пенсіонерам натякають-"Будете шкандибати по свою пенсію(хто дожив,звісно) до найближчого відділення банку самі.))
Браво!
Убыточно?
Тогда почему УП должна это делать себе в убыток?
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает ежемесячно зарплату в размере 744 тысяч гривен - и это только оклад, помимо которого чиновник получает премиальные, отпускные и материальную помощь, что существенно увеличивает его заработок. Отметим, что некоторые почтальоны "Укрпочты" получают зарплату в размере чуть больше 2 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует официальный ответ Министерства инфраструктуры на запрос журналистов, сообщает "Обозреватель".
а плюс все надбавки-премии и т.д ... итого под 1,5-2 млн грн в месяц и выйдет
(так что Вы ошиблись не на много... около 70-90 тыс грн в рабочий день)
Олігархат НЕ Є бізнес, ні великий, ніякий. Олігархат - це бандити, що віджали ЧУЖИЙ бізнес, чужі зарплати, і взагалі отримують не торговий прибуток, а кримінальну ренту - тобто віднімають плоди ЧУЖОЇ праці, користуючись державною владою, як засобом голого насильства.
Без державної влади олігархат не живе. Позбутися від олігархату можна, тільки позбавивши його державної влади і просто знищивши не економічно, а в рамках кримінального права, так як за спиною їхнього багатства - величезний цвинтар трупів. Вони підуть на пролиття крові і знищення будь-якої держави - тобто поводяться як могильні черви на напівживому або мертвому тілі громадянського суспільства.
З ними не можна домовитися в принципі. Подивіться на Порошенко - він же з розуму сходить без державної влади, він як риба на березі. Зеленський своїм хамством в Борисполі - теж заявка на право на насильство над людиною - неважливо, він хороша людина чи монстр якийсь ... Взагалі, поки не зрозуміємо кримінальний характер олігархії, що Бармалей тільки в казці готовий їсти мармелад і шоколад, а НЕ маленьких дітей - нічого не зрозуміємо взагалі НІЧОГО в цьому українському житті ...
А вы всё не замечаете, что на улице капитализм?
Звёздочки свои протрите!