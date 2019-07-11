EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  1097  36
Все про:пенсія (517) Укрпошта (70) Смілянський Ігор (4)

 З 1 січня "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський

Компанія "Укрпошта" заявляє про необхідність збільшення тарифу на доставку пенсій та відмовляється доставляти пенсії за поточним тарифом з 1 січня 2020 року.

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Смілянський опублікував відкритий лист до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра соціальної політики Андрія Реви, віцепрем'єр-міністра Павла Розенка та керівника Пенсійного фонду Євгена Капінуса.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пошта буде доставляти пенсії, економити нехай починають зі своїх зарплат, - Гройсман керівникам "Укрпошти"

"Я завчасно попереджаю Вас, Міністерство соціальної політики, та Пенсійний фонд України про те, що з 1 січня 2020 року АТ "Укрпошта" не буде доставляти пенсії за поточним збитковим тарифом", - написав Смілянський.

Він запропонував уряду два виходи із ситуації: затвердити нові тарифи на доставку пенсій або винести послугу з доставки пенсій на відкритий тендер.

"Доставка пенсій, як і доставка газет, не входить до переліку обов’язкових поштових послуг у рамках Всесвітнього поштового союзу, і вони можуть надаватися Національним оператором поштового зв’язку на ринкових умовах. Але ще раз – на ринкових умовах, визначених на відкритому тендері, а не з регульованим тарифом чи виписаною під один банк постановою, як це було з переселенцями Донбасу або в нещодавній постанові КМУ за пілотним проектом з доставки пенсій", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кабмін затвердив рішення для доставки пенсій "Укрпоштою"

Він зауважив, що чинний уряду має час до 1 вересня, щоб урегулювати проблемне питання.

З 1 січня Укрпошта не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський 01
З 1 січня Укрпошта не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський 02
З 1 січня Укрпошта не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський 03
З 1 січня Укрпошта не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський 04

Нагадаємо, в грудні 2018 року "Укрпошта" домовилася з Пенсійним фондом про доставку пенсій після ухвалення рішення про виділення "Укрпошті" 500 млн гривень на покриття збитків, пов'язаних з послугою доставки. Компанія збиралася припинити доставку пенсій і закрити 5-7 тис. відділень у сільській місцевості з 1 січня 2019 року в разі непідвищення тарифу на доставку пенсій.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136911
 
 
 Топ коментарі
 
/// С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский - Цензор.НЕТ 4078
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает ежемесячно зарплату в размере 744 тысяч гривен - и это только оклад, помимо которого чиновник получает премиальные, отпускные и материальную помощь, что существенно увеличивает его заработок. Отметим, что некоторые почтальоны "Укрпочты" получают зарплату в размере чуть больше 2 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует официальный ответ Министерства инфраструктуры на запрос журналистов, сообщает "Обозреватель".
 показати весь коментар
 
Укрпочта совсем "с катушек съехала" - они уже и письма в Сумах не доставляют. Не только заказную корреспонденцию , но и простую. Самому надо ходить на отделение связи и спрашивать:"Не пришло ли что-нибудь на мое имя?". При этом "в голубом глазу" рассказывают , что некому письма носить при грабительских тарифах на доставку.За время работы "эффективных менеджеров" Укрпочту превратили просто в карикатуру.
 показати весь коментар
 
РАССКАЖУ ЧТО СДЕЛАЛ СМЫЛЯНСКИЙ С УКРПОШТА...
не буду брать села районы Одесса миллионный город..
Закрываются отделения почты... "оптимизация" джошла до маразма... берется самое тесное маленькое отделение куда впихивают 4-5 закрываемых отедлений связи больших по площади помещения мэрия тут же продает.. ибо почтовые отделения находятся в аренде... на площади 20 кв. мтров сразу 20 человк не считаю зоны сотрудников почты очреди часто просто на улицу... 2 почтальона ослуживают 112 дормов по 56 на 1 почтальон... + пенсии на дому и так далее.. я не з-наю какие там реформы его зарплата и + премии ЗА ЧТО?????? офуительные 340 тысяч базовая ставка вроде как премии в размере 2 окладов... а почтальонам платят минималку.. я бы понял за счет сокращения оптимизаци дали почтальонам хотя бы по 10-12 тысяч зарплат ага отсосать не пробовали... так и в Укрпошта...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Ну правильно,антарктида плюс - зашибись будет тариф,подсчитать дорогу нужно через южполюс,так будут справедливо.
 показати весь коментар
 
 
так не учел что доставляют через два полюса забыл Северный
 показати весь коментар
 
до пенсии дожить хотя бы нужно , а вдруг после объединения братских народов ***** омненит трудовой стаж на территории Украины.
 показати весь коментар
 
РАССКАЖУ ЧТО СДЕЛАЛ СМЫЛЯНСКИЙ С УКРПОШТА...
не буду брать села районы Одесса миллионный город..
Закрываются отделения почты... "оптимизация" джошла до маразма... берется самое тесное маленькое отделение куда впихивают 4-5 закрываемых отедлений связи больших по площади помещения мэрия тут же продает.. ибо почтовые отделения находятся в аренде... на площади 20 кв. мтров сразу 20 человк не считаю зоны сотрудников почты очреди часто просто на улицу... 2 почтальона ослуживают 112 дормов по 56 на 1 почтальон... + пенсии на дому и так далее.. я не з-наю какие там реформы его зарплата и + премии ЗА ЧТО?????? офуительные 340 тысяч базовая ставка вроде как премии в размере 2 окладов... а почтальонам платят минималку.. я бы понял за счет сокращения оптимизаци дали почтальонам хотя бы по 10-12 тысяч зарплат ага отсосать не пробовали... так и в Укрпошта...
 показати весь коментар
 
 
братский народ крысма занят, стоит в очередях да безвизом в Херсоне
 показати весь коментар
 
 
Убыточные пенсии по убыточному тарифу....
Уверен, все поменяется, когда начнут выдавать обещанные пенсии по 500 евро
 показати весь коментар
 
 
Лібертаріанство (курс команди ЗЕ) не має на увазі пенсії взагалі.
 показати весь коментар
 
 
Вы меня порадовали новостью, что у команды Владимира Александровича есть какой то определенный курс
 показати весь коментар
 
 
Лібертаріа́нство (англ. libertarianism; від лат. libertas - «свобода») - термін, який використовується спектром політичних філософій, що просувають ідею індивідуальної свободи та мінімізації розміру державного апарату.

Я так розумію, "ідея індивідуальної свободи"-це другими словами пенсіонерам натякають-"Будете шкандибати по свою пенсію(хто дожив,звісно) до найближчого відділення банку самі.))
 показати весь коментар
 
Боюсь, что будут. Никто еще не придумал способ, как можно снять деньги со счета, если денег на счету нет
 показати весь коментар
 
Читал, читал..... И в конце концов понял!
Браво!
 показати весь коментар
 
Укрпочта совсем "с катушек съехала" - они уже и письма в Сумах не доставляют. Не только заказную корреспонденцию , но и простую. Самому надо ходить на отделение связи и спрашивать:"Не пришло ли что-нибудь на мое имя?". При этом "в голубом глазу" рассказывают , что некому письма носить при грабительских тарифах на доставку.За время работы "эффективных менеджеров" Укрпочту превратили просто в карикатуру.
 показати весь коментар
 
 
конкурс в укрпочте надо провести на главного долбо.*** и им окажется смелянский. Во многих сёлах кроме укрпочты ничего нет. И кто пенсионерам будет доставлять пенсии? Туда новая почта не пойдёт. Всё, других операторов нет.
 показати весь коментар
 
 
А для чого ж закупили гвинтокрили? Ось і доставлятимуть ними.
 показати весь коментар
 
А почему НП не поедет?
Убыточно?
Тогда почему УП должна это делать себе в убыток?
 показати весь коментар
 
Пральна. Якщо бабушкі оволоділи смартфонами від мінібєні, то з банкоматами справляться на раз-два.
 показати весь коментар
 
/// С 1 января "Укрпочта" не будет доставлять пенсии по текущему убыточному тарифу, - Смилянский - Цензор.НЕТ 4078
Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский получает ежемесячно зарплату в размере 744 тысяч гривен - и это только оклад, помимо которого чиновник получает премиальные, отпускные и материальную помощь, что существенно увеличивает его заработок. Отметим, что некоторые почтальоны "Укрпочты" получают зарплату в размере чуть больше 2 тысяч гривен.
Об этом свидетельствует официальный ответ Министерства инфраструктуры на запрос журналистов, сообщает "Обозреватель".
 показати весь коментар
 
 
Вы наверное все-таки ошиблись! Он,наверное,получает три четверти миллиона гривен в день!
 показати весь коментар
 
это цитата...в как там на самом деле... опять же... 744тыс.грн - это голенький оклад,
а плюс все надбавки-премии и т.д ... итого под 1,5-2 млн грн в месяц и выйдет
(так что Вы ошиблись не на много... около 70-90 тыс грн в рабочий день)
 показати весь коментар
 
Коли я бачу на Укрпошті коробки для посилок по 50 грн. і дитячі книжки по 140 грн.,які ніхто ніколи не купить, а відкати за закупку яких вже лежать в кишенях керівництва Укрпошти,моя рука тягнеться до пістолета.
 показати весь коментар
 
 
щось у стратегічних реформаторів все тримається на соплях
 показати весь коментар
 
 
Станіслав Овчаренко
Олігархат НЕ Є бізнес, ні великий, ніякий. Олігархат - це бандити, що віджали ЧУЖИЙ бізнес, чужі зарплати, і взагалі отримують не торговий прибуток, а кримінальну ренту - тобто віднімають плоди ЧУЖОЇ праці, користуючись державною владою, як засобом голого насильства.
Без державної влади олігархат не живе. Позбутися від олігархату можна, тільки позбавивши його державної влади і просто знищивши не економічно, а в рамках кримінального права, так як за спиною їхнього багатства - величезний цвинтар трупів. Вони підуть на пролиття крові і знищення будь-якої держави - тобто поводяться як могильні черви на напівживому або мертвому тілі громадянського суспільства.
З ними не можна домовитися в принципі. Подивіться на Порошенко - він же з розуму сходить без державної влади, він як риба на березі. Зеленський своїм хамством в Борисполі - теж заявка на право на насильство над людиною - неважливо, він хороша людина чи монстр якийсь ... Взагалі, поки не зрозуміємо кримінальний характер олігархії, що Бармалей тільки в казці готовий їсти мармелад і шоколад, а НЕ маленьких дітей - нічого не зрозуміємо взагалі НІЧОГО в цьому українському житті ...З 1 січня "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський - Цензор.НЕТ 6073
 показати весь коментар
 
Цю скотину з космічною заробітною платою потрібно судити за розвал Укрпошти.В грудні самочинно викинув на вулицю листонош, хотів позакривати відділення, видно були жирні пророзиції на нерухомість та інше майно!!
 показати весь коментар
 
 
Как погода в ленинграде,-собираюсь туда на выходные?
 показати весь коментар
 
Очередное уменьшение тарифов для ЗЕлепуков? З 1 січня "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський - Цензор.НЕТ 5632
 показати весь коментар
 
Рибята-октябрята!
А вы всё не замечаете, что на улице капитализм?
Звёздочки свои протрите!
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЗ 1 січня "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський
 
 
 
 
 
 вгору