 З 1 січня "Укрпошта" не доставлятиме пенсії за поточним збитковим тарифом, - Смілянський

Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Смілянський опублікував відкритий лист до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, міністра соціальної політики Андрія Реви, віцепрем'єр-міністра Павла Розенка та керівника Пенсійного фонду Євгена Капінуса.

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"Я завчасно попереджаю Вас, Міністерство соціальної політики, та Пенсійний фонд України про те, що з 1 січня 2020 року АТ "Укрпошта" не буде доставляти пенсії за поточним збитковим тарифом", - написав Смілянський.

Він запропонував уряду два виходи із ситуації: затвердити нові тарифи на доставку пенсій або винести послугу з доставки пенсій на відкритий тендер.

"Доставка пенсій, як і доставка газет, не входить до переліку обов’язкових поштових послуг у рамках Всесвітнього поштового союзу, і вони можуть надаватися Національним оператором поштового зв’язку на ринкових умовах. Але ще раз – на ринкових умовах, визначених на відкритому тендері, а не з регульованим тарифом чи виписаною під один банк постановою, як це було з переселенцями Донбасу або в нещодавній постанові КМУ за пілотним проектом з доставки пенсій", - наголосив він.

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Він зауважив, що чинний уряду має час до 1 вересня, щоб урегулювати проблемне питання.









Нагадаємо, в грудні 2018 року "Укрпошта" домовилася з Пенсійним фондом про доставку пенсій після ухвалення рішення про виділення "Укрпошті" 500 млн гривень на покриття збитків, пов'язаних з послугою доставки. Компанія збиралася припинити доставку пенсій і закрити 5-7 тис. відділень у сільській місцевості з 1 січня 2019 року в разі непідвищення тарифу на доставку пенсій.