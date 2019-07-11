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 Економіка
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Все про:енергетика (360) Кістіон (42)

 Україна щодоби збільшує імпорт електроенергії, що працює на зниження ціни на ринку, – Кістіон

Після запуску нового ринку електроенергії щодоби збільшується її імпорт, що впливає на зниження цін на ринку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про повідомив на своїй сторінці в Facebook віцепрем’єр-міністр України Володимир Кістіон.

"10 днів український енергоринок працює за новими лібералізованими правилами. Фіксуємо щодобове збільшення імпорту - сьогодні це вже 1,5 тис Мвт годин електроенергії в Бурштинському енергоострові. Це працює на зниження ціни на ринку "на добу наперед"", - написав Кістіон.

На думку віцепрем’єра, запроваджена урядом енергореформа є наймасштабнішою з часів української Незалежності.

Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.

Запровадження ринку електроенергії відкрило можливості для її імпорту. 1 липня Україна вперше в історії здійснила імпорт електроенергії з ЄС.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136908
 
   
 Топ коментарі
 
Какой то бред！ свою энергию продаем за кордон, оттуда покупаем и она дешевле？
Законы экономики поменялись？
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Зачем это "может", если есть гугл и там написано кому продает ахмет и почем. Кстати, Украине он продает энергию на 50% дороже, чем Венгрии
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Ахметов грає на різниці в ціні електроенергії на ГЕС і ТЕС. На ГЕС електроенергія найдешевша, її шлють на експорт, а дорогу електроенергію з ТЕС впарюють населенню. Теперь ще й імпортувати почали, причому дорожче, ніж Ахметов експортує!
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Это хорошо или плохо? Это конкуренция или зависимость?
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В ЕС тариф выше, как покупая там можно снизить цену у нас непонятно.
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Один кВт/час электричества в Польше (Краков) стоит составляет 0,37 PLN, однако отдельно оплачивается так называемая цена доставки электричества к потребителю - 0,28 PLN за кВт/час. В сумме получаем 0,65 PLN/кВтч

Итого в Польше 4,40 грн за 1 кВт
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Это к конечному потребителю. Опт наверняка намного дешевле, по себестоимости никто же не будет работать.
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стоимость для конечного потребителя ничего не показывает. Речь идет о оптовых высоковльтовых поставках.
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Ну так все же зависимо, опт и в Украине дешевле. Не может при такой разнице в конечной цене опт в ЕС быть дешевле нашего.
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дешевле или дороже определяет спрос. Чем рынок больше - тем цена ниже. Мы как раз это наблюдаем.
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Это сравнение все равно как, к примеру, бензин. Средняя стоимость его в ЕС примерно 1,3Є при средней зарплате 2,5 - 3 т.є. Это если бы у нас при средней зарплате в около 8 тыс.грн. бензин стоил бы около 4 грн за литр. Вот и считайте...
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Какой то бред！ свою энергию продаем за кордон, оттуда покупаем и она дешевле？
Законы экономики поменялись？
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А может мы продаем электроэнергию в Молдову и в дневное время, а импортируем из Словакии в ночное. Это очень разные цены.
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Зачем это "может", если есть гугл и там написано кому продает ахмет и почем. Кстати, Украине он продает энергию на 50% дороже, чем Венгрии
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единая энерогсимема не знает, кому конертно в данный момент поедет энегрия. Выбирают оптимальный путь.
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Единая система, это разводняк украинцев и барыши для европы и ахмета.
Европа втюхивает нам энергию дороже, которую им продал ахмет дешевле
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Единая энергосистема это все равно что дороги. Если ее убрать, то никто нкуда не поедет. Каждый будет дома строить ветряк.
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Попробуй увязать резкий запрет частным домовладениям украинцев ставить панели и не менее резкое, как понос, открытие энергорынка. Учитывай, что в европе панели ставятся и уменьшается потребление обычной энергии.
Куда ее девать？ Правильно, втюхать обратно украинцам
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в нашей стране трудно что-то увязть с логикой. Надюсь что зе команда разберться.
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законы физики не позволяют эенергию хранить на складе. Нужно быстро перераспределять. Чем больше вариантов, тем дешевле.
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Почитай, что происходит на Запорожской АЭС. Они ночью "сбрасывают" электрику.
По крайней мере так было пару лет назад
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поэтому длжнабыть ОБЩУЮ энергосисему с ЕС. Чтобы быстро перераспределять энергию тому, кому она нужна и не сбрасыввать.
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А коломойши почему не показал? Стеснительный какой...
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Конкуренция это всегда хорошо для понижения цен. Конечно лучше чтобы конкуренция была не за счет импорта, а между украинскими предприятиями.
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Свои давно договорились, потому и были против, как и многие бараны на цензоре.
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Вот для этого украинских конкурентов должно быть не 2 (максимум 3, и все они ахметовские), а штук 20. Вот тогда это буде конкуренция
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У Ахметова три, у Коломойского восемь, их там много человек. Конкуренция появится когда зайдут западные компании, наши ворюги друг с другом всегда договорятся.
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дожились, свое впаривают дороже!))), а ума продавать экспортируемое еще не дощло??, ну подождем)))
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это было известно давно. Ахметов продает за гранцу дешевле чем нам. Скоро это прекратиться.
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А что в офшеры выводить? Потому своим дороже.
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Это импортируют электроэнергию, выработанную в Украине и переправленную через кордон с Бурштынского энергоострова ))) Гы-гы
Рыжий опять в РоттердамПлюсе!👍
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Ахметов грає на різниці в ціні електроенергії на ГЕС і ТЕС. На ГЕС електроенергія найдешевша, її шлють на експорт, а дорогу електроенергію з ТЕС впарюють населенню. Теперь ще й імпортувати почали, причому дорожче, ніж Ахметов експортує!
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Для тих, кому незрозуміло.
Бурштинська ТЕС - хоч і на території України, але продає свою продукцію виключно в Польшу. До нещодавнього часу. Тобто, практично, де-факто - це польська електростанція. Це - факт.
Тепер здогадки. Видно, Бурштин почав поставляти свою продукцію і в українську енергосистему... Тобто, "імпорт", за який йде тут мова - саме з Бурштина... Напевне що... Принаймі, я так зрозумів.
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Хреново ты зрозумив. В ЕС высокие требования к частоте, которые во всей Украине соблюдаются только в Бурштыне. Поэтому это "остров", отсоединённый от общеукраинской системы и подсоединённый к Европе. Только один.
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Цензор.НЕТНовиниЕкономікаУкраїна щодоби збільшує імпорт електроенергії, що працює на зниження ціни на ринку, – Кістіон
 
 
 
 
 
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