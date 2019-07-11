 Україна щодоби збільшує імпорт електроенергії, що працює на зниження ціни на ринку, – Кістіон

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Українські новини", про повідомив на своїй сторінці в Facebook віцепрем’єр-міністр України Володимир Кістіон.
"10 днів український енергоринок працює за новими лібералізованими правилами. Фіксуємо щодобове збільшення імпорту - сьогодні це вже 1,5 тис Мвт годин електроенергії в Бурштинському енергоострові. Це працює на зниження ціни на ринку "на добу наперед"", - написав Кістіон.
На думку віцепрем’єра, запроваджена урядом енергореформа є наймасштабнішою з часів української Незалежності.
Нагадаємо, 1 липня запрацював новий ринок електроенергії, відповідно до ухваленого у 2017 році Верховною Радою Закону України "Про ринок електричної енергії". Згідно з законом, нова модель передбачає запровадження таких сегментів як ринок двосторонніх договорів, ринок "на добу наперед", внутрішньодобовий ринок, балансуючий ринок.
Запровадження ринку електроенергії відкрило можливості для її імпорту. 1 липня Україна вперше в історії здійснила імпорт електроенергії з ЄС.
Итого в Польше 4,40 грн за 1 кВт
Законы экономики поменялись？
Европа втюхивает нам энергию дороже, которую им продал ахмет дешевле
Куда ее девать？ Правильно, втюхать обратно украинцам
По крайней мере так было пару лет назад
Рыжий опять в РоттердамПлюсе!👍
Бурштинська ТЕС - хоч і на території України, але продає свою продукцію виключно в Польшу. До нещодавнього часу. Тобто, практично, де-факто - це польська електростанція. Це - факт.
Тепер здогадки. Видно, Бурштин почав поставляти свою продукцію і в українську енергосистему... Тобто, "імпорт", за який йде тут мова - саме з Бурштина... Напевне що... Принаймі, я так зрозумів.