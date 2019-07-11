EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  1912  46
Все про:пам'ятник (511) Харків (1428) декомунізація (247)

 "Пам'ятник Жукову підлягає обов'язковому демонтажу", - юрист УІНП Рябенко про відновлення пам'ятника в Харкові

Пам'ятник Георгію Жукову підлягає обов'язковому демонтажу, оскільки він присвячений особі, який займав керівні посади в вищих органах влади і управління СРСР.

Про це заявила керівник Північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова на своїй Facebook-сторінці і опублікувала пояснення юриста УІНП Сергія Рябенко про незаконність відновлення бюста Жукову, інфомує  Цензор.НЕТ.

"Цей пам'ятник присвячений не події, а конкретній фізичній особі - Жукову Георгію Костянтиновичу.

Згідно з підпунктом " ґ " пункту 4 частини першої статті 1 Закону символікою комуністичного тоталітарного режиму є "зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: З Жуковим жодної правової колізії немає, пам'ятник у Харкові підлягає демонтажу за законом про декомунізацію, - Інститут нацпам'яті

Тобто, як зазначається якщо є пам'ятник, який присвячений особі, яка обіймала керівні посади у компартії чи вищих органах влади та управління СРСР - цей пам'ятник є символікою комуністичного режиму.

Оскільки Жуков у 1942-44 роках та 1955-57 роках обіймав такі керівні посади (перший заступник наркома оборони СРСР та міністр оборони СРСР відповідно) - пам'ятник йому є символікою.

"Тепер щодо того, чи підлягає цей пам'ятник обов'язковому демонтажу. Так, підлягає, і ось чому.

Питання демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків регулюється іншою нормою - пунктом 6 статті 7 Закону. Ось ця норма в частині, яка стосується місцевого самоврядування і пам'ятників: "...органам місцевого самоврядування...в установленому порядку здійснити демонтаж пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-1933 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов’язана з розвитком української науки та культури), працівникам радянських органів державної безпеки, подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті...", - пояснюється в пості.

"Тому пам'ятник Жукову підлягає обов'язковому демонтажу, оскільки цей пам'ятник присвячений особі, яка обіймала керівні посади в вищих органах влади та управління СРСР, і яка не має ніякого стосунку до розвитку української науки та культури", - підсумував юрист.

Читайте також: "Європейська Солідарність" оскаржила в суді рішення Харківської міськради про повернення проспекту імені Жукова

Нагадаємо, в Харкові відновили пам'ятник радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову.

Раніше в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса і Одеси Геннадія Труханова).

Памятник Жукову підлягає обовязковому демонтажу, - юрист УІНП Рябенко про відновлення памятника в Харкові 01
Памятник Жукову підлягає обовязковому демонтажу, - юрист УІНП Рябенко про відновлення памятника в Харкові 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136905
 
   
 Топ коментарі
 
Жуков знищив українців більше, ніж гітлер. Ми про це пам'ятаємо, кацапе.
 показати весь коментар
 
Дебилы,хватит этот кусок дерьма называть памятником,где там памятник.
 показати весь коментар
 
Зебилы расстрояться и будут строчить гневные коменты
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Жуков знищив українців більше, ніж гітлер. Ми про це пам'ятаємо, кацапе.
 показати весь коментар
 
 
Какой-такой личный враг ? 80 летие Пакта Молотова -Риббентропа (1939-2019) в этом году в августе будешь отмечать? Накатишь "задидов" ?
 показати весь коментар
 
 
Это закон о декоммунизации. А ты брехун и спекулянт - ибо никакой героизации нацизма там нет и в помине.
А если один мерзавец считал личным врагом другого мерзавца - это не значит, что мы кому-то из этих мерзавцев памятники ставить должны.
 показати весь коментар
 
 
Думаю в следующий раз с ним так и произойдет...
 показати весь коментар
 
Дебилы,хватит этот кусок дерьма называть памятником,где там памятник.
 показати весь коментар
 
 
Он так тоже раньше думал . А теперь видишь как оно. В инвалидной коляске не всякий омар лезет в глотку.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Зебилы расстрояться и будут строчить гневные коменты
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
У Святковому параді на честь 28-ї річниці Незалежності України приймають участь:

міномети "Молот"
російські запчастини до БТР

5-кратно завищені в ціні висотоміри
бронежилети "Корсар МЗс"
рюкзаки модернізовані з металевим каркасом
санітарні машини "Богдан"
американські мобільні госпіталі
американські системи контрбатарейної боротьби
мільярд снарядів з підірванних складів
згорівший бронекатер на причалі ленкузні
розбадяжений дизель
ржаві діряві акумулятори до військового автотранспорту
канадські берці

Замикають колону урочистим маршем 2000 пузатих генералів
 показати весь коментар
 
 
УКРАЇНА МАЄ НАЙМЕНШУ КІЛЬКІСТЬ ГЕНЕРАЛІВ ПОРІВНЯНО З ПРОВІДНИМИ КРАЇНАМИ СВІТУ

У ЗСУ на 204 тисячі військовослужбовців припадає лише 111 генералів.

В Україні найнижчий показник співвідношення кількості генералів до загальної чисельності військовослужбовців Збройних сил серед провідних країн світу, зокрема порівняно з Великою Британією, Німеччиною та США.

Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/********-maye-naymenshu-kilkist-generaliv-porivnyano-z-providnimi-*********-svitu-minoboroni-1128297.html
 показати весь коментар
 
 
Сколько нужно?
С обоснованием, цифрами по численности подразделений, личного состава, плиз.
 показати весь коментар
 
 
адмиралов больше, чем боевых кораблей, ни о чем не говорит?
 показати весь коментар
 
В США, странах Европы количество адмиралов равно количеству боевых кораблей?
 показати весь коментар
 
 
не, один адмирал на несколько десятков или сотен боевых кораблей
в Украине три адмирала на один корабль
 показати весь коментар
 
Желательно подтверждать свои слова ссылкой на достоверные источники.
Предыдущее Ваше утверждение о 2 000 генералах в украинской армии оказалось преувеличением в 18 раз.
 показати весь коментар
 
 
Нужно по сути аж 1 - командующий МВФ.
И пара контр-адмиралов - командующих береговой обороной.
Остальные должности в нашем небольшом флоте - уровней капитанов 1-2-3 ранга, а почти все наши корабли, кроме Сагайдачного - уровень командования капитан-лейтенантов.
 показати весь коментар
 
 
В ближайшее время сократят численность адмиралов?
 показати весь коментар
 
у дірвих пластикових, а пластини та струмовиводи ржаві, намертво засульфатовані і давно без електроліту
 показати весь коментар
 
Ты болен брат.Смотри больше Г+Г .Тебе там еще больше расскажут.Если ты умствено способный то можешь уже сравнить ,что начали делать зедебилы уже сейчас! Особенно для Армии и тебя.
 показати весь коментар
 
 
странно, фразу "ты болен" или "ты больной!", я обычно слышу от особей женского пола
 показати весь коментар
 
 
На особь больше тянешь ты. Нормальные люди не могут голосовать за клоуна -наркомана.Так что как не крути -особь!
 показати весь коментар
 
 
Тебе навіть жінки за ущербного мають?
 показати весь коментар
 
 
Гарна методика! Газпром коштів не шкодує.
 показати весь коментар
 
 
...вместе с теми, кто его восстановил... "Памятник Жукову подлежит обязательному демонтажу", - юрист УИНП Рябенко о восстановлении памятника в Харькове - Цензор.НЕТ 3429
 показати весь коментар
 
 
А харківська вата голосує за Гепу і носить його на руках. Снайпер мазила.
 показати весь коментар
 
 
За это памятник в Украине !!!

Жуков: « Нахрена обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они - предатели!

Чем больше в Днепре потопим,тем меньше придется в Сибирь ссылать».
Из 300 тысяч насильно мобилизованных и безоружных украинцев-- 280 тысяч по
приказу кремлёвского палача Жукова утопили в Днепре.
 показати весь коментар
 
 
интересно бы глянуть на список Слуги народа по такому признаку
 показати весь коментар
 
 
Максик Бужанский кто из этих двух категорий?
 показати весь коментар
 
Що цікаво, зебіли Вятровича ненавидять... Наприклад, довелось мені почути, як №29 в списку слуг уродів екс-мер Рава-Руської (нині - світська львиця) Ірина Верещук бреше на Вятровича... Хто така Верещук - частково тут: http://zl-ua.news/u-prohidnomu-spysku-zelenskoho-skandalna-eks-mer-ravy-ruskoji-internet-hude/
 показати весь коментар
 
 
Віктор Суворов: - "Жуков никогда не был полководцем. У Сталина, скажем так, существовало разделение труда. Так же, как, допустим, в моем 145-м гвардейском мотострелковом полку, где я служил командиром танкового взвода. То есть был командир полка - это Сталин - и два его заместителя. Один - мыслящий начальник штаба, а второй - просто первый зам. Так вот мыслящим был маршал Советского Союза Василевский, который все планировал и готовил. А зам с матом, оружием и расстрелами носился по всем фронтам, и это как раз Жуков", - объяснил Суворов.
По его словам, Жуков претворял в жизнь замыслы, созданные другими, и толкал на смерть миллионы солдат, чтобы выполнить кем-то составленный план.

"Жуков стал виновником самой страшной военной катастрофы в мире. 13 января 1941 года Сталин поставил его начальником Генерального штаба, и Жуков начал составлять план войны. После этого разразилась жутчайшая трагедия в мировой военной истории", - рассказал Суворов.

По его словам, при Жукове 4 миллиона солдат попало в немецкие лагеря.

"А Генеральный штаб - это мозг армии, и Жуков был его начальником! Ну кто сказал, что это великий полководец, если по его вине произошла такая жесточайшая катастрофа?!" - добавил Суворов.

Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/suvorov-marshal-zhukov-vinovnik-samoy-strashnoy-*******-katastrofy-v-mire-195852.html?fbclid=iwar1suwwxugswsionjatvd_ua_xw5m1r2aqos7gdl1qcfompwbuhuxlmgdmk
 показати весь коментар
 
 
За які гроші розколюють Україну.
Та на гроші ФСБ РФ.
 показати весь коментар
 
 
Мова, віра, пам'ятники, а коли всім це осточортіє нас кацапня без зброї візьме.
 показати весь коментар
 
 
Потому что пиарщикам и флешмобщикам националистам надо было памятник паяльной лампой обработать А то повалили и разошлись Научитесь доводить дело до конца
 показати весь коментар
 
 
У нас в Запорожье памятник сталину сначала обезглавили, а потом взорвали.
Практика есть, с теорией порядок, так что.....
 показати весь коментар
 
 
гепатит. ***** разжигает. а потом будеит орать-"Хуло спасай!"
 показати весь коментар
 
 
А хтось той "памятнік" бачив? Це просто якийсь жах. В того опудала голова проти тулуба як у мікроцефала! Мабуть церетелі що його ваяв на міг усі ордена на груди всунути ото й розширював по саме не хочу!
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Пам'ятник Жукову підлягає обов'язковому демонтажу", - юрист УІНП Рябенко про відновлення пам'ятника в Харкові
 
 
 
 
 
 вгору