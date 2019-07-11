 "Пам'ятник Жукову підлягає обов'язковому демонтажу", - юрист УІНП Рябенко про відновлення пам'ятника в Харкові

Про це заявила керівник Північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова на своїй Facebook-сторінці і опублікувала пояснення юриста УІНП Сергія Рябенко про незаконність відновлення бюста Жукову, інфомує Цензор.НЕТ.

"Цей пам'ятник присвячений не події, а конкретній фізичній особі - Жукову Георгію Костянтиновичу.

Згідно з підпунктом " ґ " пункту 4 частини першої статті 1 Закону символікою комуністичного тоталітарного режиму є "зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів", - йдеться в повідомленні.

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Тобто, як зазначається якщо є пам'ятник, який присвячений особі, яка обіймала керівні посади у компартії чи вищих органах влади та управління СРСР - цей пам'ятник є символікою комуністичного режиму.

Оскільки Жуков у 1942-44 роках та 1955-57 роках обіймав такі керівні посади (перший заступник наркома оборони СРСР та міністр оборони СРСР відповідно) - пам'ятник йому є символікою.

"Тепер щодо того, чи підлягає цей пам'ятник обов'язковому демонтажу. Так, підлягає, і ось чому.

Питання демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків регулюється іншою нормою - пунктом 6 статті 7 Закону. Ось ця норма в частині, яка стосується місцевого самоврядування і пам'ятників: "...органам місцевого самоврядування...в установленому порядку здійснити демонтаж пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-1933 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов’язана з розвитком української науки та культури), працівникам радянських органів державної безпеки, подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті...", - пояснюється в пості.

"Тому пам'ятник Жукову підлягає обов'язковому демонтажу, оскільки цей пам'ятник присвячений особі, яка обіймала керівні посади в вищих органах влади та управління СРСР, і яка не має ніякого стосунку до розвитку української науки та культури", - підсумував юрист.

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Нагадаємо, в Харкові відновили пам'ятник радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову.

Раніше в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса і Одеси Геннадія Труханова).



