 "Пам'ятник Жукову підлягає обов'язковому демонтажу", - юрист УІНП Рябенко про відновлення пам'ятника в Харкові

Про це заявила керівник Північно-східного відділу Українського інституту національної пам'яті Марія Тахтаулова на своїй Facebook-сторінці і опублікувала пояснення юриста УІНП Сергія Рябенко про незаконність відновлення бюста Жукову, інфомує Цензор.НЕТ.
"Цей пам'ятник присвячений не події, а конкретній фізичній особі - Жукову Георгію Костянтиновичу.
Згідно з підпунктом " ґ " пункту 4 частини першої статті 1 Закону символікою комуністичного тоталітарного режиму є "зображення, пам’ятники, пам’ятні знаки, написи, присвячені особам, які обіймали керівні посади в комуністичній партії (посаду секретаря районного комітету і вище), особам, які обіймали керівні посади у вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних або автономних радянських республік, органах влади та управління областей, міст республіканського підпорядкування, працівникам радянських органів державної безпеки всіх рівнів", - йдеться в повідомленні.
Тобто, як зазначається якщо є пам'ятник, який присвячений особі, яка обіймала керівні посади у компартії чи вищих органах влади та управління СРСР - цей пам'ятник є символікою комуністичного режиму.
Оскільки Жуков у 1942-44 роках та 1955-57 роках обіймав такі керівні посади (перший заступник наркома оборони СРСР та міністр оборони СРСР відповідно) - пам'ятник йому є символікою.
"Тепер щодо того, чи підлягає цей пам'ятник обов'язковому демонтажу. Так, підлягає, і ось чому.
Питання демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків регулюється іншою нормою - пунктом 6 статті 7 Закону. Ось ця норма в частині, яка стосується місцевого самоврядування і пам'ятників: "...органам місцевого самоврядування...в установленому порядку здійснити демонтаж пам’ятників, пам’ятних знаків, присвячених особам, причетним до організації та здійснення Голодомору 1932-1933 років в Україні, політичних репресій, особам, які обіймали керівні посади у комуністичній партії, вищих органах влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних та автономних радянських республік (крім осіб, діяльність яких була значною мірою пов’язана з розвитком української науки та культури), працівникам радянських органів державної безпеки, подіям, пов’язаним з діяльністю комуністичної партії, встановленням радянської влади на території України або в окремих адміністративно-територіальних одиницях, переслідуванням учасників боротьби за незалежність України у XX столітті...", - пояснюється в пості.
"Тому пам'ятник Жукову підлягає обов'язковому демонтажу, оскільки цей пам'ятник присвячений особі, яка обіймала керівні посади в вищих органах влади та управління СРСР, і яка не має ніякого стосунку до розвитку української науки та культури", - підсумував юрист.
Нагадаємо, в Харкові відновили пам'ятник радянському воєначальнику маршалу Георгію Жукову.
Раніше в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса і Одеси Геннадія Труханова).
А если один мерзавец считал личным врагом другого мерзавца - это не значит, что мы кому-то из этих мерзавцев памятники ставить должны.
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Замикають колону урочистим маршем 2000 пузатих генералів
У ЗСУ на 204 тисячі військовослужбовців припадає лише 111 генералів.
В Україні найнижчий показник співвідношення кількості генералів до загальної чисельності військовослужбовців Збройних сил серед провідних країн світу, зокрема порівняно з Великою Британією, Німеччиною та США.
Більше читайте тут: https://tsn.ua/********/********-maye-naymenshu-kilkist-generaliv-porivnyano-z-providnimi-*********-svitu-minoboroni-1128297.html
С обоснованием, цифрами по численности подразделений, личного состава, плиз.
в Украине три адмирала на один корабль
Предыдущее Ваше утверждение о 2 000 генералах в украинской армии оказалось преувеличением в 18 раз.
И пара контр-адмиралов - командующих береговой обороной.
Остальные должности в нашем небольшом флоте - уровней капитанов 1-2-3 ранга, а почти все наши корабли, кроме Сагайдачного - уровень командования капитан-лейтенантов.
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Жуков: « Нахрена обмундировывать и вооружать этих хохлов? Все они - предатели!
Чем больше в Днепре потопим,тем меньше придется в Сибирь ссылать».
Из 300 тысяч насильно мобилизованных и безоружных украинцев-- 280 тысяч по
приказу кремлёвского палача Жукова утопили в Днепре.
По его словам, Жуков претворял в жизнь замыслы, созданные другими, и толкал на смерть миллионы солдат, чтобы выполнить кем-то составленный план.
"Жуков стал виновником самой страшной военной катастрофы в мире. 13 января 1941 года Сталин поставил его начальником Генерального штаба, и Жуков начал составлять план войны. После этого разразилась жутчайшая трагедия в мировой военной истории", - рассказал Суворов.
По его словам, при Жукове 4 миллиона солдат попало в немецкие лагеря.
"А Генеральный штаб - это мозг армии, и Жуков был его начальником! Ну кто сказал, что это великий полководец, если по его вине произошла такая жесточайшая катастрофа?!" - добавил Суворов.
Больше читайте тут: https://gordonua.com/news/worldnews/suvorov-marshal-zhukov-vinovnik-samoy-strashnoy-*******-katastrofy-v-mire-195852.html?fbclid=iwar1suwwxugswsionjatvd_ua_xw5m1r2aqos7gdl1qcfompwbuhuxlmgdmk
Та на гроші ФСБ РФ.
Практика есть, с теорией порядок, так что.....