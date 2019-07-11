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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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 Пропоную Кремлю свій телеміст: ми з українського Сімферополя, а росіяни - з лави підсудних Гаазького трибуналу, - Порошенко

Росії не вдалося досягти військового успіху на Донбасі і захопити всю Україну, тому вона намагається реалізувати інший план - за допомогою "п'ятої колони" в українському парламенті. Партія "Європейська Солідарність" йде до Верховної Ради, щоб дати відсіч планам Кремля.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили, про це лідер партії, п'ятий президент України Петро Порошенко заявив під час виступу перед прихильниками на мітингу в Ужгороді.

"Кремль і "п’ята колона" працюють в унісон. Росія відверто, грошима підтримує "Опозиційну платформу", і про це свідчить чергова поїздка їхнього кубла сьогодні до Москви – для того, щоб вони почали "дагавариваться". Але наші умови дуже прості. Звільніть українську землю. Приберіть окупаційні війська. Припиніть вбивати українців. Звільніть Крим. І далі – телеміст. Ми – з Сімферополя чи Бахчисарая, вони – з Гааги, де їх будуть судити. І це буде дивитися вся Україна і весь світ", – переконаний Порошенко.

Читайте також: Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко

"Вони хочуть проповзти в парламент, там створити антиукраїнську коаліцію, через неї пройти в уряд, а в уряді старанно виконувати вказівки Кремля. Вони думають, що таки чином захоплять Україну. Їм не вдалося зламати фронт. І зараз вони хочуть висадитися під куполом Верховної Ради і звідти захопити всю Україну. Бо Донбас їм не потрібен і Крим їм не потрібен. Їм потрібна вся Україна – включно з Києвом, Львовом і Ужгородом. Не вийде! "Парламентський спецназ" "Європейської Солідарності" не дозволить "п’ятій колоні" Кремля керувати Україною", – наголосив лідер партії.

Він також зазначив, що за даними останніх соціологічних досліджень, "Європейська Солідарність" – єдина політична сила з демократичного проукраїнського табору, яка впевнено долає прохідний бар’єр і входить до трійки лідерів перегонів. Кожен втрачений відсоток голосів, відданих за непрохідні партії, додасть депутатських мандатів проросійським силам. Петро Порошенко закликав українців не змарнувати своє виборче право і підтримати "Європейську Солідарність".

Читайте: Росія ненавидить нас за те, що ми навчилися жити без них. Це варварство, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136904
 
   
 Топ коментарі
 
Это нужно было говорить медведчуку,когда он приезжал к тебе ночами на свидания домой.
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Цей варіант нас влаштовує.
Потрібно дотримуватись власних інтересів, а не вклонятись ворогові.
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Зеленський за одну мить поборов корупцію, Вона миттєво закінчилася 21-го травня! Ні одна медіа-шльондра нічого не більше не гундосить, а така велика була проблема, жах!
Так я це до чого, Зеленський закінчить війну за айнсекунд, просто не хоче бо це тепер він на ній заробляти буде? Предлагаю Кремлю свой телемост: мы из украинского Симферополя, а россияне - со скамьи подсудимых Гаагского трибунала, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8979
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Петр Алексеевич!!! Вы приглядывайте за ситуацией!!! Надеюсь усе под контролем!!!
Без Пороха нам нельзя!!!!
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А при чем здесь Бутусов, это соя спамит всех кто против Сладенького.
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а зелебобіки спамлять всіх, хто проти Зелькі
ще і під коментами смітять.
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А ти все це з під дивану Пороха бачив? Чи як усі, власними очима по телевізору? Пропоную Кремлю свій телеміст: ми з українського Сімферополя, а росіяни - з лави підсудних Гаазького трибуналу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9777
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Почти 3/4 избирателей послали пэцю подальше,а ему всё пятая колонна мерещится
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Ты очки сними, там мерещится нечему, все и так видно, тебе этого мало с пятой колоной?
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Вальцман би краще своє гівно за собою прибрав - Кєрнесів з Жюковими і Труханових з "їх "рюцькім міром". От же брехлива мразота!
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Это г"вно должны прибрать избиратели руководителей местного самоуправления.
Кстати, кто такой Вальцман, не тот ли персонаж, что придуман ольгинскими сказочниками?
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Сергей, свинорусов сразу видно по постам. Алени судят, по своим меркам.
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Вальцман - в переводе с еврейского "кондитер" .. придумали рыги .. а вы и повелись лохи ... приятно чувствовать себя лохом???
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Не согласен с Порошенко. Телемост надо проводить не из Симферополя, а по соседству с Ливадийским дворцом, где квартира Владимира Александровича. Богатая архитектура, красивая природа. Хоть какой то релакс для судей-зрителей.
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бачу, зюпатріоти у захваті
вони дуже хочуть повернення Сімферополя, та суду над агресорами
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нажаль в нас народ тупий. щоб голосувати за проукраїнські сили... Тому голосує за всяких бойків і керенсів...
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Маладец Петя, одной левой уложил Пуйла..., ох ты наш боец, 5 лет руками машеш, всех комаров разогнал!
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https://www.youtube.com/watch?v=TAMGSU_2MR4&t=1s Зеленский косвенно виновен в гибели украинского солдата?
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Зеленский косвенно виновен в гибели украинского солдата? https://www.youtube.com/watch?v=TAMGSU_2MR4&t=1s
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Хряк нажрался и снова несет угарный бред...
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Советник президента Никита Потураев считает, что по сути страна-оккупант является "временно неподконтрольными Китайской Республике территорией" и переименовать русский язык в российский, так как он отличается от украинского руского .
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Он думает, что это впечатлит избирателей? По-моему Пэдра теряет связь с реальностью.
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Почитав коментарі - зе-люди проти ідеї Порошенка. Пропоную Кремлю свій телеміст: ми з українського Сімферополя, а росіяни - з лави підсудних Гаазького трибуналу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4675
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Бгггг результат правления 5 лет.

Жители города Свалява
Закарпатской области обвинили
бывшего президента
Украины Петра Порошенко в
хищениях в Укроборонпроме.
Видео опубликовал Главред на
своем канале в YouTube.
Зрители могут увидеть, как
местные жители под крики
"Ганьба" прогнали Порошенко с
его предвыборного митинга.
"Ганьба! Ганьба! Обокрал армию,
всех обокрал!" - скандировали
люди.
Отметим, что украинцы
перекрыли бывшему президенту
проход, а кто-то даже схватил его
за пиджак. Порошенко спасла
охрана.
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Жаль...что спасли, полновесные пи@дюли ему б не помешали.
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Це була стичка Порошенка з прихильниками Шарія. Не дивно що ви так радієте. Пропоную Кремлю свій телеміст: ми з українського Сімферополя, а росіяни - з лави підсудних Гаазького трибуналу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6302
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Як тролів кацапських тіпає від перспективи Гаагського Трибуналу. Оскаженіли. А як ви хотіли? За все треба платити Пропоную Кремлю свій телеміст: ми з українського Сімферополя, а росіяни - з лави підсудних Гаазького трибуналу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 270
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Дивним чином з кацапами солідарні 3/4 зубожілих. Пропоную Кремлю свій телеміст: ми з українського Сімферополя, а росіяни - з лави підсудних Гаазького трибуналу, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6217
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Зашел на эту ветку чисто из любопытности,-что же ЗЕлесосы и теперь скажут? Оказывается нашли,-в методичке заготовлены кричалки на все случаи жизни! Молодцы,зелепуки!
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Популист и наглый лжец.
Что ж ты за 5 лет такой телемост не организовал, свинья?
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У повноваженнях президента нема пункту "організація телемостів".
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Так зачем оно хрюкает тогда? На чужом горбу в рай въехать снова хочет?
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У нього нормальна вимова, а ось у Торчка більш схожа на хрюкання, а інколи він переходить на визг. Це цим він вас зачарував?
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Абы шо ляпнуть, типа патриотичное. Ни ума, ни фантазии.
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Против одного Вовки Украина устояла.
Против двух Вовок будет потрудней.
Но, думаю, устоим. Деваться некуда.
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Не понял? это же еще вчера какой-то Садовый сказал?
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Цензор под Дурчиновым. Ясно, что будут пиарить Поросяку, так как они союзники.
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Відкрию вам таємницю - Порошенко теж учора це сказав.
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ни дня без высеров порошенки на сайте - вы ему колонку "блогера" выделите уже...
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПропоную Кремлю свій телеміст: ми з українського Сімферополя, а росіяни - з лави підсудних Гаазького трибуналу, - Порошенко
 
 
 
 
 
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