 Унаслідок лобового зіткнення автомобілів на Івано-Франківщині загинуло двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Івано-Франківській області.
ДТП сталася 10 липня близько 21:15 на автодорозі Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига" в селі Княжолука Івано-Франківської області. Зіткнулися два автомобілі: Ford Focus і Kia Sportage.
Як попередньо встановили правоохоронці, внаслідок лобового зіткнення пасажири Ford Focus - жінка, 1986 року народження та двоє дітей 2014 та 2016 років народження були госпіталізовані в реанімаційне відділення Долинської ЦРЛ. Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка знаходиться у важкому стані.
Водій автомобіля Kia Sportage, 1984 року народження, який також був шпиталізували до лікарні, затриманий в порядку ст. 208 КПК України.
Подробиці ДТП встановлює слідство. Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу.
Бл...ТЬ Украинцы этого достойны!!! Слышите Вы Коломойские, Порошенко иЗеленские!!!
Постройте дороги!!!! Ахметов эта планета для всех ,а не для тебя одного!!!
до чого тут всі інші, перераховані тобою?!
співчуття родинам, хоча коли гинуть діти - це жах, який не має закінчення!
Больше не буду!!
Только соблюдение ПДД.