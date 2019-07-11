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Все про:ДТП (2392) Івано-Франківська область (239)

 Унаслідок лобового зіткнення автомобілів на Івано-Франківщині загинуло двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж

Унаслідок лобового зіткнення автомобілів в Івано-Франківській області загинули двоє дітей, ще двоє осіб травмовані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Івано-Франківській області.

ДТП сталася 10 липня близько 21:15 на автодорозі Н-10 "Стрий-Чернівці-Мамалига" в селі Княжолука Івано-Франківської області. Зіткнулися два автомобілі: Ford Focus і Kia Sportage.

Як попередньо встановили правоохоронці, внаслідок лобового зіткнення пасажири Ford Focus - жінка, 1986 року народження та двоє дітей 2014 та 2016 років народження були госпіталізовані в реанімаційне відділення Долинської ЦРЛ. Під час надання медичної допомоги діти померли, жінка знаходиться у важкому стані.

Унаслідок лобового зіткнення автомобілів на Івано-Франківщині загинуло двоє дітей, - поліція 01

Водій автомобіля Kia Sportage, 1984 року народження, який також був шпиталізували до лікарні, затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

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Подробиці ДТП встановлює слідство. Розпочато кримінальне провадження за ч.3 ст.286 Кримінального кодексу.

Унаслідок лобового зіткнення автомобілів на Івано-Франківщині загинуло двоє дітей, - поліція 02
Унаслідок лобового зіткнення автомобілів на Івано-Франківщині загинуло двоє дітей, - поліція 03
Фото: поліція/Facebook

Унаслідок лобового зіткнення автомобілів на Івано-Франківщині загинуло двоє дітей, - поліція 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136898
 
 
 Топ коментарі
 
У многих водителей мозгов нет, вот основная причина трагедий на дорогах
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дорога нова, рівна. в селі обмеження 50 км/г, судячи з ушкоджень машин їхали (принаймні хтось один з них) не менше 90-100....
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ймовірно, що не були. форд фокус цілком спроможний врятувати пристібнутих пасажирів на задньому сидінні...
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дорога без разметки, разделительной полосы нет
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У многих водителей мозгов нет, вот основная причина трагедий на дорогах
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ДТП в селе, однозначно есть ограничение скорости. При 60 км смертей бы на таких машинах не было бы. Дети, скорее всего, не были пристегнуты. Дорога - это очень опасное дело, но многие этого не понимают пока не ...
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Дорога судя по всему только накатана.... разметку нанести не успели... но при скорости 50 км...такого бы не случилось....
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й нема культури прищибатися усім, навіть на задніх седіннях.
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Дороги шире и с разделительной преградой!!!
Бл...ТЬ Украинцы этого достойны!!! Слышите Вы Коломойские, Порошенко иЗеленские!!!
Постройте дороги!!!! Ахметов эта планета для всех ,а не для тебя одного!!!
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Андрій, чого кричиш? - дороги в Україні будує гося, а ліксеїч їх відкриває,
до чого тут всі інші, перераховані тобою?! В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция - Цензор.НЕТ 3497
співчуття родинам, хоча коли гинуть діти - це жах, який не має закінчення!
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Хотел я крикнуть!!! Простите!!! Деток жалко!!!!
Больше не буду!!
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Что ты мелешь? Эту дорогу открыли при Гросе? Может еще Тимохе или Яныку надо было ее сделать, а? При преЗЕденте тоже ее не сделают.... В результате лобового столкновения автомобилей на Ивано-Франковщине погибли двое детей, - полиция - Цензор.НЕТ 1826
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С разделительной преградой не сделают...сама дорога в хорошем состоянии..
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гуляй вася, користуйся сертифікованим перекладачем!
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Ну ви і довбні - немає доріг - президент хєровий, є дороги - нахєра він відкривав їх. Ви - маланці, які ні на що не заслужили, тому до вас і таке ставлення і Порошенків, і Гройсманів, і Зеленських, і Януковичів.....
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К сожалению, это не реально и преграда часто становится причиной трагедии.
Только соблюдение ПДД.
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дорога нова, рівна. в селі обмеження 50 км/г, судячи з ушкоджень машин їхали (принаймні хтось один з них) не менше 90-100....
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та отож, і були там діти за паском безпеки?
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ймовірно, що не були. форд фокус цілком спроможний врятувати пристібнутих пасажирів на задньому сидінні...
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Скорость...дети без детских кресел...и отсутствие мозгов как минимум у одного водятла...все это вместе привело к такому печальному результату....
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Так и дети должны были ехать в спец . креслах для детей Детей жалко .
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУнаслідок лобового зіткнення автомобілів на Івано-Франківщині загинуло двоє дітей, - поліція. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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