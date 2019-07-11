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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:ВР (5123) ТСК (85) виборчий закон (85) Клімкін (1468)

 У Раді сьогодні ухвалять рішення щодо проєкту Виборчого кодексу, а також розглянуть відставку Клімкіна

Сьогодні народні депутати планують продовжити розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу, розглянути звіт ТСК і відставку Павла Клімкіна з посади глави МЗС.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в порядку денному, опублікованому на сайті Верховної Ради.

На ранковому засіданні парламентарі завершать розгляд поправок до проєкту Виборчого кодексу з відкритими списками і вийдуть на ухвалення рішення.

Також у четвер нардепи знову спробують за поданням президента звільнити Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ і призначити на цю посаду Вадима Пристайка.

Планується також заслухати звіт Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради для проведення розслідування відомостей щодо нападів на Катерину Гандзюк та інших громадських активістів.

Порядок денний передбачає ще низку питань. Зокрема, народні депутати розглянуть у першому читанні законопроєкт № 8205 "Про правовий статус та соціальні гарантії осіб, незаконно позбавлених волі, заручників, або засуджених на тимчасово окупованих територіях України та за її межами".

У другому читанні на розгляд депутатів планується законопроєкт № 10181 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо виконання військового обов'язку та проходження військової служби)" та № 10244-1 "Про військове капеланство".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Раді залишилося розглянути 38 поправок до Виборчого кодексу

Для внесення до порядку денного та ухвалення рішення представлені проєкт постанови № 10435 "Про Заяву Верховної Ради України з приводу відновлення повноважень делегації Російської Федерації в Парламентській Асамблеї Ради Європи", законопроєкти № 8494 "Про внесення змін до деяких законів України щодо запровадження основ фінансової прозорості електронних засобів масової інформації", № 6762 "Про внесення змін до Закону "Про телебачення і радіомовлення" щодо вдосконалення механізмів забезпечення прозорості власності аудіовізуальних (електронних) засобів масової інформації", № 10405 про створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів, № 10357 "Про внесення змін до статті 9-1 Закону України "Про альтернативні джерела енергії" щодо врегулювання питання генерації електроенергії приватними домогосподарствами", № 10307 про внесення змін до Держбюджету щодо збільшення видатків за бюджетною програмою "Реструктуризація вугільної галузі", № 10354 щодо системи державного управління в книговидавничій сфері.

Планується також ратифікувати Угоду про вільну торгівлю між Кабінетом Міністрів України та Урядом Держави Ізраїль (проєкт № 0223).

На порядку денному також проєкт постанови № 10385 про дострокове припинення повноважень народного депутата Владислава Бухарєва, якого призначено головою Служби зовнішньої розвідки.

У четвер о 14:15 у Верховній Раді відбудеться позачергове засідання на вимогу представників фракції Радикальної партії, на якому депутати розглянуть законопроєкти № 6449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за злочини, вчинені щодо малолітньої чи малолітнього, неповнолітньої або неповнолітнього та особи, яка не досягла статевої зрілості" та № 6607 "Про внесення змін до деяких законів України (щодо запровадження Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього і посилення відповідальності за злочини, вчинені проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої чи малолітнього)".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136896
 
 
 Топ коментарі
 
в следующей каденции все бредёт намного хуже и страшнее
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Этои сторическое заседание Зрады - ПОСЛЕДНЕЕ. Больше мы не увидим большинство этих зажравшихся рыл, воров, брехунов и дешовок голосующих за бабло. Аминь.
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Сейчас прорашисты придут, начнется периттонит
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Сейчас прорашисты придут, начнется периттонит
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Этои сторическое заседание Зрады - ПОСЛЕДНЕЕ. Больше мы не увидим большинство этих зажравшихся рыл, воров, брехунов и дешовок голосующих за бабло. Аминь.
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Побачимо нові рила, нових брехунів і політичних повій.
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Больше мы не увидим большинство этих зажравшихся рыл, воров, брехунов и дешовок голосующих за бабло
Їх в "новій" Раді завдяки СН і ОПЗЖ стане ще більше.
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Нельзя Климкина снимать. Он - единственный адекват в правительстве остался.
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Если уходит премьер (а он уйдёт), это означает отставку правительства в любом случае.
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Забирайте этого неадеквата себе, порохоботы. Он больше никому не нужен.
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в следующей каденции все бредёт намного хуже и страшнее
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Да-да, и доллар по стописят, как писал тут Аквариус сумчатый.😁
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ПЯТЬ лет только крик ЗРАДА, 5 колона Кремля и т.д- а принять Закон, запрещающий поездки депутатов ВР и прочих для переговоров (не уполномоченных Украиной лиц) с правительством страны АГРЕССОРА- РФ- не хватило УМА, а теперь пожинаем плоды....
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Сколько ж их соберётся? 50-100, тех кому в следующем созыве ничего не светит? Остальные по округам
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эй там животные с РАДЫ! альо ГАРАЖ! да отправьте вы уже климкина в отставку придурки1 он уже и заяву накатал давно о снятия. и просит и молит тварей его уволить и дать новому президенту поставить своего министра. уже и на отпуск заяву накатал может попросить КЛИМКИНА для вас придурков лично от пола отжаться ещё...когда вы угомонитесь уже...? такие забавные блин....))
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Следующую ВР предлагаю перенести на площадь Победы 2,в помещение цирка.
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В зраді палубій шукає де ділась какаліція свинарника.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Раді сьогодні ухвалять рішення щодо проєкту Виборчого кодексу, а також розглянуть відставку Клімкіна
 
 
 
 
 
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