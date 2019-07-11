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Все про:Червоний Хрест (134) гуманітарна допомога (201)

 Продукти, засоби гігієни і будматеріали: Червоний Хрест направив на окупований Донбас 161,2 т гумдопомоги

Міжнародний Комітет Червоного Хреста доставив в ОРДЛО 161,9 тонни гуманітарної допомоги.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію Донбасу було 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем (будівельні матеріали, продуктові та гігієнічні набори) від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 161,9 тонни", - сказано в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 9 вантажівок із гуманітарною допомогою від Червоного Хреста проїхало на окуповану територію Донбасу, - Держприкордонслужба

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136893
 
 
 Топ коментарі
 
КК посібник сепарів. Підгодовує їх щоб не охляли.
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мирному населению ? серед них повно скажених, які за українське слово покусають вас своїми вставними руцкогаварящімі щелепами..
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Сепари дякують Червоному Хресту, роздеребанять між собою всі подаруночки. А "мирному населенню" - зась. Та воно й не проти: ето же наші мальчікі, пусть ім будет харашо.
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60 тонн слабительного и сотню тонн туалетной бумаги
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КК посібник сепарів. Підгодовує їх щоб не охляли.
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Так, в своїх пабліках вата закликала всіх до кого не має претензій в СБУ приїхати на вільну територію і проголосувати за Зєлю.
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А когда там был украинский мир, донбасс сам был способен купить себе все необходимое, и не только.
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вы не понимаете, счас все надурняк и коммуналка дешевая..., это же жизнь в раю...
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еуропа вирішила закормити сєпаратістів, шоп вони в двері не пролазили
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Сепари дякують Червоному Хресту, роздеребанять між собою всі подаруночки. А "мирному населенню" - зась. Та воно й не проти: ето же наші мальчікі, пусть ім будет харашо.
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мирному населению ? серед них повно скажених, які за українське слово покусають вас своїми вставними руцкогаварящімі щелепами..
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кто те красавцы из лугандона которые постоянно получают и продают это добро
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средства гигиены

сепарам прокладки і памперси привезли ))
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Охренеть!****,слов не хватает одно пи,пи,пи ...Уже и Красный крест помогает оккупанту содержать захваченные территории.Она эта помощь,сепарастам, бкдет ох как нужна на строительство новых укреплений.
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Памперси кацапофілам дійсно потрібні.
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скоро "красный крест" будет им оружие и патроны возить...а может уже? кто проверяет???
(а стройматериалы как... блиндажи новые сборные... небойсь проходят)
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Пафстанцам-шахтёрам тампаксы везут? Ну, я была бы не против, если бы в каждом втором тампаксе была петарда.
Этот мир явно сошёл с ума! Ведь всем давно известно, что там ростиковые военные и кучка наёмников, а КК им гуманитарную помощь везёт, черти что происходит и всё это на нашей земле.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПродукти, засоби гігієни і будматеріали: Червоний Хрест направив на окупований Донбас 161,2 т гумдопомоги
 
 
 
 
 
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