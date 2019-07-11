 Продукти, засоби гігієни і будматеріали: Червоний Хрест направив на окупований Донбас 161,2 т гумдопомоги

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.
"Через КПВВ "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію Донбасу було 9 вантажних автомобілів з гуманітарним вантажем (будівельні матеріали, продуктові та гігієнічні набори) від Міжнародного Комітету Червоного Хреста загальною вагою 161,9 тонни", - сказано в повідомленні.
сепарам прокладки і памперси привезли ))
(а стройматериалы как... блиндажи новые сборные... небойсь проходят)
Этот мир явно сошёл с ума! Ведь всем давно известно, что там ростиковые военные и кучка наёмников, а КК им гуманитарную помощь везёт, черти что происходит и всё это на нашей земле.