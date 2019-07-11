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 Політика України, Фоторепортаж
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 Пам'ятник Жукову відновили в Харкові. ФОТОрепортаж

Бюст радянському маршалу Георгію Жукову відновили в Харкові.

Про це вранці 11 липня повідомив міський голова Геннадій Кернес, передає Цензор.НЕТ.

Памятник Жукову відновили в Харкові 01

Також дивіться: У рідному місті Зеленського у Богдана Хмельницького відпала рука з булавою. ФОТОрепортаж

Памятник Жукову відновили в Харкові 02
Памятник Жукову відновили в Харкові 03
Памятник Жукову відновили в Харкові 04

Нагадаємо, в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса і Одеси Геннадія Труханова).

Зі свого боку, Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста.

Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова обговорити з громадськістю ситуацію з пам'ятником Жукову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136892
 
 
 Топ коментарі
 
Все идет к тому, что они гиви и мотороллеру памятники там поставят
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снесём этого истукана вместе с Гепой!!!
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За что тут все ненавидят Жукова? Жуков не был идеологом коммунизма он был солдатом, полководцем что в середине 20 века фашизму в Европе хребет переломал.
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Это генетическая ненависть к палачу украинцев, тебе не понять
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Войну романтики не делают. Я не сильно интересовался личностью Жукова насколько он был жесток или многое ему приписывают его враги.. И тем не менее факт в том что гитлеровская военная машина за 2 года поставила раком всю Европу без напряга! Единственный кто смог ее разгромить это был Жуков.
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А Вы поинтересуйтесь.
"Единственный кто смог ее разгромить это был Жуков." - Вы еще военачальников знаете?
Забавно как человек "Я не сильно интересовался личностью Жукова ", но точно уверен "Единственный кто смог ее разгромить это был Жуков".
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Я знаю что Жуков руководил обороной Москвы в 1941 году и это был первый разгром ранее считавшейся непобедимой армии Третьего Рейха так же он разработал план операции *Уран* разгром немецкой армии под Сталинградом ( Волгоград) 1943г .Я думаю достаточно.
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«По приказам Жукова, далеко не всегда обоснованных, было расстреляно много офицеров, не говоря уже о солдатах.
Командующий 43-й армией Западного фронта генерал Константин Голубев был вынужден обратиться к Сталину с жалобой на Жукова: «На второй день по приезде меня обещали расстрелять, на третий день отдать под суд, на четвертый день грозили расстрелять перед строем армии. В такой обстановке работать было невозможно». В этой связи может быть уместно мнение, что под Москвой победили не столько благодаря, сколько вопреки Жукову.»
https://news.rambler.ru/other/39674451/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
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Ага, закидавши німців трупами савецкіх зольдат...А ще він був одним з найвидатніших мародерів ДСВ, за що до речі і поплатився...
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Это кстати не совсем правда. Во первых основные потери СССР приходились на мирное население, во вторых численность населения СССР превосходило численность населения Германии в 1941 году немногим более в 2 раза и потерять в 10 раз больше солдат как твердят некоторые псевдоисторики и при этом еще и победить он чисто-физически не мог еще и при том что против СССР на стороне Германии воевало большое число итальянских, венгерских, румынских солдат и многих других.
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От не надо так громко СВИСТЕТЬ.
1) «По официальной версии безвозвратные военные потери ВС СССР составляют 11 444 100 человек,


2) потери гражданского населения в зоне оккупации : 7 420 400 человек (а вот тут і партізани, і жуковскіє «черниє піджакі» в Украінє, і многоє єщє...),
Дальше пошли хітриє числа:
3) умерло на принудительных работах в Германии - 2 164 300 человек, погибло от голода и болезней и отсутствия медицинской помощи - 4 100 000 человек (ЛЄНІНГРАД и все в одну кучу. А расстрельі дезертиров и т.д. поприговорам СМЕРШ? Там до МИЛЛИОНА...)
Так что по оф. версии, ПОГИБЛИ
: 11 444 100 человек, ВС
- 7 420 400 человек, «гражданских».


А зная «правдивость» азєопов....
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...Как про этого , *** принимателя парада, говорил Эйзенхауэр после общения с жюковым : "если бы я себе позволил так распоряжаться жизнями ввереных мне солдат , то Конгресс казнил бы меня на электрическом стуле." А совки , **** "дедывоевали" , празднуют.(с)
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Ви в курсі взагалі, скільки країн брало участь в антигітлерівській коаліції? Завалити ворога тілами не потребує ані мозку, ані геройства. На деяких участках фронту, де командував Жуков, пропорція страт була більш за 50 совєтських забитих на 1 німецького.
Мій дід дійшов з Червоною Армією до Ельби і про ту війну взагалі не міг говорити. Нічого не розказував, сідав і плакав. Суки совкові, як я вас всіх ненавижу.
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Мой покойный дедуля про войну тоже ничего не рассказывал . Единственный раз в жизни я услышал от него фразу , ещё в конце 80 ых , которая меня тогда удивила но я не придал ей значения - конец войны для советской армии был несмываемым позором . .
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кликуху "катафалк" дали ему фронтовики ...дальше изучайте за что и почему.
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Переламывали фашизму хребет всего лишь 48 стран и эсэсэрия только одна из них.
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Даже Индия сняла фильм о Второй Мировой. Оказывается Гитлер прекратил войну и покончил собой после того как прочитал письмо, отправленное ему Махатмой Ганди.
Пам'ятник Жукову відновили в Харкові - Цензор.НЕТ 5426
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rock-n-roll ? Прошу , Пардон , но гниду Кернеса Шеколадная мразь , приголубил, и оставил , как и Труханова , Вилкула Пам'ятник Жукову відновили в Харкові - Цензор.НЕТ 3093 За пять лет их не наказали за гос. измену Пам'ятник Жукову відновили в Харкові - Цензор.НЕТ 5460
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Верно, но у них "виборна посада". По сути, сложно что-то сделать, особенно если и суды и менты под этими кернисами...
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Харків'яни скажіть будь своє слово на захист пам'ятника того, хто визволяв Харків від гітлерівських загарбників та їх приспішників.
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Коли вже його визволять від совєтських загарбників та їх приспішників?
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Как харьковчанин могу сказать, пошел ты в жопу вместе с этим сыкуном жуковым, который только уничтожал украинцев. И будучи бездарным садистом его планы обычно терпели неудачу, как бы он не пытался врага завалить трупами своих солдат. А памятник этот в итоге похоронят как и мудаку ленину.
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руSSo-фашистская вата с приходом бригады ЗЮ ликует.
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Если в Броварах поставят памятник Наполеону, думаю никто возражать не будет.
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Что то мне подсказывает что не долго ему стоять.
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И кто ж это с Гепы снял все обвинения в бандитизме, сепаратизме и прочем? Что скажете, 25%-е "зебилы"?
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Харьков это сплошной совок с уродцами во главе
Там везде "деды ваевали", например возле автовокзала
и сплошные берды под ностальжи
по Московскому пр-ту, всё в совковых артистах и героях
ГДЕ КАРАСИ
вперед!!!
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Вот ничего в воюющей стране больше не нужно, только памятники убийцам восстанавливать???
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Где вятрович и кириленко с законом о декоммунизации. Или закон выписан так, что гепа может на него плевать?
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В'ятрович ось:
«Кернесу загрожує кримінальна відповідальність за повернення проспекту імені Жукова - В'ятрович»
А от де Презєдент?
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Гепа просто хочет показать свою власть. На Жукова ему по хер, как и на все остальное. Главное для него: властный кернес. Нацкорпус, думаю внось придет. Но жучиный камень будут охранать не только полисмены, но и бабки с дедками, что гепа пригонит, и титушня впридачу. Гепа хочет крови. И он, типа, авторитет в Харькове.
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гепа нікчемний покидьок і про це знає кожен, питання в іншому, а саме, в жителях Харкова. важко повірити, що більшість там совкові рашапоїди. а як на те дивляться ті харківяни, що на дух не переносять гнилий рузький мір? подивіться що в ці хвилини твориться під смердячим newsone!!! в центрі Києва розтікається криваве рашапоїдне гівно і всім це похер?!?!?!?!
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Шотам нацжоны? Денег на билеты до Харькова нет?
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Ну шо, зебилы. Если вы считает, что порох провалил свою работу по поводу трухановых, геп, медведчуков, добкиных и остального лайна, пришло время исправлять его ошибки и неудачи. Выходит на арену скоморох...Что ж, глянем. Будет любопытно оценить его способности в борьбе с этим непотребом.
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самый главные непотреб в Украине - это упоротые "патриоты", которые с криками "слава Украине" и "один за всех и все за одного" валяют памятники в воскресный день, когда рядом гуляют мамашки с детьми!
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Граничь Харьков с Росссией как Донецк и Луганск - даже не сомневайтесь была бы ХНР.
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Харьковская область граничит с Белгородской.
Там пытались установить "ХНР", но туда прибыл винницкий "Ягуар", вывел рыспубликанцев на улицу и положил их мордами в асфальт.
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Ну, я так понимаю, что 73% будут решать вопрос? Что-то я не видел ни одного из Зе команды в протестах против телемоста, никого из "зе" не возмутил запрета парада и возврашение раши в Пасе. Никого не было из Зе и при сносе "Жукова". Вы ж там решаете вроде?
Так где вы??? А бегают и протестуют люди из 25%, а 73% на жопе сидят и хвалебные посты Зе выкладывают.
Бегит, протестуйте, снимайте Гепу. Покажите нам, как надо дела-делать.
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Они устали от войны, тарифов и отсутствия Сватов. Не мешайте людям отдыхать - они 5 лет мучились. Пам'ятник Жукову відновили в Харкові - Цензор.НЕТ 7674
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ай, маладцы! красиво поводили по пятакам упоротым патриотам )))
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"щясс пазвоню баканову спрошу про этого черта ..."
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Після пороха вся бидлота повертається назад,це признак , що Зе така ж команда--більш совкова і головне більш буде злодійська і україноненависна.
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При Порошенко этот бюст там был, его недавно скинули.
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Діло в тому, що ці кернеси-труханови - містечкові князьки з великою підтримкою місцевого населення, а підчас війни роздмухувати пожежі в проблемних регіонах смерті подібно. Порох просто поставив цих князьків у стойло і вони сиділи нишком, а тепер розправили крила при ніякому Презеденті.
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Ну і як, скажіть Порошенко їх поставив в стійло? Порошенко спеціально нікого з путінської агентури не посадив і не притягнув до відповідальності (за п'ять років), щоб разом з ними нищити Україну.
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Президент не саджає, навіть навесні. Те, що обіцяв зюзік - локшини на хрящові вирости з обох сторін голови.
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Как любят говорить ватники: "Займитесь лучше делом. От памятника Жукову пенсии не вырастут. Памятники - не главное!"
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по всьому Харкову тече каналізація! От на*уя нам той жюков?
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Сором, ганьба та жаль що більшість наша підтримує медведчуків із трухановими аніж справжніх вболівальників за нашу Країну - Об'єднаних Патріотів під гаслом "Свободи".
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А где бюст зельцмана, благодаря которому восстановили памятник убийце и мародеру?
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что у Жукова было обнаружено на даче:
Шерстяных тканей, шелка, парчи, пан-бархата и других материалов - всего
свыше 4000 метров;
Мехов - собольих, обезьяньих, лисьих, котиковых, каракульчевых,
каракулевых - всего 323 шкуры;
Шевро высшего качества - 35 кож;
Дорогостоящих ковров и гобеленов больших размеров, вывезенных из
Потсдамского и других дворцов Германии - всего 44 штуки, часть которых
разложена и развешена по комнатам, а остальные лежат на складе.
Особенно обращает на себя внимание больших размеров ковер, разложенный в
одной из комнат дачи;
Ценных картин классической живописи больших размеров в художественных
рамках - всего 55 штук, размещенных по комнатам дачи и частично
хранящихся на складе;
Дорогостоящих сервизов столовой и чайной посуды (фарфор с художественной
отделкой, хрусталь) - 7 больших ящиков;
Серебряных гарнитуров столовых и чайных приборов - 2 ящика;
Аккордеонов с богатой художественной отделкой - 8 штук;
Уникальных охотничьих ружей фирмы Голанд-Голанд и других - всего 20
штук. Это имущество хранится в 51 сундуке и чемодане, а также лежит
навалом.
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Той хто сподівається на замирення із споконвічним ворогом України та її народом, марить, та як кажуть, блазні та дурні думкою багатіють ! Війна, то гібридна (холодна), то гаряча (справжня), триває вже понад 300 років, й буде тривати до повного розпаду московії на складові її частини, та остаточної перемоги добра над злом. Слава Україні !
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Жуков беззумнівне гівно та злочинець для України, всі спомини про цього ката радянських вояків мають бути знищені так, як він нищив людей... встеляючі трупом поля. Катюзі по заслузі!!!
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Осталось поставить памятники Сталину, Гитлеру, Пол-Поту и Бокассе.
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...а може б прєЗЄдент мотанувся в Харків і так як вчора "воював" в Борисполі, сьогодні вигнав кьорнєса за порушення Закону України, за кримінальні справи проти цього ушльопка. Але цього не буде він ж з кагалу і в Бєні на повідку.
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Фарисей Кернес відновив памятник ката українців, геть з України врогів нації !!!
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Не в тему, НО.
Почему не пишут, что вчера, 10 июля в Москве глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и нардеп Юрий Бойко встретились с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым?
Или это к выборам не относится?
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Какая разница - Жуков, Пуков или Хренников.
ВСЯ эта хрень про дедываевали - пропаганда русского мира и НИЧЕГО БОЛЕЕ.
Снести нахрен, а к вопросу истории вернуться через сто лет.
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Памятник мяснику , який знищив українців більше нацистів. Саме тому Кернес і відновив йому памятник. Внуки Кагановича повністю захопили владу в Україні. Ще зараз "пересічні" подарують Зеленським -Кернесам і законодавчу владу і тоді "можем повторить 32-33 года".
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Я думаю. хтось повинен повернутись. протерти оптіку та встановити правильний приціл! Як встановлювати то встановлювати все!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниПам'ятник Жукову відновили в Харкові. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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