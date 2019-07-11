 Пам'ятник Жукову відновили в Харкові. ФОТОрепортаж

Про це вранці 11 липня повідомив міський голова Геннадій Кернес, передає Цензор.НЕТ.
Нагадаємо, в Харкові протестувальники знесли пам'ятник маршала СРСР Георгія Жукова, який стояв неподалік від Палацу спорту, де мав відбутися з'їзд партії "Довіряй справам" (партія керівників Харкова Геннадія Кернеса і Одеси Геннадія Труханова).
Зі свого боку, Кернес заявив, що відновить пам'ятник, а поліція відкрила провадження за фактом знесення бюста.
Президент Володимир Зеленський закликав владу Харкова обговорити з громадськістю ситуацію з пам'ятником Жукову.
"Единственный кто смог ее разгромить это был Жуков." - Вы еще военачальников знаете?
Забавно как человек "Я не сильно интересовался личностью Жукова ", но точно уверен "Единственный кто смог ее разгромить это был Жуков".
Командующий 43-й армией Западного фронта генерал Константин Голубев был вынужден обратиться к Сталину с жалобой на Жукова: «На второй день по приезде меня обещали расстрелять, на третий день отдать под суд, на четвертый день грозили расстрелять перед строем армии. В такой обстановке работать было невозможно». В этой связи может быть уместно мнение, что под Москвой победили не столько благодаря, сколько вопреки Жукову.»
https://news.rambler.ru/other/39674451/?utm_content=rnews&utm_medium=read_more&utm_source=copylink
1) «По официальной версии безвозвратные военные потери ВС СССР составляют 11 444 100 человек,
2) потери гражданского населения в зоне оккупации : 7 420 400 человек (а вот тут і партізани, і жуковскіє «черниє піджакі» в Украінє, і многоє єщє...),
Дальше пошли хітриє числа:
3) умерло на принудительных работах в Германии - 2 164 300 человек, погибло от голода и болезней и отсутствия медицинской помощи - 4 100 000 человек (ЛЄНІНГРАД и все в одну кучу. А расстрельі дезертиров и т.д. поприговорам СМЕРШ? Там до МИЛЛИОНА...)
Так что по оф. версии, ПОГИБЛИ
: 11 444 100 человек, ВС
- 7 420 400 человек, «гражданских».
А зная «правдивость» азєопов....
Мій дід дійшов з Червоною Армією до Ельби і про ту війну взагалі не міг говорити. Нічого не розказував, сідав і плакав. Суки совкові, як я вас всіх ненавижу.
Там везде "деды ваевали", например возле автовокзала
и сплошные берды под ностальжи
по Московскому пр-ту, всё в совковых артистах и героях
ГДЕ КАРАСИ
вперед!!!
«Кернесу загрожує кримінальна відповідальність за повернення проспекту імені Жукова - В'ятрович»
А от де Презєдент?
Там пытались установить "ХНР", но туда прибыл винницкий "Ягуар", вывел рыспубликанцев на улицу и положил их мордами в асфальт.
Так где вы??? А бегают и протестуют люди из 25%, а 73% на жопе сидят и хвалебные посты Зе выкладывают.
Бегит, протестуйте, снимайте Гепу. Покажите нам, как надо дела-делать.
Шерстяных тканей, шелка, парчи, пан-бархата и других материалов - всего
свыше 4000 метров;
Мехов - собольих, обезьяньих, лисьих, котиковых, каракульчевых,
каракулевых - всего 323 шкуры;
Шевро высшего качества - 35 кож;
Дорогостоящих ковров и гобеленов больших размеров, вывезенных из
Потсдамского и других дворцов Германии - всего 44 штуки, часть которых
разложена и развешена по комнатам, а остальные лежат на складе.
Особенно обращает на себя внимание больших размеров ковер, разложенный в
одной из комнат дачи;
Ценных картин классической живописи больших размеров в художественных
рамках - всего 55 штук, размещенных по комнатам дачи и частично
хранящихся на складе;
Дорогостоящих сервизов столовой и чайной посуды (фарфор с художественной
отделкой, хрусталь) - 7 больших ящиков;
Серебряных гарнитуров столовых и чайных приборов - 2 ящика;
Аккордеонов с богатой художественной отделкой - 8 штук;
Уникальных охотничьих ружей фирмы Голанд-Голанд и других - всего 20
штук. Это имущество хранится в 51 сундуке и чемодане, а также лежит
навалом.
Почему не пишут, что вчера, 10 июля в Москве глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук и нардеп Юрий Бойко встретились с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым?
Или это к выборам не относится?
ВСЯ эта хрень про дедываевали - пропаганда русского мира и НИЧЕГО БОЛЕЕ.
Снести нахрен, а к вопросу истории вернуться через сто лет.