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Все про:Австрія (190) Фірташ (173)

 У МЗС Австрії обмірковують доцільність екстрадиції Фірташа в США

Доля українського олігарха Дмитра Фірташа, якого правоохоронці у США звинувачують у корупції, перебуває в руках австрійського уряду. Після того, як захистом Фірташа були вичерпані всі юридичні важелі, аби через суд завадити екстрадиції до Сполучених Штатів, остаточне рішення має ухвалити міністр юстиції Австрії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, як повідомили в Міністерстві юстиції, питання видачі українського бізнесмена нині перебуває на розгляді зовнішньополітичного відомства країни, яке сформулює мін'юсту свою офіційну позицію. Відповідно до австрійського законодавства, міністр юстиції має ухвалювати рішення "з урахуванням інтересів та міжнародних зобов'язань Республіки Австрія". Саме з цієї точки зору питання екстрадиції має оцінити МЗС.

У міністерстві закордонних справ Австрії не відповіли на запит DW про часові межі розгляду питання і про те, чи проводяться з цього приводу консультації з Вашингтоном. Американські адвокати Дмитра Фірташа раніше заявляли, що в разі програшу в австрійських судах вони очікують екстрадиції свого підзахисного до США вже на початку липня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фірташу в США світить понад 80 років в'язниці з конфіскацією, - американський юрист

Нагадаємо, Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів.

Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Дмитру Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136889
 
 
 Топ коментарі
 
думаю, идёт согласование цены вопроса (МИДа с самими фигурантом). Европа - известная шалава по этой части...
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Австрия -протекторат Орды!.Кремлёвский Моська не отдаёт Фирташа США,
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Схоже, що Фірташ знає дещо цікаве про любов австрійських політиків до кацапських грошей.
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І не тільки австрійських, а європейських. Якщо видати Фірташа і він почне говорити, то у політичних колах Європи станеться 12-бальний землетрус. Тому, власне, ніколи не вірила у те, що Австрія таки видасть Фірташа.
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Видасть, шановна пані Аліна. Коли у Австрії прийдуть до влади опоненти нинішньої верхівки, які не забруднені кацапським грошима. Логіка підказує, що маятник політичних коливань пішов у іншу від праворадикальних уподобань сторону.
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вряд ли отдадут. щас FPÖ за него должна жопу рвать начать. думаю, что если ***** в нулевые в них вливал потоками бабло, то и фирташ в стороне не оставался. не считая вливание в остальных коалиционных партейцев. пришло время фрайхайтлихов этот должок своим платежом красить.
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Австрия -протекторат Орды!.Кремлёвский Моська не отдаёт Фирташа США,
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как раз я об этом и хотел сказать,наверное сам хулио подключился к решению вопроса,не зря он на свадьбу к этой уродине шнобастой с МИДа летал
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думаю, идёт согласование цены вопроса (МИДа с самими фигурантом). Европа - известная шалава по этой части...
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надо писать "окончательное решение должен принять честный и неподкупный министр юстиции Австрии".
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Шо там думать, он уже должен плыть посреди Атлантического океана в трюме какого-то контейнеровоза.
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скільки дімон.ф і ***** грошей дадуть австріякам?! може хто в курсі? ПОДІЛІТЬСЯ)) ! В МИД Австрии обдумывают целесообразность экстрадиции Фирташа в США - Цензор.НЕТ 616
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думаю никогда,только физическое устранение поможет
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Они обдумывают, национальный интерес, это такая штука, может например зависеть от цены на российский газ или еще что-нибудь. Если бы не было национального интереса, это не тянулось бы уже 5 лет.
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Димон знатный кошелек Кремлевской мафии...
В США ему светит пожизненное...как только он пересечет границу штатов...он сразу начнет говорить)))
Много и по делу...
Боюсь живым его с Австрии не отпустят...
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Майже впевнений, що або вже розглядають, або щє чекають пропозицій від *****.
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Сратса со Штатами ооочень дорогое удовольствие...
И австрияки это понимают...
Получить сейчас пятачек...и потерять в перспективе рублик)))
Проще усыпить Фирташа и отдать Штатам)))
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Ну, до цього їм ніщо не заважало тримати фірташа в себе. Звісно, що там не п'ятачок - ця курка може знести золоте яйце. Питання - в чий картуз...
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Вот пример реалполитик европейских союзников - Фирташ никаким боком не гражданин Австрии, но платит хорошие залоги...
Потаскухи бл****.
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Торгуються з Фірташем - на 99% не видадуть тому що вся Австрія не погано живе за рахунок таких покидьків як цей смоктун *****!!!
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у нас такі діла даже проступком нє щітаюця
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фирташу нада решать вопрос через кремль, австрия и путин в засос лижутся, балы, свадьбы, вальсы, так шо думаю шо все для фирташа пройдет четко.
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кацапы очень заинтересованы , чтоб не выдали сша, так как это покажет другим украинским олигархам, что воруйте, никто вас не выдаст. А коррупция в Украине очень выгодна кацапстану
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Как говорила Фаина Раневская - деньги закончатся, а позор останется!
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Корову свою не отдам никому,такая корова нужна самому.
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Видно у бригади адвокатів та міністра юстиції великі сім'ї- годувати траба! А тут така можливість-тільки дурень упустить!
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Если отдаст все активы - разрешат остаться, на пособие по безработице.
Иначе - выпнут в Штаты, и заберут активы по суду. У МЗС Австрії обмірковують доцільність екстрадиції Фірташа в США - Цензор.НЕТ 7409
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По этой твари украинская тюрьма, тоже, рыдает. По его подельникам, правда, тоже. Но у них пока все здесь ясно: телевизоры работают, выборы выбирают, бабло само в руки плывет - и конца этому не видно, судя по выборам клоунов.
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Это кто обдумывает? Тот,у которого,какое-то ху.ло,было на свадьбе?
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ МЗС Австрії обмірковують доцільність екстрадиції Фірташа в США
 
 
 
 
 
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