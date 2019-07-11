 У МЗС Австрії обмірковують доцільність екстрадиції Фірташа в США

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW, як повідомили в Міністерстві юстиції, питання видачі українського бізнесмена нині перебуває на розгляді зовнішньополітичного відомства країни, яке сформулює мін'юсту свою офіційну позицію. Відповідно до австрійського законодавства, міністр юстиції має ухвалювати рішення "з урахуванням інтересів та міжнародних зобов'язань Республіки Австрія". Саме з цієї точки зору питання екстрадиції має оцінити МЗС.

У міністерстві закордонних справ Австрії не відповіли на запит DW про часові межі розгляду питання і про те, чи проводяться з цього приводу консультації з Вашингтоном. Американські адвокати Дмитра Фірташа раніше заявляли, що в разі програшу в австрійських судах вони очікують екстрадиції свого підзахисного до США вже на початку липня.

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Нагадаємо, Фірташ перебуває у Відні з весни 2014 року, відколи його було заарештовано за запитом США. У Сполучених Штатах бізнесмена звинувачують у намірах отримати дозволи на видобуток титанової руди в Індії за допомогою хабарів.

Планувалося, як випливає з матеріалів кримінального провадження, що підприємство олігарха постачатиме титан до США. У разі визнання винним Дмитру Фірташу загрожують десятки років ув'язнення і конфіскація майна.