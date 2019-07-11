 Унаслідок короткого замикання на шахті "ДТЕК Павлоградвугілля" сталася пожежа: травмовано 6 гірників, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.
"10 липня об 11 год. 11 хв. у с. Мар’їна Роща Петропавлівського району на шахті ім. М.І. Сташкова ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" у результаті короткого замикання силового кабелю сталося займання дерев’яних елементів кріплення 536 північного бортового штреку на горизонті 350 м, унаслідок чого 6 гірників з легкими травмами госпіталізовані до лікарні. На момент пожежі в шахті перебувало 329 гірників, з них 28 на аварійній ділянці. Всіх піднято на поверхню", - йдеться в повідомленні.
Станом на 7 ранку 11 липня силами воєнізованих гірничорятувальних загонів Міненерговугілля здійснюється гасіння пожежі, контроль рудникової атмосфери та роботи зі зведення вибухостійких перемичок з метою ізолювання аварійної ділянки.
Доигрались с ПБ. Уже 2 шахты в Павлоградугле горит из 10, а в Павлограде добывают до 70% всего угля для тепловой генерации электроэнергии. Причом проблемы взрывов метана и пожаров идентичные и регулярные, но их в ДТЭКе никто не хочет решать. Все сваливается на местных ИТР, а белые воротнички не при чём, хотя главная причина именно в этих белых воротничках. Ставят планы по добыче, не соответствующие уровню вложений, назначают директоров-********, которым пофиг ПБ и мнение технических специалистов предприятий, им главное выполнить план любой ценой. Ессно недофинансируется и службы вентиляции и ТБ, технические мероприятия по ТБ, оборудование.
На защитах программ развития в ДТЭКе в последний раз урезали финансирование вдвое. На возражения, что мол не сможем поддерживать уровень добычи, отвечают: "найдём других, которые смогут". Разговор короткий.
Давай уголь, авось пронесе