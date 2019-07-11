 Унаслідок короткого замикання на шахті "ДТЕК Павлоградвугілля" сталася пожежа: травмовано 6 гірників, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"10 липня об 11 год. 11 хв. у с. Мар’їна Роща Петропавлівського району на шахті ім. М.І. Сташкова ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" у результаті короткого замикання силового кабелю сталося займання дерев’яних елементів кріплення 536 північного бортового штреку на горизонті 350 м, унаслідок чого 6 гірників з легкими травмами госпіталізовані до лікарні. На момент пожежі в шахті перебувало 329 гірників, з них 28 на аварійній ділянці. Всіх піднято на поверхню", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Унаслідок аварії на шахті "Торецьквугілля" на Донеччині загинув один шахтар, - ДСНС

Станом на 7 ранку 11 липня силами воєнізованих гірничорятувальних загонів Міненерговугілля здійснюється гасіння пожежі, контроль рудникової атмосфери та роботи зі зведення вибухостійких перемичок з метою ізолювання аварійної ділянки.