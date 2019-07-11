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 Унаслідок короткого замикання на шахті "ДТЕК Павлоградвугілля" сталася пожежа: травмовано 6 гірників, - ДСНС

На Дніпропетровщині в с. Мар'їна Роща Петропавлівського району на шахті ім. М.І. Сташкова ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" спалахнула пожежа, внаслідок чого шістьох гірників з легкими травмами госпіталізовано до лікарні.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"10 липня об 11 год. 11 хв. у с. Мар’їна Роща Петропавлівського району на шахті ім. М.І. Сташкова ПрАТ "ДТЕК Павлоградвугілля" у результаті короткого замикання силового кабелю сталося займання дерев’яних елементів кріплення 536 північного бортового штреку на горизонті 350 м, унаслідок чого 6 гірників з легкими травмами госпіталізовані до лікарні. На момент пожежі в шахті перебувало 329 гірників, з них 28 на аварійній ділянці. Всіх піднято на поверхню", - йдеться в повідомленні.

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Станом на 7 ранку 11 липня силами воєнізованих гірничорятувальних загонів Міненерговугілля здійснюється гасіння пожежі, контроль рудникової атмосфери та роботи зі зведення вибухостійких перемичок з метою ізолювання аварійної ділянки.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136887
 
 
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Не пожар, а взрыв местного скопления метана с последующим пожаром. Как же не любят в ДТЭКе разглашения несчастных случаев и аварий!😡 Даже наказание за допущенные н/с зависит от уровня разглашения в СМИ.
Доигрались с ПБ. Уже 2 шахты в Павлоградугле горит из 10, а в Павлограде добывают до 70% всего угля для тепловой генерации электроэнергии. Причом проблемы взрывов метана и пожаров идентичные и регулярные, но их в ДТЭКе никто не хочет решать. Все сваливается на местных ИТР, а белые воротнички не при чём, хотя главная причина именно в этих белых воротничках. Ставят планы по добыче, не соответствующие уровню вложений, назначают директоров-********, которым пофиг ПБ и мнение технических специалистов предприятий, им главное выполнить план любой ценой. Ессно недофинансируется и службы вентиляции и ТБ, технические мероприятия по ТБ, оборудование.
На защитах программ развития в ДТЭКе в последний раз урезали финансирование вдвое. На возражения, что мол не сможем поддерживать уровень добычи, отвечают: "найдём других, которые смогут". Разговор короткий.
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Та на шахтах так завжди і булу, у всі часи!

Давай уголь, авось пронесе
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В ДТЭКе это стало ярко выражено где-то после 2014 года, когда стали жутко урезать финансирование по всем направлениям. Сама же компания позиционирует себя как "европейская", и Охрана труда для них на первом месте. Напоминает коммунистические лживые лозунги.
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