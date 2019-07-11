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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 За кордоном
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Все про:Обама (355) Путін (9897) Росія (18653) США (5167) Гербст (57)

 Це не піддається аналізу і не має сенсу, - експосол Гербст відреагував на слова Путіна про домовленості з Обамою

Президент Росії Володимир Путін необґрунтовано звинуватив колишнього главу США Барака Обаму в порушенні таємних домовленостей щодо України.

Як інформує Цензор.НЕТ, таку оцінку висловив у коментарі Укрінформу експосол США в Києві, нині директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст.

Висловлювання Путіна про нібито "невиконані домовленості" з боку президента Обами щодо України в 2014 році не піддається аналізу, бо жодна конкретика так і не була названа. Водночас, така риторика Кремля не має сенсу, оскільки Росія тоді вчинила пряму агресію, а США почали карати її санкціями й підтримувати Україну.

"Це важко коментувати, оскільки Путін не каже, що обіцяв Обама", - зазначив колишній дипломат на прохання оцінити, як сприймати тези російського президента про начебто "домовленості" з Обамою, і чому раптом Путін почав говорити про це саме зараз.

Водночас Гербст звернув увагу, що на початку 2014 року Сполучені Штати попереджали Москву про наслідки за її агресію, але оскільки це не подіяло, почали запроваджувати тиск на Росію.

"Що ми знаємо точно, це те, що Росія захопила й "анексувала" Крим та розв'язала незадекларовану війну на Донбасі. Обама неодноразово пропонував Путіну відійти від цієї агресивної політики, а потім вжив заходів у відповідь на цю агресією – санкціями, усуненням Росії з "Великої вісімки", а також військовою підтримкою України", - підкреслив експерт.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путін розповів про секретні домовленості з Обамою під час Майдану і заявив, що Обама свою частину домовленостей не виконав

Водночас він наголосив, що підтримка України зброєю могла б бути й більшою.

Як повідомлялося, американський режисер Олівер Стоун взяв чергове інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна до своєї нової стрічки "В боротьбі за Україну".

Російський президент у цьому інтерв'ю сказав, що в 2014 році мав телефонну розмову з Бараком Обамою, коли відбувалися події, що призвели до анексії Криму і російської агресії на Донбасі. "Можу сказати, що наші домовленості, досягнуті в цій телефонній розмові, з американського боку не були виконані… Я би цим обмежився, не став би вдаватися в деталі", - заявив Путін.

Цю ситуацію також прокоментував колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Він назвав "неправдою" слова російського лідера та підкреслив, що докладно розкрив цю тему в окремій книзі на 500 сторінок із тисячами посилань.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136883
 
   
 Топ коментарі
 
верить словам хуйла - себя не уважать. да даже просто слушать хуйла - не уважать себя.
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игнорировать большую часть высеров надо...а не реагировать что там плешивая проститутка ляпнула
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обычный руцкий вброс. осталось включить вентилятор.
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Да все вы ам под дудку Путина пляшите, а потом оправдываетесь.
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игнорировать большую часть высеров надо...а не реагировать что там плешивая проститутка ляпнула
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Высеры Ху.ла надо размазывать по его же морде.
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игнорировать нельзя, в россии поверять всему что писта моржовая скажет
но опровергать надо, для людей
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Ну так стыдно наверна ему было признаться на всю страну что обама пообещал больше не сцять в расейских подъездах, но обещания так и не выполнил... Це не піддається аналізу і не має сенсу, - експосол Гербст відреагував на слова Путіна про домовленості з Обамою - Цензор.НЕТ 4686
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Сообщение ВК tZE от 11.07.2019 г. Гранитное.
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/tze-11072019.html
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Дійсно, інфо низького рівня довіри. Проте і мене здивувало, чому ударили по кразу, а не по явним авто чиновників. До того ж, у нинішнього голови ДонОДА вся родина під окупацією, і їм ніхто не погрожує. Я вже неодноразово писав, що ця людина є колаборантом.
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Вполне логичное назначение. Завалит работу - коллаборант, вытянет - свой человек. Там надо ставить того, кого воспримут местные, иначе толку не будет.
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Вся його сім'я під окупацією. Як вважаєте, чи будуть у окупантів важелі тиску на новопризначеного?
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Низького рівня довіри в інформації визначено лише прізвище командира группи.
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Либо это было предупреждение и устрашение, либо что-то не получилось, либо стреляли не профессионалы. Засекли колону с беспилотника и шарахнули. Безусловно проанализировать ситуацию нужно обязательно. Но пока выводы делать рано.
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Існування ***** та його недореспубліки взагалі не має сенсу. Це як існування онкології. Десь якась дефективна клітина почала стрімко розмножуватись, заражаючи все навколо себе. З онкологією не домовляються, її труять хімією та вирізають. Вирізають із запасом, захоплюючи і частину здорового тіла...
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О смысл тут определенно есть!
Слова Путина предназначены для его внутренней аудитории - он намекает, что Обама во время майдана пообещал не вмешиваться, но вместо это конечно коварная Омерика конечно решила поддержать "террористов" и скинуть самую "законную и легитимную" власть в Украине........Ну и Тогда Расеее пришлось тоже вмешаться и "спасать" Крым.... Вот как то так!

Ну а если Путин скажет что такая "договоренность" была, то разумеется последует ответ Госдепа и самого Обамы, что это ложь!
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верить словам ***** - себя не уважать. да даже просто слушать ***** - не уважать себя.
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цель ордынцев попытаться стравить или хотя бы посеять недоверие-вранье называемое спецоперация основа всего существования рф тем более ранее это проходило
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обычный руцкий вброс. осталось включить вентилятор.
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А вентиляторов тут на Цензоре с избытком.
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Верить моржовому ***** с женской дыркой последнее дело.
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ПРЕЗИДЕНТ НАРОССИИ ПРОСТО ДЕШОВАЯ БАЛАБОЛКА, *****, КОРОЧЕ
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ни о чем, в чем смысл с каждым его словом носиться - путин сказал, то, потм это...если бы игнорировали, путина былобы на много меньше
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Об этом намного раньше сказал Немцов-он **нулся
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Путин никогда ничего не говорит просто так. Возможно Обаме есть что скрывать.
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Та поддакнул, что то этот мироносец на предложения ХЛА
И Европа была в возбуждении
Оно и пошло граждан для Раши добывать.

Проблема украинцев это заниженная собивартисть
Они не понимают, что владеют кащеевой иглой в яйце

Без Украины Раша очень скоро станет мусульманской
Но в Раше сидят жлобы
И поэтому Раша станет мусульманской
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)(уйло , конечно можно игнорировать , если бы не мелкие пакости , как Крым, Лугандон, Сирия Це не піддається аналізу і не має сенсу, - експосол Гербст відреагував на слова Путіна про домовленості з Обамою - Цензор.НЕТ 7902 Уж очень большие жертвы Це не піддається аналізу і не має сенсу, - експосол Гербст відреагував на слова Путіна про домовленості з Обамою - Цензор.НЕТ 7902
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"Можу сказати, що наші домовленості, досягнуті в цій телефонній розмові, з американського боку не були виконані… Я би цим обмежився, не став би вдаватися в деталі", - заявив *****. Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3136883

Ось і стиль спілкування *****. Ляпнути щось, не розкрити деталей, бо їх і не було. Так можна кого завгодно звинуватити у чому завгодно.
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Могу сказать, что наши договоренности, достигнутые в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были выполнены...Кремлёвскому Фюреру нужно ещё подрасти,чтобы с ним могли по телеХфону договариваться ,я представляю как Обама ковыряется пинцетом в носу и разговаривает с кремлёвским Фюрером,который сидит в своём кабинете в окружении Шайбу, директора ФСБ ,солдат ,матросов и командира Зелёных человечков ,шпана кремлёвская услышала от американского Президента, что если быстро и без последствий то ...ну ,а потом все помнят как якуты и мордовцы переплыли Керченский пролив и стали всем кричать что это наша русская земля. А сейчас Хутин украинцам объясняет что украинцы и россияне один советский народ и самое интересное ,что некоторые граждане на юго востоке Украины слышат его Це не піддається аналізу і не має сенсу, - експосол Гербст відреагував на слова Путіна про домовленості з Обамою - Цензор.НЕТ 5043 Источник: https://censor.net.ua/n3136883
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Украинская оппозиция (кремлёвские пастухи),сейчас своим баранам обещают многое это сытное пастбище , умеренная стрижка,в каждом городе Диснейленд, Аквапарк ,чистая вода и воздух,если в Раду пройдут представители «Оппозиционного блока» из Мариуполя, в колониях Московии столько много чистого воздуха и воды,могли бы туда своих баранов забрать и не расшатывать независимую Украину.
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Моська плешивый действует по принципу разделяй и властвуй .Этот выперд -специальный бальзам для ушей Трампа.Дополнительная ложь ,чтобы подлизаться к Трампу.Всё.
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Этот вброс куйла сделан чтобы настроить украинцев против самого мощного своего помощника и спонсора. Информ-война, малята.
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Хотите реальную историю про Аэрофлот Рашн Эрлайнз и его новые безбагажные тарифы?

Выжил один мужик в катастрофе Сухого Суперджета Аэрофлота, который в Мурманск не долетел, а сгорел Шереметьеве.

Понимаете, выжил мужик в катастрофе! Не сгорел! Везуха!

Мужик из Мурманска. После катастрофы Аэрофлот отправил чемодан его жены в Мурманск, а чемодан мужика не отправил: бирка в пожаре обгорела, пришлось багаж в следственном комитете опознавать. А тут случайно прилетел мужик в Москву по своим делам снова.

Прилетел в Москву, а Шереметьево затопило. Чуть не опоздал на встречу со следователем. Всё стоит. Но багаж в СКР забрал. Пока из терминала Е в терминал Б ехал, воды по колено, приплыл за 50 минут до вылета!

Приходит к стойке - а у него новый безбагажный тариф Аэрофлота - за перевозку чемодана, который Аэрофлот в прошлый раз не довёз ему до Мурманска, ибо самолёт разбился, требуют заплатить 2500 руб. Типа, та перевозка уже завершена успешно, самолёт сгорел.

Прибор приёма платежей сломался, только наличкой. Кто-то добрый дал ему денег из очереди просто так, 2500 руб (он уже их тому переслал), очередь вошла в положение, пропустили. Успел чудом сдать багаж, который не сгорел в том самолёте и который пришлось опознавать!

Прилетел мужик в Мурманск. Всё хорошо, на этот раз долетел удачно. И тут - сюрприз: АЭРОФЛОТ ПОТЕРЯЛ ЭТОТ БАГАЖ! Не доставил его в Мурманск, как и чемоданы ещё 12 других пассажиров!!!!!
Renato Safarelli
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Хербст дипломатическим языком сказал какое оно е@анутое ***** моржовое
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Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один. (с)
видео -- Ветряки Путин
https://polka.d3.ru/vetriaki-putina-1814466/?sorting=rating
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уточните "договорённости ...це було б цікаво послухати всьому Світу особливо тим хто може але ще не створив ядерну зброю ...
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Після висловлювань Вовки Путіна про вітряки-черв'яки і землю, що постійно трясеться... усі інші висловлювання можна віднести до його словесної фантасмагорії і прогресуючого маразму...
Вже всі давно помітили в Расєі, що "царь в них не справжній (не настоящій)"... то одного клона підсунуть, то іншого... Вовка Путін №1.. то Вовка Путін №3, і не завжди впопад по інтелекту... тому й перли він, тобто Вовка Путін, видає останнім часом... що явно не відповідають його попередньому інтелекту... якого може й не було раніше...
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономЦе не піддається аналізу і не має сенсу, - експосол Гербст відреагував на слова Путіна про домовленості з Обамою
 
 
 
 
 
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