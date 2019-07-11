 Це не піддається аналізу і не має сенсу, - експосол Гербст відреагував на слова Путіна про домовленості з Обамою

Як інформує Цензор.НЕТ, таку оцінку висловив у коментарі Укрінформу експосол США в Києві, нині директор Євразійського центру "Атлантичної ради" Джон Гербст.
Висловлювання Путіна про нібито "невиконані домовленості" з боку президента Обами щодо України в 2014 році не піддається аналізу, бо жодна конкретика так і не була названа. Водночас, така риторика Кремля не має сенсу, оскільки Росія тоді вчинила пряму агресію, а США почали карати її санкціями й підтримувати Україну.
"Це важко коментувати, оскільки Путін не каже, що обіцяв Обама", - зазначив колишній дипломат на прохання оцінити, як сприймати тези російського президента про начебто "домовленості" з Обамою, і чому раптом Путін почав говорити про це саме зараз.
Водночас Гербст звернув увагу, що на початку 2014 року Сполучені Штати попереджали Москву про наслідки за її агресію, але оскільки це не подіяло, почали запроваджувати тиск на Росію.
"Що ми знаємо точно, це те, що Росія захопила й "анексувала" Крим та розв'язала незадекларовану війну на Донбасі. Обама неодноразово пропонував Путіну відійти від цієї агресивної політики, а потім вжив заходів у відповідь на цю агресією – санкціями, усуненням Росії з "Великої вісімки", а також військовою підтримкою України", - підкреслив експерт.
Водночас він наголосив, що підтримка України зброєю могла б бути й більшою.
Як повідомлялося, американський режисер Олівер Стоун взяв чергове інтерв'ю у президента РФ Володимира Путіна до своєї нової стрічки "В боротьбі за Україну".
Російський президент у цьому інтерв'ю сказав, що в 2014 році мав телефонну розмову з Бараком Обамою, коли відбувалися події, що призвели до анексії Криму і російської агресії на Донбасі. "Можу сказати, що наші домовленості, досягнуті в цій телефонній розмові, з американського боку не були виконані… Я би цим обмежився, не став би вдаватися в деталі", - заявив Путін.
Цю ситуацію також прокоментував колишній посол США в Росії Майкл Макфол.
Він назвав "неправдою" слова російського лідера та підкреслив, що докладно розкрив цю тему в окремій книзі на 500 сторінок із тисячами посилань.
но опровергать надо, для людей
https://timeze2019.blogspot.com/2019/07/tze-11072019.html
Слова Путина предназначены для его внутренней аудитории - он намекает, что Обама во время майдана пообещал не вмешиваться, но вместо это конечно коварная Омерика конечно решила поддержать "террористов" и скинуть самую "законную и легитимную" власть в Украине........Ну и Тогда Расеее пришлось тоже вмешаться и "спасать" Крым.... Вот как то так!
Ну а если Путин скажет что такая "договоренность" была, то разумеется последует ответ Госдепа и самого Обамы, что это ложь!
И Европа была в возбуждении
Оно и пошло граждан для Раши добывать.
Проблема украинцев это заниженная собивартисть
Они не понимают, что владеют кащеевой иглой в яйце
Без Украины Раша очень скоро станет мусульманской
Но в Раше сидят жлобы
И поэтому Раша станет мусульманской
Ось і стиль спілкування *****. Ляпнути щось, не розкрити деталей, бо їх і не було. Так можна кого завгодно звинуватити у чому завгодно.
Выжил один мужик в катастрофе Сухого Суперджета Аэрофлота, который в Мурманск не долетел, а сгорел Шереметьеве.
Понимаете, выжил мужик в катастрофе! Не сгорел! Везуха!
Мужик из Мурманска. После катастрофы Аэрофлот отправил чемодан его жены в Мурманск, а чемодан мужика не отправил: бирка в пожаре обгорела, пришлось багаж в следственном комитете опознавать. А тут случайно прилетел мужик в Москву по своим делам снова.
Прилетел в Москву, а Шереметьево затопило. Чуть не опоздал на встречу со следователем. Всё стоит. Но багаж в СКР забрал. Пока из терминала Е в терминал Б ехал, воды по колено, приплыл за 50 минут до вылета!
Приходит к стойке - а у него новый безбагажный тариф Аэрофлота - за перевозку чемодана, который Аэрофлот в прошлый раз не довёз ему до Мурманска, ибо самолёт разбился, требуют заплатить 2500 руб. Типа, та перевозка уже завершена успешно, самолёт сгорел.
Прибор приёма платежей сломался, только наличкой. Кто-то добрый дал ему денег из очереди просто так, 2500 руб (он уже их тому переслал), очередь вошла в положение, пропустили. Успел чудом сдать багаж, который не сгорел в том самолёте и который пришлось опознавать!
Прилетел мужик в Мурманск. Всё хорошо, на этот раз долетел удачно. И тут - сюрприз: АЭРОФЛОТ ПОТЕРЯЛ ЭТОТ БАГАЖ! Не доставил его в Мурманск, как и чемоданы ещё 12 других пассажиров!!!!!
Renato Safarelli
видео -- Ветряки Путин
https://polka.d3.ru/vetriaki-putina-1814466/?sorting=rating
Вже всі давно помітили в Расєі, що "царь в них не справжній (не настоящій)"... то одного клона підсунуть, то іншого... Вовка Путін №1.. то Вовка Путін №3, і не завжди впопад по інтелекту... тому й перли він, тобто Вовка Путін, видає останнім часом... що явно не відповідають його попередньому інтелекту... якого може й не було раніше...