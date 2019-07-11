 У США вважають, що протидія російській пропаганді може стати головною битвою століття

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Як свідки на засіданні виступили виконавчий директор Агентства США з глобальних медіа Джон Ленсінг, спецпосланець і координатор Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту Леа Габріель, науковий співробітник Центру Вільсона Ніна Янкович, координатор Держдепартаменту з питань допомоги Європі, Євразії та Центральній Азії Джим Куликовський та представник Центру з вивчення США і Європи інституту Брукінгса Аліна Полякова.

"Кремлівська машина пропаганди та дезінформації працює на нових платформах і продовжує рости як у РФ, так і на міжнародному рівні, - зазначив Ленсінг. - Росія намагається знищити саму ідею об'єктивних фактів, які перевіряються, намагаючись вплинути на думки про США та їхніх союзників. Не буде перебільшенням сказати, що ця нова форма боротьби на інформаційному полі битви може бути головною битвою XXI століття".

За його словами, США та демократичним союзникам доводиться вести боротьбу з "рішуче налаштованим і ресурсозабезпеченим противником".

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"Росія прагне послабити ті країни, які вважає своїми противниками, обрушуючи на цільову аудиторію потоки брехні і намагаючись підірвати віру громадськості в сумлінне державне управління, незалежні засоби масової інформації та демократію", - заявила Леа Габріель.

Вона розповіла про те, які заходи вживає Центр глобальної взаємодії для боротьби з російською кампанією впливу: залучення технологій для своєчасного виявлення іноземних кампаній з дезінформації; аналіз іноземної аудиторії, найбільш схильної до дезінформації; розвиток партнерських відносин із ключовими фігурами на місцевому рівні з метою розробки контенту для найбільш важливої аудиторії; нарощування технічних навичок організацій громадянського суспільства, неурядових організацій та журналістів з метою залучення уваги до поширення дезінформації.

Відповідаючи на запитання Ніти Лоуї про те, наскільки ефективною є робота системи іномовлення, Ленсінг наголосив на значенні соціальних медіа та необхідності їхнього розвитку.

Джим Куликовський зупинився на необхідності та значенні підвищення кваліфікації співробітників мас-медіа в умовах протистояння російській дезінформації. Крім того, він підкреслив значення координації дій різних підрозділів зовнішньополітичного відомства США та інших структур у вирішенні цього завдання.

Як приклад успішних дій у цьому напрямку Куликовський навів боротьбу з пропагандистськими зусиллями Москви в Північній Македонії (в період підготовки і проведення референдуму про зміну назви країни) та під час нещодавніх президентських виборів в Україні.

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Відповідаючи на запитання конгресмена Джеффа Фортенберрі про кількісне співвідношення інвестицій США в систему іномовлення та Росії - в роботу таких структур, як RT і "Супутник", Джон Ленсінг сказав, що точні дані про витрати російського керівництва в цій галузі йому невідомі, проте вони, безсумнівно, більше, ніж витрати США на іномовлення.

Під час обговорення цієї проблеми Леа Габріель особливо відзначила той факт, що пропагандистські зусилля Москви сконцентровані насамперед на США.

Торкаючись питання щодо висвітлення системою іномовлення США проблем, щодо яких тривають політичні дискусії в американському суспільстві, Джон Ленсінг наголосив на об'єктивності і надпартійному характері подання матеріалу.

Аліна Полякова, ґрунтуючись на особистому досвіді, нагадала, що в колишньому СРСР люди черпали правдиву інформацію про власну країну з програм "Голосу Америки" та Радіо Свобода. Торкаючись сьогоднішніх проблем, Полякова заявила про необхідність нарощувати зусилля з відстоювання демократичних цінностей структурами іномовлення США.