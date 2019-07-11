EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 За кордоном
  1439  57
Все про:пропаганда (1210) Росія (18653) США (5167)

 У США вважають, що протидія російській пропаганді може стати головною битвою століття

У Підкомітеті з державних, іноземних операцій і суміжних програм Комітету з бюджетних асигнувань Палати представників США в середу відбулися слухання, присвячені зусиллям щодо протидії російській кампанії дезінформації та зловмисного впливу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Голос Америки".

Як свідки на засіданні виступили виконавчий директор Агентства США з глобальних медіа Джон Ленсінг, спецпосланець і координатор Центру глобальної взаємодії Держдепартаменту Леа Габріель, науковий співробітник Центру Вільсона Ніна Янкович, координатор Держдепартаменту з питань допомоги Європі, Євразії та Центральній Азії Джим Куликовський та представник Центру з вивчення США і Європи інституту Брукінгса Аліна Полякова.

"Кремлівська машина пропаганди та дезінформації працює на нових платформах і продовжує рости як у РФ, так і на міжнародному рівні, - зазначив Ленсінг. - Росія намагається знищити саму ідею об'єктивних фактів, які перевіряються, намагаючись вплинути на думки про США та їхніх союзників. Не буде перебільшенням сказати, що ця нова форма боротьби на інформаційному полі битви може бути головною битвою XXI століття".

За його словами, США та демократичним союзникам доводиться вести боротьбу з "рішуче налаштованим і ресурсозабезпеченим противником".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна обурена статтею в Los Angeles Times, в якій окупований Крим назвали "російським" і розхвалювали його курорти

"Росія прагне послабити ті країни, які вважає своїми противниками, обрушуючи на цільову аудиторію потоки брехні і намагаючись підірвати віру громадськості в сумлінне державне управління, незалежні засоби масової інформації та демократію", - заявила Леа Габріель.

Вона розповіла про те, які заходи вживає Центр глобальної взаємодії для боротьби з російською кампанією впливу: залучення технологій для своєчасного виявлення іноземних кампаній з дезінформації; аналіз іноземної аудиторії, найбільш схильної до дезінформації; розвиток партнерських відносин із ключовими фігурами на місцевому рівні з метою розробки контенту для найбільш важливої аудиторії; нарощування технічних навичок організацій громадянського суспільства, неурядових організацій та журналістів з метою залучення уваги до поширення дезінформації.

Відповідаючи на запитання Ніти Лоуї про те, наскільки ефективною є робота системи іномовлення, Ленсінг наголосив на значенні соціальних медіа та необхідності їхнього розвитку.

Джим Куликовський зупинився на необхідності та значенні підвищення кваліфікації співробітників мас-медіа в умовах протистояння російській дезінформації. Крім того, він підкреслив значення координації дій різних підрозділів зовнішньополітичного відомства США та інших структур у вирішенні цього завдання.

Як приклад успішних дій у цьому напрямку Куликовський навів боротьбу з пропагандистськими зусиллями Москви в Північній Македонії (в період підготовки і проведення референдуму про зміну назви країни) та під час нещодавніх президентських виборів в Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Путін розповів про секретні домовленості з Обамою під час Майдану і заявив, що Обама свою частину домовленостей не виконав

Відповідаючи на запитання конгресмена Джеффа Фортенберрі про кількісне співвідношення інвестицій США в систему іномовлення та Росії - в роботу таких структур, як RT і "Супутник", Джон Ленсінг сказав, що точні дані про витрати російського керівництва в цій галузі йому невідомі, проте вони, безсумнівно, більше, ніж витрати США на іномовлення.

Під час обговорення цієї проблеми Леа Габріель особливо відзначила той факт, що пропагандистські зусилля Москви сконцентровані насамперед на США.

Торкаючись питання щодо висвітлення системою іномовлення США проблем, щодо яких тривають політичні дискусії в американському суспільстві, Джон Ленсінг наголосив на об'єктивності і надпартійному характері подання матеріалу.

Аліна Полякова, ґрунтуючись на особистому досвіді, нагадала, що в колишньому СРСР люди черпали правдиву інформацію про власну країну з програм "Голосу Америки" та Радіо Свобода. Торкаючись сьогоднішніх проблем, Полякова заявила про необхідність нарощувати зусилля з відстоювання демократичних цінностей структурами іномовлення США.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136882
 
   
 Топ коментарі
 
Пропаганда страшнее ракет и танков и в свинарнике об этом знают
 показати весь коментар
 
А за, что мне любить эту блевотину называемую российской федерацией?
 показати весь коментар
 
Мы говорили Западу о необходимости активного противодействия путинской пропаганде еще в конце 1999-го, когда только вылупилось Пуйло... Не слушали и чавкали кремлевскими фейками... Теперь взялись за ум. Двадцать лет спустя...
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
США, прокиньтеся, ви вже Україну просрали.
 показати весь коментар
 
 
Мы говорили Западу о необходимости активного противодействия путинской пропаганде еще в конце 1999-го, когда только вылупилось Пуйло... Не слушали и чавкали кремлевскими фейками... Теперь взялись за ум. Двадцать лет спустя...
 показати весь коментар
 
 
МОВА ЙДЕ ПРО СВІТ.
У ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ОБ'ЄКТИ КРИЧАЛИ ПОРОШЕНКУ: «ГАНЬБА ! СКАЖИ НАМ, ЧОМУ ТИ РОЗІКРАВ КРАЇНУ І АРМІЮ ???!!!»


Кричали Президенту, який витратив ПОЛОВИНУ СВОЇХ статків, на відновлення Армії.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Благодаря последним президентам, Америка уже ничто в этом мире, пустой звук. И ваша болтовня никому не интересна.
 показати весь коментар
 
 
Переименуйся в yakutru и сожги все свои доллары, раз Америка уже ничто в мире.
И можешь наконец перестать пользоваться американским интернетом.
 показати весь коментар
 
 
Ну если бы была так неинтересна эта болтовня из пустых звуков чего бы тут якуты из орды так подпрыгивали... У США вважають, що протидія російській пропаганді може стати головною битвою століття - Цензор.НЕТ 9383
 показати весь коментар
 
 
Русня атжигеєт...
"Вьі рожденьі чтоб жизнь прожить рабами
Хватать с лопат бесплатньіе блиньі
Одной рукой грозить войной Обаме,
Второй поддерживать свои штаньі..." (С)

Так, русня?
У США вважають, що протидія російській пропаганді може стати головною битвою століття - Цензор.НЕТ 8834
 показати весь коментар
 
Протидія? Як ти будеш протидіяти коли вони сьогодні збрехали про тебе одне, а завтра брехатимуть інше і вже забули що брехали вчора, а ти виправдовуйся за вчорашнє. Брехня завжди буде йти попереду тебе.
 показати весь коментар
 
 
Да моментов для противодействия валом. Прежде всего рассказать где отдыхают, чем и где владеют пропогандоны. На чем ездят, что едят. Конфисковывать все имущество этих личностей. Конфисковывают же имущество наркодилеров? А в чем разница? Короче, работы много.
 показати весь коментар
 
 
Пропаганда страшнее ракет и танков и в свинарнике об этом знают
 показати весь коментар
 
 
А за, что мне любить эту блевотину называемую российской федерацией?
 показати весь коментар
 
 
вас перепитали, бо росіски тролі називають свинарником саме Україну.
 показати весь коментар
 
 
а отозвались на это только из стаи любiтелей порося...
 показати весь коментар
 
 
ох не надо флудить подробностями своего подкроватного мира.
 показати весь коментар
 
 
В Вашингтоне не идиоты сидят и понимают опасность
 показати весь коментар
 
 
Кто угодно, только не Порошенко, и пол цензора повелось, а ведь это же типа "патриоты", тяжело будет америкосам в такой борьбе, в борьбе не только с пропагандой но и с внутренними ватанами.
 показати весь коментар
 
 
Ну а що?- Тепер Україною керують Портнов, Разумков, Богдан і Коломойський.
 показати весь коментар
 
 
с каких пор фобии порохоботов стали Украиной?
 показати весь коментар
 
 
Сумніваюсь, що американці розуміють хід думок хворих парашистів.
Вони не знають, що можна так БРЕХАТИ.
 показати весь коментар
 
 
запад сам виноват. в погоне за прибылью они создали общество потребления и идеального потребителя. они добились потери критичности у потребителя. все проглатывают всё о чём только упоминается в рекламе любых продуктов, без разницы индустриальных или питания. рашка просекла это и начала на этих началах впихивать этим не критичным "проглотам" свой, информпродукт, о значении истинности которого они так же не задумываются, как и о значении полезности всего остального, тупо навязанного для их бессознательного абсолютно развитой рекламой.
 показати весь коментар
 
 
А ты хочешь общество чего - производства? Тысяч танков и сотен ракет с ядерными боеголовками? И чтобы хлебушек по карточкам, а кремлёвской nuзgoте спецпайки с черной икрой? Расскажи нам про общество твоей мечты!
 показати весь коментар
 
 
посадили чучело с синдромом вахтёра керувать блин
 показати весь коментар
 
Ху.ло понимает только санкции, которые должны поддерживаться вашей пропагандой. Так правильней.
 показати весь коментар
 
 
ложь росс. сми расчитана на внутри россии, только придурок может верить этой галимой брехне, а там дураки и дороги испокон, им не надо и знать они и не хотят знать
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Вообще-то этому они научились у вас. У Запада не должно быть монополии на пропаганду. Больше пропаганд, хороших и разных. Это называется демократия.
 показати весь коментар
 
 
має бути монополія кацапської пропаганди ?
 показати весь коментар
 
 
именно об этом мечтает кремлевский мордор.
 показати весь коментар
 
 
кому як не тобі, ольгіноботу, це знати..
 показати весь коментар
 
 
еще раз перейдешь своей порохоботской врунливостью на личности - пожалуюсь админу.

Не умеешь себя вести цивилизованно - не позорь Украину.


 показати весь коментар
 
 
троляко, тебе відіслали нахрін.
ти з першого разу не стямило ?
тобі ПОВТОРИТИ ? ГОЛОСНО ?
 показати весь коментар
 
Не умеешь себя вести цивилизованно - не позорь Украину. ТЧК.
 показати весь коментар
 
 
молодец, осталось лишь отучиться лаять на честных людей как я.
 показати весь коментар
 
 
Надо и мне последовать вашему примеру. У США вважають, що протидія російській пропаганді може стати головною битвою століття - Цензор.НЕТ 2682
 показати весь коментар
 
 
лубянское у вас понимание какое-то.
свобода слова - конкуренция идей, а не разгул конкурирующей лжи и пиара.
 показати весь коментар
 
 
На самом деле никакой российской пропаганды в мире нет. Это миф. В этом деле Запад крепко держит весь мир за кадык. Просто русских хотят лишить возможности даже пикнуть в ответ.
 показати весь коментар
 
 
если б только. Порохоботам ли, подражающим лахтинским фейкометчикам, не знать, что они переняли у пригожинских троллеферм.
 показати весь коментар
 
 
іка, ікай собі десь подалі, а не під моїми коментами.
 показати весь коментар
 
я комментирую глупости и мерзости не потому, что они твои, а потому что они глупости и мерзости. Научись их не писать и будет у тебя всё тип-топ.
 показати весь коментар
 
 
краще з мерзостями не спілкуватись.
бо ви нудні і нечемні.
 показати весь коментар
 
вот молодец - утро прошло не зря, чему-то научилась. Похвально!
 показати весь коментар
 
 
самое печальное в этой борьбе, это то, что противник слишком хорошо обеспечен ресурсами, у него есть цель, которая понятна и разделяема, так называемыми гражданами, этого мордора и нет таких заморочек, как ценность человеческой личности, жизни и прочая..., люди для рашки тоже ресурс, причем восполняемый, и мусор, который выбрасывают не задумываясь...
 показати весь коментар
 
 
"Цените поступки. Слова не значат ничего...." / Турецкая пословица/
 показати весь коментар
 
 
Какая на фиг битва? С кем? Со страной которая производит 1,5% мирового ВВП? Еще несколько лет санкций, переход на альтернативную энергетику и вскоре ... 50% населения на територии нынешнего ********** станут топить свои дома собственным природным газом и перестанут собирать "бабушкам на дрова" в новых странах на которые распадется эта помойка... "Колхоза не будет! Будем мы и семь наших братьев."
 показати весь коментар
 
 
Бутусова в грантоеды
на базе цензора - антипараша рекорд

самым оригинальным и эффективным антипарашникам по канхфете
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордономУ США вважають, що протидія російській пропаганді може стати головною битвою століття
 
 
 
 
 
 вгору