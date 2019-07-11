 Один український воїн загинув, дев'ять зазнали поранень і травм, поранено сімох терористів. За добу - 42 ворожі обстріли, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 22 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- двічі поблизу Мар'їнки - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

- поблизу Кам'янки - з міномета калібру 82 мм;

- двічі неподалік Новотроїцького - з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів;

- околиці Старогнатівки - з гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Павлопіль - з автоматичного гранатомета;

- тричі поблизу н.п. Піски - з мінометів калібру 82 мм та автоматичних гранатометів;

- двічі поблизу Березового - з мінометів калібру 120 та 82 мм, а також автоматичних гранатометів;

- двічі неподалік Широкиного - з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- околиці Гранітного - з протитанкового ракетного комплексу;

- у районі населеного пункту Красногорівка - з великокаліберного кулемета;

- поблизу Богданівки - з міномета калібру 120 мм;

- поблизу Водяного - із гранатометів різних систем і стрілецької зброї;

- неподалік Миколаївки - з міномета калібру 82 мм, станкового протитанкового гранатомета і стрілецької зброї;

- двічі околиці Тарамчука - з мінометів калібру 82 мм і гранатометів різних систем;

- у районі населеного пункту Лебединське - з великокаліберного кулемета і стрілецької зброї.

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У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 20 разів:

- тричі поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм;

- поблизу Причепилівки - з мінометів калібру 120 і 82 мм;

- неподалік Новотошківського - з артилерійської системи калібру 122 мм;

- у районі населеного пункту Луганське - з міномета калібру 120 мм;

- тричі околиці Південного - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Золотого-3 - з мінометів калібру 120 і 82 мм, автоматичного гранатомета, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- поблизу Попасної - з мінометів калібру 120 і 82 мм, гранатометів різних систем і великокаліберного кулемета;

- неподалік Новоолександрівки - з міномета калібру 120 мм;

- двічі в районі населеного пункту Золоте-4 - з мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, озброєння БМП і стрілецької зброї;

- двічі околиці Новозванівка - з мінометів калібру 120 мм, автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;

- поблизу Хутора Вільний - з міномета калібру 82 мм і станкового протитанкового гранатомета;

- двічі поблизу Новолуганського - з артилерії калібру 122 мм, міномета калібру 120 мм, зенітної установки і озброєння БМП;

- неподалік Зайцевого - з міномета калібру 82 мм.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Один воїн загинув, 3 поранено, 2 дістали бойові травми. Ворог 16 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібру 120 мм, - штаб ООС

"У результаті ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, семеро дістали поранення і 2 - бойову травму. На кожен обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, 10 липня сім окупантів зазнали поранень.

Від початку поточної доби ворог шість разів обстріляв позиції Об'єднаних сил.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог здійснив три обстріли позицій українських захисників:

- двічі поблизу Тарамчука - з мінометів калібру 120 і 82 мм, а також гранатометів різних систем;

- поблизу Водяного - зі стрілецької зброї.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні тричі:

- неподалік Новолуганського - з міномета калібру 120 мм та автоматичного гранатомета;

- околиці Зайцевого - із гранатометів різних систем, великокаліберного кулемета і стрілецької зброї;

- у районі населеного пункту Луганське - з міномета калібру 82 мм і великокаліберного кулемета.

"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.





